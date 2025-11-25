English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Kannada News
  • Health
  • ಬರೋಬ್ಬರಿ 7 ರೋಗಗಳಿಗೆ ಮುಕ್ತಿ ನೀಡುತ್ತದೆ ನಿಂಬೆ : ಇದೊಂದು ವಸ್ತು ಬೆರೆಸಿದರೆ ಮಾತ್ರ ಈ ಪವಾಡ ಸಾಧ್ಯ

ಬರೋಬ್ಬರಿ 7 ರೋಗಗಳಿಗೆ ಮುಕ್ತಿ ನೀಡುತ್ತದೆ ನಿಂಬೆ : ಇದೊಂದು ವಸ್ತು ಬೆರೆಸಿದರೆ ಮಾತ್ರ ಈ ಪವಾಡ ಸಾಧ್ಯ

ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಬಹುತೇಕರ ದಿನ ಆರಂಭವಾಗುವುದೇ ಚಹಾ ಅಥವಾ ಕಾಫಿಯಿಂದಲೇ . ಆರೋಗ್ಯದ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಈ ರೀತಿಯ ದಿನದ ಆರಂಭ ಬಹಳ ಕೆಟ್ಟದು. 

Written by - Ranjitha R K | Last Updated : Nov 25, 2025, 06:58 PM IST
  • ದಿನ ಉತ್ತಮವಾಗಿ ಸಾಗಬೇಕಾದರೆ ದಿನದ ಆರಂಭ ಸರಿಯಾಗಿರಬೇಕು.
  • ಬಹುತೇಕರ ದಿನ ಆರಂಭವಾಗುವುದೇ ಚಹಾ ಅಥವಾ ಕಾಫಿಯಿಂದಲೇ .
  • ಈ ವಿಶೇಷ ನೀರನ್ನು ಸೇವಿಸಿದರೆ ಬರೋಬ್ಬರಿ 7 ಆರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಂದ ಮುಕ್ತಿ

Trending Photos

ಬಂಗಾರದ ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆ ನಡುವೆಯೇ ಸರ್ಕಾರದ ಹೊಸ ನಿಯಮ : ಈ ಆಭರಣಗಳ ಖರೀದಿಗೆ ನಿರ್ಬಂಧ
camera icon7
Platinum
ಬಂಗಾರದ ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆ ನಡುವೆಯೇ ಸರ್ಕಾರದ ಹೊಸ ನಿಯಮ : ಈ ಆಭರಣಗಳ ಖರೀದಿಗೆ ನಿರ್ಬಂಧ
ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಸ್ಪರ್ಧಿ ಜಾಹ್ನವಿಯ ವಯಸ್ಸೆಷ್ಟು ಗೊತ್ತಾ?
camera icon6
BBk 12 contestant anchor jhanvi real age
ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಸ್ಪರ್ಧಿ ಜಾಹ್ನವಿಯ ವಯಸ್ಸೆಷ್ಟು ಗೊತ್ತಾ?
ಬುಧ-ಶುಕ್ರರ ಸಂಯೋಗದಿಂದ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ನಾರಾಯಣ ಯೋಗ: ಈ 3 ರಾಶಿಯವರ ಮೇಲೆ ಸಂಪತ್ತಿನ ಸುರಿಮಳೆ
camera icon5
Laxmi Narayan Yoga
ಬುಧ-ಶುಕ್ರರ ಸಂಯೋಗದಿಂದ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ನಾರಾಯಣ ಯೋಗ: ಈ 3 ರಾಶಿಯವರ ಮೇಲೆ ಸಂಪತ್ತಿನ ಸುರಿಮಳೆ
ಬ್ಲಡ್ ಶುಗರ್ ನಾರ್ಮಲ್ ಆಗಬೇಕಾದರೆ ಈ ಹಣ್ಣನ್ನು ನೀರಿನಲ್ಲಿ ನೆನೆಸಿ ತಿನ್ನಬೇಕು ! ಬ್ಲಡ್ ಪ್ರೆಶರ್ ಗೂ ಇದೇ ಮದ್ದು !
camera icon7
blood sugar
ಬ್ಲಡ್ ಶುಗರ್ ನಾರ್ಮಲ್ ಆಗಬೇಕಾದರೆ ಈ ಹಣ್ಣನ್ನು ನೀರಿನಲ್ಲಿ ನೆನೆಸಿ ತಿನ್ನಬೇಕು ! ಬ್ಲಡ್ ಪ್ರೆಶರ್ ಗೂ ಇದೇ ಮದ್ದು !
ಬರೋಬ್ಬರಿ 7 ರೋಗಗಳಿಗೆ ಮುಕ್ತಿ ನೀಡುತ್ತದೆ ನಿಂಬೆ : ಇದೊಂದು ವಸ್ತು ಬೆರೆಸಿದರೆ ಮಾತ್ರ ಈ ಪವಾಡ ಸಾಧ್ಯ

