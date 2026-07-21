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ದೆಹಲಿ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಬೆಂಬಲ ಕೊಟ್ಟು, ನನ್ನ ಧ್ವನಿ ಸರ್ಕಾರ, ಪಕ್ಷದ ವಿರುದ್ಧ ಅಲ್ಲ ಎಂದ ದೊಡ್ಮನೆ ಕುಡಿ! 

ಪ್ರಶ್ನೆಪತ್ರಿಕೆ ಸೋರಿಕೆ ಖಂಡಿಸಿ ಹಾಗೂ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಚಿವರ ರಾಜೀನಾಮೆಗೆ ಆಗ್ರಹಿಸಿ ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು 'ಸಂಸತ್ ಚಲೋ' ಪ್ರತಿಭಟನೆ ನಡೆಸಿದ್ದರು. ಈ ವೇಳೆ ಪ್ರತಿಭಟನಾಕಾರರ ಮೇಲೆ ಹಲ್ಲೆ ನಡೆದಿತ್ತು. ಇದೀಗ ದೊಡ್ಮನೆ ಕುಡಿ ನಟ ಯುವ ರಾಜ್‌ಕುಮಾರ್‌ ಧ್ವನಿ ಎತ್ತಿ, ತಮ್ಮ ಆಕ್ರೋಶ ಪಕ್ಷದ ಹಾಗೂ ಸರ್ಕಾರದ ವಿರುದ್ಧ ಅಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ..

Written ByKrishna N K
Published: Jul 21, 2026, 07:05 PM IST|Updated: Jul 21, 2026, 07:05 PM IST
ದೆಹಲಿ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಬೆಂಬಲ ಕೊಟ್ಟು, ನನ್ನ ಧ್ವನಿ ಸರ್ಕಾರ, ಪಕ್ಷದ ವಿರುದ್ಧ ಅಲ್ಲ ಎಂದ ದೊಡ್ಮನೆ ಕುಡಿ! 
Source: Bureau

About the Author

Krishna N K

Krishna N K

ಕೃಷ್ಣಕುಮಾರ್‌ ಎನ್‌.ಕೆ. 'ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌' ಜಾಲತಾಣದ ಸಂಪಾದಕರು. 2024 ರಿಂದ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ಈಟಿವಿ ಕನ್ನಡ, ವೇ ಟು ನ್ಯೂಸ್‌, ಸಂಯುಕ್ತ ಕರ್ನಾಟಕ, ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವಾರು ಸುದ್ದಿ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ 8 ವರ್ಷ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಸಿನಿಮಾ, ವೈರಲ್‌, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌, ಆರೋಗ್ಯ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಆಸಕ್ತಿ ಹೊಂದಿರುವ ಇವರು 2024 ರಿಂದ ʼಇಂಡಿಯಾ ಡಾಟ್‌ಕಾಮ್‌ʼನ ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ ವೆಬ್‌ನಲ್ಲಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

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