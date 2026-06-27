Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /Entertainment
  • /ಎಂತಹ ಸಾಹಿತ್ಯ ಬ್ರೋ..! ಹುಡುಗರನ್ನು ಅಳುವಂತೆ ಮಾಡಿದ ಹಾಡು.. ಹಲವರ ನೆಚ್ಚಿನ ಹಾಡು

ಎಂತಹ ಸಾಹಿತ್ಯ ಬ್ರೋ..! ಹುಡುಗರನ್ನು ಅಳುವಂತೆ ಮಾಡಿದ ಹಾಡು.. ಹಲವರ ನೆಚ್ಚಿನ ಹಾಡು

youtube trending beautiful love song: ಹುಡುಗರನ್ನು ಅಳುವಂತೆ ಮೋಡಿ ಮಾಡಿದ ಯೂಟ್ಯೂಬ್‌ ಟ್ರೆಂಡಿಂಗ್‌ ಹಾಡು ಯಾವುದು ಎಂದು ತಿಳಿಯಲು ಈ ಸ್ಟೋರಿ 
 

Written ByRamya R Gowda
Published: Jun 27, 2026, 02:54 PM IST|Updated: Jun 27, 2026, 02:54 PM IST
ಎಂತಹ ಸಾಹಿತ್ಯ ಬ್ರೋ..! ಹುಡುಗರನ್ನು ಅಳುವಂತೆ ಮಾಡಿದ ಹಾಡು.. ಹಲವರ ನೆಚ್ಚಿನ ಹಾಡು
Source: Bureau

About the Author

Ramya R Gowda

Ramya R Gowda

ರಮ್ಯಾ ಆರ್‌ ಗೌಡ 2022ರಿಂದ ಮಾಧ್ಯಮ ಲೋಕದಲ್ಲಿದ್ದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಡೆಸ್ಕ್'ನಲ್ಲಿಯೂ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿರುವ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. 2025ರಿಂದ ʼಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌' ವೆಬ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸಬ್ ಎಡಿಟರ್ ಆಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರುವ ಇವರು ಇತ್ತೀಚಿನ ಸುದ್ದಿಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಮನರಂಜನೆ, ಕ್ರೀಡೆ, ವೈರಲ್‌, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಆಸಕ್ತಿ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ.

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
32 ಎಕರೆ ಹೇಗೆ ಬಂತು.. CM ಆಗಿದ್ದಾಗ 62 ವಾಚ್ ಕಟ್ಟಿದ್ದ HD ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ; ಪ್ರದೀಪ್‌ ಈಶ್ವರ್!
Congress MLA Pradeep Eshwar1 hr ago
2
Belagavi Crime News1 hr ago
3
ambulance response time1 hr ago
4
Priyank Kharge1 hr ago
5
Bomb1 hr ago