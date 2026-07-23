/ಜುಲೈ 26ಕ್ಕೆ ‘ಕಲ್ಟ್’ ಸಂಭ್ರಮ; ಕಲರ್ಸ್ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ವರ್ಲ್ಡ್ ಟೆಲಿವಿಷನ್ ಪ್ರೀಮಿಯರ್!

ಬೆಂಗಳೂರು: ಸದಾ ಹೊಸತನದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಮತ್ತು ವಿಭಿನ್ನ ಸಿನಿಮಾಗಳ ಮೂಲಕ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರನ್ನು ರಂಜಿಸುತ್ತಿರುವ ಕಲರ್ಸ್ ಕನ್ನಡ ವಾಹಿನಿ, ಈ ವಾರಾಂತ್ಯ ಮತ್ತೊಂದು ವಿಶೇಷ ಮನರಂಜನೆಯನ್ನು ತಂದಿದೆ. ನಟ ಜೈದ್ ಖಾನ್ ಅಭಿನಯದ ‘ಕಲ್ಟ್’ (Cult) ಸಿನಿಮಾ ಇದೇ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ವರ್ಲ್ಡ್ ಟೆಲಿವಿಷನ್ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಆಗಿ ಜುಲೈ 26, ಭಾನುವಾರ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 3 ಗಂಟೆಗೆ ಕಲರ್ಸ್ ಕನ್ನಡ ವಾಹಿನಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಸಾರವಾಗಲಿದೆ.
ಅನಿಲ್ ಕುಮಾರ್ ನಿರ್ದೇಶನದ ಈ ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಜೈದ್ ಖಾನ್ ‘ಮಾಧವ’ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದು, ಪ್ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸೋತು ಭಾವನಾತ್ಮಕ ಸಂಘರ್ಷ ಅನುಭವಿಸುವ ಯುವಕನ ಪಾತ್ರವನ್ನು ಮನಮುಟ್ಟುವಂತೆ ನಿರ್ವಹಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇಂದಿನ ಜೆನ್-ಝೀ ಯುವಜನರ ಪ್ರೀತಿ, ಸಂಬಂಧಗಳು, ವಿರಹ ಹಾಗೂ ಜೀವನದ ಸಂಕೀರ್ಣ ಭಾವನೆಗಳನ್ನು ಚಿತ್ರ ವಿಭಿನ್ನವಾಗಿ ತೆರೆದಿಡುತ್ತದೆ.
ಪ್ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮುಳುಗಿದ ನಾಯಕ ತನ್ನ ಜೀವನದ ದಿಕ್ಕನ್ನೇ ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾನೆ. ಓದನ್ನು ಅರ್ಧದಲ್ಲೇ ಬಿಟ್ಟು, ದುಶ್ಚಟಗಳಿಗೆ ಬಲಿಯಾಗುವ ಅವನ ಬದುಕಿನಲ್ಲಿ ಬಳಿಕ ಇತಿಹಾಸಿನಿ (ರಚಿತಾ ರಾಮ್) ಪ್ರವೇಶಿಸುತ್ತಾಳೆ. ಆಕೆಯ ಆಗಮನದಿಂದ ನಾಯಕನ ಬದುಕಿನಲ್ಲಿ ಯಾವ ಬದಲಾವಣೆಗಳು ಆಗುತ್ತವೆ? ಆತ ತನ್ನ ಮೊದಲ ಪ್ರೇಯಸಿ ಗೀತಾ ಜೊತೆ ಮತ್ತೆ ಒಂದಾಗುತ್ತಾನಾ? ಅಥವಾ ಹೊಸ ಜೀವನವನ್ನು ಆರಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾನಾ? ಎಂಬ ಕುತೂಹಲವನ್ನು ಸಿನಿಮಾ ಕೊನೆಯವರೆಗೂ ಕಾಯ್ದಿರಿಸುತ್ತದೆ.
