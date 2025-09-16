English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

ಮೆದುಳು ತಿನ್ನುವ ಅಮೀಬಾದಿಂದ 18 ಜನರು ಸಾವು: ಈ ಮಾರಕ ಕಾಯಿಲೆಯ ಲಕ್ಷಣಗಳೇನು?

ಕೇರಳದಲ್ಲಿ ಅಮೀಬಿಕ್ ಮೆನಿಂಗೊಎನ್ಸೆಫಾಲಿಟಿಸ್‌ನ 67 ಪ್ರಕರಣಗಳು ವರದಿಯಾಗಿವೆ. ಇದನ್ನ ಮೆದುಳು ತಿನ್ನುವ ಹುಳು ಅಥವಾ ಸೋಂಕು ಎಂತಲೂ ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ. ಈ ಸೋಂಕಿನಿಂದ ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ 18 ಸಾವುಗಳು ಸಂಭವಿಸಿವೆ. ಆರೋಗ್ಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಈ ಬಗ್ಗೆ ಕಳವಳ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.

Written by - Puttaraj K Alur | Last Updated : Sep 16, 2025, 12:51 PM IST
  • ಕೇರಳದಲ್ಲಿ ಅಮೀಬಿಕ್ ಮೆನಿಂಗೊಎನ್ಸೆಫಾಲಿಟಿಸ್ ಮೆದುಳಿನ ಕಾಯಿಲೆಯ ಭಯ
  • ಈ ಅಪರೂಪದ ಮೆದುಳಿನ ಕಾಯಿಲೆಯಿಂದ 18 ಜನರು ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದ್ದಾರೆ
  • ತಿರುವನಂತಪುರದ 17 ವರ್ಷದ ಬಾಲಕ ಕೂಡ ಈ ಕಾಯಿಲೆಗೆ ಬಲಿಯಾಗಿದ್ದಾನೆ

ಮೆದುಳು ತಿನ್ನುವ ಅಮೀಬಾದಿಂದ 18 ಜನರು ಸಾವು: ಈ ಮಾರಕ ಕಾಯಿಲೆಯ ಲಕ್ಷಣಗಳೇನು?

Brain Eating Amoeba: ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಕೇರಳದ ಜನರು ಅಮೀಬಿಕ್ ಮೆನಿಂಗೊಎನ್ಸೆಫಾಲಿಟಿಸ್ ಎಂಬ ಮೆದುಳಿನ ಕಾಯಿಲೆಯಿಂದ ಭಯಭೀತರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಕೇರಳ ರಾಜ್ಯ ಆರೋಗ್ಯ ಇಲಾಖೆ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದ ಮಾಹಿತಿಯ ಪ್ರಕಾರ, 67 ಜನರು ಈ ಸೋಂಕಿನಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಪೈಕಿ 18 ಜನರು ಈ ಅಪರೂಪದ ಮೆದುಳಿನ ಕಾಯಿಲೆಯಿಂದ ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ರೋಗ ನಿಯಂತ್ರಣ ಕೇಂದ್ರ (NCDC) ಕೂಡ ಕಣ್ಗಾವಲು ಹೆಚ್ಚಿಸಿದೆ. ದೆಹಲಿ ಎನ್‌ಸಿಆರ್‌ನ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಕಾಲೇಜುಗಳು ಮತ್ತು ಜಿಲ್ಲಾ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳು ಜಾಗರೂಕರಾಗಿರಲು ಸೂಚಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ಮೆದುಳು ತಿನ್ನುವ ಕಾಯಿಲೆ ಯಾವುದು ಮತ್ತು ಅದರ ಹುಳು ಮೆದುಳಿನ ಮೇಲೆ ಹೇಗೆ ದಾಳಿ ಮಾಡುತ್ತದೆ? ಸೋಂಕಿತ ವ್ಯಕ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಯಾವ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಕಂಡುಬರುತ್ತವೆ ಎಂಬುದರ ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲಿದೆ ನೋಡಿ...

ಅಮೀಬಿಕ್ ಮೆನಿಂಗೊಎನ್ಸೆಫಾಲಿಟಿಸ್ ಎಂದರೇನು?

