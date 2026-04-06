60 ರಲ್ಲೂ 21 ರ ಹರೆಯದ ಫಿಟ್ನೆಸ್! ಮಿಲಿಂದ್ ಸೋಮನ್ ಅವರ ಈ ಸರಳ ಆಹಾರ ರಹಸ್ಯ ನಿಮಗೂ ತಿಳಿದಿರಲಿ

Milind Soman Fitness Secrets: ಮಿಲಿಂದ್ ಸೋಮನ್ ಅವರಿಗೆ 60 ವರ್ಷ ತುಂಬಿರಬಹುದು, ಆದರೆ ಇಂದಿಗೂ ಅವರು 21 ವರ್ಷದ ಯುವಕರಿಗೆ ಸ್ಪರ್ಧೆಯನ್ನು ನೀಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.ಅಷ್ಟಕ್ಕೂ ಅವರು ಈ ಫಿಟ್ನೆಸ್ಗೆ ಕಾರಣವೇನು? ಅವರ ಆಹಾರ ಕ್ರಮವೇನು? ಎನ್ನುವುದನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಲು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರೂ ಕುತೂಹಲವನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಈಗ ಅವರು ಅನುಸರಿಸುವ ಆಹಾರ ಕ್ರಮದ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳೋಣ ಬನ್ನಿ.
ಮಿಲಿಂದ್ ಸೋಮನ್ಗೆ 60 ವರ್ಷ ವಯಸ್ಸಾಗಿರಬಹುದು, ಆದರೆ ಇಂದಿಗೂ ಕೂಡ ಹದಿಹರೆಯದ ಹುಡುಗ ಹುಡುಗಿಯರು ನಸು ನಾಚುವಂತೆ ತಮ್ಮ ಫಿಟ್ನೆಸ್ ಕಾಯ್ದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.ಬಹುತೇಕರು ಅವರು ಈ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲೂ ಇಷ್ಟು ಫಿಟ್ ಆಗಿರುವುದು ಹೇಗೆ? ಎಂದು ಆಶ್ಚರ್ಯಪಡುತ್ತಾರೆ, ಸಿಕ್ಸ್ ಫ್ಯಾಕ್,ಬಲವಾದ ಭುಜಗಳು ಮತ್ತು ಹೊಳೆಯುವ ಮುಖ. ಇವೆಲ್ಲವೂ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಅವರ ಆರೋಗ್ಯದ ರಹಸ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಲು ಕುತೂಹಲವನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ನೀವು ಅಂದು ಕೊಳ್ಳಬಹುದು, ಅವರು ಜೀಮ್ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ, ಪ್ರೋಟೀನ್ ಶೇಕ್ಗಳು ಸೇವಿಸುತ್ತಾರೆ ಹಾಗಾಗಿ ಅವರು ಅಷ್ಟೊಂದು ಫಿಟ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು, ಆದರೆ ನಿಮ್ಮ ಊಹೆ ಖಂಡಿತಾ ತಪ್ಪು, ಇದರ ಹಿಂದೆ ಸರಳ ಆರೋಗ್ಯ ಸೂತ್ರವಿದೆ.
ಮಿಲಿಂದ್ ಸೋಮನ್ ಅವರ ಸದೃಡ ದೇಹವನ್ನು ನೋಡಿ ಅವರು ಪ್ರತಿದಿನ ಮೊಟ್ಟೆ ಚಿಕನ್ ಅನ್ನು ಸೇವಿಸುತ್ತಿರುವ ಎಂದು ಭಾವಿಸುತ್ತಾರೆ, ಆದರೆ ನಿಜ ಸಂಗತಿ ಏನೆಂದರೆ ಅವುಗಳನ್ನು ಅವರು ತ್ಯಜಿಸಿ ಸಸ್ಯಾಹಾರಿ ಆಹಾರ ಪದ್ದತಿಯನ್ನು ಅನುಕರಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.ತಿಂಗಳಿಗೆ ಒಂದು ಅಥವಾ ಎರಡು ಬಾರಿ ಮಾತ್ರ ಸ್ವಲ್ಪ ಚಿಕನ್ ಮತ್ತು ಮಟನ್ ಅನ್ನು ಸೇವಿಸುತ್ತಾರೆ. ಹಾಗಾದರೆ ಈಗ ಮಿಲಿಂದ್ ಪ್ರತಿದಿನವೂ ಸೇವಿಸುವ ಸಾಮಾನ್ಯ ಆಹಾರ ಯಾವುದು ಎನ್ನುವುದನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳೋಣ ಬನ್ನಿ.
ಬೆಳಗಿನ ಉಪಹಾರ
ಮಿಲಿಂದ್ ಸೋಮನ್ ಹಸಿವಾದಾಗ ಡ್ರೈ ಫ್ರೂಟ್ಸ್ ಗಳನ್ನು ಸೇವಿಸುತ್ತಾರೆ ಇದಲ್ಲದೆ ಅವರು ಬೆಳಗ್ಗೆ ಚಹಾ ಮತ್ತು ಕಾಫಿ ಸೇವನೆಯನ್ನು ತಪ್ಪಿಸುತ್ತಾರೆ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ ಹುರಿದ ಅಥವಾ ಕರಿದ ಪದಾರ್ಥಗಳನ್ನು ಸಹ ಅವರು ತಪ್ಪಿಸುತ್ತಾರೆ. ತಮ್ಮ ಆಹಾರ ಪದ್ದತಿಯಲ್ಲಿ ಹಣ್ಣುಗಳನ್ನು ಸಹ ಸೇವಿಸುತ್ತಾರೆ, ಇದರಿಂದ ದೇಹಕ್ಕೆ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಶಕ್ತಿ, ನೀರು ಮತ್ತು ನಾರನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ
ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಮತ್ತು ರಾತ್ರಿ ಊಟ:
ಮಿಲಿಂದ್ ಸೋಮನ್ ಅವರು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಮತ್ತು ರಾತ್ರಿ ಊಟಕ್ಕೆ ಆರೋಗ್ಯಕರ ಊಟವನ್ನು ಸೇವಿಸಲು ಬಯಸುತ್ತಾರೆ. ಅವರು ಬೇಳೆ, ಅನ್ನ, ತರಕಾರಿಗಳು ಮತ್ತು ಖಿಚಡಿಯಂತಹ ಸರಳವಾದ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ ಊಟವನ್ನು ಸೇವಿಸಲು ಇಚ್ಚಿಸುತ್ತಾರೆ. ಅದರಲ್ಲೂ ಕಡಿಮೆ ಎಣ್ಣೆ ಹಾಗೂ ಮಸಾಲೆಯುಕ್ತ ಲಘು ಆಹಾರವನ್ನು ಸೇವಿಸುತ್ತಾರೆ. ಜಂಕ್ ಫುಡ್ ಗಳನ್ನು ಸಹ ಅವರು ಸೇವಿಸಲು ಇಚ್ಚಿಸುವುದಿಲ್ಲ.