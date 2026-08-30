/7.5KG ಡಂಬೆಲ್ಸ್‌ ಹಿಡಿದ ರಾಕಿಂಗ್ ಸ್ಟಾರ್ ಯಶ್‌! ‘TOXIC’ ₹250 ಕೋಟಿ ಕ್ಲಬ್‌ ಸೇರಿದ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಫಿಟ್ನೆಸ್‌ ವಿಡಿಯೋ ವೈರಲ್

Rocking Star Yash Fitness: ರಾಕಿಂಗ್ ಸ್ಟಾರ್ ಯಶ್ ಎಂದರೆ ಕೇವಲ ಮಾಸ್ ಹೀರೋ ಎನ್ನುವುದಕ್ಕಿಂತಲೂ, ತಮ್ಮ ಪಾತ್ರಕ್ಕಾಗಿ ದೈಹಿಕವಾಗಿ ಸಂಪೂರ್ಣ ಬದಲಾಗುವ ನಟ ಎಂಬ ಹೆಗ್ಗಳಿಕೆಗೆ ಪಾತ್ರರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ‘KGF’ ಸರಣಿಯ ಮೂಲಕ ಭಾರತೀಯ ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮದೇ ಆದ ಛಾಪು ಮೂಡಿಸಿರುವ ಯಶ್, ಇದೀಗ ‘TOXIC: A Fairy Tale for Grown-Ups’ ಚಿತ್ರದ ಮೂಲಕ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿದ್ದಾರೆ. ಗೀತು ಮೋಹನ್ದಾಸ್ ನಿರ್ದೇಶನದ ಈ ಸಿನಿಮಾ ಆಗಸ್ಟ್ 26ರಂದು ಚಿತ್ರಮಂದಿರಗಳಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿದ್ದು, ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಕೆಲವೇ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವದಾದ್ಯಂತ ₹250 ಕೋಟಿ ಗಡಿ ದಾಟಿದೆ.
ಇದರ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಯಶ್ ಶೂಟಿಂಗ್ ಸ್ಪಾಟ್ನಲ್ಲಿ ವರ್ಕೌಟ್ ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ದೃಶ್ಯಗಳು ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ವೈರಲ್ ಆಗುತ್ತಿವೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಅವರು 7.5 ಕೆಜಿ ಡಂಬೆಲ್ಸ್ ಬಳಸಿ ಕ್ಲೀನ್ ರೆಪ್ಸ್ ಮಾಡುತ್ತಿರುವುದು ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿದೆ. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ದೊಡ್ಡ ಆಕ್ಷನ್ ಸಿನಿಮಾಗಳ ನಟರು ಭಾರೀ ತೂಕ ಎತ್ತುವ ವಿಡಿಯೋಗಳನ್ನ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಸಾಮಾನ್ಯ. ಆದರೆ ಯಶ್ ಅವರ ಈ ವರ್ಕೌಟ್ ದೃಶ್ಯದಲ್ಲಿ ತೂಕಕ್ಕಿಂತ ನಿಯಂತ್ರಿತ ಚಲನೆ ಮತ್ತು ಫಾರ್ಮ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಗಮನ ಹರಿಸಿರುವುದು ಚರ್ಚೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ.
