Zubeen Garg : ಖ್ಯಾತ ಗಾಯಕ ಜುಬೀನ್ ಗರ್ಗ್ ಸಾವಿನ ರಹಸ್ಯ ಬಯಲು..! ಇದು ಆಕಸ್ಮಿಕವಲ್ಲ ಪಕ್ಕಾ ಪ್ಲ್ಯಾನ್‌ ಮರ್ಡರ್‌?

Zubeen Garg death case : ಅಸ್ಸಾಮಿ ಕಲಾವಿದ ಜುಬೀನ್ ಗರ್ಗ್ ಅವರ ಹತ್ಯೆ ಪೂರ್ವನಿಯೋಜಿತ ಕೊಲೆ ಎಂದು ಶೇಖರ್ ಗೋಸ್ವಾಮಿ ಸ್ಫೋಟಕ ಹೇಳಿಕೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಜುಬಿನ್ ಗರ್ಗ್ ಸಾವಿನ ಪ್ರಕರಣಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಸಿಐಡಿ ಈಗಾಗಲೇ ಶೇಖರ್ ಗೋಸ್ವಾಮಿಯನ್ನು ಬಂಧಿಸಿದೆ. ವಿಚಾರಣೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಶೇಖರ್ ಸ್ಫೋಟಕ ಹೇಳಿಕೆ ನೀಡುವ ಮೂಲಕ ತಪ್ಪೊಪ್ಪಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಅಲ್ಲದೆ, ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಬಂಧಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ಗಾಯಕಿ ಅಮೃತ್ ಪ್ರಭಾ ಮೊಹಂತಿ ಮತ್ತು ವಿಚಾರಣೆಗೊಳಗಾದ ನಿಶಿತಾ ಗೋಸ್ವಾಮಿ ಕೂಡ ಶೇಖರ್ ಅವರ ಹೇಳಿಕೆಯನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸಿದ್ದಾರೆ .
ಶೇಖರ್ ಗೋಸ್ವಾಮಿ ಅವರ ತಪ್ಪೊಪ್ಪಿಗೆಯ ನಂತರ, ಜುಬೀನ್ ಗರ್ಗ್ ಸಾವಿನಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಪಿತೂರಿ ನಡೆದಿರುವ ಸುಳಿವುಗಳು ಈಗ ಹೊರಬಂದಿವೆ. ಎಫ್ಐಆರ್ನಲ್ಲಿ ಜುಬೀನ್ ಗರ್ಗ್ ಅವರ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ ಸಿದ್ಧಾರ್ಥ್ ಶರ್ಮಾ ಅವರನ್ನು ಪ್ರಮುಖ ಆರೋಪಿ ಎಂದು ಹೆಸರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಆರೋಪಿಯ ವಿರುದ್ಧ ಕ್ರಿಮಿನಲ್ ಪಿತೂರಿ, ಕೊಲೆ ಮತ್ತು ಗಂಭೀರ ಮತ್ತು ಜಾಮೀನು ರಹಿತ ವಿಭಾಗಗಳ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಲಾಗಿದೆ.
ತನಿಖಾ ತಂಡದ ಮುಂದೆ ಶೇಖರ್ ಗೋಸ್ವಾಮಿ ಕೂಡ ಹಲವು ಸ್ಫೋಟಕ ಹೇಳಿಕೆಗಳನ್ನು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಜುಬೀನ್ ಗರ್ಗ್ ಅವರ ಸಾವನ್ನು ಅಪಘಾತವನ್ನಾಗಿ ಪರಿವರ್ತಿಸಲು ಸಿದ್ಧಾರ್ಥ್ ಶರ್ಮಾ ಸಂಚು ರೂಪಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಶೇಖರ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸಿಂಗಾಪುರದ ಹೋಟೆಲ್ನಲ್ಲಿ ತಂಗಿದ್ದಾಗಲೂ ಸಿದ್ಧಾರ್ಥ್ ಅವರ ನಡವಳಿಕೆ ಅನುಮಾನಾಸ್ಪದವಾಗಿತ್ತು ಎಂದು ಶೇಖರ್ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ನೌಕಾ ಪಾರ್ಟಿಗೆ ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದಾಗ ಸಿದ್ಧಾರ್ಥ್ ನಾವಿಕನಿಂದ ವಿಹಾರ ನೌಕೆಯನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಣಕ್ಕೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಶೇಖರ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಸಿಂಗಾಪುರ ಮೂಲದ ಅಸ್ಸಾಂ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಸದಸ್ಯ ತನ್ಮಯ್ ಫುಕಾನ್ ಮದ್ಯ ಸರಬರಾಜು ಮಾಡುವುದನ್ನು ಸಿದ್ಧಾರ್ಥ್ ತಡೆದಿದ್ದಲ್ಲದೆ, ಸ್ವತಃ ಅವನಿಗೆ ಮದ್ಯ ಪೂರೈಸಿದ್ದಾಗಿ ಶೇಖರ್ ಹೇಳಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಸಮುದ್ರದಲ್ಲಿ ಈಜುತ್ತಿದ್ದ ಜುಬೀನ್ ಅವರನ್ನು ಉಳಿಸುವ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.
ಸಿದ್ಧಾರ್ಥ್ ಶರ್ಮಾ ಮತ್ತು ಶ್ಯಾಮ್ ಕನು ಮೊಹಂತಿ ಜುಬೀನ್ ಗಾರ್ಗ್ ಅವರಿಗೆ ವಿಷಪ್ರಾಶನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಶೇಖರ್ ಹೇಳಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಸಿದ್ಧಾರ್ಥ್ ವಿಹಾರ ನೌಕೆಯ ವೀಡಿಯೊವನ್ನು ಯಾರೊಂದಿಗೂ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳದಂತೆ ಬೆದರಿಕೆ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. ಅಲ್ಲದೆ, ಶೇಖರ್ ತನಿಖಾ ತಂಡಕ್ಕೆ ಮತ್ತೊಂದು ಆಘಾತಕಾರಿ ಸಂಗತಿಯನ್ನು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ .
ಶೇಖರ್ ಅವರ ಪ್ರಕಾರ, ಜುಬೀನ್ ಗಾರ್ಗ್ ಅವರ ಆರೋಗ್ಯ ಸ್ಥಿತಿ ಗಂಭೀರವಾಗಿದ್ದು, ಅವರ ಬಾಯಿ ಮತ್ತು ಮೂಗಿನಿಂದ ನೊರೆ ಬರಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿತು. ಸಿದ್ಧಾರ್ಥ್ ಶರ್ಮಾ ಆಮ್ಲೀಯತೆಯಿಂದಾಗಿ ಈ ಘಟನೆ ಸಂಭವಿಸಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳುವ ಮೂಲಕ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಮುಚ್ಚಿಹಾಕಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಅಮೃತ್ ಪ್ರಭಾ ಮೊಹಂತ ಮತ್ತು ನಿಶಿತಾ ಗೋಸಾಯಿ ಅವರ ಹೇಳಿಕೆಗಳು ಶೇಖರ್ ಗೋಸ್ವಾಮಿ ಅವರ ಹೇಳಿಕೆಗಳಿಗೆ ಹೊಂದಿಕೆಯಾಗುತ್ತಿವೆ ಎಂದು ಎಸ್ಐಟಿ ಹೇಳಿದೆ.