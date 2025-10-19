ದೀಪಾವಳಿಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಮಧುಮೇಹ ರೋಗಿಗಳ ಆಹಾರ ಪದ್ಧತಿ ಹೇಗಿರಬೇಕು?

Diwali festival: ದೀಪಾವಳಿ ಹಬ್ಬದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಮಧುಮೇಹಿಗಳು ಆರೋಗ್ಯಕರ ಆಹಾರವನ್ನ ಸೇವಿಸುವುದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ. ಏಕೆಂದರೆ ಸಿಹಿತಿಂಡಿಗಳು ಮತ್ತು ಕರಿದ ಆಹಾರಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ರಕ್ತದಲ್ಲಿನ ಸಕ್ಕರೆಯ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತವೆ. ದೀಪಾವಳಿಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನೀವು ರುಚಿಕರವಾದ ಆಹಾರ ಸೇವಿಸಬಾರದು ಎಂಬುದು ಇದರರ್ಥವಲ್ಲ. ಇದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗಿರುವುದು ಸ್ವಲ್ಪ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಮತ್ತು ವಿವೇಕ. ಆದ್ದರಿಂದ ನೀವು ಮಧುಮೇಹಿಗಳಾಗಿದ್ದರೆ ಈ ಹಬ್ಬದ ಋತುವಿನಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಗೆ ಕಾಳಜಿ ವಹಿಸಬೇಕೆಂದು ತಿಳಿಯಿರಿ...
ಮಧುಮೇಹಿಗಳಿಗೆ ದೀಪಾವಳಿ ಆಹಾರ ಸಲಹೆಗಳು
ಸಾಕಷ್ಟು ನೀರು ಕುಡಿಯಿರಿ: ರಕ್ತದಲ್ಲಿನ ಸಕ್ಕರೆ ನಿಯಂತ್ರಣವನ್ನ ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಸಾಕಷ್ಟು ನೀರು ಕುಡಿಯುವುದು ಅತ್ಯಗತ್ಯ. ಇದು ದೇಹದಿಂದ ವಿಷವನ್ನ ಹೊರಹಾಕಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ನಿರ್ಜಲೀಕರಣವನ್ನ ತಡೆಯುತ್ತದೆ.
ಫೈಬರ್ ಭರಿತ ಆಹಾರ ಸೇವಿಸಿ: ಫೈಬರ್ ರಕ್ತದಲ್ಲಿನ ಸಕ್ಕರೆಯನ್ನ ನಿಧಾನವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ, ಹಠಾತ್ ಜಿಗಿತಗಳನ್ನ ತಡೆಯುತ್ತದೆ. ಹಸಿರು ಎಲೆಗಳ ತರಕಾರಿಗಳು, ಓಟ್ ಮೀಲ್, ಟರ್ನಿಪ್ಸ್, ಸೌತೆಕಾಯಿಗಳು ಮತ್ತು ಬ್ರೊಕೊಲಿಯಂತಹ ಫೈಬರ್ ಭರಿತ ಆಹಾರಗಳನ್ನ ಸೇವಿಸಬೇಕು.
ಹಗುರ ಕಾರ್ಬೋಹೈಡ್ರೇಟ್ ಸೇವಿಸಿ: ದೀಪಾವಳಿಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಸಿಹಿತಿಂಡಿಗಳನ್ನ ತಿನ್ನುವ ಬದಲು, ಅನ್ನ ಮತ್ತು ರೊಟ್ಟಿಯಂತಹ ಕಾರ್ಬೋಹೈಡ್ರೇಟ್ಗಳನ್ನ ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿ. ಇದು ರಕ್ತದಲ್ಲಿನ ಸಕ್ಕರೆಯನ್ನ ನಿಯಂತ್ರಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಒಂದು ಹಿಡಿ ಬಾದಾಮಿ, ವಾಲ್ನಟ್ಸ್ ಅಥವಾ ಬೇಯಿಸಿದ ಕಡಲೆಯಂತಹ ತಿಂಡಿಗಳು ಹೃದಯ ಮತ್ತು ಮೆದುಳಿಗೆ ಒಳ್ಳೆಯದು.
