English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

ನಿಮ್ಮ ಪ್ರತಿಭೆಗೆ ನಮ್ಮ ವೇದಿಕೆ.. ಜೀ ರೈಟರ್ಸ್ ರೂಮ್, ಡಾನ್ಸ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಡಾನ್ಸ್, ಕಾಮಿಡಿ ಖಿಲಾಡಿಗಳು ಆಡಿಷನ್..!

Zee writers room auditions : ಹೊಸ ಪ್ರತಿಭೆಗಳಿಗೆ ಅವಕಾಶ ಕೊಡುವುದರಲ್ಲಿ ಜೀ ಕನ್ನಡ ಸದಾ ಮುಂದು. ಈಗ ಕಿರುತೆರೆಗೆ ಪ್ರಭಾವಶಾಲಿ ಮತ್ತು ಅರ್ಥಪೂರ್ಣವಾದ ಕಥೆಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುವ ಜೀ ಕನ್ನಡ ಈಗ ಯುವಕಥೆಗಾರರಿಗೆ ಒಂದು ಅದ್ಭುತ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸಿ ಕೊಡುತ್ತಿದೆ. ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಡ್ಯಾನ್ಸರ್‌ಗಳು ಹಾಗು ಕಾಮಿಡಿಯನ್‌ಗಳಿಗೂ ಇಲ್ಲಿದೆ ಸುವವಕಾಶ. 

Written by - Krishna N K | Last Updated : Sep 4, 2025, 06:18 PM IST
    • ಹೊಸ ಪ್ರತಿಭೆಗಳಿಗೆ ಅವಕಾಶ ಕೊಡುವುದರಲ್ಲಿ ಜೀ ಕನ್ನಡ ಸದಾ ಮುಂದು.
    • ಜೀ ಕನ್ನಡ ಈಗ ಯುವಕಥೆಗಾರರಿಗೆ ಒಂದು ಅದ್ಭುತ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸಿ ಕೊಡುತ್ತಿದೆ.
    • ಜೊತೆಗೆ ಡ್ಯಾನ್ಸರ್‌ಗಳು ಹಾಗು ಕಾಮಿಡಿಯನ್‌ಗಳಿಗೂ ಇಲ್ಲಿದೆ ಸುವವಕಾಶ.

Trending Photos

New GST Rates: ಸಿಗರೇಟ್, ಗುಟ್ಕಾ, ಪಾನ್ ಮಸಾಲ ತಿನ್ನೋರಿಗೆ GST ಶಾಕ್‌..! ಬೆಲೆ ಕೇಳಿದ್ರೆನೇ ನಿಮ್ಗೆ ಹಾರ್ಟ್‌ ಅಟ್ಯಾಕ್‌ ಗ್ಯಾರಂಟಿ
camera icon5
GST new price
New GST Rates: ಸಿಗರೇಟ್, ಗುಟ್ಕಾ, ಪಾನ್ ಮಸಾಲ ತಿನ್ನೋರಿಗೆ GST ಶಾಕ್‌..! ಬೆಲೆ ಕೇಳಿದ್ರೆನೇ ನಿಮ್ಗೆ ಹಾರ್ಟ್‌ ಅಟ್ಯಾಕ್‌ ಗ್ಯಾರಂಟಿ
ಕೇವಲ 500 ರೂ.ಗಾಗಿ ಬಟ್ಟೆ ಅಂಗಡಿಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದ ಈ &quot;ಕನ್ನಡದ ನಟ&quot; ಈಗ ಪ್ಯಾನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಹೀರೋ..!
camera icon6
kiccha sudeep
ಕೇವಲ 500 ರೂ.ಗಾಗಿ ಬಟ್ಟೆ ಅಂಗಡಿಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದ ಈ "ಕನ್ನಡದ ನಟ" ಈಗ ಪ್ಯಾನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಹೀರೋ..!
ಬರೀ 2 ರಿಂದ 3 ಗ್ರಾಂ ಚಿನ್ನದಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ ಮಾಂಗಲ್ಯ ಸರದ ಡಿಸೈನ್ ಗಳಿವು ! ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಹೊಸ ಲುಕ್ ನೀಡುವ ವಿನ್ಯಾಸಗಳಿವು
camera icon5
Mangalsutra
ಬರೀ 2 ರಿಂದ 3 ಗ್ರಾಂ ಚಿನ್ನದಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ ಮಾಂಗಲ್ಯ ಸರದ ಡಿಸೈನ್ ಗಳಿವು ! ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಹೊಸ ಲುಕ್ ನೀಡುವ ವಿನ್ಯಾಸಗಳಿವು
New GST: ಬುಲೆಟ್‌ ಸ್ಪೀಡ್‌ನಲ್ಲಿ ಏರುತ್ತಿದ್ದ ಚಿನ್ನಕ್ಕೆ ಬಿತ್ತು ಬ್ರೇಕ್‌.! GST ಕಡಿತದ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಬಂಗಾರದ ಬೆಲೆ ರೂ.12,310 ಕುಸಿತ! ಇಂದು ಇಷ್ಟಾಗಿದೆ 10 ಗ್ರಾಂ ದರ..
camera icon15
Gold price
New GST: ಬುಲೆಟ್‌ ಸ್ಪೀಡ್‌ನಲ್ಲಿ ಏರುತ್ತಿದ್ದ ಚಿನ್ನಕ್ಕೆ ಬಿತ್ತು ಬ್ರೇಕ್‌.! GST ಕಡಿತದ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಬಂಗಾರದ ಬೆಲೆ ರೂ.12,310 ಕುಸಿತ! ಇಂದು ಇಷ್ಟಾಗಿದೆ 10 ಗ್ರಾಂ ದರ..
ನಿಮ್ಮ ಪ್ರತಿಭೆಗೆ ನಮ್ಮ ವೇದಿಕೆ.. ಜೀ ರೈಟರ್ಸ್ ರೂಮ್, ಡಾನ್ಸ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಡಾನ್ಸ್, ಕಾಮಿಡಿ ಖಿಲಾಡಿಗಳು ಆಡಿಷನ್..!

ಬೆಂಗಳೂರು : ಜೀ ರೈಟರ್ಸ್ ರೂಮ್, ಡಾನ್ಸ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಡಾನ್ಸ್ ಮತ್ತು ಕಾಮಿಡಿ ಖಿಲಾಡಿಗಳು ಆಡಿಷನ್ಸ್ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 7 ರಂದು ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲಿದೆ. ಜೀ ರೈಟರ್ಸ್ ರೂಮ್‌ನಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸುವವರು ಲಿಖಿತ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಉತ್ತೀರ್ಣರಾಗಬೇಕು ಮತ್ತು ಆಯ್ಕೆ ಆದ ಯುವಪ್ರತಿಭೆಗಳು ಮುಂದಿನ ಸುತ್ತಿಗೆ ಹೋಗುತ್ತಾರೆ. 

Add Zee News as a Preferred Source

ಆಯ್ಕೆಯಾದ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು ಜೀ ರೈಟರ್ಸ್ ರೂಮ್‌ಗೆ ಸೇರಲು ಅವಕಾಶವನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತಾರೆ, ಅಲ್ಲಿ ಅವರು ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯ ವೃತ್ತಿಪರರಿಂದ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ ಹಾಗೂ ಜೀ ನ ಮುಂಬರುವ ಯೋಜನೆಗಳಿಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವ ಸುವವಕಾಶ ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೇ ಡಾನ್ಸ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಡಾನ್ಸ್ ಮತ್ತು ಕಾಮಿಡಿ ಖಿಲಾಡಿಗಳು ಆಡಿಷನ್ ನಲ್ಲಿ ಉತ್ತೀರ್ಣರಾದವರು ಮುಂದಿನ ಸುತ್ತಿದೆ ಆಯ್ಕೆ ಆಗುತ್ತಾರೆ. 

ಇಲ್ಲಿದೆ ಆಡಿಷನ್ಸ್ ನ ವಿವರಗಳು: 
ಜೀ ರೈಟರ್ಸ್ ರೂಮ್ ಆಡಿಷನ್ಸ್:
ಸ್ಥಳ: ಸಂತ ಸೋಫಿಯಾ ಕಾನ್ವೆಂಟ್ ಸ್ಕೂಲ್, #6, 10th ಬ್ಲಾಕ್, 2ನೆ ಹಂತ, ನಾಗರಬಾವಿ, ಬೆಂಗಳೂರು
ದಿನಾಂಕ: 7th ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025
ಸಮಯ: 9:00 AM-2:00 PM
ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ: 9900207711

ಡಾನ್ಸ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಡಾನ್ಸ್ & ಕಾಮಿಡಿ ಖಿಲಾಡಿಗಳು ಆಡಿಷನ್ಸ್:
ಸ್ಥಳ: ಹೈಯರ್ ಸೆಕೆಂಡರಿ ಸ್ಕೂಲ್, ಆರ್ ವಿ  ರೋಡ್, ಬಸವನಗುಡಿ, ಬೆಂಗಳೂರು
ದಿನಾಂಕ: 7th ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025
ಸಮಯ: 9:00 AM-6:00 PM
ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ: 9513134434

ಮತ್ಯಾಕೆ ತಡ, ಈಗಲೇ ಭಾಗವಹಿಸಿ ನಿಮ್ಮ ಕನಸುಗಳನ್ನು ನನಸಾಗಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ.

About the Author

Krishna N K

ಕೃಷ್ಣಕುಮಾರ್‌ ಎನ್‌.ಕೆ. 'ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌' ಜಾಲತಾಣದ ಸಂಪಾದಕರು. 2024 ರಿಂದ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ಈಟಿವಿ ಕನ್ನಡ, ವೇ ಟು ನ್ಯೂಸ್‌, ಸಂಯುಕ್ತ ಕರ್ನಾಟಕ, ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವಾರು ಸುದ್ದಿ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ 8 ವರ್ಷ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಸಿನಿಮಾ, ವೈರಲ್‌, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌, ಆರೋಗ್ಯ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಆಸಕ್ತಿ ಹೊಂದಿರುವ ಇವರು 2024 ರಿಂದ ʼಇಂಡಿಯಾ ಡಾಟ್‌ಕಾಮ್‌ʼನ ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ ವೆಬ್‌ನಲ್ಲಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

...Read More

Zee KannadaZee Kannada auditionZee Kannada writerscomedy khiladigalu auditiondance karnataka dance auditions 

Trending News