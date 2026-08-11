/ಬಸ್ ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಜೊತೆ ಓಡಿಹೋದ ಖ್ಯಾತ ಯೂಟ್ಯೂಬರ್ ಪತ್ನಿ! ಕಾರಣವೇನು ಗೊತ್ತೆ?

Akhil NRD wife issue : ಕೇರಳದ ಆಲಪ್ಪುಳ ಮೂಲದ ಅಖಿಲ್, ಮರ್ಚೆಂಟ್ ನೇವಿಯಲ್ಲಿದ್ದ ತಮ್ಮ ಲಕ್ಷಾಂತರ ರೂಪಾಯಿ ಸಂಬಳದ ಕೆಲಸವನ್ನು ತೊರೆದು, ಕೇವಲ ನಟನೆಯ ಆಸೆಯಿಂದ ಕಂಟೆಂಟ್ ಕ್ರಿಯೇಟರ್ ಆಗಿ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾಗೆ ಕಾಲಿಟ್ಟವರು. ಪ್ರಸ್ತುತ ಮಾಲಿವುಡ್ನ 'ಮಹಾರಾಜ ಹಾಸ್ಟೆಲ್' ಮುಂತಾದ ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲಿ ನಟಿಸುತ್ತಿರುವ ಇವರು, ತಮ್ಮ ಬಾಲ್ಯದ ಗೆಳತಿ ಮೇಘಾ ಅವರನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸಿ ವಿವಾಹವಾಗಿದ್ದರು. ಇವರ ವಿವಾಹವಾಗಿ ಕೇವಲ ಒಂದು ವರ್ಷ ಕಳೆದಿದ್ದು, ಈ ಜೋಡಿಯ ವ್ಲಾಗ್ಗಳು ಮತ್ತು ರೀಲ್ಸ್ಗಳಿಗೆ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಅಪಾರ ಸಂಖ್ಯೆಯ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿದ್ದರು.
ಆದರೆ, ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಮಧ್ಯರಾತ್ರಿ ಮೇಘಾ ಅವರು ಲಗೇಜ್ ಹಿಡಿದು ರಹಸ್ಯವಾಗಿ ಮನೆಯಿಂದ ಹೊರಬಂದಿರುವ ದೃಶ್ಯ ಸಿಸಿಟಿವಿಯಲ್ಲಿ ಸೆರೆಯಾಗಿದೆ. ಅವರು ಬಸ್ ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಒಬ್ಬನ ಜೊತೆ ರಾತ್ರೋರಾತ್ರಿ ಮನೆ ಬಿಟ್ಟು ಓಡಿಹೋಗಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬ ಮಾಹಿತಿ ಹೊರಬರುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ತೀವ್ರ ಆಘಾತ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಘಟನೆಯ ಬಳಿಕ ಪತಿ ಅಖಿಲ್ ವಿರುದ್ಧ ಗಂಭೀರ ಆರೋಪ ಮಾಡಿರುವ ಮೇಘಾ, ಅಖಿಲ್ಗೆ ಬೇರೊಂದು ಅನೈತಿಕ ಸಂಬಂಧವಿತ್ತು ಮತ್ತು ತಮ್ಮನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ನಡೆಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ ಎಂದು ದೂರಿದ್ದಾರೆ. ಪರಸ್ಪರ ಮಾತುಕತೆ ನಡೆಸಿ ನಿಯಮಾನುಸಾರ ವಿಚ್ಛೇದನ ಪಡೆಯುವ ಬದಲು, ಈ ರೀತಿ ಮಧ್ಯರಾತ್ರಿ ಓಡಿಹೋದದ್ದು ಸಾರ್ವಜನಿಕವಾಗಿ ತೀವ್ರ ಚರ್ಚೆಗೆ ಗ್ರಾಸವಾಗಿದೆ.
ರೀಲ್ಸ್, ದುಬಾರಿ ಉಡುಗೊರೆಗಳು ಮತ್ತು ವೈರಲ್ ವಿಡಿಯೋಗಳ ಮೂಲಕ ಶ್ರೀಮಂತ ಹಾಗೂ ಸಂತೋಷದ ದಾಂಪತ್ಯ ಜೀವನವನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶಿಸುತ್ತಿದ್ದ ಈ ಜೋಡಿಯ ಕಥೆಯು, ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದ ಆಕರ್ಷಕ ಲೋಕದ ಹಿಂದೆ ಕಹಿ ಸತ್ಯಗಳೂ ಅಡಗಿರುತ್ತವೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದೆ. ಪ್ರೀತಿ, ಪರಸ್ಪರ ಗೌರವ ಹಾಗೂ ಮುಕ್ತ ಸಂವಹನವಿಲ್ಲದ ಯಾವುದೇ ಸಂಬಂಧವೂ ಹೆಚ್ಚು ಕಾಲ ಉಳಿಯಲಾರದು ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ಈ ಘಟನೆ ನಿದರ್ಶನವಾಗಿದೆ.