ಸಿಹಿತಿಂಡಿಗಳ ಹಂಬಲ ತಡೆಯುವುದು ಹೇಗೆ?
ನೀವು ಸಿಹಿ ಏನನ್ನಾದರೂ ತಿನ್ನಲು ಹಂಬಲಿಸುತ್ತಿದ್ದರೆ, ಸಕ್ಕರೆ ರಹಿತ ಸಿಹಿಕಾರಕಗಳನ್ನ ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿ. ಹಣ್ಣುಗಳಿಗೆ ನಿಂಬೆ ಮತ್ತು ಕಪ್ಪು ಉಪ್ಪು ಸೇರಿಸುವ ಮೂಲಕ ಆರೋಗ್ಯಕರ ಚಾಟ್ ತಯಾರಿಸಬಹುದು. ಸೇಬು, ಪೇರಳೆ, ಕಿತ್ತಳೆ ಮತ್ತು ಕಲ್ಲಂಗಡಿ ಮುಂತಾದ ಹಣ್ಣುಗಳನ್ನ ನೀವು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಬಹುದು, ಏಕೆಂದರೆ ಇವು ಕಡಿಮೆ ಗ್ಲೈಸೆಮಿಕ್ ಸೂಚಿಯನ್ನ ಹೊಂದಿರುತ್ತವೆ.
ಕಾಟೇಜ್ ಚೀಸ್, ವಾಲ್ನಟ್ಸ್ ಮತ್ತು ತೆಂಗಿನಕಾಯಿಯಿಂದ ತಯಾರಿಸಿದ ಸಕ್ಕರೆ ರಹಿತ, ಆರೋಗ್ಯಕರ ಲಡ್ಡುಗಳು ಮತ್ತು ಗುಲಾಬ್ ಜಾಮೂನ್ಗಳನ್ನ ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿ. ಇವು ಸಿಹಿ ಹಂಬಲವನ್ನ ಪೂರೈಸುವುದರ ಜೊತೆಗೆ ಸಕ್ಕರೆ ಮಟ್ಟವನ್ನ ನಿಯಂತ್ರಣದಲ್ಲಿಡುತ್ತವೆ. 70%ಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಕೋಕೋ ಹೊಂದಿರುವ ಸಕ್ಕರೆ ರಹಿತ ಡಾರ್ಕ್ ಚಾಕೊಲೇಟ್ ಕೂಡ ಉತ್ತಮ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದೆ. ಏಕೆಂದರೆ ಇದು ಕಡಿಮೆ ಸಕ್ಕರೆ ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚು ಉತ್ಕರ್ಷಣ ನಿರೋಧಕಗಳನ್ನ ಹೊಂದಿರುತ್ತದೆ. ಎಳ್ಳು ಬೆಲ್ಲ, ಮೋತಿಚೂರ್ ಲಡ್ಡುಗಳು (ಕಡಿಮೆ ಸಕ್ಕರೆ) ಅಥವಾ ರವೆ ಪುಡಿಂಗ್ನಂತಹ ಸಕ್ಕರೆ ರಹಿತ ಅಥವಾ ಕಡಿಮೆ ಸಕ್ಕರೆ ಹೊಂದಿರುವ ಸಿಹಿತಿಂಡಿಗಳನ್ನ ನೀವು ಮನೆಯಲ್ಲಿಯೇ ತಯಾರಿಸಬಹುದು.
(ಗಮನಿಸಿ: ಈ ಮಾಹಿತಿಯು ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಾಹಿತಿ ಮತ್ತು ಮನೆಮದ್ದುಗಳನ್ನು ಆಧರಿಸಿರುತ್ತದೆ. ಇಲ್ಲಿನ ಸಲಹೆ ಸೂಚನೆಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳವು ಮೊದಲು ನೀವು ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿ ತಜ್ಞರ ಸಲಹೆ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. Zee Kannada News ಇದನ್ನು ದೃಢಪಡಿಸುವುದಿಲ್ಲ.)