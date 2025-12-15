English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Kannada News
  • Entertainment
  • 2025 ರಲ್ಲಿ YouTube ನಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ವೀಕ್ಷಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ವೀಡಿಯೊಗಳು ಇವು!

2025 ರಲ್ಲಿ YouTube ನಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ವೀಕ್ಷಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ವೀಡಿಯೊಗಳು ಇವು!

youtube trending topics: ೨೦೨೫ ಕೊನೆಗೊಳ್ಳುತ್ತಿದೆ ಮತ್ತು ಕೆಲವೇ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ಹೊಸ ವರ್ಷವನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸಲಿದ್ದೇವೆ. ಇದರೊಂದಿಗೆ, ಎಲ್ಲರೂ ಹೊಸ ಭರವಸೆಗಳೊಂದಿಗೆ ಹೊಸ ವರ್ಷಕ್ಕಾಗಿ ಕಾಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರೂ ಈಗಾಗಲೇ ಆಚರಣೆಗಳಿಗೆ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ರೂಪಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮ ವೇದಿಕೆಗಳು ಈ ವರ್ಷದ ಟ್ರೆಂಡ್‌ಗಳ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುತ್ತಿವೆ.

Written by - Savita M B | Last Updated : Dec 15, 2025, 08:31 AM IST
  • ಜನಪ್ರಿಯ ವೀಡಿಯೊ ಸ್ಟ್ರೀಮಿಂಗ್ ಪ್ಲಾಟ್‌ಫಾರ್ಮ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಬಗ್ಗೆ ನಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ತಿಳಿದಿದೆ
  • ಸ್ಮಾರ್ಟ್‌ಫೋನ್ ಹೊಂದಿರುವ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರೂ ಒಂದಲ್ಲ ಒಂದು ಹಂತದಲ್ಲಿ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ತೆರೆದು ವೀಡಿಯೊಗಳನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸಿರುತ್ತಾರೆ

Trending Photos

ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆ ನಡುವೆ ಕೇಂದ್ರದ ದಿಟ್ಟ ಹೆಜ್ಜೆ.. ಇನ್ಮುಂದೆ ಕಡು ಬಡವರಿಗೂ ಸಿಗುವುದು ಬಂಗಾರ! ಆಭರಣ ಪ್ರಿಯರಲ್ಲಿ ಸಂತಸ..
camera icon6
Gold rate
ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆ ನಡುವೆ ಕೇಂದ್ರದ ದಿಟ್ಟ ಹೆಜ್ಜೆ.. ಇನ್ಮುಂದೆ ಕಡು ಬಡವರಿಗೂ ಸಿಗುವುದು ಬಂಗಾರ! ಆಭರಣ ಪ್ರಿಯರಲ್ಲಿ ಸಂತಸ..
ಮನೆಯಿಂದ ಹೊರಗೆ ಕಳಿಸ್ತೀನಿ ಎಂದು ರಜತ್‌ಗೆ ಗಿಲ್ಲಿ ಓಪನ್‌ ಚಾಲೆಂಜ್‌
camera icon6
Bigboss kannada 12̧ gilli nata ̧ open challenge ̧ rajath ̧ sudeep
ಮನೆಯಿಂದ ಹೊರಗೆ ಕಳಿಸ್ತೀನಿ ಎಂದು ರಜತ್‌ಗೆ ಗಿಲ್ಲಿ ಓಪನ್‌ ಚಾಲೆಂಜ್‌
ಝೀರೋ ಇಂದ ಹೀರೋ ಆದ WWE ಸೂಪರ್‌ ಸ್ಟಾರ್‌ ಜಾನ್‌ ಸೀನಾ..!
camera icon7
WWE john cena retirement life story ̧ 23 year WWE career ̧ John Cena’s retirement
ಝೀರೋ ಇಂದ ಹೀರೋ ಆದ WWE ಸೂಪರ್‌ ಸ್ಟಾರ್‌ ಜಾನ್‌ ಸೀನಾ..!
ಮಾಜಿ ಪ್ರಧಾನಿ ಇಮ್ರಾನ್ ಖಾನ್ ಗೆ ನೀಡುತ್ತಿರುವ ಕಿರುಕುಳ ನಿಲ್ಲಿಸಿ- ಪಾಕ್ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ವಿಶ್ವಸಂಸ್ಥೆ ಆದೇಶ
camera icon5
Imran Khan
ಮಾಜಿ ಪ್ರಧಾನಿ ಇಮ್ರಾನ್ ಖಾನ್ ಗೆ ನೀಡುತ್ತಿರುವ ಕಿರುಕುಳ ನಿಲ್ಲಿಸಿ- ಪಾಕ್ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ವಿಶ್ವಸಂಸ್ಥೆ ಆದೇಶ
2025 ರಲ್ಲಿ YouTube ನಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ವೀಕ್ಷಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ವೀಡಿಯೊಗಳು ಇವು!

youtube trending: ಜನಪ್ರಿಯ ವೀಡಿಯೊ ಸ್ಟ್ರೀಮಿಂಗ್ ಪ್ಲಾಟ್‌ಫಾರ್ಮ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಬಗ್ಗೆ ನಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ತಿಳಿದಿದೆ. ಸ್ಮಾರ್ಟ್‌ಫೋನ್ ಹೊಂದಿರುವ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರೂ ಒಂದಲ್ಲ ಒಂದು ಹಂತದಲ್ಲಿ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ತೆರೆದು ವೀಡಿಯೊಗಳನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸಿರುತ್ತಾರೆ. ಅನೇಕ ಜನರು ಮನರಂಜನೆಗಾಗಿ ಮತ್ತು ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ವೀಡಿಯೊಗಳಿಗಾಗಿ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಅನ್ನು ಬಳಸುತ್ತಾರೆ. ಇದಲ್ಲದೆ, ಪ್ರಪಂಚದಾದ್ಯಂತ ಲಕ್ಷಾಂತರ ಬಳಕೆದಾರರು ಯೂಟ್ಯೂಬ್‌ನಲ್ಲಿ ವೀಡಿಯೊಗಳನ್ನು ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಆದಾಯವನ್ನು ಗಳಿಸುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಯೂಟ್ಯೂಬ್‌ನಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗಲೂ ಟ್ರೆಂಡಿಂಗ್‌ನಲ್ಲಿರುವ ಕೆಲವು ವೀಡಿಯೊಗಳಿವೆ. ವೀಕ್ಷಣೆಗಳ ಜೊತೆಗೆ, ಇವು ಕೋಟ್ಯಂತರ ವೀಕ್ಷಣೆಗಳು ಮತ್ತು ಕಾಮೆಂಟ್‌ಗಳನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತವೆ. ಈಗ 2025 ರಲ್ಲಿ ಯೂಟ್ಯೂಬ್‌ನಲ್ಲಿ ಟ್ರೆಂಡಿಂಗ್ ವೀಡಿಯೊಗಳು, ವಿಷಯಗಳು ಮತ್ತು ಉನ್ನತ ಸೃಷ್ಟಿಕರ್ತರು ಯಾರು ಎಂಬುದನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯೋಣ.

Add Zee News as a Preferred Source

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ-ʼಆಸೆಗಳನ್ನ ತೀರಿಸಿಕೊಳ್ಳೋಕೆ ಜೊತೆಯಾಗಿರೋದು, ಆ ಮಾತ್ರಕ್ಕೆ ಮದುವೆ ಏಕೆ?ʼ.. ಸ್ಟಾರ್‌ ನಟಿಯ ಬೋಲ್ಡ್‌ ಹೇಳಿಕೆಗೆ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಶಾಕ್‌!

YouTube ನಲ್ಲಿ ಟ್ರೆಂಡಿಂಗ್:
ಯೂಟ್ಯೂಬ್ 2025 ರ ಟಾಪ್ 10 ಟ್ರೆಂಡಿಂಗ್ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದೆ. ಸ್ಕ್ವಿಡ್ ಗೇಮ್ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಹುಡುಕಲ್ಪಟ್ಟ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿದ್ದರೆ, ನಂತರ ಸೈಯಾರಾ. ಸೂಪರ್‌ಸ್ಟಾರ್ ರಜನಿಕಾಂತ್ ಅವರ ಕೂಲಿ ಚಿತ್ರ ಮೂರನೇ ಅತ್ಯಂತ ಟ್ರೆಂಡಿಂಗ್ ವಿಷಯವಾಗಿದ್ದರೆ, ಕುಂಭಮೇಳ ನಂತರದ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದೆ. ಐಪಿಎಲ್ 2025 ಐದನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದೆ, ಸನಮ್ ತೇರಿ ಕಸಮ್ ಆರನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದೆ. ಟಂಗ್‌ಟಂಗ್‌ಟಂಗ್‌ಸಹೂರ್ ಏಳನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದೆ, ಲಬುಬು ಎಂಟನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದೆ ಮತ್ತು ಏಷ್ಯಾ ಕಪ್ ಒಂಬತ್ತನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದೆ. ಕೆಪಾಪ್ ಡೆಮನ್‌ಹಂಟರ್ಸ್ ಟ್ರೆಂಡಿಂಗ್ ವಿಷಯಗಳ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಹತ್ತನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದೆ.

ಟಾಪ್ ಕ್ರಿಯೇಟರ್‌ಗಳ ಪಟ್ಟಿ: 
ಭಾರತದ ಟಾಪ್ ಕ್ರಿಯೇಟರ್‌ಗಳ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಮಿಸ್ಟರ್ ಬೀಸ್ಟ್ ಟಾಪ್ ಒನ್ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದೆ. ಸೇಜಲ್ ಗಬಾ 2 ನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ, ಕಿಂಪ್ರೊ 3 ನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ, ಕೇಶವ್ ಶಶಿ ವ್ಲಾಗ್ಸ್ 4 ನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ, ತೇರಾ ಟ್ರಿಗನ್ 5 ನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಸಿರ್ಫ್ ಶ್ರೇಯಾನ್ಶ್ 6 ನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ, ಜಿದಾನ್ ಶಾಹಿದ್ ಅಲಿ 7 ನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ, ಕೆಎಲ್ ಬಿಆರ್‌ಒ ಬಿಜು ರಿತ್ವಿಕ್ 8 ನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಟೆಕ್ ಮಾಸ್ಟರ್ ಶಾರ್ಟ್ಸ್ 9 ನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದ್ದರೆ, ರಾಜ್ ಶಮಾನಿ 10 ನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ-ʼಆಸೆಗಳನ್ನ ತೀರಿಸಿಕೊಳ್ಳೋಕೆ ಜೊತೆಯಾಗಿರೋದು, ಆ ಮಾತ್ರಕ್ಕೆ ಮದುವೆ ಏಕೆ?ʼ.. ಸ್ಟಾರ್‌ ನಟಿಯ ಬೋಲ್ಡ್‌ ಹೇಳಿಕೆಗೆ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಶಾಕ್‌!

ಇವು ಟಾಪ್ 5 ಹಾಡುಗಳು: 
ಸಯಾರಾ, ರಾನು ಬೊಂಬಾಯಿಕಿ ರಾನು, ಶಾಕಿ, ರಾಮ್ಜಾನ್ ಮತ್ತು ತೇರಿ ರಂಜೋಲ್ ಬೋಲೆ ಗಿ ನಂತಹ ಹಾಡುಗಳು 2025 ರ ಟಾಪ್ 5 ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿವೆ.

About the Author

Savita M B

ಸವಿತಾ ಎಂ.ಬಿ ಅವರು ZEE ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ ಡಿಜಿಟಲ್‌ನಲ್ಲಿ ಸಬ್‌ ಎಡಿಟರ್‌ ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದು, ಎಂಟರ್‌ಟೈನ್‌ಮೆಂಟ್, ಹೆಲ್ತ್‌, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌, ವೈರಲ್‌, ಬ್ಯುಸಿನೆಸ್‌ ಸೇರಿದಂತೆ ವಿವಿಧ ವಿಭಾಗಗಳ ಸುದ್ದಿಗಳನ್ನು ತಲುಪಿಸುವ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. 2023ರಿಂದ ಇವರು ವಾಹಿನಿಗಾಗಿ ಶ್ರಮಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

...Read More

youtube trending topicsyoutube trendingyoutube trending indiaಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಟ್ರೆಂಡಿಂಗ್ ಇಂಡಿಯಾಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಟ್ರೆಂಡಿಂಗ್ ಪಟ್ಟಿ

Trending News