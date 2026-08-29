Yo Yo Honey Singh on Toxic : ಕನ್ನಡದ ರಾಕಿಂಗ್ ಸ್ಟಾರ್ ಯಶ್ ನಟನೆಯ, ಗೀತು ಮೋಹನ್ದಾಸ್ ನಿರ್ದೇಶನದ ‘ಟಾಕ್ಸಿಕ್: ಎ ಫೇರಿ ಟೇಲ್ ಫಾರ್ ಗ್ರೋನ್-ಅಪ್ಸ್’ ಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ಇದೀಗ ಬಾಲಿವುಡ್ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಗಾಯಕ ಮತ್ತು ಸಂಗೀತ ಸಂಯೋಜಕ ಯೋ ಯೋ ಹನಿ ಸಿಂಗ್ ಫಿದಾ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಚಿತ್ರ ವೀಕ್ಷಿಸಿದ ಹನಿ ಸಿಂಗ್, ತಮ್ಮ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ಸಾಲು ಸಾಲು ಸ್ಟೋರಿಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುವ ಮೂಲಕ ಯಶ್ ಅಭಿನಯವನ್ನು ಹಾಡಿ ಹೊಗಳಿದ್ದಾರೆ. ಜೊತೆಗೆ ಹಾಲಿವುಡ್ನ ದಿವಂಗತ ನಟ ಹೀತ್ ಲೆಡ್ಜರ್ಗೆ ಹೋಲಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರರಂಗದ ರಿಯಲ್ ಸ್ಟಾರ್ ಉಪೇಂದ್ರ ಹಾಗೂ ಕಿಚ್ಚ ಸುದೀಪ್ ಅವರ ಪ್ರಶಂಸೆಯ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಇದೀಗ ಹನಿ ಸಿಂಗ್ ಕೂಡ 'ಟಾಕ್ಸಿಕ್' ಬಳಗಕ್ಕೆ ಸಾಥ್ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಚಿತ್ರ ವೀಕ್ಷಿಸುವ ಮುನ್ನ ಯಶ್ ಅವರ ಫೋಟೋ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದ ಹನಿ ಸಿಂಗ್, "ಇಂದು ರಾತ್ರಿ ಯಶ್ ಭಾಯ್ ಜೊತೆ ಟಾಕ್ಸಿಕೇಟ್ ಆಗೋಣ" ಎಂದು ಬರೆದುಕೊಂಡಿದ್ದರು.
ಬಳಿಕ ಚಿತ್ರದ ವಿವಿಧ ದೃಶ್ಯಗಳ ಕುರಿತು ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದ ಅವರು, ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಗಂಗಾ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿರುವ ನಯನತಾರಾ ಮತ್ತು ರಾಯಾ ಪಾತ್ರದ ಯಶ್ ನಡುವಿನ ಸೋದರತ್ವದ ಕುರಿತು ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿದರು. ಶುಕ್ರವಾರ ರಕ್ಷಾಬಂಧನ ಹಬ್ಬವೂ ಇದ್ದಿದ್ದರಿಂದ, "ರಾಯಾ ಮತ್ತು ಗಂಗಾ... ಹ್ಯಾಪಿ ರಕ್ಷಾಬಂಧನ್, ಈ ಸಿನಿಮಾ ಒಂದು ರೀತಿಯ ಹುಚ್ಚುತನ (madness)" ಎಂದು ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ.
ಮತ್ತೊಂದು ಸ್ಟೋರಿಯಲ್ಲಿ, ಯಶ್ ಅವರ ಕ್ಲೀನ್ ಶೇವ್ ಲುಕ್ ಅನ್ನು ತಮ್ಮ ವೃತ್ತಿಜೀವನದ ಆರಂಭಿಕ ದಿನಗಳ 'ಸೈತಾನ್' ಲುಕ್ಗೆ ಹೋಲಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಕೊನೆಯದಾಗಿ ಯಶ್ ಅವರ ಫೋಟೋ ಹಂಚಿಕೊಂಡ ಹನಿ ಸಿಂಗ್, "ಇಂಡಿಯನ್ ಹೀತ್ ಲೆಡ್ಜರ್" ಎಂದು ಬರೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಮೂಲಕ ನಟನ ಅಭಿನಯಕ್ಕೆ ಬಹುದೊಡ್ಡ ಮೆಚ್ಚುಗೆ ಸೂಚಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಇತ್ತೀಚೆಗಷ್ಟೇ ಕಿಚ್ಚ ಸುದೀಪ್ ಅವರು ಯಶ್ ತಮ್ಮ ಹಳೆಯ ಗೆಲುವಿನ ಮಾದರಿಯನ್ನೇ ಮುಂದುವರಿಸದೆ, ಕಂಟೆಂಟ್ ಆಧಾರಿತ ವಿಭಿನ್ನ ಪ್ರಯತ್ನಕ್ಕೆ ಕೈಹಾಕಿರುವುದನ್ನು ಶ್ಲಾಘಿಸಿದ್ದರು. ಉಪೇಂದ್ರ ಕೂಡ ಚಿತ್ರದ ಕುರಿತು ಮೆಚ್ಚುಗೆಯ ಮಾತುಗಳನ್ನಾಡಿದ್ದರು. ಅಲ್ಲದೆ, ನಿರ್ದೇಶಕ ಆರ್ ಚಂದ್ರು ಅವರು ಹೊಗಳಿ ಪೋಸ್ಟ್ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದರು..