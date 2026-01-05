ಕೇವಲ 14 ದಿನಗಳ ಕಾಲ ಸಕ್ಕರೆ ಸೇವಿಸದಿದ್ದರೆ ನಮ್ಮ ದೇಹಕ್ಕೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಗೊತ್ತಾ?

Sugar diet food: ಸಿಹಿ ತಿಂಡಿಗಳು ದೇಹಕ್ಕೆ ನಿಧಾನ ವಿಷದಂತೆ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತವೆ. ಸಕ್ಕರೆ ಮತ್ತು ಸಿಹಿ ಪದಾರ್ಥಗಳನ್ನ ಆಹಾರದಲ್ಲಿ ಹಲವು ವಿಧಗಳಲ್ಲಿ ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ನೀವು ಸಿಹಿತಿಂಡಿಗಳಿಗೆ ವ್ಯಸನಿಯಾದಾಗ ನಿಮಗೆ ಅರಿವಿರುವುದಿಲ್ಲ. ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಆರೋಗ್ಯ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಪ್ರಕಾರ, ಹೆಚ್ಚು ಸಕ್ಕರೆ ತಿನ್ನುವುದರಿಂದ ಬೊಜ್ಜು, ಹೃದಯ ಕಾಯಿಲೆ, ಮಧುಮೇಹ ಮತ್ತು ಆಲ್ಕೊಹಾಲ್ಯುಕ್ತವಲ್ಲದ ಫ್ಯಾಟಿ ಲಿವರ್ ಅಪಾಯ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ನೀವು 14 ದಿನಗಳವರೆಗೆ ಸಕ್ಕರೆ ಸೇವಿಸದಿದ್ದರೆ ಅದು ದೇಹದಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನ ತರಬಹುದು. ಸುಮಾರು 2 ವಾರಗಳ ಕಾಲ ಸಕ್ಕರೆಯನ್ನ ತ್ಯಜಿಸುವ ಮೂಲಕ, ದೇಹದ ಸಂಪೂರ್ಣ ಕಾರ್ಯ ಮತ್ತು ವ್ಯವಸ್ಥೆಯು ಮತ್ತೆ ಸಕ್ರಿಯವಾಗಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುತ್ತದೆ.
ಏಮ್ಸ್, ಹಾರ್ವರ್ಡ್ ಮತ್ತು ಸ್ಟ್ಯಾನ್ಫೋರ್ಡ್ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯಗಳಿಂದ ತರಬೇತಿ ಪಡೆದ ಗ್ಯಾಸ್ಟ್ರೋಎಂಟರಾಲಜಿಸ್ಟ್ ಮತ್ತು ಹೆಪಟಾಲಜಿಸ್ಟ್ ಡಾ.ಸೌರಭ್ ಸೇಥಿ ಅವರು ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ನಲ್ಲಿ 14 ದಿನಗಳವರೆಗೆ ಸಕ್ಕರೆ ಸೇವಿಸದಿರುವ ಬಗ್ಗೆ ಮತ್ತು ಅದರ ನಂತರ ನಮ್ಮ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಆಗುವ ಬದಲಾವಣೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಿರುವ ಪೋಸ್ಟ್ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
14 ದಿನ ಸಕ್ಕರೆ ತಿನ್ನದಿದ್ದರೆ ಏನಾಗುತ್ತದೆ?
ಗ್ಯಾಸ್ಟ್ರೋಎಂಟರಾಲಜಿಸ್ಟ್ಗಳ ಪ್ರಕಾರ, 14 ದಿನಗಳ ಕಾಲ ಸಕ್ಕರೆಯಿಂದ ದೂರವಿರುವುದರಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಕರುಳು ಮತ್ತು ಒಟ್ಟಾರೆ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಹಲವಾರು ಪ್ರಯೋಜನಗಳಿವೆ. ಸಕ್ಕರೆ ಕೇವಲ ಕ್ಯಾಲೊರಿಗಳನ್ನ ಹೆಚ್ಚಿಸುವುದಿಲ್ಲ; ಇದು ಹಸಿವು, ಆಹಾರದ ಹಂಬಲ, ಇನ್ಸುಲಿನ್ ಮತ್ತು ಲಿವರ್ನ ಕೊಬ್ಬಿನ ಶೇಖರಣೆಯ ಮೇಲೂ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನ ಹೆಚ್ಚಿನ ಜನರು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದಿಲ್ಲವೆಂದು ಅವರು ಒತ್ತಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಇವೆಲ್ಲವೂ ನಿಮಗೆ ತಿಳಿಯದೆಯೇ ಸಂಭವಿಸುತ್ತವೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ನೀವು 14 ದಿನಗಳ ಕಾಲ ಸಕ್ಕರೆಯಿಂದ ದೂರವಿರುವಾಗ ನಿಮ್ಮ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಬದಲಾವಣೆಗಳು ನಡೆಯಲಿವೆ.
