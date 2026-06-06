Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /Entertainment
  • /ಜೀ ಕಿರುಚಿತ್ರ ಸ್ಪರ್ಧೆ 2026: ವಿಜೇತ ಯುವ ನಿರ್ದೇಶಕರಿಗೆ ₹5 ಲಕ್ಷ ಬಹುಮಾನ, ಜೀ ಸ್ಟುಡಿಯೋಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಬಿಗ್ ಬಜೆಟ್ ಸಿನಿಮಾ ಚಾನ್ಸ್!

ಜೀ ಕಿರುಚಿತ್ರ ಸ್ಪರ್ಧೆ 2026: ವಿಜೇತ ಯುವ ನಿರ್ದೇಶಕರಿಗೆ ₹5 ಲಕ್ಷ ಬಹುಮಾನ, ಜೀ ಸ್ಟುಡಿಯೋಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಬಿಗ್ ಬಜೆಟ್ ಸಿನಿಮಾ ಚಾನ್ಸ್!

ZEE Short film contest 2026 : ಮನರಂಜನೆ ಹಾಗೂ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ದೈತ್ಯ ಸಂಸ್ಥೆಯಾದ 'ಜೀ' (ZEE) ದೇಶಾದ್ಯಂತ ಆಯೋಜಿಸಿದ್ದ 'ಜೀ ಕಿರುಚಿತ್ರ ಸ್ಪರ್ಧೆ 2026' ರ ಮೊದಲ ಆವೃತ್ತಿಯ ಸಮಾರೋಪ ಸಮಾರಂಭವು ಮುಂಬೈನ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಹಯಾತ್ ಹೋಟೆಲ್‌ನಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ವಿಜೃಂಭಣೆಯಿಂದ ನಡೆಯಿತು. ಜೀ ಸಂಸ್ಥೆಯು ಭಾರತೀಯ ಚಿತ್ರರಂಗದ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲೇ ಇಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ, ದೇಶದ ಯುವ ಹಾಗೂ ಉದಯೋನ್ಮುಖ ನಿರ್ದೇಶಕರಿಗೆ ತಮ್ಮ ಸೃಜನಶೀಲತೆಯನ್ನು ಜಗತ್ತಿಗೆ ಪ್ರದರ್ಶಿಸಲು ಒಂದು ಅದ್ಭುತ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸಿಕೊಟ್ಟಿತ್ತು.. ಈ ಕುರಿತು ಸಂಪೂರ್ಣ ವಿವರ ಇಲ್ಲಿದೆ ನೋಡಿ..

Written ByKrishna N K
Published: Jun 06, 2026, 08:57 PM IST|Updated: Jun 06, 2026, 08:57 PM IST
ಜೀ ಕಿರುಚಿತ್ರ ಸ್ಪರ್ಧೆ 2026: ವಿಜೇತ ಯುವ ನಿರ್ದೇಶಕರಿಗೆ ₹5 ಲಕ್ಷ ಬಹುಮಾನ, ಜೀ ಸ್ಟುಡಿಯೋಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಬಿಗ್ ಬಜೆಟ್ ಸಿನಿಮಾ ಚಾನ್ಸ್!

About the Author

Krishna N K

Krishna N K

ಕೃಷ್ಣಕುಮಾರ್‌ ಎನ್‌.ಕೆ. 'ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌' ಜಾಲತಾಣದ ಸಂಪಾದಕರು. 2024 ರಿಂದ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ಈಟಿವಿ ಕನ್ನಡ, ವೇ ಟು ನ್ಯೂಸ್‌, ಸಂಯುಕ್ತ ಕರ್ನಾಟಕ, ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವಾರು ಸುದ್ದಿ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ 8 ವರ್ಷ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಸಿನಿಮಾ, ವೈರಲ್‌, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌, ಆರೋಗ್ಯ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಆಸಕ್ತಿ ಹೊಂದಿರುವ ಇವರು 2024 ರಿಂದ ʼಇಂಡಿಯಾ ಡಾಟ್‌ಕಾಮ್‌ʼನ ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ ವೆಬ್‌ನಲ್ಲಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
ಕೊರಳಲ್ಲಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್‌ ಪೋಸ್ಟರ್‌, ಮೈಮೇಲೆ ಗಾಂಧಿ ವೇಷ! ಸಿಎಂ ಭೇಟಿಗೆ ಬರುತ್ತಿರುವ ಈತ ಯಾರು?
cm Dk shivakumar16 min ago
2
Zee short film contest 202635 min ago
3
Chicken Price Hike1 hr ago
4
Ram Charan1 hr ago
5
Ramalinga Reddy Resignation2 hrs ago