₹250 ಕೋಟಿ ಕ್ಲಬ್ ಸೇರಿದ ‘TOXIC’
ಯಶ್ ಅಭಿನಯದ ‘TOXIC’ ಸಿನಿಮಾ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ನಾಲ್ಕನೇ ದಿನಕ್ಕೆ ವಿಶ್ವದಾದ್ಯಂತ ಸುಮಾರು ₹254.75 ಕೋಟಿ ಗ್ರಾಸ್ ಗಳಿಸಿದೆ ಎಂದು ಹಲವು ಬಾಕ್ಸ್ಆಫೀಸ್ ವರದಿಗಳು ತಿಳಿಸಿವೆ. ನಾಲ್ಕನೇ ದಿನ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಚಿತ್ರದ ನೆಟ್ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಸುಮಾರು ₹24.50 ಕೋಟಿಯಾಗಿದ್ದು, ಒಟ್ಟು ಭಾರತದ ನೆಟ್ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ₹190.45 ಕೋಟಿಗೆ ತಲುಪಿದೆ ಎಂದು ವರದಿಯಾಗಿದೆ. ಭಾರತ ಗ್ರಾಸ್ ಸುಮಾರು ₹227.50 ಕೋಟಿ ಎಂದು ವರದಿಗಳು ಹೇಳಿವೆ. ಚಿತ್ರವು ಮೊದಲ ದಿನವೇ ಭರ್ಜರಿ ಓಪನಿಂಗ್ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿತ್ತು. ವರದಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ ಮೊದಲ ದಿನ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ₹101.10 ಕೋಟಿ ನೆಟ್ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ದಾಖಲಿಸಿತ್ತು. ಆದರೆ ನಂತರದ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ದಿನನಿತ್ಯದ ಗಳಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಇಳಿಕೆ ಕಂಡುಬಂದಿದೆ. ಇದರ ನಡುವೆಯೂ ಕೇವಲ ನಾಲ್ಕು ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ₹250 ಕೋಟಿಗೂ ಅಧಿಕ ವಿಶ್ವದಾದ್ಯಂತ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿರುವುದು ಯಶ್ ಅವರ ಸ್ಟಾರ್ ಪವರ್ಗೆ ಮತ್ತೊಂದು ಉದಾಹರಣೆಯಾಗಿದೆ.
ಹಾಗಾದರೆ 7.5 ಕೆಜಿ ಡಂಬೆಲ್ಸ್ ಏಕೆ?
‘TOXIC’ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಯಶ್ ಅವರ ಪಾತ್ರವು ಆಕ್ಷನ್ ಮತ್ತು ಗ್ಯಾಂಗ್ಸ್ಟರ್ ಹಿನ್ನೆಲೆಯೊಂದಿಗೆ ಸಾಗುತ್ತದೆ. ಇಂತಹ ಪಾತ್ರಗಳಿಗೆ ನಟರು ಕೇವಲ ದೊಡ್ಡ ದೇಹವನ್ನ ಹೊಂದಿರುವುದಷ್ಟೇ ಸಾಕಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ವೇಗ, ಚುರುಕುತನ, ದೇಹದ ನಿಯಂತ್ರಣ, ಸ್ಟ್ಯಾಮಿನಾ ಮತ್ತು ಫೈಟ್ ಸೀಕ್ವೆನ್ಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಕೂಡ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ. ಹೀಗಾಗಿ ಜಿಮ್ನಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ತೂಕ ಎತ್ತುವುದೇ ಉತ್ತಮ ಫಿಟ್ನೆಸ್ ಎಂಬುದು ಸರಿಯಾದ ಮಾನದಂಡವಲ್ಲ. ಒಂದು ವ್ಯಾಯಾಮವನ್ನ ಸರಿಯಾದ ಫಾರ್ಮ್ನೊಂದಿಗೆ ಮಾಡುವುದೂ ಅಷ್ಟೇ ಮುಖ್ಯ. ಯಶ್ ಅವರ 7.5 ಕೆಜಿ ಡಂಬೆಲ್ಸ್ ವರ್ಕೌಟ್ ಇದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿದೆ. ಕಡಿಮೆ ತೂಕ ಬಳಸಿದರೂ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ರೆಪ್ ಅನ್ನ ನಿಯಂತ್ರಿತವಾಗಿ ಮಾಡುವುದು ಸ್ನಾಯುಗಳ ಮೇಲೆ ಅಗತ್ಯವಾದ ಒತ್ತಡವನ್ನ ನೀಡಬಹುದು.
‘Ego Lifting’ಗಿಂತ ಫಾರ್ಮ್ ಮುಖ್ಯ
ಜಿಮ್ಗೆ ಹೋಗುವವರಲ್ಲಿ ಕೆಲವರು ತಮ್ಮ ಸಾಮರ್ಥ್ಯಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ತೂಕವನ್ನ ಎತ್ತಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತಾರೆ. ಇದನ್ನ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ‘Ego Lifting’ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ತೂಕ ಹೆಚ್ಚಿಸಿದಷ್ಟೇ ಸ್ನಾಯುಗಳ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಅಥವಾ ಫಿಟ್ನೆಸ್ ಹೆಚ್ಚುತ್ತದೆ ಎನ್ನುವುದು ಸರಿಯಲ್ಲ. ವ್ಯಾಯಾಮದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ದೇಹದ ಭಂಗಿ, ಚಲನೆಯ ವ್ಯಾಪ್ತಿ, ವೇಗ ಮತ್ತು ನಿಯಂತ್ರಣ ಕೂಡ ಮುಖ್ಯ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಸಿನಿಮಾ ನಟರಿಗೆ ಗಾಯವಾಗದಂತೆ ತರಬೇತಿ ಪಡೆಯುವುದು ಅತ್ಯಂತ ಅಗತ್ಯ. ಒಂದು ಆಕ್ಷನ್ ಸಿನಿಮಾದ ಶೂಟಿಂಗ್ನಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ದೃಶ್ಯವನ್ನ ಹಲವು ಬಾರಿ ಚಿತ್ರೀಕರಿಸಬೇಕಾಗಬಹುದು. ಹೀಗಾಗಿ ದೇಹವನ್ನ ಕೇವಲ ಬಲಿಷ್ಠವಾಗಿಸುವುದಕ್ಕಿಂತ ಮೊಬಿಲಿಟಿ ಮತ್ತು ಮಸಲ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಹೆಚ್ಚಿಸುವ ತರಬೇತಿಯೂ ಅಗತ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ.
ಯಶ್ ಅವರ ಫಿಟ್ನೆಸ್ ಮತ್ತೆ ಚರ್ಚೆಗೆ
‘KGF’ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಯಶ್ ಅವರ ದೈಹಿಕ ರೂಪವೇ ಪಾತ್ರದ ಒಂದು ಪ್ರಮುಖ ಭಾಗವಾಗಿತ್ತು. ಆ ಸಿನಿಮಾದ ನಂತರ ಅವರ ಫಿಟ್ನೆಸ್ ಮತ್ತು ಲುಕ್ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಲ್ಲಿ ಭಾರೀ ಕ್ರೇಜ್ ಹುಟ್ಟಿಸಿತ್ತು. ಈಗ ‘TOXIC’ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಬಳಿಕವೂ ಯಶ್ ಅವರ ದೈಹಿಕ ಸಿದ್ಧತೆ ಚರ್ಚೆಯಲ್ಲಿದೆ. ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಅವರ ಲುಕ್, ಆಕ್ಷನ್ ದೃಶ್ಯಗಳು ಮತ್ತು ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಕುರಿತು ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಶೂಟಿಂಗ್ ಸಮಯದಲ್ಲಿ 7.5 ಕೆಜಿ ಡಂಬೆಲ್ಸ್ ವರ್ಕೌಟ್ ಕೂಡ ಇದೇ ಚರ್ಚೆಯ ಮತ್ತೊಂದು ಭಾಗವಾಗಿದೆ.
ಸಿನಿಮಾ ಬಗ್ಗೆ ಮಿಶ್ರ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ
‘TOXIC’ ಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರು ಮತ್ತು ವಿಮರ್ಶಕರಿಂದ ಮಿಶ್ರ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಗಳು ವ್ಯಕ್ತವಾಗಿವೆ. ಯಶ್ ಅವರ ಅಭಿನಯ, ಆಕ್ಷನ್ ದೃಶ್ಯಗಳು ಮತ್ತು ಚಿತ್ರದ ದೃಶ್ಯ ವೈಭವವನ್ನ ಕೆಲವರು ಮೆಚ್ಚಿಕೊಂಡಿದ್ದರೆ, ಕಥೆ, ಚಿತ್ರಕಥೆ, ವೇಗ ಮತ್ತು ಚಿತ್ರದ ಉದ್ದದ ಬಗ್ಗೆ ಕೆಲವರು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನ ಎತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೂ ಬಾಕ್ಸ್ಆಫೀಸ್ನಲ್ಲಿ ಚಿತ್ರದ ಆರಂಭಿಕ ಓಟ ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿದೆ. ನಾಲ್ಕನೇ ದಿನಕ್ಕೆ ₹250 ಕೋಟಿಗೂ ಅಧಿಕ ವಿಶ್ವದಾದ್ಯಂತ ಗ್ರಾಸ್ ಗಳಿಸಿರುವುದು ಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ದೊಡ್ಡ ಆರಂಭ ಸಿಕ್ಕಿರುವುದನ್ನ ತೋರಿಸುತ್ತದೆ.
‘KGF’ ನಂತರ ಯಶ್ ಮೇಲೆ ಮತ್ತಷ್ಟು ನಿರೀಕ್ಷೆ
ಯಶ್ ಅವರ ಹಿಂದಿನ ಚಿತ್ರ ‘KGF: Chapter 2’ ಭಾರತೀಯ ಬಾಕ್ಸ್ಆಫೀಸ್ನಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಯಶಸ್ಸು ಕಂಡಿತ್ತು. ಹೀಗಾಗಿ ‘TOXIC’ ಬಿಡುಗಡೆಯ ಮುನ್ನವೇ ಚಿತ್ರದ ಮೇಲೆ ಭಾರೀ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಇತ್ತು. ‘TOXIC’ ಮೂಲಕ ಯಶ್ ಮತ್ತೊಂದು ವಿಭಿನ್ನ ಜಗತ್ತನ್ನ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಿಗೆ ಪರಿಚಯಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಗೀತು ಮೋಹನ್ದಾಸ್ ನಿರ್ದೇಶನದ ಈ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಯಶ್ ಜೊತೆಗೆ ನಯನತಾರಾ, ಕಿಯಾರಾ ಅಡ್ವಾಣಿ, ಹುಮಾ ಖುರೇಷಿ, ತಾರಾ ಸುತಾರಿಯಾ ಮತ್ತು ರುಕ್ಮಿಣಿ ವಸಂತ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ಪ್ರಮುಖ ಕಲಾವಿದರು ನಟಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಫಿಟ್ನೆಸ್ ಪ್ರಿಯರಿಗೆ ಏನು ಸಂದೇಶ?
ಯಶ್ ಅವರ ವರ್ಕೌಟ್ ದೃಶ್ಯದಿಂದ ಫಿಟ್ನೆಸ್ ಪ್ರಿಯರು ಗಮನಿಸಬೇಕಾದ ಪ್ರಮುಖ ಅಂಶವೆಂದರೆ ಹೆಚ್ಚು ತೂಕ ಎತ್ತುವುದೇ ಎಲ್ಲವೂ ಅಲ್ಲ ಎಂಬುದು. ವ್ಯಾಯಾಮ ಮಾಡುವಾಗ ತಮ್ಮ ಸಾಮರ್ಥ್ಯಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ತೂಕ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡುವುದು, ಸರಿಯಾದ ಫಾರ್ಮ್ ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಮತ್ತು ಕ್ರಮೇಣ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಹೆಚ್ಚಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಮುಖ್ಯ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಹೊಸದಾಗಿ ಜಿಮ್ ಆರಂಭಿಸುವವರು ತರಬೇತುದಾರರ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಯಾಮ ಕಲಿಯುವುದು ಉತ್ತಮ. ಯಶ್ ಅವರ 7.5 ಕೆಜಿ ಡಂಬೆಲ್ಸ್ ವರ್ಕೌಟ್ ಅನ್ನ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರೂ ನಕಲು ಮಾಡಬೇಕೆಂದಿಲ್ಲ. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರ ದೇಹ, ಗುರಿ ಮತ್ತು ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ವಿಭಿನ್ನವಾಗಿರುತ್ತದೆ.
