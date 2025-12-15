2025 ರಲ್ಲಿ YouTube ನಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ವೀಕ್ಷಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ವೀಡಿಯೊಗಳು ಇವು!

youtube trending: ಜನಪ್ರಿಯ ವೀಡಿಯೊ ಸ್ಟ್ರೀಮಿಂಗ್ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಬಗ್ಗೆ ನಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ತಿಳಿದಿದೆ. ಸ್ಮಾರ್ಟ್ಫೋನ್ ಹೊಂದಿರುವ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರೂ ಒಂದಲ್ಲ ಒಂದು ಹಂತದಲ್ಲಿ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ತೆರೆದು ವೀಡಿಯೊಗಳನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸಿರುತ್ತಾರೆ. ಅನೇಕ ಜನರು ಮನರಂಜನೆಗಾಗಿ ಮತ್ತು ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ವೀಡಿಯೊಗಳಿಗಾಗಿ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಅನ್ನು ಬಳಸುತ್ತಾರೆ. ಇದಲ್ಲದೆ, ಪ್ರಪಂಚದಾದ್ಯಂತ ಲಕ್ಷಾಂತರ ಬಳಕೆದಾರರು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ನಲ್ಲಿ ವೀಡಿಯೊಗಳನ್ನು ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಆದಾಯವನ್ನು ಗಳಿಸುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ನಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗಲೂ ಟ್ರೆಂಡಿಂಗ್ನಲ್ಲಿರುವ ಕೆಲವು ವೀಡಿಯೊಗಳಿವೆ. ವೀಕ್ಷಣೆಗಳ ಜೊತೆಗೆ, ಇವು ಕೋಟ್ಯಂತರ ವೀಕ್ಷಣೆಗಳು ಮತ್ತು ಕಾಮೆಂಟ್ಗಳನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತವೆ. ಈಗ 2025 ರಲ್ಲಿ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ನಲ್ಲಿ ಟ್ರೆಂಡಿಂಗ್ ವೀಡಿಯೊಗಳು, ವಿಷಯಗಳು ಮತ್ತು ಉನ್ನತ ಸೃಷ್ಟಿಕರ್ತರು ಯಾರು ಎಂಬುದನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯೋಣ.
YouTube ನಲ್ಲಿ ಟ್ರೆಂಡಿಂಗ್:
ಯೂಟ್ಯೂಬ್ 2025 ರ ಟಾಪ್ 10 ಟ್ರೆಂಡಿಂಗ್ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದೆ. ಸ್ಕ್ವಿಡ್ ಗೇಮ್ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಹುಡುಕಲ್ಪಟ್ಟ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿದ್ದರೆ, ನಂತರ ಸೈಯಾರಾ. ಸೂಪರ್ಸ್ಟಾರ್ ರಜನಿಕಾಂತ್ ಅವರ ಕೂಲಿ ಚಿತ್ರ ಮೂರನೇ ಅತ್ಯಂತ ಟ್ರೆಂಡಿಂಗ್ ವಿಷಯವಾಗಿದ್ದರೆ, ಕುಂಭಮೇಳ ನಂತರದ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದೆ. ಐಪಿಎಲ್ 2025 ಐದನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದೆ, ಸನಮ್ ತೇರಿ ಕಸಮ್ ಆರನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದೆ. ಟಂಗ್ಟಂಗ್ಟಂಗ್ಸಹೂರ್ ಏಳನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದೆ, ಲಬುಬು ಎಂಟನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದೆ ಮತ್ತು ಏಷ್ಯಾ ಕಪ್ ಒಂಬತ್ತನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದೆ. ಕೆಪಾಪ್ ಡೆಮನ್ಹಂಟರ್ಸ್ ಟ್ರೆಂಡಿಂಗ್ ವಿಷಯಗಳ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಹತ್ತನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದೆ.
ಟಾಪ್ ಕ್ರಿಯೇಟರ್ಗಳ ಪಟ್ಟಿ:
ಭಾರತದ ಟಾಪ್ ಕ್ರಿಯೇಟರ್ಗಳ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಮಿಸ್ಟರ್ ಬೀಸ್ಟ್ ಟಾಪ್ ಒನ್ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದೆ. ಸೇಜಲ್ ಗಬಾ 2 ನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ, ಕಿಂಪ್ರೊ 3 ನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ, ಕೇಶವ್ ಶಶಿ ವ್ಲಾಗ್ಸ್ 4 ನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ, ತೇರಾ ಟ್ರಿಗನ್ 5 ನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಸಿರ್ಫ್ ಶ್ರೇಯಾನ್ಶ್ 6 ನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ, ಜಿದಾನ್ ಶಾಹಿದ್ ಅಲಿ 7 ನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ, ಕೆಎಲ್ ಬಿಆರ್ಒ ಬಿಜು ರಿತ್ವಿಕ್ 8 ನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಟೆಕ್ ಮಾಸ್ಟರ್ ಶಾರ್ಟ್ಸ್ 9 ನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದ್ದರೆ, ರಾಜ್ ಶಮಾನಿ 10 ನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ.
ಇವು ಟಾಪ್ 5 ಹಾಡುಗಳು:
ಸಯಾರಾ, ರಾನು ಬೊಂಬಾಯಿಕಿ ರಾನು, ಶಾಕಿ, ರಾಮ್ಜಾನ್ ಮತ್ತು ತೇರಿ ರಂಜೋಲ್ ಬೋಲೆ ಗಿ ನಂತಹ ಹಾಡುಗಳು 2025 ರ ಟಾಪ್ 5 ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿವೆ.