/ಎಂತಹ ಸಾಹಿತ್ಯ ಬ್ರೋ..! ಹುಡುಗರನ್ನು ಅಳುವಂತೆ ಮಾಡಿದ ಹಾಡು.. ಹಲವರ ನೆಚ್ಚಿನ ಹಾಡು

youtube trending beautiful love song: ಸಿನಿಮಾ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರ ಮೇಲೆ ಸಿನಿಮಾಗಳ ಪ್ರಭಾವವನ್ನು ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾಗಿ ಹೇಳಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಸಿನಿಮಾಗಳ ಜೊತೆಗೆ, ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲಿನ ಹಾಡುಗಳು ಸಹ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರನ್ನು ಮೆಚ್ಚಿಸುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ಶಾಶ್ವತವಾಗಿ ನೆನಪಿನಲ್ಲಿ ಉಳಿಯುತ್ತವೆ. ವರ್ಷಗಳ ನಂತರವೂ ಅನೇಕ ಸಿನಿಮಾ ಹಾಡುಗಳು ಇನ್ನೂ ಕೇಳಿಬರುತ್ತಿವೆ.
ಜಾನಪದ ಗೀತೆಗಳು ಪ್ರಸ್ತುತ ಜನಪ್ರಿಯವಾಗಿವೆ ಎಂದು ತಿಳಿದುಬಂದಿದೆ. ಜಾನಪದ ಗೀತೆಗಳಿಂದ ಕೆಲವರು ಚಲನಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಅವಕಾಶಗಳನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅನೇಕ ಜಾನಪದ ಗಾಯಕರು ಮತ್ತು ಜಾನಪದ ನೃತ್ಯಗಾರರು ಈಗಾಗಲೇ ದೊಡ್ಡ ಪರದೆಯ ಮೇಲೆ ಕೆಲವು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸುವ ಮೂಲಕ ತಮ್ಮ ಅಭಿಮಾನಿಗಳನ್ನು ರಂಜಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಕೆಲವರು ಚಲನಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಅವಕಾಶಗಳನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ರಾಣು ಬಾಂಬೆಕಿ ರಾಣು ಹಾಡಿನ ಖ್ಯಾತಿಯ ರಾಣು ಕೂಡ ನಾಯಕಿಯಾಗಿ ಚಿತ್ರ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಜಾನಪದ ನೃತ್ಯಗಾರ್ತಿ ನಾಗ ದುರ್ಗಾ ಕೂಡ ನಾಯಕಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ತಿಳಿದುಬಂದಿದೆ. ಅವರು ಈಗಾಗಲೇ ತಮಿಳಿನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಚಿತ್ರ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಈಗ ಅವರು ತೆಲುಗಿನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಚಿತ್ರ ಮಾಡಲಿದ್ದಾರೆ. ಇದರೊಂದಿಗೆ, ಜಾನಪದ ಗೀತೆಗಳ ಮೇಲಿನ ಕ್ರೇಜ್ ಮತ್ತಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಿದ್ದು, ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು 10 ರಿಂದ 15 ಹಾಡುಗಳು ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗುತ್ತಿವೆ.
ಪ್ರೇಕ್ಷಕರು ಕೂಡ ಜಾನಪದ ಗೀತೆಗಳನ್ನು ಕೇಳಲು ಹೆಚ್ಚಿನ ಆಸಕ್ತಿ ತೋರಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಕೆಲವು ಜಾನಪದ ಗೀತೆಗಳು ಈಗ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಟ್ರೆಂಡಿಂಗ್ ಆಗುತ್ತಿವೆ. ಅವುಗಳಲ್ಲಿ, ಈ ಹಾಡು ಈಗ ವೈರಲ್ ಆಗುತ್ತಿದೆ. ಈ ಜಾನಪದ ಗೀತೆ ಅನೇಕರ ನೆಚ್ಚಿನ ಗೀತೆ. ಜಾನಪದ ಗೀತೆಗಳಲ್ಲಿ ಹಲವು ಪ್ರಕಾರಗಳಿವೆ. ಅವುಗಳಲ್ಲಿ, ಪ್ರೇಮಗೀತೆಗಳು ಹೆಚ್ಚು ಜನಪ್ರಿಯವಾಗುತ್ತಿವೆ. ಈ ಹಾಡು ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು. ಅಲ್ಲಾಹೇ ಅಲ್ಲಾಹ್ ಎಂದು ಹೇಳುವ ಈ ಹಾಡು ದೊಡ್ಡ ಹಿಟ್ ಆಗಿದೆ. ಇದು ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಪ್ರೇಮಗೀತೆ. ಬುಲೆಟ್ ಬಂಡಿ ಹಾಡಿನ ಮೂಲಕ ಜನಪ್ರಿಯರಾಗಿರುವ ಲಕ್ಷ್ಮಣ್ ಈ ಹಾಡನ್ನು ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಚಿತ್ರಕಥೆ, ಪರಿಕಲ್ಪನೆ ಮತ್ತು ನಿರ್ದೇಶನವನ್ನೂ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.
ಈ ಹಾಡು ದೊಡ್ಡ ಹಿಟ್ ಆಯಿತು. ಈ ಹಾಡು 269 ಮಿಲಿಯನ್ ವೀಕ್ಷಣೆಗಳೊಂದಿಗೆ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಅನ್ನು ಬೆಚ್ಚಿಬೀಳಿಸಿದೆ.. ಮದೀನ್ ಎಸ್ಕೆ ಈ ಹಾಡಿಗೆ ಸಂಗೀತ ಸಂಯೋಜಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಹಾಡು ಕೂಡ ಬಹಳ ಜನಪ್ರಿಯವಾಗಿದೆ. 2022 ರಲ್ಲಿ ಹೊರಬಂದ ಈ ಹಾಡು ಇನ್ನೂ ಕೇಳಿಬರುತ್ತಿದೆ. ಈ ಹಾಡು ಪ್ರೇಕ್ಷಕರನ್ನು ಮೆಚ್ಚಿಸಿದೆ ಮತ್ತು ಪ್ರೇಮಿಗಳನ್ನು ಬಹಳಷ್ಟು ರಂಜಿಸಿದೆ. ಈ ಹಾಡಿನಲ್ಲಿರುವ ಸಾಹಿತ್ಯವೂ ಅದ್ಭುತವಾಗಿದೆ. ಈ ಹಾಡಿನಲ್ಲಿರುವ ದೃಶ್ಯಗಳು ಮತ್ತು ಚಿತ್ರಕಥೆಯೂ ಸಹ ಪ್ರಭಾವಶಾಲಿಯಾಗಿದೆ. ಈ ಹಾಡನ್ನು ಒಮ್ಮೆ ನೋಡಿ.
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