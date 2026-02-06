ZEE5ನಲ್ಲಿ ಬರಲಿದೆ ಕ್ರೈಮ್ ಥ್ರಿಲ್ಲರ್ ವೆಬ್‌ ಸೀರಿಸ್‌ ರಾಕ್ಷಸ

ZEE5 : ನಟ ವಿಜಯ ರಾಘವೇಂದ್ರ ಅವರ ಅಭಿನಯದ ರಾಕ್ಷಸ ವೆಬ್ ಸೀರಿಸ್ ಶೀಘ್ರದಲ್ಲಿ ತೆರೆಗೆ ಬರಲು ಸಜ್ಜಾಗಿದೆ. ಈ ರಾಕ್ಷಸ ವೆಬ್ ಸೀರಿಸ್ ತ್ತೊಂದು ಕ್ರೈಮ್ ಥ್ರಿಲ್ಲರ್ ಆಗಿದೆ. ಇದೀಗ Zee5ನಲ್ಲಿ ಸ್ಟ್ರೀಮಿಂಗ್ ದಿನಾಂಕವನ್ನು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿದ್ದು, ಫೆಬ್ರವರಿ 20, 2026 ರಂದು ಪ್ರಥಮ ಪ್ರದರ್ಶನವನ್ನು ನಿಗದಿಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ..
ಈ ರಾಕ್ಷಸ ಕ್ರೈಂ ಥ್ರಿಲ್ಲರ್ ಕಥೆ ಆಧಾರಿತವಾಗಿದೆ ಪ್ರತಿಕ್ಷಣ ವೀಕ್ಷಕರನ್ನ ಹಿಡಿದಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಲಿದೆ..ರಾಕ್ಷಸ ವೆಬ್ ಸೀರಿಸನ್ನ ತರುಣ್ ಸುಧೀರ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ಸ್ ನಿರ್ಮಿಸಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಸುಹಾನ್ ಪ್ರಸಾದ್ ಬರೆದು ನಿರ್ದೇಶಿಸಿದ್ದಾರೆ, ರಾಕ್ಷಸ ZEE5 ನಲ್ಲಿ ಸ್ಟ್ರೀಮ್ ಮಾಡಲು 7-ಭಾಗ ಒಳಗೊಂಡಿದೆ ಸರಣಿಯು ಫೆಬ್ರವರಿ 20 ರಿಂದ ಪ್ರಥಮ ಪ್ರದರ್ಶನಗೊಳ್ಳಲಿದೆ.ZEE5, ಪ್ರಮುಖ ಸ್ವದೇಶಿ OTT ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ ತನ್ನ ಕನ್ನಡ ಮೂಲ ಸರಣಿ "ರಾಕ್ಷಸ" ನೊಂದಿಗೆ ಬರುತ್ತಿದೆ. ಇದು ಕಾಡುವ ಅಪರಾಧ ಥ್ರಿಲ್ಲರ್, ಅಲ್ಲಿ ಭಯವು ತನ್ನ ರಹಸ್ಯಗಳನ್ನು ಕಾಪಾಡುವ ನದಿಯಂತೆ ಮೌನವಾಗಿ ಚಲಿಸುತ್ತದೆ. ಸಸ್ಪೆನ್ಸ್ ಮತ್ತು ಮಾನಸಿಕ ಉದ್ವೇಗದಲ್ಲಿ ಮುಳುಗಿರುವ ಸರಣಿಯು ನಂಬಿಕೆ ಮತ್ತು ಹಿಂಸೆಯು ಒಂದು ಗೊಂದಲದ ಸತ್ಯವಾಗಿ ಮಸುಕಾಗಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಪರಿಶೋಧಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ಸರಣಿಯು ಫೆಬ್ರವರಿ 20 ರಿಂದ ಕನ್ನಡ Zee5 ನಲ್ಲಿ ಬರಲಿದೆ.
ಈ ರೋಚಕ ಕಥೆಯನ್ನ ಸುಹಾನ್ ಪ್ರಸಾದ್ ಮತ್ತು ಅಪೂರ್ವ ಈ ಥ್ರಿಲ್ಲರ್ ಬರೆದಿದ್ದು, ಮತ್ತು ಸುಹಾನ್ ಪ್ರಸಾದ್ ನಿರ್ದೇಶಿಸಿದ್ದಾರೆ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೇ ಈ ಸರಣಿಯನ್ನು ಕನ್ನಡದ ಖ್ಯಾತ ನಿರ್ದೇಶಕ ತರುಣ್ ಸುದೀರ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ಸ್ ನಿರ್ಮಿಸಿದೆ. ವಿಜಯ್ ರಾಘವೇಂದ್ರ , ಮಯೂರಿ, ಅವಿನಾಶ್ , ಮಾಳವಿಕಾ, ಅಪ್ಪಣ್ಣ ಮತ್ತು ಅಭಿಜಿತ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಘಟಾನುಘಟಿ ನಟರೇ ಅಭಿನಯಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಇನ್ನೂ OTT ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ನಲ್ಲಿ ರಾಕ್ಷಸ ಬರುವ ಬಗ್ಗೆ ನಾಯಕ ನಟ ವಿಜಯ್ ರಾಘವೇಂದ್ರ ಮಾತನಾಡಿದ್ದು, ರಾಕ್ಷಸ ಒಟಿಟಿ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ನನ್ನ ಮೊದಲ ಹೆಜ್ಜೆಯನ್ನು ಗುರುತಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ಕಥೆ ಸಖತ್ ಆಗಿದೆ ನನ್ನನ್ನು ಈ ಕಥೆ ಸೆಳೆದದ್ದು ಕೇವಲ ಅಪರಾಧ ಅಥವಾ ಸಸ್ಪೆನ್ಸ್ ಅಲ್ಲ, ಆದರೆ ಪಾತ್ರದ ಭಾವನಾತ್ಮಕ ತೂಕ ನೀಡಿದೆ.ರಾಕ್ಷಸನಂತಹ ನಿರೂಪಣೆಗಳು ಪ್ರೇಕ್ಷಕರೊಂದಿಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಕಾಲ ಉಳಿಯಲು ಮತ್ತು ಅಂತಿಮ ಸಂಚಿಕೆಯ ನಂತರವೂ ಈ ಸರಣಿಯು ಶಾಶ್ವತವಾದ ಪರಿಣಾಮವನ್ನು ಬೀರುತ್ತದೆ ಎಂದು ನಾನು ನಂಬುತ್ತೇನೆ.
ಇನ್ನೂ ಕಿಶೋರ್ ಸುಧೀರ್ ಕೂಡ ಮಾತನಾಡಿ “ನಿರ್ಮಾಪಕನಾಗಿ, ನಾನು ಬೇರೂರಿರುವ, ತೀವ್ರವಾದ ಮತ್ತು ಭಾವನಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕವಾದ ಕಥೆಯನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸಲು ಉತ್ಸುಕನಾಗಿದ್ದೆ. ಅದರ ಬಲವಾದ ಬರವಣಿಗೆ ಮತ್ತು ತನಿಖಾ ಕೇಂದ್ರದಿಂದಾಗಿ ರಾಕ್ಷಸ ಎದ್ದು ಕಾಣುತ್ತದೆ, ಮತ್ತು ಕಥೆಯು ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವುದರಿಂದ ನಾವು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಉತ್ಸುಕರಾಗಿದ್ದೇವೆ ಎಂದರು. ZEE5 ಭಾರತ್ನ ಅತಿ ದೊಡ್ಡ ಸ್ವದೇಶಿ ವಿಡಿಯೋ ಸ್ಟ್ರೀಮಿಂಗ್ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ ಆಗಿದೆ ಮತ್ತು ಲಕ್ಷಾಂತರ ಮನರಂಜನಾ ಅನ್ವೇಷಕರಿಗೆ ಬಹುಭಾಷಾ ಕಥೆಗಾರ. ZEE5 ಜಾಗತಿಕ ಕಂಟೆಂಟ್ ಪವರ್ಹೌಸ್ ZEE ಎಂಟರ್ಟೈನ್ಮೆಂಟ್ ಎಂಟರ್ಪ್ರೈಸಸ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ (ZEEL) ನ ಸ್ಥಿರತೆಯಿಂದ ಬಂದಿದೆ. ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಬೇಡಿಕೆಯಿರುವ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ನ ನಿರ್ವಿವಾದದ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದೆ.
ಇದು 4,071+ ಚಲನಚಿತ್ರಗಳು, 1,800+ ಟಿವಿ ಶೋಗಳು, 422+ ವೆಬ್ ಮೂಲಗಳು, 4,492+ ಸಂಗೀತ ವೀಡಿಯೊಗಳು ಮತ್ತು 1.35 ಲಕ್ಷ ಗಂಟೆಗಳ ಬೇಡಿಕೆಯ ವಿಷಯವನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುವ ವಿಸ್ತಾರವಾದ ಮತ್ತು ವೈವಿಧ್ಯಮಯ ಲೈಬ್ರರಿಯನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೇ ಹಿಂದಿ, ತಮಿಳು, ತೆಲುಗು, ಬೆಂಗಾಲಿ, ಮಲಯಾಳಂ, ಕನ್ನಡ, ಮರಾಠಿ, ಇಂಗ್ಲಿಷ್, ಒರಿಯಾ, ಭೋಜ್ಪುರಿ, ಗುಜರಾತಿ ಮತ್ತು ಪಂಜಾಬಿ - 12 ಭಾಷೆಗಳಲ್ಲಿ ಹರಡಿರುವ 7 ವೈಯಕ್ತೀಕರಿಸಿದ ಮತ್ತು ಹೈಪರ್-ಲೋಕಲ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಶನ್ ಪ್ಯಾಕ್ಗಳ ಮೂಲಕ ನಮ್ಮ ವೈವಿಧ್ಯಮಯ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರಿಗೆ ವಿಷಯವನ್ನು ಈಗ ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದು ನಮ್ಮ ಮೂಲಗಳು, ಭಾರತೀಯ ಮತ್ತು ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಚಲನಚಿತ್ರಗಳು, ಟಿವಿ ಶೋಗಳು, ಮಕ್ಕಳ ಪ್ರದರ್ಶನಗಳು, ಸುದ್ದಿ ಮತ್ತು ಲೈವ್ ಟಿವಿಗಳ ದೊಡ್ಡ ಸಂಗ್ರಹವನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ.