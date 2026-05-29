Yo Yo Honey Singh Baldness : ದೇಶದ ಟಾಪ್ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಐಕಾನ್ಗಳಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರಾದ ರ್ಯಾಪರ್ ಮತ್ತು ಗಾಯಕ ಯೋ ಯೋ ಹನಿ ಸಿಂಗ್ (Yo Yo Honey Singh) ಇತ್ತೀಚಿಗೆ ತಮ್ಮ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಜರುಗಿದ ಆಘಾತಕಾರಿ ಘಟನೆಗಳ ಕುರಿತು ಮುಕ್ತವಾಗಿ ಮಾತನಾಡಿದರು. ‘ABtalks’ ಪಾಡ್ಕಾಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಹನಿ ಸಿಂಗ್ ಬಿಚ್ಚಿಟ್ಟ ಸತ್ಯವೊಂದು ಇದೀಗ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಬಹು ದೊಡ್ಡ ಚರ್ಚೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ..
Yo Yo Honey Wig : ನಾನು 2014ರಲ್ಲೇ ಡ್ರಗ್ಸ್ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವುದನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ನಿಲ್ಲಿಸಿದ್ದೆ. ಆದರೆ, ಮಾನಸಿಕ ಮತ್ತು ದೈಹಿಕ ಸ್ಥಿತಿಯಿಂದ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಗುಣಮುಖನಾಗಲು ನನಗೆ ಇನ್ನೂ ಏಳರಿಂದ ಎಂಟು ವರ್ಷಗಳ ಸುದೀರ್ಘ ಸಮಯ ಬೇಕಾಯಿತು ಎಂದು ಹನಿ ಸಿಂಗ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಮೂಲಕ ಮಾದಕ ದ್ರವ್ಯ ಎಷ್ಟು ಅಪಾಯಕಾರಿ ಅಂತ ಎಳೆ ಎಳೆಯಾಗಿ ಬಿಚ್ಚಿಟ್ಟರು..
ಹೌದು.. ಡ್ರಗ್ಸ್ ಸೇವನೆಯ ನಂತರ ಹನಿ ಸಿಂಗ್ ಅವರು ತೀವ್ರವಾದ 'ಬೈಪೋಲಾರ್ ಡಿಸಾರ್ಡರ್' (Bipolar Disorder) ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ಒಳಗಾಗಿದ್ದರು. ಇದಕ್ಕೆ ಚಿಕಿತ್ಸೆಯಾಗಿ ಅವರು ವರ್ಷಗಟ್ಟಲೆ ಭಾರಿ ಪ್ರಮಾಣದ ಮೆಡಿಕೇಶನ್ (ಔಷಧಿಗಳನ್ನು) ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಯಿತು. ಈ ಪ್ರಬಲ ಔಷಧಿಗಳು ಅವರ ದೇಹದ ಮೇಲೆ ಅತ್ಯಂತ ಭೀಕರವಾದ ಅಡ್ಡಪರಿಣಾಮಗಳನ್ನು ಬೀರಿದವು.
