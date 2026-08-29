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‘ಟಾಕ್ಸಿಕ್’ಗೆ ಯೋ ಯೋ ಹನಿ ಸಿಂಗ್ ಫಿದಾ..! ಯಶ್‌ಗೆ ಅದ್ಭುತ ಬಿರುದು ನೀಡಿದ ಸ್ಟಾರ್‌ ಗಾಯಕ

ಬಾಲಿವುಡ್ ರ‍್ಯಾಪರ್ ಹಾಗೂ ಸಂಗೀತ ಸಂಯೋಜಕ ಯೋ ಯೋ ಹನಿ ಸಿಂಗ್, ಗೀತು ಮೋಹನ್‌ದಾಸ್ ನಿರ್ದೇಶನದ ‘ಟಾಕ್ಸಿಕ್: ಎ ಫೇರಿ ಟೇಲ್ ಫಾರ್ ಗ್ರೋನ್-ಅಪ್ಸ್’ ಸಿನಿಮಾ ವೀಕ್ಷಿಸಿದ್ದು, ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಸ್ಟೋರಿಗಳ ಮೂಲಕ ನಟ ಯಶ್‌ಗೆ ಭಾರೀ ಪ್ರಶಂಸೆ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.

Written ByKrishna N K
Published: Aug 29, 2026, 08:32 PM IST|Updated: Aug 29, 2026, 08:32 PM IST
‘ಟಾಕ್ಸಿಕ್’ಗೆ ಯೋ ಯೋ ಹನಿ ಸಿಂಗ್ ಫಿದಾ..! ಯಶ್‌ಗೆ ಅದ್ಭುತ ಬಿರುದು ನೀಡಿದ ಸ್ಟಾರ್‌ ಗಾಯಕ

About the Author

Krishna N K

Krishna N K

ಕೃಷ್ಣಕುಮಾರ್‌ ಎನ್‌.ಕೆ. 'ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌' ಜಾಲತಾಣದ ಸಂಪಾದಕರು. 2024 ರಿಂದ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ಈಟಿವಿ ಕನ್ನಡ, ವೇ ಟು ನ್ಯೂಸ್‌, ಸಂಯುಕ್ತ ಕರ್ನಾಟಕ, ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವಾರು ಸುದ್ದಿ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ 8 ವರ್ಷ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಸಿನಿಮಾ, ವೈರಲ್‌, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌, ಆರೋಗ್ಯ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಆಸಕ್ತಿ ಹೊಂದಿರುವ ಇವರು 2024 ರಿಂದ ʼಇಂಡಿಯಾ ಡಾಟ್‌ಕಾಮ್‌ʼನ ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ ವೆಬ್‌ನಲ್ಲಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

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