₹250 ಕೋಟಿ ದಾಟಿದ ‘TOXIC’... ಮುಂದೆ ಏನು?
ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ನಾಲ್ಕು ದಿನಗಳಲ್ಲೇ ‘TOXIC’ ₹250 ಕೋಟಿ ಕ್ಲಬ್ ಪ್ರವೇಶಿಸಿರುವುದು ಗಮನಾರ್ಹ. ಆದರೆ ಚಿತ್ರವು ದೀರ್ಘಾವಧಿಯಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಗಳಿಸಲಿದೆ ಎನ್ನುವುದನ್ನ ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ನಿರ್ಧರಿಸಲಿದೆ. ನಾಲ್ಕನೇ ದಿನದ ಗಳಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಕುಸಿತ ಕಂಡುಬಂದಿರುವುದರಿಂದ ಮುಂದಿನ ವಾರದ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಸಿನಿಮಾ ತನ್ನ ವೇಗವನ್ನ ಹೇಗೆ ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ ಎಂಬುದು ಕುತೂಹಲ ಮೂಡಿಸಿದೆ. ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಒಂದೆಡೆ ಬಾಕ್ಸ್ಆಫೀಸ್ನಲ್ಲಿ ₹250 ಕೋಟಿಗೂ ಅಧಿಕ ಗಳಿಕೆಯ ಸುದ್ದಿ, ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ ಜಿಮ್ನಲ್ಲಿ 7.5 ಕೆಜಿ ಡಂಬೆಲ್ಸ್ ಬಳಸಿ ಯಶ್ ನಡೆಸುತ್ತಿರುವ ವರ್ಕೌಟ್ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಸದ್ದು ಮಾಡುತ್ತಿದೆ.
ಒಟ್ನಲ್ಲಿ ರಾಕಿಂಗ್ ಸ್ಟಾರ್ ಯಶ್ ಅವರ ‘TOXIC’ ಸಿನಿಮಾ ಈಗಾಗಲೇ ಚಿತ್ರಮಂದಿರಗಳಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿದೆ. ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ನಾಲ್ಕನೇ ದಿನಕ್ಕೆ ಚಿತ್ರದ ವಿಶ್ವದಾದ್ಯಂತ ಗ್ರಾಸ್ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಸುಮಾರು ₹254.75 ಕೋಟಿಗೆ ತಲುಪಿದೆ ಎಂದು ಬಾಕ್ಸ್ಆಫೀಸ್ ವರದಿಗಳು ತಿಳಿಸಿವೆ. ಈ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಯಶ್ ಅವರ 7.5 ಕೆಜಿ ಡಂಬೆಲ್ಸ್ ವರ್ಕೌಟ್ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ವೈರಲ್ ಆಗಿದೆ. ಕಡಿಮೆ ತೂಕದ ಡಂಬೆಲ್ಸ್ ಬಳಸಿದರೂ ನಿಯಂತ್ರಿತವಾಗಿ ವ್ಯಾಯಾಮ ಮಾಡುವ ವಿಧಾನ ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿದೆ. ಬಾಕ್ಸ್ಆಫೀಸ್ನಲ್ಲಿ ₹250 ಕೋಟಿ ಗಡಿ ದಾಟಿದ ‘TOXIC’ ಮತ್ತು ಜಿಮ್ನಲ್ಲಿ ಯಶ್ ಅವರ ಫಿಟ್ನೆಸ್ ಫೋಕಸ್—ಎರಡೂ ಈಗ ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ನಡುವೆ ಭಾರೀ ಚರ್ಚೆಯ ವಿಷಯವಾಗಿವೆ.