English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

Almond Milk: ​​ಪ್ರತಿದಿನ ಬಾದಾಮಿ ಹಾಲು ಕುಡಿದರೆ ಏನಾಗುತ್ತದೆ ಗೊತ್ತಾ..?

ಬಾದಾಮಿ ಹಾಲು ಪೋಷಕಾಂಶಗಳಲ್ಲಿ ಸಮೃದ್ಧವಾಗಿದ್ದು, ಕ್ಯಾಲೋರಿಗಳಲ್ಲಿ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಲ್ಯಾಕ್ಟೋಸ್ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಇದು ಹಸುವಿನ ಹಾಲಿಗೆ ಉತ್ತಮ ಪರ್ಯಾಯವಾಗಿದೆ. ಇದು ಮೂಳೆ ಮತ್ತು ಹೃದಯದ ಆರೋಗ್ಯವನ್ನ ಸುಧಾರಿಸುತ್ತದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ವಿಟಮಿನ್ ʼಇʼ ಸಮೃದ್ಧವಾಗಿದೆ, ಇದು ಚರ್ಮವನ್ನು ಆರೋಗ್ಯವಾಗಿಡುತ್ತದೆ. ಬಾದಾಮಿಯ ಮತ್ತಷ್ಟು ಆರೋಗ್ಯ ಪ್ರಯೋಜನಗಳ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲಿದೆ ನೋಡಿ...

Written by - Puttaraj K Alur | Last Updated : Aug 29, 2025, 02:18 PM IST
  • ಬಾದಾಮಿ ಹಾಲಿನಲ್ಲಿರುವ ಹೆಚ್ಚಿನ ನಾರಿನ ಅಂಶವು ಜೀರ್ಣಕ್ರಿಯೆಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ
  • ಬಾದಾಮಿ ಹಾಲಿನಲ್ಲಿರುವ ಒಮೆಗಾ-3 ಕೊಬ್ಬಿನಾಮ್ಲಗಳು ಮೆದುಳಿನ ಕಾರ್ಯ ಸುಧಾರಿಸುತ್ತದೆ
  • ಬಾದಾಮಿ ಹಾಲು ಕಡಿಮೆ ಗ್ಲೈಸೆಮಿಕ್ ಸೂಚಿ ಹೊಂದಿದ್ದು, ಮಧುಮೇಹಿಗಳು ಸಹ ಸೇವಿಸಬಹುದು

Trending Photos

ಗ್ಲಾಮರ್ ಫೋಟೋಶೂಟ್‌ಗಳಿಂದ ತಿಂಗಳಿಗೆ 4 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಸಂಪಾದಿಸುವ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಬ್ಯೂಟಿ ಯಾರು ಗೊತ್ತೇ!
camera icon8
Dharsha gupta
ಗ್ಲಾಮರ್ ಫೋಟೋಶೂಟ್‌ಗಳಿಂದ ತಿಂಗಳಿಗೆ 4 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಸಂಪಾದಿಸುವ ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಬ್ಯೂಟಿ ಯಾರು ಗೊತ್ತೇ!
ಮಾಡೆಲ್‌ ಅಲ್ಲ.. ನಟಿಯೂ ಅಲ್ಲ.. ಈ ಬ್ಯೂಟಿ ಒಂದು ದೇಶದ ಪ್ರಧಾನಿ! ಯಾವುದು ಗೊತ್ತೇ?
camera icon6
Inga Ruginiene
ಮಾಡೆಲ್‌ ಅಲ್ಲ.. ನಟಿಯೂ ಅಲ್ಲ.. ಈ ಬ್ಯೂಟಿ ಒಂದು ದೇಶದ ಪ್ರಧಾನಿ! ಯಾವುದು ಗೊತ್ತೇ?
ಚಿನ್ನ ಖರೀದಿಸಲು ನಿಮ್ಮ ಬಳಿ ಹಣವಿಲ್ಲವೇ..? ಚಿಂತೆ ಬೇಡ.. ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ನಿಮಗಾಗಿ ತಂದಿದೆ ಹೊಸ ಸುದ್ದಿ
camera icon6
Gold
ಚಿನ್ನ ಖರೀದಿಸಲು ನಿಮ್ಮ ಬಳಿ ಹಣವಿಲ್ಲವೇ..? ಚಿಂತೆ ಬೇಡ.. ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ನಿಮಗಾಗಿ ತಂದಿದೆ ಹೊಸ ಸುದ್ದಿ
ರಣ ಭೀಕರ ಮಳೆಗೆ ಪ್ರವಾಹ ಭೀತಿ : ಈ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಆಗಸ್ಟ್ 30 ರವರೆಗೆ ಶಾಲಾ ಕಾಲೇಜುಗಳಿಗೆ ರಜೆ ಘೋಷಣೆ
camera icon5
School Holiday
ರಣ ಭೀಕರ ಮಳೆಗೆ ಪ್ರವಾಹ ಭೀತಿ : ಈ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಆಗಸ್ಟ್ 30 ರವರೆಗೆ ಶಾಲಾ ಕಾಲೇಜುಗಳಿಗೆ ರಜೆ ಘೋಷಣೆ
Almond Milk: ​​ಪ್ರತಿದಿನ ಬಾದಾಮಿ ಹಾಲು ಕುಡಿದರೆ ಏನಾಗುತ್ತದೆ ಗೊತ್ತಾ..?

