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ಬಸ್ ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಜೊತೆ ಓಡಿಹೋದ ಖ್ಯಾತ ಯೂಟ್ಯೂಬರ್ ಪತ್ನಿ! ಕಾರಣವೇನು ಗೊತ್ತೆ?

Akhil NRD : ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಣುವ ವರ್ಣರಂಜಿತ ಲೋಕಕ್ಕೂ ಮತ್ತು ಅನುಭವಿಸುವ ನೈಜ ಜೀವನಕ್ಕೂ ನಡುವೆ ಎಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಅಂತರವಿದೆ ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ಮಲಯಾಳಂನ ಖ್ಯಾತ ಕಂಟೆಂಟ್ ಕ್ರಿಯೇಟರ್ ಅಖಿಲ್ ಎನ್.ಆರ್.ಡಿ (Akhil NRD) ಅವರ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಘಟನೆಯೇ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿದೆ. ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಹಾಗೂ ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್‌ ನಂತಹ ವೇದಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಸದಾ ನಗುನಗುತ್ತಾ, ಪ್ರೀತಿ-ವಿಶ್ವಾಸದಿಂದ ದಂಪತಿಗಳಾಗಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದ ಈ ಜೋಡಿಯ ಸುಂದರ ಸಂಸಾರವೀಗ ಬೀದಿಗೆ ಬಂದಿದೆ.

Written ByKrishna N K
Published: Aug 11, 2026, 06:24 PM IST|Updated: Aug 11, 2026, 06:24 PM IST
ಬಸ್ ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಜೊತೆ ಓಡಿಹೋದ ಖ್ಯಾತ ಯೂಟ್ಯೂಬರ್ ಪತ್ನಿ! ಕಾರಣವೇನು ಗೊತ್ತೆ?

About the Author

Krishna N K

Krishna N K

ಕೃಷ್ಣಕುಮಾರ್‌ ಎನ್‌.ಕೆ. 'ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌' ಜಾಲತಾಣದ ಸಂಪಾದಕರು. 2024 ರಿಂದ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ಈಟಿವಿ ಕನ್ನಡ, ವೇ ಟು ನ್ಯೂಸ್‌, ಸಂಯುಕ್ತ ಕರ್ನಾಟಕ, ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವಾರು ಸುದ್ದಿ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ 8 ವರ್ಷ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಸಿನಿಮಾ, ವೈರಲ್‌, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌, ಆರೋಗ್ಯ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಆಸಕ್ತಿ ಹೊಂದಿರುವ ಇವರು 2024 ರಿಂದ ʼಇಂಡಿಯಾ ಡಾಟ್‌ಕಾಮ್‌ʼನ ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ ವೆಬ್‌ನಲ್ಲಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

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