ಆ ವಿಡಿಯೋ ವೈರಲ್‌ ಆಗ್ತಿದ್ದಂತೆ... ಖ್ಯಾತ ನಟಿಯ ವಿರುದ್ಧ ಕೇಸ್‌ ದಾಖಲಿಸಿದ ಕ್ರಿಕೆಟರ್‌ ಯುಜ್ವೇಂದ್ರ ಚಾಹಲ್!

ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾ ಆಟಗಾರ ಯುಜ್ವೇಂದ್ರ ಚಾಹಲ್ ಮತ್ತು ನಟಿ ತಾನಿಯಾ ಚಟರ್ಜಿ ನಡುವೆ ಭುಗಿಲೆದ್ದ ವಿವಾದ ಈಗ ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ಮೆಟ್ಟಿಲೇರಿದೆ. ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ವಿಡಿಯೋ ವೈರಲ್ ಆದ ನಂತರ, ತಮ್ಮ ಖ್ಯಾತಿಗೆ ಧಕ್ಕೆಯಾಗಿದೆ ಎಂದು ಭಾವಿಸಿದ ಚಾಹಲ್, ತಾನಿಯಾ ವಿರುದ್ಧ ನೇರವಾಗಿ ಮಾನನಷ್ಟ ಮೊಕದ್ದಮೆ ಹೂಡಿದರು. ಈ ವಿಚಾರ ಸದ್ಯ ಕ್ರೀಡಾ ಮತ್ತು ಮನರಂಜನಾ ಉದ್ಯಮಗಳಲ್ಲಿ ತೀವ್ರ ಚರ್ಚೆಯ ಪ್ರಮುಖ ವಿಷಯವಾಗಿದೆ.
ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಮಾಧ್ಯಮ ಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳ ಮುಂದೆ ತಾನಿಯಾ ಚಟರ್ಜಿ ಮಾಡಿದ ಕೆಲವು ಸಂವೇದನಾಶೀಲ ಕಾಮೆಂಟ್ಗಳೊಂದಿಗೆ ಈ ವಿವಾದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಯಿತು. ನಗರದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಪ್ರಚಾರ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವೊಂದರಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸುವಾಗ, ಯುಜ್ವೇಂದ್ರ ಚಾಹಲ್ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ತಮಗೆ ಸಂದೇಶಗಳನ್ನು ಕಳುಹಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ತಾನಿಯಾ ಚಟರ್ಜಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕವಾಗಿ ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿದರು.
ತಾನಿಯಾ ಚಟರ್ಜಿ ತಮ್ಮ ಫೋನ್ನಲ್ಲಿನ ಕೆಲವು ಸಂದೇಶಗಳನ್ನು ಕ್ಯಾಮೆರಾಗಳಿಗೆ ಪ್ರದರ್ಶಿಸಿದರು. ಈ ಹೇಳಿಕೆಗಳು ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ವೈರಲ್ ಆದವು. ಕೆಲವೇ ಗಂಟೆಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಮೆಸೇಜ್ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಶಾಟ್ ಗಳು ಲಕ್ಷಾಂತರ ವೀಕ್ಷಣೆಗಳನ್ನು ಗಳಿಸಿದವು, ಇದು ಬಿಸಿ ಬಿಸಿ ಚರ್ಚೆಗಳನ್ನು ಹುಟ್ಟುಹಾಕಿತು. ಇದು ವೈಯಕ್ತಿಕ ಗೌಪ್ಯತೆ, ಉದ್ದೇಶ ಮತ್ತು ನೈತಿಕತೆಯ ಬಗ್ಗೆ ದೊಡ್ಡ ವಾದಗಳ ಕೇಂದ್ರಬಿಂದುವಾಗಿ ಬದಲಾಯಿತು.
ಯುಜ್ವೇಂದ್ರ ಚಾಹಲ್ ನನಗೆ ಇಮೇಲ್ ಮೂಲಕ ಮಾನನಷ್ಟ ನೋಟಿಸ್ ಕಳುಹಿಸಿದ್ದಾರೆ. ನಾನು ವಕೀಲರನ್ನು ನೇಮಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ. ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಒಳಗೊಂಡಿರುವ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸದಂತೆ ಅವರು ನನಗೆ ಸಲಹೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ನಾನು ಯಾವುದೇ ತಪ್ಪು ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಅವರು ನನಗೆ ಮುದ್ದಾಗಿ ಸಂದೇಶ ಕಳುಹಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.
ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಈ ವೀಡಿಯೊ ವೈರಲ್ ಆದ ನಂತರ, ತಾನಿಯಾ ಚಟರ್ಜಿ ತಾವು ಎದುರಿಸುತ್ತಿರುವ ಟೀಕೆ ಮತ್ತು ಅವರ ವಿರುದ್ಧ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲಾಗುತ್ತಿರುವ ಕಾನೂನು ಕ್ರಮಗಳ ಬಗ್ಗೆ ತೀವ್ರ ದುಃಖ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು. ಈ ವಿಷಯದ ಕುರಿತು ಮಾತನಾಡಿದ ತಾನಿಯಾ ಚಟರ್ಜಿ, "ಈ ವೀಡಿಯೊ ಇಷ್ಟೊಂದು ವ್ಯಾಪಕ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರನ್ನು ತಲುಪುತ್ತದೆ ಎಂದು ನಾನು ಎಂದಿಗೂ ಊಹಿಸಿರಲಿಲ್ಲ. ಈಗ, ಎಲ್ಲರೂ ನನ್ನನ್ನು ತೀವ್ರವಾಗಿ ಟೀಕಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ನನ್ನ ಖ್ಯಾತಿಗೆ ಕಳಂಕ ಬರುತ್ತಿದೆ. ಅವರು ಯಾವುದೇ ಹಾನಿಗೊಳಗಾಗದೆ ಇದ್ದರೂ, ಅವರು ನನಗೆ ನೇರವಾಗಿ ಮಾನನಷ್ಟ ಮೊಕದ್ದಮೆಯ ನೋಟಿಸ್ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ." ಯಾರ ಗೌರವ ಅಥವಾ ಖ್ಯಾತಿಗೆ ಹಾನಿ ಮಾಡುವ ಉದ್ದೇಶ ತನಗೆ ಇಲ್ಲ ಎಂದು ತಾನಿಯಾ ಚಟರ್ಜಿ ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದರು. ಪ್ರಸ್ತುತ ಘಟನೆಗಳು ತನಗೆ ತೀವ್ರ ಅನ್ಯಾಯವನ್ನುಂಟು ಮಾಡುತ್ತಿವೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು. ಅವರ ಹೇಳಿಕೆಗಳು ಈ ವಿವಾದಕ್ಕೆ ಹೊಸ ಭಾವನಾತ್ಮಕ ಆಯಾಮವನ್ನು ಸೇರಿಸಿವೆ.
ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮಗಳಲ್ಲಿ ಈ ವಿಷಯ ವೈರಲ್ ಆದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ, ಯುಜ್ವೇಂದ್ರ ಚಾಹಲ್ ತಕ್ಷಣ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿ ಕಾನೂನು ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದರು. ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ಈ ಕಾಮೆಂಟ್ಗಳನ್ನು ತಪ್ಪಾಗಿ ಅರ್ಥೈಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಅವರ ಕ್ರೀಡಾ ವೃತ್ತಿಜೀವನ ಮತ್ತು ಖ್ಯಾತಿಗೆ ತೀವ್ರ ಹಾನಿಯನ್ನುಂಟುಮಾಡುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಭಾವಿಸಿ ಅವರು ಈ ಕಠಿಣ ಕಾನೂನು ಕ್ರಮವನ್ನು ಕೈಗೊಂಡರು.
ತಾನಿಯಾ ಚಟರ್ಜಿ ಯಾರು?
ತಾನಿಯಾ ಚಟರ್ಜಿ ಕೋಲ್ಕತ್ತಾ ಮೂಲದ ಪ್ರಮುಖ ರೂಪದರ್ಶಿ ಮತ್ತು ನಟಿ. ಡಿಜಿಟಲ್ ಮಾಧ್ಯಮ ವೇದಿಕೆಗಳ ಮೂಲಕ ಅವರು ತಮ್ಮದೇ ಆದ ವಿಶಿಷ್ಟ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ವೈವಿಧ್ಯಮಯ ಪಾತ್ರಗಳನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಮತ್ತು ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಅಭಿಮಾನಿಗಳೊಂದಿಗೆ ನಿರಂತರವಾಗಿ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದಕ್ಕೆ ಹೆಸರುವಾಸಿಯಾಗಿರುವ ತಾನಿಯಾ ಚಟರ್ಜಿ ಈಗ ವಿವಾದಕ್ಕೆ ಸಿಲುಕಿದ್ದಾರೆ.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:RCB vs CSK Match ಭಾರೀ ವಿವಾದ... ಒಂದೇ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ 5 ಎಫ್ಐಆರ್ ದಾಖಲು!
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:ಗ್ರೀನ್ ಜೆರ್ಸಿ ತೊಟ್ಟು ಕಣಕ್ಕಿಳಿಯಲಿದೆ RCB ಪಡೆ..! ನಿಜವಾದ ಪ್ಯಾನ್ಸ್ಗೆ ಮಾತ್ರ ಗೊತ್ತು ಇದರ ಕಾರಣ