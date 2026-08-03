Spider Man movie viral video : ಬಹುನಿರೀಕ್ಷಿತ 'ಸ್ಪೈಡರ್ ಮ್ಯಾನ್: ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ನ್ಯೂ ಡೇ' ಸಿನಿಮಾ ಪ್ರದರ್ಶನಗೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದ ಚಿತ್ರಮಂದಿರವೊಂದು ಕ್ಷಣಕಾಲ ರಣರಂಗವಾಗಿ ಮಾರ್ಪಟ್ಟಿದ್ದು, ಸಿನಿಮಾ ಪ್ರಿಯರ ನಡುವೆ ನಡೆದ ಗಲಾಟೆಯ ವಿಡಿಯೋ ಇದೀಗ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಪಕವಾಗಿ ವೈರಲ್ ಆಗುತ್ತಿದೆ. ಸಿನಿಮಾ ನೋಡಲು ಬಂದಿದ್ದ ಯುವಕನೊಬ್ಬ ಮುಂಚಿತವಾಗಿಯೇ ಸಸ್ಪೆನ್ಸ್ ಕಥೆಯನ್ನು ಜೋರಾಗಿ ಹೇಳಿ 'ಸ್ಪಾಯ್ಲರ್' ನೀಡಿದ್ದೇ ಈ ದೊಡ್ಡ ರಾದ್ಧಾಂತಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ.
ವರದಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ನಾಲ್ವರು ಸ್ನೇಹಿತರು ಥಿಯೇಟರ್ನಲ್ಲಿ ಸಿನಿಮಾ ವೀಕ್ಷಿಸುತ್ತಿದ್ದಾಗ, ಅವರ ಪಕ್ಕದಲ್ಲೇ ಯುವಕನೊಬ್ಬ ತನ್ನ ಸ್ನೇಹಿತೆಯೊಂದಿಗೆ ಕುಳಿತಿದ್ದ. ಈಗಾಗಲೇ ಒಮ್ಮೆ ಸಿನಿಮಾ ನೋಡಿದ್ದ ಈ ಯುವಕ, ಪ್ರದರ್ಶನ ನಡೆಯುತ್ತಿದ್ದಂತೆಯೇ ಮುಂದಿನ ದೃಶ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಏನಾಗಲಿದೆ ಹಾಗೂ ಕಥೆಯ ಪ್ರಮುಖ ತಿರುವುಗಳೇನು ಎಂಬುದನ್ನು ಜೋರಾಗಿ ಹೇಳಲು ಆರಂಭಿಸಿದ್ದ. ಇದರಿಂದ ಸಿನಿಮಾ ನೋಡುವ ಅನುಭವ ಹಾಳಾಗುತ್ತಿದ್ದ ಕಾರಣ, ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿದ್ದ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರು ಮೊದಲಿಗೆ ಶಾಂತವಾಗಿ ಕಥೆ ಹೇಳದಂತೆ ಮನವಿ ಮಾಡಿದ್ದರು. ಆದರೆ ಆ ಯುವಕ ಅದನ್ನು ಲೆಕ್ಕಿಸದೆ ತನ್ನ ಕಿರಿಕಿರಿಯನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಿದ್ದ.
ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡಿದ ಬಳಿಕವೂ ಸ್ಪಾಯ್ಲರ್ ಹೇಳುವುದನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸದ ಕಾರಣ ತಾಳ್ಮೆ ಕಳೆದುಕೊಂಡ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರು ಆತನನ್ನು ನೇರವಾಗಿ ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ವೇಳೆ ಎರಡೂ ಗುಂಪಿನ ನಡುವೆ ತೀವ್ರ ಮಾತಿನ ಚಕಮಕಿ ಆರಂಭವಾಗಿ, ಕೊನೆಗೆ ತಳ್ಳಾಟ ಮತ್ತು ಕೈಕೈ ಮಿಲಾಯಿಸುವ ಹಂತಕ್ಕೆ ತಲುಪಿದೆ. ಈ ಘಟನೆಯನ್ನು ಅಲ್ಲಿದ್ದ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರು ಮೊಬೈಲ್ನಲ್ಲಿ ಸೆರೆಹಿಡಿದಿದ್ದು, ಪ್ರಸ್ತುತ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ಚರ್ಚೆಗೆ ಗ್ರಾಸವಾಗಿದೆ. ವಿಡಿಯೋ ನೋಡಿದ ನೆಟ್ಟಿಗರು 'ಸ್ಪಾಯ್ಲರ್' ನೀಡುವವರ ವಿರುದ್ಧ ತೀವ್ರ ಆಕ್ರೋಶ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದು, ಹಣ ಕೊಟ್ಟು ಸಿನಿಮಾ ನೋಡಲು ಬಂದವರ ಅನುಭವ ಹಾಳು ಮಾಡುವುದು ತಪ್ಪು ಎಂದು ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
🚨 A fight reportedly broke out during a Spider-Man: Brand New Day screening after a moviegoer allegedly kept spoiling major scenes for others in the theater.
A reminder to everyone: if you've already seen the movie, don't ruin the experience for others. Keep the spoilers to…
— Global Social News (@GlobalSociaNews) August 3, 2026
ಡೆಸ್ಟಿನ್ ಡೇನಿಯಲ್ ಕ್ರೆಟನ್ ನಿರ್ದೇಶನದ, ಮಾರ್ವೆಲ್ ಸ್ಟುಡಿಯೋಸ್ ನಿರ್ಮಿಸಿರುವ ಈ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಟಾಮ್ ಹಾಲೆಂಡ್, ಝೆಂಡಾಯಾ, ಜಾಕೋಬ್ ಬಟಾಲನ್ ಮತ್ತು ಮಾರ್ಕ್ ರಫೆಲೊ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಅಭಿನಯಿಸಿದ್ದು, ಸಿನಿಮಾ ಜಾಗತಿಕವಾಗಿ ಭರ್ಜರಿ ಪ್ರದರ್ಶನ ಕಾಣುತ್ತಿರುವ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಈ ಘಟನೆ ಭಾರಿ ಸುದ್ದಿಯಾಗಿದೆ.