ಜೈದ್ ಖಾನ್ ಈ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಎರಡು ವಿಭಿನ್ನ ಛಾಯೆಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಒಂದೆಡೆ ಪ್ರೇಮದಲ್ಲಿ ತೇಲುವ ಲವರ್ ಬಾಯ್ ಆಗಿ, ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ ನೋವಿನಿಂದ ಕಂಗೆಟ್ಟ ಭಗ್ನಪ್ರೇಮಿಯಾಗಿ ಮಾಸ್ ಅವತಾರದಲ್ಲಿ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರನ್ನು ರಂಜಿಸಿದ್ದಾರೆ.
‘ಕಲ್ಟ್’ ಕೇವಲ ಪ್ರೇಮಕಥೆಗೆ ಸೀಮಿತವಾಗಿಲ್ಲ. ಮಹಿಳೆಯರ ಬಗ್ಗೆ ಸಮಾಜ ಹೊಂದಿರುವ ಪೂರ್ವಾಗ್ರಹಗಳು, ಅವರ ಭಾವನೆಗಳಿಗೆ ನೀಡುವ ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯ, ಮಾನಸಿಕ ಆರೋಗ್ಯದ ಮಹತ್ವ ಹಾಗೂ ಮಕ್ಕಳ ಜೀವನದ ಮೇಲೆ ಪೋಷಕರ ನಿರೀಕ್ಷೆಗಳ ಪರಿಣಾಮದಂತಹ ಹಲವು ಸಾಮಾಜಿಕ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ಚಿತ್ರ ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾಗಿ ಪ್ರಸ್ತಾಪಿಸುತ್ತದೆ.
ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ರಚಿತಾ ರಾಮ್, ಮಲೈಕಾ ವಾಸುಪಾಲ್, ರಂಗಾಯಣ ರಘು, ಅಚ್ಯುತ್ ಕುಮಾರ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ಪ್ರಮುಖ ಕಲಾವಿದರು ಅಭಿನಯಿಸಿದ್ದು, ಕಿಶನ್ ಬಿಳಗಲಿ ವಿಶೇಷ ಪಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಸಂಗೀತ ನಿರ್ದೇಶಕ ಅರ್ಜುನ್ ಜನ್ಯ ಅವರ ಸಂಗೀತ ಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ಮತ್ತಷ್ಟು ಮೆರಗು ನೀಡಿದೆ.
ಚಿತ್ರದ ‘ಅಯ್ಯೋ ಶಿವನೇ’ ಹಾಗೂ ‘ಬ್ಲಡಿ ಲವ್’ ಹಾಡುಗಳು ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿದ್ದಾಗ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ವೈರಲ್ ಆಗಿ ಲಕ್ಷಾಂತರ ವೀಕ್ಷಣೆಗಳನ್ನು ಗಳಿಸಿದ್ದವು. ಚಿತ್ರಮಂದಿರಗಳಲ್ಲೂ ಉತ್ತಮ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಪಡೆದಿದ್ದ ಈ ಸಿನಿಮಾ ಇದೀಗ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಕಿರುತೆರೆಗೆ ಬರುತ್ತಿದೆ.
ಹೀಗಾಗಿ, ಈ ವಾರಾಂತ್ಯ ನಿಮ್ಮ ಕುಟುಂಬದೊಂದಿಗೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕುಳಿತು ಭಾವನೆ, ಪ್ರೀತಿ, ಸಂಗೀತ ಮತ್ತು ಮನರಂಜನೆಯ ಸಂಗಮವಾಗಿರುವ ‘ಕಲ್ಟ್’ ಸಿನಿಮಾವನ್ನು ಜುಲೈ 26, ಭಾನುವಾರ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 3 ಗಂಟೆಗೆ ಕಲರ್ಸ್ ಕನ್ನಡ ವಾಹಿನಿಯಲ್ಲಿ ತಪ್ಪದೇ ವೀಕ್ಷಿಸಿ.
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