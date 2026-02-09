ಸಂಕಷ್ಟಗಳಿಗೆ ಸೆಡ್ಡು ಹೊಡೆದು ನಿಂತ ರೀಲ್ಸ್‌ ಸ್ಟಾರ್‌! ಮೋಸಕ್ಕೆ ಮಣಿಯದೆ ಹೊಸ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯ ಕಟ್ಟಿದ ವರುಣ್‌ ಆರಾಧ್ಯ

Youtuber Varun Araydya: ಯುಟ್ಯೂಬರ್ ಹಾಗೂ ರೀಲ್ಸ್ ಸ್ಟಾರ್ ವರುಣ್ ಆರಾಧ್ಯ ಯಾರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲಾ ಹೇಳಿ..ಸೋಶೀಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾ ಬಳಕೆದಾರರಿಗೆ ಇವರ ಮುಖ ಪರಿಚಯ ಇದ್ದೆ ಇರುತ್ತದೆ..ಮೊದಲಿಗೆ ಯುಟ್ಯೂಬರ್ ಹಾಗೂ ರೀಲ್ಸ್ ಮೂಲಕ ಎಲ್ಲರ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿದ್ದಾರೆ...ಇದಾದ ನಂತ್ರ ವರುಣ್ ಆರಾಧ್ಯ ಕಲರ್ಸ್ ಕನ್ನಡ ಬೃಂದಾವನ ಅನ್ನೋ ಸೀರಿಯಲ್ನಲ್ಲಿ ಅಭಿನಯಿಸಿದ್ದರು..ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೇ ತಮ್ಮ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಜೀವನದ ಮೂಲಕ ಸುದ್ದಿಯಾಗಿದ್ದರು..
ಇದೀಗ ಬೃಂದಾವನ ಧಾರಾವಾಹಿ ನಟ ವರುಣ್ ಆರಾಧ್ಯ ಅವರಿಗೆ ಹಳೆ ಮನೆಯ ವಿಚಾರವಾಗಿ ಮೋಸ ಆಗಿತ್ತು ಅಂತಾ ಬೇಸರ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಆಮೇಲೆ ಅವರು ಹೊಸ ಮನೆಗೆ ಕಾಲಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಬಗ್ಗೆ ಅವರು ಮಾಹಿತಿ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.ಈ ಬಗ್ಗೆ ವರುಣ್ ಆರಾಧ್ಯ ಅವರು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ವೀಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದ್ದು, ನಾನು ಎರಡು ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಮನೆ ಲೀಸ್ಗೆ ಹಾಕ್ಕೊಂಡಿದ್ವಿ ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಸರಿ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಅದು ಹೊಸ ಕಟ್ಟಡ ಆಗಿತ್ತು, ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಕೆಲಸ ನಡೆಯುತ್ತಿತ್ತು. ನಾವು ಯಾರನ್ನೂ ವಿಚಾರಿಸದೆ, ಈ ಮನೆಗೆ ಬಂದೆವು. ಎರಡು ವರ್ಷ ಆದಮೇಲೆ ದುಡ್ಡು ಕೊಡಿ ಎಂದು ಕೇಳಿದೆವು, ಆಗ ಅವರು ದುಡ್ಡು ಇಲ್ಲ ಎಂದರು. ಹೀಗಾಗಿ ನಾವು ಇಲ್ಲೇ ಉಳಿದುಕೊಂಡೆವು” ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ನಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ಒಟ್ಟು. ನಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ಮೂರು ನೋಟೀಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.ಈ ಮನೆಯ ಮಾಲೀಕ ಲೋನ್ ತಗೊಂಡು, ಹಣ ಕಟ್ಟದೆ ಆಡವಾಡಿಸಿದ್ದರು.. ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೇ ಬ್ಯಾಂಕ್ನವರು ನುಗ್ಗಿ ಮನೆ ಐಟಮ್ಗಳನ್ನು ಹೊರಗಡೆ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ನವರ ತಪ್ಪು ಎಂದು ಹೇಳೋಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಈಗ ಆ ಕಷ್ಟವನ್ನ ಎದುರಿಸಿಅಪ್ಪ ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ಇಟ್ಟಿದ್ದ ಹಣವನ್ನು, ನಾನು ದುಡಿದ ಹಣವನ್ನು ಸೇರಿಸಿ ಈ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಲೀಸ್ಗೆ ಹಾಕಿಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ” ಎಂದು ವರುಣ್ ಆರಾಧ್ಯ ಹೇಳಿದ್ದರು. ಸದ್ಯ ವರಣ್ ಆರಾಧ್ಯ ಮನೆಯ ಮನೆಯ ನೆನಪು ಹೊತ್ತು ಹೊಸ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಎಂಟ್ರಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಕುಟುಂಬ ಸಮೇತ ಪೂಜೆ ಮಾಡಿಸಿರುವ ವಿಡೀಯೋ ಸೋಶಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ವೈರಲ್ ಆಗ್ತಿದೆ.