ಹಿರಿಯ ಎನ್‌ಸಿಡಿಸಿ ಅಧಿಕಾರಿಯೊಬ್ಬರ ಪ್ರಕಾರ, ಇದನ್ನು ಅಮೀಬಿಕ್ ಮೆನಿಂಗೊಎನ್ಸೆಫಾಲಿಟಿಸ್ (PAM) ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ರೋಗವು "ನೇಗ್ಲೇರಿಯಾ ಫೌಲೆರಿ" ಎಂಬ ಅಮೀಬಾದಿಂದ ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ. ಇದು ತುಂಬಾ ಅಪಾಯಕಾರಿ ಕಾಯಿಲೆಯಾಗಿದ್ದು, ಚಿಕಿತ್ಸೆ ನೀಡದಿದ್ದರೆ 4 ರಿಂದ 18 ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಸಾಯಬಹುದು. ಈ ಕಾಯಿಲೆಯಿಂದ ಸೋಂಕಿಗೆ ಒಳಗಾದ ಶೇ.98ರಷ್ಟು ಜನರು ಸಾಯಬಹುದು. ಇದರ ಸಾವಿನ ಪ್ರಮಾಣವು ಕೊರೊನಾದಂತಹ ಅಪಾಯಕಾರಿ ಕಾಯಿಲೆಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಸಮಯಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಕ್ರಮ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವುದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಹಾರ್ಟ್‌ ಬ್ಲಾಕೇಜ್‌ನ ಆರಂಭಿಕ ಲಕ್ಷಣಗಳಿವು! ಒಂದೇ ಒಂದು ಬದಲಾವಣೆ ಕಂಡರೂ ಅಪಾಯ ತಪ್ಪಿದ್ದಲ್ಲ..

ಕೇರಳದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವ ಪ್ರಕರಣಗಳು  

ಕೇರಳದ ತಿರುವನಂತಪುರದ 17 ವರ್ಷದ ಬಾಲಕ ಕೂಡ ಈ ಕಾಯಿಲೆಗೆ ಬಲಿಯಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಅಕ್ಕುಳಮ್ ಪ್ರವಾಸಿ ಗ್ರಾಮದ ಈಜುಕೊಳದಲ್ಲಿ ಈಜಿದ್ದಾನೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಇದಿಗ ನೀರಿನ ಪರೀಕ್ಷೆಗಾಗಿ ಈಜುಕೊಳನ್ನ ಸಂಪೂರಣವಾಗಿ ಬಂದ್‌ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.   

ಅಮೀಬಿಕ್ ಮೆನಿಂಗೊಎನ್ಸೆಫಾಲಿಟಿಸ್ ಎಂದರೇನು?

"ಮೆದುಳನ್ನ ತಿನ್ನುವ ಅಮೀಬಾ" ಸೋಂಕು ಎಂದು ಕರೆಯಲ್ಪಡುವ ಅಮೀಬಿಕ್ ಮೆನಿಂಗೊಎನ್ಸೆಫಾಲಿಟಿಸ್, ನೇಗ್ಲೇರಿಯಾ ಫೌಲೆರಿಯಿಂದ ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ. ಅಮೀಬಾ ಬೆಚ್ಚಗಿನ, ನಿಂತ ಮತ್ತು ಕಲುಷಿತ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಮೂಗಿನ ಮೂಲಕ ಮಾನವ ದೇಹವನ್ನ ಪ್ರವೇಶಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ರೋಗವು ಅತ್ಯಂತ ಅಪರೂಪ ಆದರೆ ಅತ್ಯಂತ ಮಾರಕವಾಗಿದೆ. ಇದರ ಪ್ರಕರಣಗಳು ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಮೊದಲು ವರದಿಯಾಗಿವೆ. ಆದರೆ ಈ ಬಾರಿ ಪ್ರಕರಣಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ. ಇದು ವಿಶ್ವದಾದ್ಯಂತ ಅತಿಹೆಚ್ಚು ಮರಣ ಪ್ರಮಾಣ ಹೊಂದಿದೆ. ಮಾನವ ದೇಹವನ್ನ ಪ್ರವೇಶಿಸಿದ ನಂತರ ಅಮೀಬಾ ಮೆದುಳನ್ನ ತಲುಪುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ತೀವ್ರವಾದ ಉರಿಯೂತವನ್ನ ಉಂಟುಮಾಡುತ್ತದೆ.

ಮೆದುಳು ತಿನ್ನುವ ಹುಳುಗಳ ಲಕ್ಷಣಗಳು 

ವೈದ್ಯರ ಪ್ರಕಾರ, ಈ ಸ್ಥಿತಿಯು ಬಹಳ ಬೇಗನೆ ಮುಂದುವರಿಯುತ್ತದೆ. ಇದು ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಆರಂಭಿಕ ಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನ ಗುರುತಿಸಲು ಕಷ್ಟವಾಗುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಈ ಸಾಮಾನ್ಯ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಚಿಹ್ನೆಗಳು ಕಂಡುಬಂದರೆ ನೀವು ಜಾಗರೂಕರಾಗಿರಬೇಕು.

