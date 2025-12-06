English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
ಬಡವರಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುವ ಯೂಟ್ಯೂಬರ್ ಹರ್ಷ ಸಾಯಿ ಆಸ್ತಿ ಎಷ್ಟಿದೆ ಗೊತ್ತೇ? ಖಂಡಿತ ಶಾಕ್‌ ಆಗ್ತೀರಾ..

harsha sai income: ಸೋಷಿಯಲ್‌ ಮಿಡಿಯಾದ ಮೂಲಕ ಖ್ಯಾತಿ ಪಡೆದ ಹರ್ಷ ಸಾಯಿ ಆಸ್ತಿ ಮತ್ತು ಅವರ ಆದಾಯ ಎಷ್ಟಿದೆ ಎಂದು ಇಲ್ಲಿ ತಿಳಿಯೋಣ..   

Written by - Savita M B | Last Updated : Dec 6, 2025, 03:00 PM IST
  • ಹೈದರಾಬಾದ್‌ನ 26 ವರ್ಷದ ಹರ್ಷ ಸಾಯಿ ಲಕ್ಷಾಂತರ ಜನರಿಗೆ ಸ್ಫೂರ್ತಿ
  • ಕೇವಲ 5 ರೂಪಾಯಿ ನಾಣ್ಯಗಳಿಂದ 4 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿಗಳನ್ನು ಗಳಿಸಿ ಅದನ್ನು ವೀಡಿಯೊವಾಗಿಯೂ ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ

ಬಡವರಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುವ ಯೂಟ್ಯೂಬರ್ ಹರ್ಷ ಸಾಯಿ ಆಸ್ತಿ ಎಷ್ಟಿದೆ ಗೊತ್ತೇ? ಖಂಡಿತ ಶಾಕ್‌ ಆಗ್ತೀರಾ..

Youtuber harsha sai: ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಮತ್ತು ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್‌ನಂತಹ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮ ವೇದಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ವೀಡಿಯೊಗಳನ್ನು ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಅನೇಕ ಜನರು ಪ್ರಸಿದ್ಧರಾಗುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಪೋಸ್ಟ್‌ನಲ್ಲಿ, ಯೂಟ್ಯೂಬ್‌ನಲ್ಲಿ ವೀಡಿಯೊಗಳನ್ನು ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಸೆಲೆಬ್ರಿಟಿ ಆದ ಹರ್ಷ ಸಾಯಿ ಅವರ ಕುರಿತಾಗಿ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳೋಣ.. 

ಹೈದರಾಬಾದ್‌ನ 26 ವರ್ಷದ ಹರ್ಷ ಸಾಯಿ ಲಕ್ಷಾಂತರ ಜನರಿಗೆ ಸ್ಫೂರ್ತಿ. ಕಾಲೇಜು ಶಿಕ್ಷಣ ಮುಗಿದ ನಂತರ, ಹರ್ಷ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನೆಲ್ ಅನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಫಿಟ್‌ನೆಸ್‌ಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ವೀಡಿಯೊಗಳನ್ನು ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದರು. ಈ ಮೂಲಕ ಅವರು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ರ್ಸ್‌ ಪಡೆಯಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದರು.

ಕೇವಲ 5 ರೂಪಾಯಿ ನಾಣ್ಯಗಳಿಂದ 4 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿಗಳನ್ನು ಗಳಿಸಿ ಅದನ್ನು ವೀಡಿಯೊವಾಗಿಯೂ ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ವೀಡಿಯೊ ಉತ್ತಮ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯನ್ನು ಪಡೆದ ನಂತರ, ಹರ್ಷ ಸಾಯಿ ತಮ್ಮ ಚಾನೆಲ್‌ನಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ಹಲವು ವೀಡಿಯೊಗಳನ್ನು ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.. ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ದೆವ್ವದ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಉಳಿದುಕೊಳ್ಳುವ ಬಗ್ಗೆ. ಅದಾದ ನಂತರ, ಅವರು ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ರ್ಸ್‌ನ್ನು ಪಡೆಯಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದರು. 

ಜನಪ್ರಿಯ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಸೆಲೆಬ್ರಿಟಿ ಆದ ನಂತರ, ಅವರು ಯೂಟ್ಯೂಬ್‌ನಿಂದ ಗಳಿಸಿದ ಆದಾಯವನ್ನು ಜನರಿಗೆ ವಿವಿಧ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸಹಾಯ ಮಾಡಲು ಬಳಸಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದರು. ಅವರು ಬಡ ಹುಡುಗನಿಗೆ ಸೈಕಲ್ ಖರೀದಿಸುವುದು, ಬಡ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಮನೆ ಕಟ್ಟುವುದು ಮತ್ತು 1,000 ಜನರಿಗೆ ಪೂರ್ಣ ಟ್ಯಾಂಕ್ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಪೂರೈಸುವುದು ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದರು. ಅವರು 5 ಸ್ಟಾರ್ ಹೋಟೆಲ್‌ನಲ್ಲಿ 1 ಲಕ್ಷ ಬಡವರಿಗೆ ಆಹಾರವನ್ನು ನೀಡುವ ಮೂಲಕ ಪ್ರಸಿದ್ಧರಾದರು. ತಮಿಳುನಾಡು ಮತ್ತು ಕೇರಳ ಸೇರಿದಂತೆ ಭಾರತದ ಎಲ್ಲಾ ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿರುವ ಎಲ್ಲಾ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಹೋಟೆಲ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಬಡವರಿಗೆ ಆಹಾರವನ್ನು ಒದಗಿಸುವಂತೆ ಅವರು ಭರವಸೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.

ಜನಪ್ರಿಯರಾಗಿರುವ ಹರ್ಷ ಸಾಯಿ 3 ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನೆಲ್‌ಗಳನ್ನು ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಈ 3 ಚಾನೆಲ್‌ಗಳು ಸರಿಸುಮಾರು 30 ಮಿಲಿಯನ್ ಚಂದಾದಾರರನ್ನು ಹೊಂದಿವೆ. ಈ ಮಧ್ಯೆ ಹರ್ಷ ಸಾಯಿ ಅವರ ಆಸ್ತಿಗಳ ಮೌಲ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿದೆ. ಅದರಂತೆ, ಅವರ ಆಸ್ತಿಗಳು ರೂ. 20 ರಿಂದ 22 ಕೋಟಿ.. ಇವರು ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು 25 ಲಕ್ಷದಿಂದ 30 ಲಕ್ಷ ಗಳಿಸುತ್ತಾನೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ.   
 

Harsha Saiharsha sai biographyharsha sai incomeharsha sai latest videosharsha sai life story

