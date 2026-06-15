Z Network Market Share: ದೇಶದ ಮನರಂಜನಾ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ತನ್ನ ಪ್ರಾಬಲ್ಯವನ್ನು ಸಾಬೀತುಪಡಿಸಿರುವ Z ನೆಟ್ವರ್ಕ್ (Z Network), 2026ರ 22ನೇ ವಾರದಲ್ಲಿ 18.6% ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಪಾಲು (15+ India Urban) ದಾಖಲಿಸಿ 48 ವಾರಗಳಲ್ಲಿನ ಗರಿಷ್ಠ ಸಾಧನೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದೆ. ಕಂಪನಿಯ ಒಮ್ನಿ-ಚಾನೆಲ್ ಕಂಟೆಂಟ್ ತಂತ್ರ ಹಾಗೂ ವಿವಿಧ ಭಾಷೆಗಳಲ್ಲಿನ ಜನಪ್ರಿಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಈ ಸಾಧನೆಗೆ ಪ್ರಮುಖ ಕಾರಣವಾಗಿವೆ.
ಕಳೆದ ತ್ರೈಮಾಸಿಕದೊಂದಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ 120 ಬೇಸಿಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಗಳಷ್ಟು ವೀಕ್ಷಕರ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಏರಿಕೆ ಕಂಡುಬಂದಿದ್ದು, ಪ್ರಮುಖ ಹಿಂದಿ ವಾಹಿನಿಗಳಾದ Zee TV ಮತ್ತು Zee Cinema ಈ ಬೆಳವಣಿಗೆಗೆ ಬಲ ತುಂಬಿವೆ. ಭಾವನಾತ್ಮಕ ಕಥಾಹಂದರ ಹೊಂದಿರುವ ಧಾರಾವಾಹಿಗಳು, ಪ್ರಭಾವಿ ರಿಯಾಲಿಟಿ ಶೋಗಳು ಹಾಗೂ ಬ್ಲಾಕ್ಬಸ್ಟರ್ ಚಲನಚಿತ್ರಗಳ ಪ್ರಸಾರದಿಂದ ವೀಕ್ಷಕರನ್ನು ಸೆಳೆಯುವಲ್ಲಿ ಸಂಸ್ಥೆ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿದೆ.
Zee TV ಹಿಂದಿ ಮನರಂಜನಾ ವಾಹಿನಿಗಳ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸತತ 17 ವಾರಗಳ ಕಾಲ ಪ್ರೈಮ್ಟೈಮ್ ಲೀಡರ್ (Primetime Leader) ಆಗಿ ಹೊರಹೊಮ್ಮಿದೆ. ‘ಗಂಗಾ ಮೈ ಕಿ ಬೆಟಿಯಾನ್’ (Ganga Mai Ki Betiyan), ‘ವಸುಧಾ’ (Vasudha) ಹಾಗೂ ‘ತುಮ್ ಸೆ ತುಮ್ ತಕ್’ (Tum Se Tum Tak) ಧಾರಾವಾಹಿಗಳು ತಮ್ಮ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಅಗ್ರ ಸ್ಥಾನಗಳನ್ನು ಕಾಯ್ದುಕೊಂಡಿವೆ. ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಪ್ರಸಾರವಾಗಲಿರುವ ‘ತು ಹೀ ರೇ ದಿಲ್ ಮೇನ್’ (Tu Hi Re Dil Mein) ಮತ್ತು ‘ದಿಲೋನ್ ಕಿ ರಾಮ್ ಲೀಲಾ’ (Dilon ki Ram Leela) ಧಾರಾವಾಹಿಗಳ ಮೂಲಕ ಇನ್ನಷ್ಟು ವೀಕ್ಷಕರನ್ನು ಸೆಳೆಯುವ ಗುರಿಯನ್ನು ವಾಹಿನಿ ಹೊಂದಿದೆ.
ಚಲನಚಿತ್ರ ವಿಭಾಗದಲ್ಲೂ Zee Cinema ಅಗ್ರಸ್ಥಾನವನ್ನು ಉಳಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದು, 22ನೇ ವಾರದಲ್ಲಿ 27% ವೀಕ್ಷಕರ ಏರಿಕೆಯನ್ನು ದಾಖಲಿಸಿದೆ. ‘ಅಖಂಡ 2 – ಥಾಂಡವಂ’, ‘ಕಿಶ್ಕಿಂಧಾಪುರಿ’ ಮತ್ತು ‘ದಿಲ್ ಮಧರಾಸಿ’ ಸಿನಿಮಾಗಳ ವರ್ಲ್ಡ್ ಟಿವಿ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ಗಳು (World TV Premieres) ಈ ಸಾಧನೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿವೆ. ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳಲ್ಲಿ ಸಹ Z ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ತನ್ನ ಬಲವನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ವಿಸ್ತರಿಸಿದೆ. ಮರಾಠಿ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ Zee Marathi 38.8% ಪಾಲು ಸಾಧಿಸಿ ವೇಗವಾಗಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತಿರುವ ವಾಹಿನಿಯಾಗಿ ಹೊರಹೊಮ್ಮಿದೆ. ಕಳೆದ ಮೂರು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಈ ವಾಹಿನಿಯ ವೀಕ್ಷಕರ ಸಂಖ್ಯೆ 82% ಏರಿಕೆಯಾಗಿದೆ.