Almond milk health benefits: ಬಾದಾಮಿ ಹಾಲು ಕೇವಲ ರುಚಿಕರವಾದ ಪಾನೀಯವಲ್ಲ. ಇದು ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೂ ತುಂಬಾ ಒಳ್ಳೆಯದು. ಬಾದಾಮಿಯಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬರುವ ಜೀವಸತ್ವಗಳು, ಫೈಬರ್, ಪ್ರೋಟೀನ್, ಆರೋಗ್ಯಕರ ಕೊಬ್ಬುಗಳು, ಮೆಗ್ನೀಸಿಯಮ್, ವಿಟಮಿನ್ ಇ ಮತ್ತು ಒಮೆಗಾ -3 ಕೊಬ್ಬಿನಾಮ್ಲಗಳಂತಹ ಪೋಷಕಾಂಶಗಳು ನಮ್ಮ ದೇಹಕ್ಕೆ ಅನೇಕ ಪ್ರಯೋಜನಗಳನ್ನ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಬಾದಾಮಿಯನ್ನ ನೇರವಾಗಿ ಸೇವಿಸುವುದಕ್ಕಿಂತ ಬಾದಾಮಿ ಹಾಲಿನ ಜೊತೆಗೆ ಸೇವಿಸಿದಾಗ ದೇಹವು ಸುಲಭವಾಗಿ ಹೀರಲ್ಪಡುತ್ತದೆ. ಪ್ರತಿದಿನವೂ ಬಾದಾಮಿ ಹಾಲು ಸೇವನೆಯಿಂದ ಹಲವಾರು ಅದ್ಭುತ ಆರೋಗ್ಯ ಪ್ರಯೋಜನಗಳಿವೆ... 

Add Zee News as a Preferred Source

ಜೀರ್ಣಕ್ರಿಯೆ: ಬಾದಾಮಿ ಹಾಲಿನಲ್ಲಿರುವ ಹೆಚ್ಚಿನ ನಾರಿನ ಅಂಶವು ಜೀರ್ಣಕ್ರಿಯೆಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಇದು ಮಲಬದ್ಧತೆಯಂತಹ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ತಡೆಯುತ್ತದೆ. ಮೂಳೆಗಳ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಅಗತ್ಯವಾದ ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ ಬಾದಾಮಿ ಹಾಲಿನಲ್ಲಿ ಹೇರಳವಾಗಿದೆ. ಇದು ಮೂಳೆಗಳನ್ನು ಬಲಪಡಿಸುತ್ತದೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ನಿಮಗೂ ಸಿಗರೇಟ್ ಸೇದುತ್ತಾ ಟೀ ಕುಡಿಯುವ ಅಭ್ಯಾಸ ಇದೆಯೇ? ಹಾಗಾದ್ರೆ ಈ ಸುದ್ದಿ ತಪ್ಪದೇ ಓದಿ...

ಮೆದುಳಿನ ಆರೋಗ್ಯ: ಬಾದಾಮಿ ಹಾಲಿನಲ್ಲಿರುವ ಒಮೆಗಾ-3 ಕೊಬ್ಬಿನಾಮ್ಲಗಳು ಮೆದುಳಿನ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಸುಧಾರಿಸುತ್ತದೆ. ಇದರಲ್ಲಿರುವ ಆರೋಗ್ಯಕರ ಕೊಬ್ಬುಗಳು ಕೆಟ್ಟ ಕೊಲೆಸ್ಟ್ರಾಲ್ ಅನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ಮತ್ತು ಹೃದಯವನ್ನು ಆರೋಗ್ಯವಾಗಿಡಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ.

ಮಧುಮೇಹ ನಿಯಂತ್ರಣ: ಬಾದಾಮಿ ಹಾಲು ಕಡಿಮೆ ಗ್ಲೈಸೆಮಿಕ್ ಸೂಚಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಮಧುಮೇಹ ಇರುವವರು ಸಹ ಇದನ್ನು ಸೇವಿಸಬಹುದು. ಬಾದಾಮಿ ಹಾಲಿನಲ್ಲಿ ವಿಟಮಿನ್‌ಗಳು ಮತ್ತು ಉತ್ಕರ್ಷಣ ನಿರೋಧಕಗಳು ಅಧಿಕವಾಗಿರುವುದರಿಂದ ದೇಹದ ರೋಗನಿರೋಧಕ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಒಂದು ಪೆಗ್ ವಿಸ್ಕಿಗೆ ಎಷ್ಟು ನೀರು ಸೇರಿಸಬೇಕು? ಕುಡಿಯುವವರು ಖಂಡಿತ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕಾದ ವಿಷಯ..

ತೂಕ ಇಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು: ಒಂದು ಕಪ್ ಬಾದಾಮಿ ಹಾಲು ಕೇವಲ 39 ಕ್ಯಾಲೊರಿಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತದೆ. ಇದು ಹಸಿವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ತೂಕ ಇಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಬಯಸುವವರಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಇದಲ್ಲದೆ ಪ್ರತಿದಿನ ಬಾದಾಮಿ ಹಾಲು ಕುಡಿಯುವುದರಿಂದ ಚರ್ಮ ಮತ್ತು ಕೂದಲು ಆರೋಗ್ಯಕರವಾಗಿರುತ್ತದೆ.

(ಗಮನಿಸಿ: ಈ ಮಾಹಿತಿಯು ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಾಹಿತಿ ಮತ್ತು ಮನೆಮದ್ದುಗಳನ್ನು ಆಧರಿಸಿರುತ್ತದೆ. ಇಲ್ಲಿನ ಸಲಹೆ ಸೂಚನೆಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳವು ಮೊದಲು ನೀವು ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿ ತಜ್ಞರ ಸಲಹೆ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. Zee Kannada News ಇದನ್ನು ದೃಢಪಡಿಸುವುದಿಲ್ಲ.)

About the Author
Almond Milk Health BenefitsAlmond milk for digestionAlmond milk for bone healthAlmond milk for brain healthOmega-3 fatty acids

Trending News