* ಕಡುಬಯಕೆಗಳು
* ತಲೆನೋವು
* ಆಯಾಸ
* ಕಿರಿಕಿರಿ
* ಮೆದುಳಿನ ಮಂಜು
ಇದು ಮೆದುಳು ಮರು ಮಾಪನಾಂಕ ನಿರ್ಣಯಿಸುವುದರಿಂದ ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ. ಇವು ಸಕ್ಕರೆ ಕೊರತೆಯ ಲಕ್ಷಣಗಳಲ್ಲ, ಬದಲಾಗಿ ದೇಹವು ಉತ್ತಮ ಸ್ಥಿತಿಗೆ ಪರಿವರ್ತನೆಗೊಂಡು, ಅದಕ್ಕೆ ಸಿದ್ಧವಾಗುವುದರ ಲಕ್ಷಣಗಳಾಗಿವೆ. ಇವು ಅದರ ಲಕ್ಷಣಗಳಾಗಿವೆ. ಕ್ರಮೇಣ ಕಡುಬಯಕೆಗಳು ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತವೆ, ಶಕ್ತಿ ಸ್ಥಿರಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ, ಉಬ್ಬುವಿಕೆ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ, ಮಧ್ಯಾಹ್ನದ ಆಯಾಸ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಇನ್ಸುಲಿನ್ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಸುಧಾರಿಸುತ್ತದೆ.
ಈ ಆಹಾರಗಳು ಹೆಚ್ಚು ಸಕ್ಕರೆ ಹೊಂದಿರುತ್ತವೆ
ಸಿಹಿತಿಂಡಿಗಳು ಕೇವಲ ಸಕ್ಕರೆಯಲ್ಲ. ನಿಮಗೆ ಅರಿವಿಲ್ಲದೆಯೇ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಸಕ್ಕರೆಯನ್ನ ಒಳಗೊಂಡಿರುವ ಅನೇಕ ಆಹಾರಗಳಿವೆ. ಪಾನೀಯಗಳಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಸಕ್ಕರೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಜ್ಯೂಸ್ಗಳು ಮತ್ತು ಸುವಾಸನೆಯುಕ್ತ ಮೊಸರು ಸಹ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಕ್ಕರೆಯನ್ನ ಹೊಂದಿರುತ್ತವೆ. ಧಾನ್ಯಗಳು ಮತ್ತು ಬಾರ್ಗಳು, ಸಾಸ್ಗಳು ಮತ್ತು ಡ್ರೆಸ್ಸಿಂಗ್ಗಳು, ಬೇಕರಿ ಉತ್ಪನ್ನಗಳು ಮತ್ತು ಸಿಹಿಗೊಳಿಸಿದ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ಗಳು ಸೇರಿಸಿದ ಸಕ್ಕರೆಯನ್ನ ಹೊಂದಿರುತ್ತವೆ.
ಸಕ್ಕರೆ ಸೇವಿಸದಿರುವ ಪ್ರಯೋಜನಗಳು
ನಿಮ್ಮ ಆಹಾರದಿಂದ ಸಕ್ಕರೆಯನ್ನ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ತೆಗೆದುಹಾಕಿದಾಗ, ಕೇವಲ 14-15 ದಿನಗಳ ನಂತರ ನಿಮ್ಮ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಗಮನಾರ್ಹ ಬದಲಾವಣೆಗಳಾಗುತ್ತವೆ. ನಿಮ್ಮ ಹೊಟ್ಟೆ ಕುಗ್ಗಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುತ್ತದೆ. ನೀವು ಚೆನ್ನಾಗಿ ನಿದ್ರಿಸುತ್ತೀರಿ, ಹಸಿವಿನ ಸಂಕೇತಗಳನ್ನ ನೀವು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೀರಿ. ಉಪವಾಸದ ಗ್ಲೂಕೋಸ್ ಸುಧಾರಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ತೂಕದಲ್ಲಿ ಗಮನಾರ್ಹ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲದಿರಬಹುದು, ಆದರೆ ಚಯಾಪಚಯ ಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿನ ಬದಲಾವಣೆಗಳು ಖಂಡಿತ ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿರುತ್ತದೆ. 14 ದಿನಗಳವರೆಗೆ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಸಕ್ಕರೆಯನ್ನ ತ್ಯಜಿಸುವುದರಿಂದ ಇನ್ಸುಲಿನ್ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಹಠಾತ್ ಏರಿಕೆಯನ್ನ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು, ಲಿವರ್ ಮೇಲಿನ ಸಕ್ಕರೆಯ ಹೊರೆಯನ್ನ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು, ನೀರಿನ ಧಾರಣವನ್ನ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು, ರುಚಿ ಮೊಗ್ಗುಗಳನ್ನ ಮರುಹೊಂದಿಸಲು ಮತ್ತು ದೇಹದ ಕೊಬ್ಬನ್ನ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ.
(ಗಮನಿಸಿ: ಈ ಮಾಹಿತಿಯು ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಾಹಿತಿ ಮತ್ತು ಮನೆಮದ್ದುಗಳನ್ನು ಆಧರಿಸಿರುತ್ತದೆ. ಇಲ್ಲಿನ ಸಲಹೆ ಸೂಚನೆಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳವು ಮೊದಲು ನೀವು ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿ ತಜ್ಞರ ಸಲಹೆ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. Zee Kannada News ಇದನ್ನು ದೃಢಪಡಿಸುವುದಿಲ್ಲ.)