Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /Entertainment
  • /ವೀಕ್ಷಕರ ಮೊದಲ ಆಯ್ಕೆಯಾದ Z ನೆಟ್‌ವರ್ಕ್‌: 18.6% ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಪಾಲಿನೊಂದಿಗೆ ಹೊಸ ಮೈಲಿಗಲ್ಲು

ವೀಕ್ಷಕರ ಮೊದಲ ಆಯ್ಕೆಯಾದ Z ನೆಟ್‌ವರ್ಕ್‌: 18.6% ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಪಾಲಿನೊಂದಿಗೆ ಹೊಸ ಮೈಲಿಗಲ್ಲು

ಕಂಪನಿಯ ಬೆಳವಣಿಗೆಯಲ್ಲಿ ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದ ಪ್ರದೇಶವು ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸುತ್ತಿದೆ. ಉತ್ತಮ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳ ಕಾರಣದಿಂದ ಈ ಪ್ರದೇಶವು ಕಂಪನಿಯ ಒಟ್ಟು ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಪಾಲಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಕೊಡುಗೆ ನೀಡುತ್ತಿದೆ. Zee Kannada ವಾಹಿನಿಯು ಸತತ 8ನೇ ವರ್ಷವೂ ಸಾಮಾನ್ಯ ಮನರಂಜನಾ ವಾಹಿನಿ (GEC) ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಅಗ್ರಸ್ಥಾನವನ್ನು ಉಳಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ.

Written ByPuttaraj K Alur
Published: Jun 15, 2026, 03:53 PM IST|Updated: Jun 15, 2026, 04:00 PM IST
ವೀಕ್ಷಕರ ಮೊದಲ ಆಯ್ಕೆಯಾದ Z ನೆಟ್‌ವರ್ಕ್‌: 18.6% ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಪಾಲಿನೊಂದಿಗೆ ಹೊಸ ಮೈಲಿಗಲ್ಲು

About the Author

Puttaraj K Alur

Puttaraj K Alur

ಪುಟ್ಟರಾಜ ಕೆ ಆಲೂರ (Puttaraj K Alur) ಅನುಭವಿ ಪತ್ರಕರ್ತರಾಗಿದ್ದು, ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ನ ಡಿಜಿಟಲ್‌ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸೀನಿಯರ್‌ ಸಬ್‌ ಎಡಿಟರ್ ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಮುದ್ರಣ ಮಾಧ್ಯಮ, ಟಿವಿ ಮಾಧ್ಯಮ ಮತ್ತು ಡಿಜಿಟಲ್‌ ಮಾಧ್ಯಮ ಹೀಗೆ ಎಲ್ಲಾ ಮಾಧ್ಯಮಗಳಲ್ಲಿಯೂ 10 ವರ್ಷ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ.  

ಮೈಸೂರಿನ ಪ್ರಮುಖ ದಿನಪತ್ರಿಕೆಗಳಾದ ರಾಜ್ಯಧರ್ಮ, ಮೈಸೂರು ಮಿತ್ರದಲ್ಲಿ, ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ದಿಗ್ವಿಜಯ ನ್ಯೂಸ್ ಚಾನೆಲ್‌, ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ಒಪೇರಾ (Opera) ನ್ಯೂಸ್‌, ಯುಸಿ (UC Browser)ನ್ಯೂಸ್‌, ಒಪೊಯಿ‌ (Opoyi)ನ್ಯೂಸ್‌ ಮತ್ತು ಪ್ರಸ್ತುತ 4 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

ಮೈಸೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯದ ಮಾನಸಗಂಗೋತ್ರಿಯಲ್ಲಿ  M.Sc. in Electronic Mediaದಲ್ಲಿ  ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ಪದವಿ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ. ಮನರಂಜನೆ, ಕ್ರೀಡೆ, ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ & ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ, ಆರೋಗ್ಯ, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌, ವೈರಲ್‌, ಬ್ಯುಸಿನೆಸ್‌, ಷೇರು ಮಾರುಕಟ್ಟೆ‌ ಸೇರಿದಂತೆ ವಿವಿಧ ವಿಭಾಗಗಳ ಸುದ್ದಿಗಳನ್ನ ಬರೆಯುವ ಕೌಶಲ್ಯ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
ವೀಕ್ಷಕರ ಮೊದಲ ಆಯ್ಕೆಯಾದ Z ನೆಟ್‌ವರ್ಕ್‌: 18.6% ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಪಾಲಿನೊಂದಿಗೆ ಹೊಸ ಮೈಲಿಗಲ್ಲು
Z Network9 min ago
2
Anant Ambani visit Kollur Mukambika Temple33 min ago
3
crime news43 min ago
4
Pele55 min ago
5
Dharmasthala Burude case57 min ago