ಪೂರ್ವ ಭಾರತದಲ್ಲಿ Zee Bangla ಕೋಲ್ಕತ್ತಾದಲ್ಲಿ ನಂ.1 ವಾಹಿನಿಯಾಗಿ ತನ್ನ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಉಳಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ. ‘ಸರಿಗಮಪ’ (SaReGaMaPa) ಮತ್ತು ‘ದಿದಿ ನಂ.1’ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಉತ್ತಮ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಪಡೆದಿವೆ. ಒಡಿಶಾದಲ್ಲಿ Zee Sarthak ಸತತ ಆರನೇ ವರ್ಷವೂ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಲೀಡರ್ ಆಗಿ ಹೊರಹೊಮ್ಮಿದೆ. ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದಲ್ಲಿಯೂ Zee Kannada ಎಂಟನೇ ಸತತ ವರ್ಷ ಮನರಂಜನಾ ವಾಹಿನಿಗಳ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಅಗ್ರಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದೆ. Zee Telugu ಕಳೆದ ಐದು ವಾರಗಳಲ್ಲಿ ಎರಡು ಬಾರಿ ನಂ.1 ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದಿದ್ದು, 2020ರ ಬಳಿಕ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಈ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದೆ. Zee Tamil ಮತ್ತು Zee Keralam ಕೂಡ ತಮ್ಮ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಪಾಲನ್ನು ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಿಸಿಕೊಂಡಿವೆ.
ಕಂಪನಿಯ ಬೆಳವಣಿಗೆಯಲ್ಲಿ ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದ ಪ್ರದೇಶವು ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸುತ್ತಿದೆ. ಉತ್ತಮ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳ ಕಾರಣದಿಂದ ಈ ಪ್ರದೇಶವು ಕಂಪನಿಯ ಒಟ್ಟು ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಪಾಲಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಕೊಡುಗೆ ನೀಡುತ್ತಿದೆ. Zee Kannada ವಾಹಿನಿಯು ಸತತ 8ನೇ ವರ್ಷವೂ ಸಾಮಾನ್ಯ ಮನರಂಜನಾ ವಾಹಿನಿ (GEC) ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಅಗ್ರಸ್ಥಾನವನ್ನು ಉಳಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ. ವಾಹಿನಿಯ ಧಾರಾವಾಹಿಗಳು ಟಾಪ್ 10 ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ 5 ಸ್ಥಾನಗಳನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡಿವೆ. ಇದೇ ವೇಳೆ ʼಸರಿಗಮಪ ಲಿಟಲ್ ಚಾಂಪ್ಸ್ʼ ಮತ್ತು ‘ಜೋಡಿ ನಂ.1’ ಮೊದಲಾದ ರಿಯಾಲಿಟಿ ಶೋಗಳು ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಿಂದ ಉತ್ತಮ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಪಡೆಯುತ್ತಿದ್ದು, ಎಲ್ಲಾ ವಯೋಮಾನದ ವೀಕ್ಷಕರ ಮೆಚ್ಚುಗೆಗೆ ಪಾತ್ರವಾಗಿವೆ.
ಕಂಪನಿಯ ಯಶಸ್ಸಿನ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಿರುವ ಜೀ ಎಂಟರ್ಟೈನ್ಮೆಂಟ್ ಎಂಟರ್ಪ್ರೈಸಸ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ನ (ZEEL) ಲೀನಿಯರ್ ಮತ್ತು ಡಿಜಿಟಲ್ನ ಚೀಫ್ ಕಂಟೆಂಟ್ ಆಫೀಸರ್ ರಾಘವೇಂದ್ರ ಹುಣಸೂರು, “ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕವಾಗಿ ಬೇರುಬಿಟ್ಟ, ಭಾವನಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಸ್ಪಂದಿಸುವ ಹಾಗೂ ಉತ್ತಮ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಕಥೆಗಳೇ ನಮ್ಮ ಯಶಸ್ಸಿನ ಮೂಲ. ಪ್ರೇಕ್ಷಕರನ್ನು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಂಡು ಉತ್ತಮ ಕಂಟೆಂಟ್ ಒದಗಿಸುವ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸುತ್ತೇವೆ” ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಆರಂಭಿಸಿರುವ Unite8 Sports ಕ್ರೀಡಾ ವಾಹಿನಿಗಳು ಹಾಗೂ ಹೊಸ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಇನ್ನಷ್ಟು ವೀಕ್ಷಕರನ್ನು ಸೆಳೆಯಲಿವೆ ಎಂದು ಕಂಪನಿ ವಿಶ್ವಾಸ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದೆ.