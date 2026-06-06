ZEE short film contest 2026 winners : ಈ ಅರ್ಥಪೂರ್ಣ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ದೇಶದ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಚಲನಚಿತ್ರ ನಿರ್ದೇಶಕರು, ಅನುಭವಿಗಳು ಮತ್ತು ನೂರಾರು ಕಲಾವಿದರು ಒಂದೇ ಸೂರಿನಡಿ ಒಟ್ಟುಗೂಡಿದ್ದರು. ಭಾರತದಾದ್ಯಂತ ವಿವಿಧ ಭಾಷೆಗಳ ಯುವ ಪ್ರತಿಭೆಗಳನ್ನು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ನಡೆದ ಈ ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ, ಒಟ್ಟು 8 ಭಾಷೆಗಳಿಂದ ಅಂತಿಮ ಸುತ್ತಿಗೆ ಆಯ್ಕೆಯಾದ ಕಿರುಚಿತ್ರಗಳ ವಿಜೇತರಿಗೆ ಭಾರಿ ನಗದು ಬಹುಮಾನ ಹಾಗೂ ಬೆಳ್ಳಿತೆರೆಗೆ ಪ್ರವೇಶಿಸುವ ಅಪರೂಪದ ಸುವರ್ಣಾವಕಾಶವನ್ನು ನೀಡಲಾಯಿತು.
ಇನ್ನು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿಗಳಾಗಿ ಜೀ ಎಂಟರ್ಟೈನ್ಮೆಂಟ್ ಎಂಟರ್ಪ್ರೈಸಸ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ನ ಸಂಸ್ಥಾಪಕ ಮತ್ತು ಗೌರವ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಡಾ. ಸುಭಾಷ್ ಚಂದ್ರ ಅವರು ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದರು. ಈ ವೇಳೆ ಯುವ ನಿರ್ದೇಶಕರು ತಮ್ಮ ವಿಶಿಷ್ಟ ಸೃಜನಶೀಲತೆಯ ಮೂಲಕ ಭಾರತೀಯ ಚಿತ್ರರಂಗದ ಭವಿಷ್ಯವನ್ನು ಉಜ್ವಲಗೊಳಿಸಲಿ ಎಂದು ಅವರು ಹಾರೈಸಿದರು.
ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ, ಜೀ ಗ್ರೂಪ್ನ ಸಿಇಒ ಪುನೀತ್ ಗೋಯೆಂಕಾ ಅವರು ಸಂಸ್ಥೆಯ 33 ವರ್ಷಗಳ ಸುದೀರ್ಘ ಮತ್ತು ಯಶಸ್ವಿ ಕಥೆ ಹೇಳುವ (Storytelling) ಪ್ರಯಾಣವನ್ನು ನೆನಪಿಸಿಕೊಂಡರು. ಅಲ್ಲದೆ, ಈ ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ ಆಯ್ಕೆಯಾದ ಯುವ ಪ್ರತಿಭೆಗಳನ್ನು ಜೀ ಗ್ರೂಪ್ನ 'ಮುಂದಿನ ಪೀಳಿಗೆಯ ಸೃಷ್ಟಿಕರ್ತರು' ಎಂದು ಶ್ಲಾಘಿಸಿದರು.
ಖ್ಯಾತ ಚಲನಚಿತ್ರ ವಿಮರ್ಶಕ ರಾಜೀವ್ ಮಸಂದ್ ಆಯೋಜಿಸಿದ್ದ ವಿಶೇಷ ಸಂವಾದದಲ್ಲಿ ದೇಶದ ಪ್ರಮುಖ ಸ್ಟಾರ್ ನಿರ್ದೇಶಕರು ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದರು. ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಸಿನಿಮಾ, ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದ ಬಳಕೆ ಮತ್ತು ಭಾರತೀಯ ಚಲನಚಿತ್ರೋದ್ಯಮದ ಭವಿಷ್ಯದ ಬೆಳವಣಿಗೆಗಳ ಕುರಿತು ಅವರು ಆಸಕ್ತಿದಾಯಕ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡರು.
ತೀರ್ಪುಗಾರರ ತಂಡ : ದೇಶದ ವಿವಿಧ ಭಾಷೆಗಳ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಭಾವಿ ಮತ್ತು ಜನಪ್ರಿಯ ನಿರ್ದೇಶಕರು ಈ ಸ್ಪರ್ಧೆಯ ತೀರ್ಪುಗಾರರಾಗಿದ್ದರು. ಅವರುಗಳ ಹೆಸರುಗಳು ಈ ಕೆಳಗಿನಂತಿವೆ.
ಅನುರಾಗ್ ಕಶ್ಯಪ್ (ಹಿಂದಿ)
ಹೇಮಂತ್ ರಾವ್ (ಕನ್ನಡ)
ಪಿ. ಸಮುದ್ರಕನಿ (ತಮಿಳು)
ಲಿಜೋ ಜೋಸ್ ಪೆಲ್ಲಿಸ್ಸೆರಿ (ಮಲಯಾಳಂ)
ರವಿ ಜಾಧವ್ (ಮರಾಠಿ)
ಶ್ರೀಜಿತ್ ಮುಖರ್ಜಿ (ಬಂಗಾಳಿ)
ನಗದು ಬಹುಮಾನದ ವಿವರ: ಯುವ ಪ್ರತಿಭೆಗಳಿಗೆ ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ಭದ್ರತೆ ಮತ್ತು ಬೆಂಬಲ ನೀಡುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಡಾ. ಸುಭಾಷ್ ಚಂದ್ರ ಅವರು ವಿಜೇತರಿಗೆ ಈ ಕೆಳಗಿನಂತೆ ನಗದು ಬಹುಮಾನಗಳನ್ನು ಘೋಷಿಸಿದರು.
ಪ್ರತಿ ಭಾಷೆಯ ಪ್ರಥಮ ಬಹುಮಾನ: ರೂ. 5 ಲಕ್ಷ
ಪ್ರತಿ ಭಾಷೆಯ ದ್ವಿತೀಯ ಬಹುಮಾನ: ರೂ. 2.5 ಲಕ್ಷ
ವಿಶೇಷ ವಿಭಾಗಗಳು: ಅತ್ಯುತ್ತಮ ನಟರು, ಬರಹಗಾರರು, ಛಾಯಾಗ್ರಾಹಕರು (ಸಿನಿಮಾಟೋಗ್ರಾಫರ್ಸ್), ಸಂಪಾದಕರು (ಎಡಿಟರ್ಸ್), ಸಂಗೀತ ನಿರ್ದೇಶಕರು ಮತ್ತು ಹಾಸ್ಯನಟರಿಗೆ ತಲಾ ರೂ. 1 ಲಕ್ಷ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಮೊತ್ತವನ್ನು ನೀಡಿ ಗೌರವಿಸಲಾಯಿತು.
ಕಿರುಚಿತ್ರದಿಂದ ಬೆಳ್ಳಿತೆರೆಯವರೆಗೆ.. : ಈ ಸ್ಪರ್ಧೆಯು ಕೇವಲ ನಗದು ಬಹುಮಾನಕ್ಕೆ ಸೀಮಿತವಾಗಿಲ್ಲ. ಪ್ರತಿ ಭಾಷೆಯ ಮೊದಲ ಇಬ್ಬರು ವಿಜೇತರು ತಮ್ಮ ಪೂರ್ಣ ಪ್ರಮಾಣದ ಕಥೆಯನ್ನು (Full-bound script) ನೇರವಾಗಿ 'ಜೀ ಸ್ಟುಡಿಯೋಸ್'ಗೆ ನಿರೂಪಿಸುವ (Narrate) ಅಪರೂಪದ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಕಥೆಗಳಲ್ಲಿ ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾದ ಒಂದು ಕಥೆಯನ್ನು ಸ್ವತಃ ಜೀ ಸ್ಟುಡಿಯೋಸ್ ಬೃಹತ್ ಬಜೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಚಲನಚಿತ್ರವಾಗಿ ನಿರ್ಮಿಸಲಿದೆ. ಈ ಮೂಲಕ ಜೀ ಕಿರುಚಿತ್ರ ಸ್ಪರ್ಧೆಯು ಯುವ ನಿರ್ದೇಶಕರು ನೇರವಾಗಿ ಬೆಳ್ಳಿತೆರೆಗೆ ಹೆಜ್ಜೆ ಇಡಲು ಒಂದು ಬಲಿಷ್ಠ ಸೇತುವೆಯಾಗಿ ಹೊರಹೊಮ್ಮಿದೆ.