ಔಷಧಿಗಳ ಪ್ರಭಾವದಿಂದಾಗಿ ನನ್ನ ತೂಕ ಬರೋಬ್ಬರಿ 105 ಕೆಜಿಗೆ ಏರಿತು. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ, ನಾನು ನನ್ನ ತಲೆ ಕೂದಲನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಕಳೆದುಕೊಂಡೆ. ಈಗ ನನ್ನ ತಲೆಯ ಮೇಲಿರುವುದು ನಕಲಿ ಕೂದಲು (Wig). ನನಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಬೋಳು ತಲೆಯಾಗಿದೆ, ಪ್ರಸ್ತುತ ನಾನು ವಿಗ್ ಧರಿಸುತ್ತಿದ್ದೇನೆ ಎಂದು ತಮಗಾದ ದೈಹಿಕ ನಷ್ಟವನ್ನು ಅವರು ಮುಕ್ತವಾಗಿ ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ಲೈವ್ ಶೋನಲ್ಲೇ ದಿಢೀರ್ ಅನಾರೋಗ್ಯ, ಅರ್ಧಕ್ಕೆ ನಿಂತ ಶೋ : ತಮ್ಮ ಬದುಕನ್ನೇ ಬದಲಾಯಿಸಿದ ಆ ಕರಾಳ ಘಟನೆಯನ್ನು ನೆನಪಿಸಿಕೊಂಡ ಗಾಯಕ, "ಒಮ್ಮೆ ಲೈವ್ ಶೋ ನಡೆಸಿಕೊಡುತ್ತಿದ್ದಾಗ ಸ್ಟೇಜ್ ಮೇಲೆಯೇ ನನಗೆ ತೀವ್ರವಾದ ಆರೋಗ್ಯ ತೊಂದರೆ ಆಯ್ತು, ತಕ್ಷಣ ನನ್ನ ತಂಗಿಗೆ ಕರೆ ಮಾಡಿ ವಿಷಯ ತಿಳಿಸಿದೆ, ಶೋ ಮುಗಿಸುವಂತೆ ಆಕೆ ಧೈರ್ಯ ತುಂಬಿದಳು. ಆದರೆ ಮಾನಸಿಕವಾಗಿ ಮತ್ತು ದೈಹಿಕವಾಗಿ ನನಗೆ ಅದು ಸಾಧ್ಯವಾಗಲೇ ಇಲ್ಲ. ಕೇವಲ ಎರಡು ಹಾಡುಗಳನ್ನು ಹಾಡಿ ಅರ್ಧದಲ್ಲೇ ವೇದಿಕೆ ಬಿಟ್ಟು ಬಂದೆ ಎಂದು ಭಾವುಕರಾದರು.
7 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಬಾಹ್ಯ ಪ್ರಪಂಚದಿಂದ ದೂರ: ಆನಾರೋಗ್ಯಕ್ಕೀಡಾದ ನನ್ನ ನೋಡಿ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಬೇಸರ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದು ನನಗೆ ಇಷ್ಟವಿರಲಿಲ್ಲ ಎಂದಿರುವ ಹನಿ ಸಿಂಗ್, ತಮ್ಮನ್ನು ತಾವೇ ಕೋಣೆಯೊಳಗೆ ಲಾಕ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದರಂತೆ. ಬಾಲ್ಯದ ಸ್ನೇಹಿತರನ್ನೂ ಭೇಟಿಯಾಗಲಿಲ್ಲ. ಯಾವುದೇ ಫೋನ್ ಕರೆಗಳು, ಟಿವಿ ಅಥವಾ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಸಂಪರ್ಕಕ್ಕೆ ಬಾರದೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಬಾಹ್ಯ ಜಗತ್ತಿನಿಂದ ದೂರವಿದ್ದರು. ನನ್ನ ಈ ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಕಂಡು ಜನರು ನನ್ನೊಂದಿಗೆ ದೆವ್ವ ಮಾತನಾಡುತ್ತಿದೆ ಎಂದೆಲ್ಲ ಅಂದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದರು ಎಂದು ಗಾಯಕ ಆಘಾತಕಾರಿ ವಿಚಾರ ಬಿಚ್ಚಿಟ್ಟರು.
ಸ್ಟಾರ್ ಗಿರಿ, ಸಖತ್ ಹೈಪ್ ನಡುವೆ ಮಿಂಚುತ್ತಿದ್ದ ಸ್ಟಾರ್ ರ್ಯಾಪರ್ ಒಬ್ಬರು, ಮಾದಕ ವ್ಯಸನ ಮತ್ತು ಮಾನಸಿಕ ಖಿನ್ನತೆಯಿಂದಾಗಿ ಹೇಗೆ ಸರ್ವಸ್ವವನ್ನೂ ಕಳೆದುಕೊಂಡು ಹೋರಾಡಬೇಕಾಯಿತು ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ಹನಿ ಸಿಂಗ್ ಅವರ ಈ ಬದುಕು ಒಂದು ಎಚ್ಚರಿಕೆಯ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿದೆ.. ಮಾದಕ ವಸ್ತು ಸೇವನೆ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಹಾನಿಕರ ಎಂಬುವುದನ್ನು ಈಗಲಾದರೂ ನೆನೆಪಿಡಿ..