ದಿನ ಉತ್ತಮವಾಗಿ ಸಾಗಬೇಕಾದರೆ ದಿನದ ಆರಂಭ ಸರಿಯಾಗಿರಬೇಕು. ಉತ್ತಮ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಖಾಲಿ ಹೊಟ್ಟೆಗೆ ಒಂದು ಲೋಟ ನೀರು ಕುಡಿಯಬೇಕು ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದು ದೇಹಕ್ಕೆ ಅನೇಕ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಯೋಜನವಾಗುತ್ತದೆ ಎನ್ನುವುದು ಸುಳ್ಳಲ್ಲ. ಆದರೆ, ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಬಹುತೇಕರ ದಿನ ಆರಂಭವಾಗುವುದೇ ಚಹಾ ಅಥವಾ ಕಾಫಿಯಿಂದಲೇ . ಆರೋಗ್ಯದ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಈ ರೀತಿಯ ದಿನದ ಆರಂಭ ಬಹಳ ಕೆಟ್ಟದು. 

Add Zee News as a Preferred Source

ಇದರ ಬದಲು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಖಾಲಿ ಹೊಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ವಿಶೇಷ ನೀರನ್ನು ಸೇವಿಸಿದರೆ ಬರೋಬ್ಬರಿ 7  ಆರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಂದ ಮುಕ್ತಿ ಸಿಗುತ್ತದೆಯಂತೆ. ನಿಂಬೆರಸದ ನೀರಿನೊಂದಿಗೆ  ಶುಂಠಿ ಮತ್ತು ಅರಿಷಿಣ ಬೆರೆಸಿ ಕುಡಿದರೆ ಇದು ದೇಹದಲ್ಲಿನ 7 ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ಪರಿಹಾರದಂತೆ  ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ. 

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ : ಬಾಳೆಹಣ್ಣು ಮತ್ತು ಸ್ಟ್ರಾಬೆರಿ ಈ ರೀತಿ ಒಟ್ಟಿಗೆ ತಿನ್ನುವುದರಿಂದ ಸಿಗಲಿವೆ ಈ ಅದ್ಬುತ ಪ್ರಯೋಜನಗಳು..!

ಅರಿಶಿನ ದೇಹಕ್ಕೆ ರೋಗನಿರೋಧಕ ಶಕ್ತಿ ನೀಡುವ ಪ್ರಮುಖ ಮೂಲವಾಗಿದೆ. ನಿಂಬೆರಸದಲ್ಲಿನ ವಿಟಮಿನ್‌ ಸಿ ಸಮೃದ್ದವಾಗಿದ್ದು, ದೇಹದಲ್ಲಿ ಬಿಳಿ ರಕ್ತಕಣಗಳ ಸಮರ್ಪಕ ನಿರ್ವಹಣೆಗೆ ಸಹಕರಿಸುತ್ತದೆ. ಇನ್ನು ಶುಂಠಿ ನಮ್ಮ ದೇಹದಲ್ಲಿನ ಕೆಟ್ಟ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾಗಳನ್ನು ಹೊರಹಾಕಲು  ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ.

