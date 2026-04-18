English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Kannada News
  • Entertainment
  • ಆ ವಿಡಿಯೋ ವೈರಲ್‌ ಆಗ್ತಿದ್ದಂತೆ... ಖ್ಯಾತ ನಟಿಯ ವಿರುದ್ಧ ಕೇಸ್‌ ದಾಖಲಿಸಿದ ಕ್ರಿಕೆಟರ್‌ ಯುಜ್ವೇಂದ್ರ ಚಾಹಲ್!

ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಮಾಧ್ಯಮ ಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳ ಮುಂದೆ ತಾನಿಯಾ ಚಟರ್ಜಿ ಮಾಡಿದ ಕೆಲವು ಸಂವೇದನಾಶೀಲ ಕಾಮೆಂಟ್‌ಗಳೊಂದಿಗೆ ಈ ವಿವಾದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಯಿತು. 

Written by - Chetana Devarmani | Last Updated : Apr 18, 2026, 02:41 PM IST
Trending Photos

ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾ ಆಟಗಾರ ಯುಜ್ವೇಂದ್ರ ಚಾಹಲ್ ಮತ್ತು ನಟಿ ತಾನಿಯಾ ಚಟರ್ಜಿ ನಡುವೆ ಭುಗಿಲೆದ್ದ ವಿವಾದ ಈಗ ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ಮೆಟ್ಟಿಲೇರಿದೆ. ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ವಿಡಿಯೋ ವೈರಲ್ ಆದ ನಂತರ, ತಮ್ಮ ಖ್ಯಾತಿಗೆ ಧಕ್ಕೆಯಾಗಿದೆ ಎಂದು ಭಾವಿಸಿದ ಚಾಹಲ್, ತಾನಿಯಾ ವಿರುದ್ಧ ನೇರವಾಗಿ ಮಾನನಷ್ಟ ಮೊಕದ್ದಮೆ ಹೂಡಿದರು. ಈ ವಿಚಾರ ಸದ್ಯ ಕ್ರೀಡಾ ಮತ್ತು ಮನರಂಜನಾ ಉದ್ಯಮಗಳಲ್ಲಿ ತೀವ್ರ ಚರ್ಚೆಯ ಪ್ರಮುಖ ವಿಷಯವಾಗಿದೆ.

Add Zee News as a Preferred Source

ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಮಾಧ್ಯಮ ಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳ ಮುಂದೆ ತಾನಿಯಾ ಚಟರ್ಜಿ ಮಾಡಿದ ಕೆಲವು ಸಂವೇದನಾಶೀಲ ಕಾಮೆಂಟ್‌ಗಳೊಂದಿಗೆ ಈ ವಿವಾದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಯಿತು. ನಗರದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಪ್ರಚಾರ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವೊಂದರಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸುವಾಗ, ಯುಜ್ವೇಂದ್ರ ಚಾಹಲ್ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ತಮಗೆ ಸಂದೇಶಗಳನ್ನು ಕಳುಹಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ತಾನಿಯಾ ಚಟರ್ಜಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕವಾಗಿ ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿದರು. 

ತಾನಿಯಾ ಚಟರ್ಜಿ ತಮ್ಮ ಫೋನ್‌ನಲ್ಲಿನ ಕೆಲವು ಸಂದೇಶಗಳನ್ನು ಕ್ಯಾಮೆರಾಗಳಿಗೆ ಪ್ರದರ್ಶಿಸಿದರು. ಈ ಹೇಳಿಕೆಗಳು ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ವೈರಲ್ ಆದವು. ಕೆಲವೇ ಗಂಟೆಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಮೆಸೇಜ್‌ ಸ್ಕ್ರೀನ್‌ ಶಾಟ್ ಗಳು ಲಕ್ಷಾಂತರ ವೀಕ್ಷಣೆಗಳನ್ನು ಗಳಿಸಿದವು, ಇದು ಬಿಸಿ ಬಿಸಿ ಚರ್ಚೆಗಳನ್ನು ಹುಟ್ಟುಹಾಕಿತು. ಇದು ವೈಯಕ್ತಿಕ ಗೌಪ್ಯತೆ, ಉದ್ದೇಶ ಮತ್ತು ನೈತಿಕತೆಯ ಬಗ್ಗೆ ದೊಡ್ಡ ವಾದಗಳ ಕೇಂದ್ರಬಿಂದುವಾಗಿ ಬದಲಾಯಿತು.

ಯುಜ್ವೇಂದ್ರ ಚಾಹಲ್ ನನಗೆ ಇಮೇಲ್ ಮೂಲಕ ಮಾನನಷ್ಟ ನೋಟಿಸ್ ಕಳುಹಿಸಿದ್ದಾರೆ. ನಾನು ವಕೀಲರನ್ನು ನೇಮಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ. ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಒಳಗೊಂಡಿರುವ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸದಂತೆ ಅವರು ನನಗೆ ಸಲಹೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ನಾನು ಯಾವುದೇ ತಪ್ಪು ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಅವರು ನನಗೆ ಮುದ್ದಾಗಿ ಸಂದೇಶ ಕಳುಹಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.

ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಈ ವೀಡಿಯೊ ವೈರಲ್ ಆದ ನಂತರ, ತಾನಿಯಾ ಚಟರ್ಜಿ ತಾವು ಎದುರಿಸುತ್ತಿರುವ ಟೀಕೆ ಮತ್ತು ಅವರ ವಿರುದ್ಧ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲಾಗುತ್ತಿರುವ ಕಾನೂನು ಕ್ರಮಗಳ ಬಗ್ಗೆ ತೀವ್ರ ದುಃಖ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು. ಈ ವಿಷಯದ ಕುರಿತು ಮಾತನಾಡಿದ ತಾನಿಯಾ ಚಟರ್ಜಿ, "ಈ ವೀಡಿಯೊ ಇಷ್ಟೊಂದು ವ್ಯಾಪಕ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರನ್ನು ತಲುಪುತ್ತದೆ ಎಂದು ನಾನು ಎಂದಿಗೂ ಊಹಿಸಿರಲಿಲ್ಲ. ಈಗ, ಎಲ್ಲರೂ ನನ್ನನ್ನು ತೀವ್ರವಾಗಿ ಟೀಕಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ನನ್ನ ಖ್ಯಾತಿಗೆ ಕಳಂಕ ಬರುತ್ತಿದೆ. ಅವರು ಯಾವುದೇ ಹಾನಿಗೊಳಗಾಗದೆ ಇದ್ದರೂ, ಅವರು ನನಗೆ ನೇರವಾಗಿ ಮಾನನಷ್ಟ ಮೊಕದ್ದಮೆಯ ನೋಟಿಸ್ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ." ಯಾರ ಗೌರವ ಅಥವಾ ಖ್ಯಾತಿಗೆ ಹಾನಿ ಮಾಡುವ ಉದ್ದೇಶ ತನಗೆ ಇಲ್ಲ ಎಂದು ತಾನಿಯಾ ಚಟರ್ಜಿ ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದರು. ಪ್ರಸ್ತುತ ಘಟನೆಗಳು ತನಗೆ ತೀವ್ರ ಅನ್ಯಾಯವನ್ನುಂಟು ಮಾಡುತ್ತಿವೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು. ಅವರ ಹೇಳಿಕೆಗಳು ಈ ವಿವಾದಕ್ಕೆ ಹೊಸ ಭಾವನಾತ್ಮಕ ಆಯಾಮವನ್ನು ಸೇರಿಸಿವೆ.

ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮಗಳಲ್ಲಿ ಈ ವಿಷಯ ವೈರಲ್‌ ಆದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ, ಯುಜ್ವೇಂದ್ರ ಚಾಹಲ್ ತಕ್ಷಣ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿ ಕಾನೂನು ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದರು. ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ಈ ಕಾಮೆಂಟ್‌ಗಳನ್ನು ತಪ್ಪಾಗಿ ಅರ್ಥೈಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಅವರ ಕ್ರೀಡಾ ವೃತ್ತಿಜೀವನ ಮತ್ತು ಖ್ಯಾತಿಗೆ ತೀವ್ರ ಹಾನಿಯನ್ನುಂಟುಮಾಡುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಭಾವಿಸಿ ಅವರು ಈ ಕಠಿಣ ಕಾನೂನು ಕ್ರಮವನ್ನು ಕೈಗೊಂಡರು.  

ತಾನಿಯಾ ಚಟರ್ಜಿ ಯಾರು? 

ತಾನಿಯಾ ಚಟರ್ಜಿ ಕೋಲ್ಕತ್ತಾ ಮೂಲದ ಪ್ರಮುಖ ರೂಪದರ್ಶಿ ಮತ್ತು ನಟಿ. ಡಿಜಿಟಲ್ ಮಾಧ್ಯಮ ವೇದಿಕೆಗಳ ಮೂಲಕ ಅವರು ತಮ್ಮದೇ ಆದ ವಿಶಿಷ್ಟ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ವೈವಿಧ್ಯಮಯ ಪಾತ್ರಗಳನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಮತ್ತು ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಅಭಿಮಾನಿಗಳೊಂದಿಗೆ ನಿರಂತರವಾಗಿ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದಕ್ಕೆ ಹೆಸರುವಾಸಿಯಾಗಿರುವ ತಾನಿಯಾ ಚಟರ್ಜಿ ಈಗ ವಿವಾದಕ್ಕೆ ಸಿಲುಕಿದ್ದಾರೆ.

About the Author

Chetana Devarmani

Chetana Devarmani ಅವರು ಪ್ರಸ್ತುತ ʻಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ʼ ವೆಬ್‌ನಲ್ಲಿ Senior Sub Editor ಆಗಿ ಕರ್ತವ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಚೇತನಾ ದೇವರಮನಿ ಅವರು ಅನುಭವಿ ಪತ್ರಕರ್ತರಾಗಿದ್ದು, ಮಾಧ್ಯಮ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ 7 ವರ್ಷಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ.

Yuzvendra ChahalTania Chatterjeecricket news

Trending News