* ತೀವ್ರ ತಲೆನೋವು
* ಜ್ವರ ಮತ್ತು ವಾಕರಿಕೆ
* ಕುತ್ತಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಬೀಗಿತ
* ಗೊಂದಲ ಅಥವಾ ದಿಗ್ಭ್ರಮೆ
* ರೋಗಗ್ರಸ್ತವಾಗುವಿಕೆ

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಹುಣಸೆ ಹಣ್ಣನ್ನು ಹೀಗೆ ಬಳಸಿದರೆ ಬಿಳಿಕೂದಲು ಕಪ್ಪಾಗಿ ದಷ್ಟಪುಷ್ಟವಾಗಿ ಮೊಣಕಾಲುದ್ದ ಬೆಳೆಯುತ್ತೆ!

ಮೆದುಳು ತಿನ್ನುವ ಹುಳುಗಳ ಸೋಂಕು ತಡೆಗಟ್ಟುವುದು ಹೇಗೆ?

ಕೇರಳ ಆರೋಗ್ಯ ಸಚಿವೆ ವೀಣಾ ಜಾರ್ಜ್ ಮಾತನಾಡಿದ್ದು, ಜನರು ನಿಂತ ಮತ್ತು ಸಂಸ್ಕರಿಸದ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಹೋಗುವುದು, ಸ್ನಾನ ಮಾಡುವುದು ಮತ್ತು ಈಜುವುದನ್ನ ತಪ್ಪಿಸುವಂತೆ ಸಲಹೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಅಧಿಕೃತ ಫೇಸ್‌ಬುಕ್ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ "ಅಮೀಬಿಕ್ ಎನ್ಸೆಫಾಲಿಟಿಸ್ ಎಂಬ ರೋಗವನ್ನ ತಡೆಗಟ್ಟಲು ಯಾವ ತಡೆಗಟ್ಟುವ ಕ್ರಮಗಳನ್ನ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು? ನಾವು ಮೊದಲು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕಾದ ಕೆಲವು ವಿಷಯಗಳು" ಎಂಬ ವಿಡಿಯೋವನ್ನ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ನೀರಿಗೆ ಹೋದರೆ, ಮೂಗಿನ ಕ್ಲಿಪ್‌ಗಳನ್ನ ಬಳಸಿ. ಕೊಳಗಳು ಮತ್ತು ಬಾವಿಗಳಲ್ಲಿ ಸರಿಯಾದ ಕ್ಲೋರಿನೇಷನ್ ಅಗತ್ಯ. ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಶುದ್ಧ ನೀರನ್ನ ಸಂಗ್ರಹಿಸಿ. ಕೊಳಕು ಪ್ರವಾಹದ ನೀರಿಗೆ ಹೋಗಬೇಡಿ. ಇದು ಅಪಾಯವನ್ನ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಬಹುದು ಎಂದು ಸಲಹೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. 

(ಗಮನಿಸಿ: ಈ ಮಾಹಿತಿಯು ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಾಹಿತಿ ಮತ್ತು ಮನೆಮದ್ದುಗಳನ್ನು ಆಧರಿಸಿರುತ್ತದೆ. ಇಲ್ಲಿನ ಸಲಹೆ ಸೂಚನೆಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳವು ಮೊದಲು ನೀವು ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿ ತಜ್ಞರ ಸಲಹೆ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. Zee Kannada News ಇದನ್ನು ದೃಢಪಡಿಸುವುದಿಲ್ಲ.)

Puttaraj K Alur

ಪುಟ್ಟರಾಜ ಕೆ ಆಲೂರ ಅನುಭವಿ ಪತ್ರಕರ್ತರಾಗಿದ್ದು, ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ನ ಡಿಜಿಟಲ್‌ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸೀನಿಯರ್‌ ಸಬ್‌ ಎಡಿಟರ್ ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಮುದ್ರಣ ಮಾಧ್ಯಮ, ಟಿವಿ ಮಾಧ್ಯಮ ಮತ್ತು ಡಿಜಿಟಲ್‌ ಮಾಧ್ಯಮ ಹೀಗೆ ಎಲ್ಲಾ ಮಾಧ್ಯಮಗಳಲ್ಲಿಯೂ 10 ವರ್ಷ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಮೈಸೂರಿನ ಪ್ರಮುಖ ದಿನಪತ್ರಿಕೆಗಳಾದ ರಾಜ್ಯಧರ್ಮ, ಮೈಸೂರು ಮಿತ್ರದಲ್ಲಿ, ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ದಿಗ್ವಿಜಯ ನ್ಯೂಸ್ ಚಾನೆಲ್‌, ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ಒಪೇರಾ (Opera) ನ್ಯೂಸ್‌, ಯುಸಿ (UC Browser) ನ್ಯೂಸ್‌, ಒಪೊಯಿ‌ (Opoyi) ನ್ಯೂಸ್‌ ಮತ್ತು ಪ್ರಸ್ತುತ 4 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಮೈಸೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯದ ಮಾನಸಗಂಗೋತ್ರಿಯಲ್ಲಿ M.Sc. ...Read More