ಮೊದಲೇ ಹೇಳಿದ ಹಾಗೆ ಈ  ವಿಶೇಷ ಪಾನಿಯವನ್ನು ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ ಕುಡಿಯುವುದರಿಂದ ಒಂದಲ್ಲ ಎರಡಲ್ಲ ಬರೋಬ್ಬರಿ ಏಳು  ರೋಗಗಳನ್ನು ನಿವಾರಣೆ ಮಾಡಬಹುದು. ಈ ಪಾನಿಯವು  ಶೀತ, ಕೆಮ್ಮು, ಜ್ವರ ಮತ್ತು ಇತರ ಕಾಲೋಚಿತ ಸಾಂಕ್ರಾಮಿಕ ರೋಗಗಳನ್ನು ತಡೆಯುತ್ತದೆ. ಇದು ಜೀರ್ಣಕ್ರಿಯೆಗೆ ಸಹಕರಿಸವುದರೊಂದಿಗೆ ವಾಕರಿಕೆ ಮತ್ತು ಆಸಿಡಿಟಿಯನ್ನು  ನಿಯಂತ್ರಿಸುತ್ತದೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ : ಚಳಿಗಾಲದಲ್ಲಿ ಶಾಸ್ವಕೋಶದ ಆರೋಗ್ಯ ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಹೇಗೆ..? ನೀವು ಹೀಗೆ ಮಾಡಲೇಬೇಕು!

ಅರಿಶಿನದಲ್ಲಿರುವ ಕರ್ಕ್ಯುಮಿನ್ ಕೀಲು ನೋವು ಮತ್ತು ಊತವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆ ಶುಂಠಿಯಲ್ಲಿರುವ ಉರಿಯೂತ ನಿವಾರಕ ಗುಣಗಳು ಸ್ನಾಯು ನೋವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ನಿಂಬೆಯಲ್ಲಿರುವ ಉತ್ಕರ್ಷಣ ನಿರೋಧಕ ಗುಣಗಳು ಜೀವಕೋಶಗಳನ್ನು ರಕ್ಷಿಸುತ್ತವೆ. 

ಈ ಪಾನಿಯವನ್ನು ನಿಯಮಿತವಾಗಿ ಕುಡಿಯುತ್ತಾ ಬಂದರೆ  ಕೀಲುನೋವಿನ ಸಮಸ್ಯೆ ಶಾಶ್ವತವಾಗಿ ನಿವಾರಣೆಯಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ. ಜೊತೆಗೆ ಚರ್ಮವುಕಾಂತಿಯುತವಾಗಿ ಕಾಣುವುದಲ್ಲದೇ ತೂಕ ಇಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು  ಬಯಸುವವರಿಗೂ ಇದು ಬೆಸ್ಟ್ ಮದ್ದು. 
(ಸೂಚನೆ : ಈ ಲೇಖನವನ್ನು ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಾಹಿತಿ ಮತ್ತು ಮನೆ ಮದ್ದಿನ ಆಧಾರದಲ್ಲಿ ಬರೆಯಲಾಗಿದೆ. ಇದನ್ನು ಜೀ ನ್ಯೂಸ್ ಕನ್ನಡ ಅನುಮೋದಿಸುವುದಿಲ್ಲ .)

About the Author

Ranjitha R K

ರಂಜಿತಾ ಆರ್.ಕೆ ಪ್ರಸ್ತುತ `ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌' ವೆಬ್‌ನಲ್ಲಿ ಚೀಫ್ ಸಬ್ ಎಡಿಟರ್ ಆಗಿ ಕರ್ತವ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ 19 ವರ್ಷಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿರುವ ಇವರು 2020 ರಿಂದ ʼಇಂಡಿಯಾ ಡಾಟ್‌ಕಾಮ್‌ʼನ ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ ವೆಬ್‌ನಲ್ಲಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ರಾಜಕೀಯ, ಬ್ಯುಸಿನೆಸ್, ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ, ಹೆಲ್ತ್ ಅಂಡ್ ಲೈಫ್ ಸ್ಟೈಲ್, ಸ್ಪಿರಿಚ್ಯುವಲ್ ವಿಭಾಗಗಲ್ಲಿ ಆಸಕ್ತಿಕರ ಲೇಖನಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುವ ಅನುಭವವನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತಾರೆ. 2006ರಲ್ಲಿ ʼರಾಮೋಜಿ ಗ್ರೂಪ್‌ʼನ ಈಟಿವಿ  ಕನ್ನಡ ವಾಹಿನಿಯಿಂದ ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮ ವೃತ್ತಿಜೀವನ ಆರಂಭಿಸಿದ ಇವರು, ನಂತರ ಜನಶ್ರೀ, ಸಮಯ, ಸುವರ್ಣ ವಾಹಿನಿಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಕಾರ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸಿದ್ದಾರೆ. ...Read More

GingerlemonturmericGinger lemon waterginger lemon water benefits

Trending News