ಮಧುಮೇಹಿಗಳು ಚಿಕನ್‌ ತಿನ್ನುಬಹುದೇ? ತಜ್ಞರು ಹೇಳುವುದೇನು?

 chicken for diabetic patients: ಮಧುಮೇಹ ಇರುವವರು ತಮ್ಮ ಆಹಾರದ ಬಗ್ಗೆ ಬಹಳ ಜಾಗರೂಕರಾಗಿರಬೇಕು ಎಂದು ವೈದ್ಯರು ಸಲಹೆ ನೀಡುತ್ತಾರೆ. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ, ಕೋಳಿ ಮಾಂಸ ತಿನ್ನಬಹುದೇ ಎಂಬ ಬಗ್ಗೆ ಬಹಳ ಹಿಂದಿನಿಂದಲೂ ಸಂದೇಹವಿದೆ. ಅದನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ತಿಳಿಯೋಣ.

Written by - Savita M B | Last Updated : Sep 14, 2025, 05:41 PM IST
  • ಮಧುಮೇಹಿಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ತಮ್ಮ ಆಹಾರದ ಬಗ್ಗೆ ಬಹಳ ಜಾಗರೂಕರಾಗಿರಬೇಕು
  • ಅದರಲ್ಲಿ ಜೀವನಶೈಲಿಯ ಬದಲಾವಣೆಗಳು ಒಂದು ಪ್ರಮುಖ ಅಂಶವಾಗಿದೆ

ಮಧುಮೇಹಿಗಳು ಚಿಕನ್‌ ತಿನ್ನುಬಹುದೇ? ತಜ್ಞರು ಹೇಳುವುದೇನು?

Health Tips: ಮಧುಮೇಹಿಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ತಮ್ಮ ಆಹಾರದ ಬಗ್ಗೆ ಬಹಳ ಜಾಗರೂಕರಾಗಿರಬೇಕು. ಅದರಲ್ಲಿ ಜೀವನಶೈಲಿಯ ಬದಲಾವಣೆಗಳು ಒಂದು ಪ್ರಮುಖ ಅಂಶವಾಗಿದೆ. ಯಾವ ಆಹಾರವನ್ನು ಸೇವಿಸಬೇಕು ಮತ್ತು ಯಾವ ಆಹಾರವನ್ನು ಸೇವಿಸಬಾರದು ಎಂಬುದರ ಬಗ್ಗೆ ಅವರಿಗೆ ತಿಳುವಳಿಕೆ ಇರುವುದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ ಎಂದು ವೈದ್ಯರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ನೀವು ಮಧುಮೇಹದಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿದ್ದರೆ, ಕೋಳಿ ಮಾಂಸವನ್ನು ತಿನ್ನಬೇಕಾ ಅಥವಾ ಇಲ್ಲವಾ ಎಂಬುದರ ಬಗ್ಗೆ ಯೋಚಿಸಿರಬಹುದು.. ಇದನ್ನು ಹೊರತುಪಡಿಸಿ, ವೈದ್ಯರು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಮಧುಮೇಹಿಗಳಿಗೆ ಕೆಲವು ರೀತಿಯ ಮಾಂಸವನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಲು ಸಲಹೆ ನೀಡುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಕೋಳಿ ಮಾಂಸವನ್ನು ತಿನ್ನುವುದು ಸುರಕ್ಷಿತ ಎಂದು ವೈದ್ಯರು ಸಲಹೆ ನೀಡುತ್ತಾರೆ. ಇದು ಕೋಳಿ ಮಾಂಸವು ನೀವು ಅದನ್ನು ಹೇಗೆ ಬೇಯಿಸುತ್ತೀರಿ ಎಂಬುದರ ಮೇಲೆ ಅವಲಂಬಿತವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಮಧುಮೇಹಿಗಳು ತಮ್ಮ ಆಹಾರದ ಭಾಗವಾಗಿ ಕೋಳಿ ಮಾಂಸವನ್ನು ಸೇವಿಸಬಹುದು. ಆದರೆ ಪ್ರಮಾಣ ಮತ್ತು ಅಡುಗೆ ವಿಧಾನದ ಬಗ್ಗೆ ಗಮನ ಹರಿಸುವುದು ಉತ್ತಮ.

ಮಧುಮೇಹಿಗಳಿಗೆ ಕೋಳಿ ಮಾಂಸ ಹೇಗೆ ಒಳ್ಳೆಯದು?.. ಕೋಳಿ ಮಾಂಸದಲ್ಲಿ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಕಡಿಮೆ ಇದೆ. ಇದು ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಒಳ್ಳೆಯದು ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದೆ. ಕೋಳಿ ಮಾಂಸವು ನಿಮ್ಮ ಹಸಿವನ್ನು ನಿಗ್ರಹಿಸಲು ಮತ್ತು ಹೊಟ್ಟೆ ತುಂಬಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಸರಿಯಾಗಿ ಬೇಯಿಸಿದಾಗ, ಕೋಳಿ ಮಾಂಸವು ನಿಮ್ಮ ರಕ್ತದಲ್ಲಿನ ಸಕ್ಕರೆ ಮಟ್ಟವು ಬೇಗನೆ ಏರದಂತೆ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಕೆಲವು ಜೀವಸತ್ವಗಳು ಮತ್ತು ಖನಿಜಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತದೆ. ಇವು ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಪ್ರಯೋಜನಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತವೆ. ಇದು ತೂಕ ನಿರ್ವಹಣೆಯನ್ನು ಸಹ ಬೆಂಬಲಿಸುತ್ತದೆ. 

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಲಿವರ್ ವೈಫಲ್ಯ ತಡೆಯುವ ಅದ್ಭುತ ತರಕಾರಿ... ಹಾಳಾದ ಯಕೃತ್ತನ್ನು ಸಹ ಇದು ಸರಿಪಡಿಸಬಲ್ಲದು!

ಮಧುಮೇಹಿಗಳಿಗೆ ಫ್ರೈಡ್ ಚಿಕನ್ ಒಳ್ಳೆಯದಲ್ಲ. ಆದರೆ ಕಡಿಮೆ ಎಣ್ಣೆಯನ್ನು ಬಳಸಿ ಬೇಯಿಸಬಹುದು ಮತ್ತು ಸಮತೋಲಿತ ಆಹಾರದ ಭಾಗವಾಗಿ ತಿನ್ನಬಹುದು. ಆದರೆ ತಜ್ಞರು ನಿಮ್ಮ ಒಟ್ಟಾರೆ ಎಣ್ಣೆ ಸೇವನೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಜಾಗರೂಕರಾಗಿರಬೇಕು ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಆಹಾರವನ್ನು ಹೇಗೆ ಬೇಯಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ನಮಗೆ ತಿಳಿದಿಲ್ಲವಾದ್ದರಿಂದ, ಹೊರಗಿನಿಂದ ಆರ್ಡರ್ ಮಾಡಿದ ಫ್ರೈಡ್ ಚಿಕನ್ ನಿಂದ ದೂರವಿರುವುದು ಉತ್ತಮ ಎಂದು ವೈದ್ಯಕೀಯ ತಜ್ಞರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. 

(ಹಕ್ಕುತ್ಯಾಗ: ಈ ಲೇಖನವು ಮಾಹಿತಿ ಉದ್ದೇಶಗಳಿಗಾಗಿ ಮಾತ್ರ. ನಿಮಗೆ ಯಾವುದೇ ಸಂದೇಹಗಳಿದ್ದರೆ, ವೈದ್ಯರ ಸಲಹೆಯನ್ನು ಅನುಸರಿಸುವುದು ಉತ್ತಮ.)

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಲಿವರ್ ವೈಫಲ್ಯ ತಡೆಯುವ ಅದ್ಭುತ ತರಕಾರಿ... ಹಾಳಾದ ಯಕೃತ್ತನ್ನು ಸಹ ಇದು ಸರಿಪಡಿಸಬಲ್ಲದು!

About the Author

Savita M B

ಸವಿತಾ ಎಂ.ಬಿ ಅವರು ZEE ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ ಡಿಜಿಟಲ್‌ನಲ್ಲಿ ಸಬ್‌ ಎಡಿಟರ್‌ ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದು, ಎಂಟರ್‌ಟೈನ್‌ಮೆಂಟ್, ಹೆಲ್ತ್‌, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌, ವೈರಲ್‌, ಬ್ಯುಸಿನೆಸ್‌ ಸೇರಿದಂತೆ ವಿವಿಧ ವಿಭಾಗಗಳ ಸುದ್ದಿಗಳನ್ನು ತಲುಪಿಸುವ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. 2023ರಿಂದ ಇವರು ವಾಹಿನಿಗಾಗಿ ಶ್ರಮಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

...Read More

DiabeticChickenBlood Sugar LeveldietFiber

