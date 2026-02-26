ಕೊನೆಯ ಬಾರಿಗೆ I love you Amma ಎಂದು ಮೆಸೇಜ್ ಮಾಡಿ​ ​ದುರಂತ ಅಂತ್ಯ ಕಂಡ ಖ್ಯಾತ ಯೂಟ್ಯೂಬರ್

Youtuber bonu komali died: 21 ವರ್ಷದ ಯೂಟ್ಯೂಬರ್ ಹಾಗೂ ವಿಜ್ಞಾನ (BSc) ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಯೊಬ್ಬಳು ತಮ್ಮ ಬಾಡಿಗೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿಯೇ ನೇಣು ಬಿಗಿದುಕೊಂಡು ಆತ್ಮಹ*ತ್ಯೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿರುವ ಘಟನೆ ಹೈದರಾಬಾದ್ನಲ್ಲಿ ನಡೆದಿದೆ. ಮೃತ ಯುವತಿಯನ್ನು ಆಂಧ್ರಪ್ರದೇಶದ ವಿಶಾಖಪಟ್ಟಣಂ ಮೂಲದ ಬೋನು ಕೋಮಲಿ ಎಂದು ಗುರುತಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಯೂಟ್ಯೂಬರ್ ಹಾಗೂ ವಿಜ್ಞಾನ (BSc) ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಯಾಗಿದ್ದಳು..ತನ್ನ ಬಾಡಿಗೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ನೇಣು ಬಿಗಿದುಕೊಂಡು ಜೀವಬಿಟ್ಟ ಘಟನೆ ಹೈದರಾಬಾದ್ನಲ್ಲಿ ನಡೆದಿದೆ ಸದ್ಯ ಮೃತ ಯುವತಿಯನ್ನು ಆಂಧ್ರಪ್ರದೇಶದ ವಿಶಾಖಪಟ್ಟಣಂ ಮೂಲದ ಬೋನು ಕೋಮಲಿ ಎಂದು ಗುರುತಿಸಲಾಗಿದೆ. ಸಾವನ್ನಪುವ ನಿರ್ಧಾರ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವುದಕ್ಕೂ ಮುನ್ನ ತನ್ನ ತಾಯಿಗೆ ‘ಐ ಲವ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್’ ಎಂದು ಮೆಸೇಜ್ ಮಾಡಿದ್ದಳು ಎಂಬ ವಿಚಾರ ಬೆಳಕಿಗೆ ಬಂದಿದೆ.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ರಶ್ಮಿಕಾ ಮತ್ತು ವಿಜಯ್ ಮದುವೆ ಫೋಟೋ ವೈರಲ್!.. ಆದ್ರೆ ಕಹಾನಿ ಮೆ ಟ್ವಿಸ್ಟ್ ಏನದು ಗೊತ್ತಾ?
ಈಕೆ ಆಂಧ್ರಪ್ರದೇಶದ ಮೂಲದ ಕೋಲಲಿ ಕಳೆದ 11ತಿಂಗಳಿನಿಂದ ಹೈದರಾಬಾದ್ನ ಅಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ನಲ್ಲಿ ಒಂಟಿಯಾಗಿ ವಾಸವಾಗಿದ್ದಳು..ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೇ ಖಾಸಗಿ ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿ ಬಿಎಸ್ಸಿ ವ್ಯಾಸಂಗ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದು, ಪಾರ್ಟ್ಟೈಮ್ಗಾಗಿ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ನಲ್ಲಿ ಲೈಫ್ಸ್ಟೈಲ್ ಮತ್ತು ವೈಯಕ್ತಿಕ ವಿಡಿಯೋಗಳನ್ನ ರಚಿಸಿ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಳು. ಪೊಲೀಸರ ಮಾಹಿತಿ ಪ್ರಕಾರ ಕೋಮಲಿ ಸೋಮವಾರ ಮುಂಜಾನ್ ಕುವೈತ್ನಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿರುವ ತಾಯಿಗೆ ಐ ಲವ್ ಯು ಮಮ್ಮಿ ಸೋ ಮಚ್..ತಮ್ಮನನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೋಡಿಕೋ ಎಂದು ಸಂದೇಶ ಕಳುಹಿಸಿದ್ದಳು. ತದನಂತರ ಆಕೆಯ ಮೊಬೈಲ್ ಸ್ವಿಚ್ ಆಫ್ ಆಗಿದೆ.
ಇದಾದ ಬಳಿಕ ತಾಯಿ ಸತತವಾಗಿ ಕರೆ ಮಾಡಿದ್ದರೂ ಈಕೆ ಕರೆ ಸ್ವೀಕರಿಸಲಿಲ್ಲ ತಾಯಿ ಗಾಬರಿಗೊಂಡು ಕೋಮಲಿಯ ಸ್ನೇಹಿತರಿಗೆ ಕರೆ ಮಾಡಿ ಫ್ಲಾಟ್ ಬಳಿ ಹೋಗುವಂತೆ ತಿಳಸಿದ್ದರು..ಸ್ನೇಹಿತರು ಹೋಗಿ ಪರಿಶೀಲಿಸಿದ್ದಾಗ ಆಕೆ ಸೀರೆಯಿಂದ ಫ್ಯಾನ್ಗೆ ನೇಣು ಬಿಗಿದುಕೊಂಡಿರೋದು ಕಂಡುಬಂದಿದೆ.
ಸದ್ಯ ಆಕೆ ಲವ್ ಬ್ರೇಕ್ ಅಪ್ ಆಗಿದ್ದಕ್ಕೆ ಜೀವ ಕಳೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾಳೆ ಎನ್ನಲಾಗ್ತಿದೆ. ಈಕೆ ಕೋಮಲಿ ಕಳೆದ ಮೂರು ವರ್ಷಗಳಿಂದ 27 ವರ್ಷದ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಹಾಗೂ ಸಹ-ಯೂಟ್ಯೂಬರ್ ಆಗಿರುವ ಯುವಕನೊಂದಿಗೆ ಪ್ರೀತಿಯಲ್ಲಿದ್ದಳು.ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಇವರಿಬ್ಬರ ನಡುವೆ ಗಲಾಟೆ ಹಾಗೂ ಭಿನ್ನಾಭಿಪ್ರಾಯ ಮೂಡಿದೆ. ಇದ್ರಿಂದ ಮನನೊಂದ ಆತ್ಮಹ*ತ್ಯೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾಳೆ ಅಂತಾ ಪೊಲೀಸರು ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.
ಸದ್ಯ ಪೊಲೀಸರು ಎಲ್ಲಾ ಆಯಾಮಗಳಿಂದ ಮಾಹಿತಿ ಕಲೆ ಹಾಕಿ ತನಿಖೆ ಕೈಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ನೋ ಮಾಹಿತಿ ಲಭ್ಯವಾಗಿದೆ..
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಭವ್ಯಾಗೌಡಗೆ ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬದ ಸಂಭ್ರಮ ನಿಧಿಯ ವಯಸ್ಸೆಷ್ಟು ಗೊತ್ತಾ?.. ಇವರೇ ನೋಡಿ ಪನ್ನಿಕುಟ್ಟಿ ಕೈಹಿಡಿವ ಹುಡುಗ