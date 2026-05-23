ಟೈಪ್ 2 ಮಧುಮೇಹವು ಆಧುನಿಕ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಜಗತ್ತನ್ನ ಕಾಡುತ್ತಿರುವ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಆರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿದೆ. ಈ ಸೈಲೆಂಟ್ ಕಿಲ್ಲರ್ ರೋಗ ದೇಹವನ್ನ ಪ್ರವೇಶಿಸಿದ ನಂತರ, ಅದಕ್ಕೆ ಜೀವನಪರ್ಯಂತ ಔಷಧಿ ಮತ್ತು ಆಹಾರ ನಿರ್ಬಂಧಗಳು ಬೇಕಾಗುತ್ತವೆ. ಆದರೆ ಮಧುಮೇಹವನ್ನ ಮೊದಲಿಗೆ ತಡೆಗಟ್ಟಲು ಸಾಧ್ಯವೇ? ಹೊಸ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಅಧ್ಯಯನವು ಅದು ಖಂಡಿತ ಸಾಧ್ಯವೆಂದು ಹೇಳುತ್ತದೆ.
Diabetes Prevention: ಇಂದಿನ ಜೀವನಶೈಲಿ ಮತ್ತು ಅಸಮತೋಲನ ಆಹಾರ ಪದ್ಧತಿಯಿಂದ ಮಧುಮೇಹ ಪ್ರಕರಣಗಳು ವೇಗವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿವೆ. ಆದರೆ ಆಹಾರದಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಸರಳ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನ ಮಾಡಿಕೊಂಡರೆ ಟೈಪ್-2 ಡಯಾಬಿಟಿಸ್ ಅಪಾಯವನ್ನ ಸುಮಾರು ಶೇ.31ರಷ್ಟು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಬಹುದು ಎಂದು ಆರೋಗ್ಯ ತಜ್ಞರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇತ್ತೀಚಿನ ಅಧ್ಯಯನಗಳು ಸಮತೋಲಿತ ಆಹಾರ ಮತ್ತು ಆರೋಗ್ಯಕರ ಜೀವನಶೈಲಿ ಮಧುಮೇಹ ತಡೆಗಟ್ಟುವಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸುತ್ತವೆ ಎಂಬುದನ್ನ ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿವೆ.
ತಜ್ಞರ ಪ್ರಕಾರ, ಮೊದಲನೆಯದಾಗಿ ಸಂಸ್ಕರಿತ ಆಹಾರ ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚು ಸಕ್ಕರೆ ಇರುವ ಪದಾರ್ಥಗಳನ್ನ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುವುದು ಅತ್ಯಂತ ಮುಖ್ಯ. ಸಿಹಿ ಪಾನೀಯಗಳು, ವೈಟ್ ಬ್ರೆಡ್, ಜಂಕ್ ಫುಡ್ ಹಾಗೂ ಪ್ಯಾಕೇಜ್ಡ್ ಸ್ನ್ಯಾಕ್ಸ್ ರಕ್ತದಲ್ಲಿನ ಸಕ್ಕರೆ ಮಟ್ಟವನ್ನ ವೇಗವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಿಸಬಹುದು. ಇದರಿಂದ ಇನ್ಸುಲಿನ್ ಪ್ರತಿರೋಧದ ಅಪಾಯವೂ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ವೈದ್ಯರು ಎಚ್ಚರಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಎರಡನೆಯದಾಗಿ ಆಹಾರದಲ್ಲಿ ನಾರುಪದಾರ್ಥಗಳ ಪ್ರಮಾಣ ಹೆಚ್ಚಿಸಬೇಕೆಂದು ತಜ್ಞರು ಸಲಹೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಹಸಿರು ತರಕಾರಿಗಳು, ಹಣ್ಣುಗಳು, ಸಂಪೂರ್ಣ ಧಾನ್ಯಗಳು, ಓಟ್ಸ್ ಹಾಗೂ ಬೇಳೆಕಾಳುಗಳು ಜೀರ್ಣಕ್ರಿಯೆಯನ್ನ ಸುಧಾರಿಸುವುದಲ್ಲದೆ, ರಕ್ತದಲ್ಲಿನ ಸಕ್ಕರೆ ಮಟ್ಟವನ್ನ ನಿಯಂತ್ರಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತವೆ. ನಿಯಮಿತವಾಗಿ ಫೈಬರ್ ಸಮೃದ್ಧ ಆಹಾರ ಸೇವಿಸಿದರೆ ದೀರ್ಘಕಾಲ ಹೊಟ್ಟೆ ತುಂಬಿದ ಅನುಭವವೂ ದೊರೆಯುತ್ತದೆ.
ಮೂರನೆಯದಾಗಿ ಆರೋಗ್ಯಕರ ಕೊಬ್ಬಿನ ಅಂಶಗಳನ್ನ ಆಹಾರದಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸುವುದು ಉತ್ತಮವೆಂದು ಹೇಳಲಾಗಿದೆ. ಬಾದಾಮಿ, ಅಕ್ರೋಟ್, ಬೀಜಗಳು, ಆಲಿವ್ ಎಣ್ಣೆ ಮತ್ತು ಮೀನುಗಳಲ್ಲಿರುವ ಒಳ್ಳೆಯ ಕೊಬ್ಬು ದೇಹದ ಮೆಟಾಬಾಲಿಸಂ ಸುಧಾರಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಜೊತೆಗೆ ನಿಯಮಿತ ವ್ಯಾಯಾಮ ಮತ್ತು ತೂಕ ನಿಯಂತ್ರಣವೂ ಮಧುಮೇಹದ ಅಪಾಯ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ಅಗತ್ಯವಾಗಿದೆ.
ವೈದ್ಯರ ಪ್ರಕಾರ ನಿದ್ರೆ ಕೊರತೆ, ಒತ್ತಡ ಮತ್ತು ದೈಹಿಕ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳ ಕೊರತೆಯೂ ಡಯಾಬಿಟಿಸ್ ಅಪಾಯ ಹೆಚ್ಚಿಸಬಹುದು. ಆದ್ದರಿಂದ ಆರೋಗ್ಯಕರ ಆಹಾರ ಜೊತೆಗೆ ಪ್ರತಿದಿನ ಕನಿಷ್ಠ 30 ನಿಮಿಷ ವ್ಯಾಯಾಮ ಮಾಡುವ ಅಭ್ಯಾಸ ಬೆಳೆಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕೆಂದು ಸಲಹೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.
ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಮಧುಮೇಹ ರೋಗಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಆಹಾರ ಪದ್ಧತಿ ಕುರಿತ ಜಾಗೃತಿ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿದೆ. ಸರಿಯಾದ ಜೀವನಶೈಲಿ ಅನುಸರಿಸಿದರೆ ಮಧುಮೇಹವನ್ನ ತಡೆಗಟ್ಟುವುದು ಸಾಧ್ಯವೆಂದು ಆರೋಗ್ಯ ತಜ್ಞರು ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.
(ಸೂಚನೆ: ಇಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾದ ಮಾಹಿತಿಯು ಸಾಮಾನ್ಯ ಜ್ಞಾನ ಹಾಗೂ ತಜ್ಞ ಮೂಲಗಳ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನ ಆಧರಿಸಿದೆ. ಇದನ್ನ Zee Kannada News ದೃಢಪಡಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿನ ಸಲಹೆಗಳನ್ನ ಪಾಲಿಸುವ ಮುನ್ನ ತಜ್ಞರ ಸಲಹೆ ಪಡೆಯುವುದು ಉತ್ತಮ.)