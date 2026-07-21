Health Benefits of Cloves: ಅಡುಗೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿರುವ ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಸಾಲೆ ಪದಾರ್ಥಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾದ ಲವಂಗ (Clove) ಕೇವಲ ಆಹಾರದ ರುಚಿಯನ್ನ ಹೆಚ್ಚಿಸುವುದಲ್ಲ, ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೂ ಹಲವು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನೆರವಾಗುತ್ತದೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಪುರುಷರ ಆರೋಗ್ಯದ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಲವಂಗದಲ್ಲಿರುವ ಯೂಜೆನಾಲ್ (Eugenol), ಆ್ಯಂಟಿ-ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ಗಳು, ಮ್ಯಾಂಗನೀಸ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ಪೌಷ್ಟಿಕಾಂಶಗಳು ದೇಹದ ಒಟ್ಟಾರೆ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ನೆರವಾಗಬಹುದು ಎಂದು ಹಲವು ಅಧ್ಯಯನಗಳು ಸೂಚಿಸಿವೆ. ಆದರೆ ತಜ್ಞರ ಪ್ರಕಾರ, ಲವಂಗವನ್ನ ಔಷಧಿಯಂತೆ ಅಲ್ಲ, ಸಮತೋಲನ ಆಹಾರದ ಭಾಗವಾಗಿ ಮಿತ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಸೇವಿಸುವುದು ಸೂಕ್ತ.
ಆ್ಯಂಟಿಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ಗಳಿಂದ ದೇಹಕ್ಕೆ ರಕ್ಷಣೆ: ಲವಂಗದಲ್ಲಿ ಆ್ಯಂಟಿಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ಗಳ ಪ್ರಮಾಣ ಹೆಚ್ಚಿದ್ದು, ದೇಹದಲ್ಲಿನ ಫ್ರೀ ರ್ಯಾಡಿಕಲ್ಗಳಿಂದ ಉಂಟಾಗುವ ಆಕ್ಸಿಡೇಟಿವ್ ಒತ್ತಡವನ್ನ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡಬಹುದು. ಇದರಿಂದ ಕೋಶಗಳ ಆರೋಗ್ಯ ಕಾಪಾಡಲು ನೆರವಾಗುತ್ತದೆ.
ಪುರುಷರ ಚೈತನ್ಯಕ್ಕೆ ನೆರವಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ: ಕೆಲವು ಪ್ರಾಣಿ-ಆಧಾರಿತ ಅಧ್ಯಯನಗಳು ಲವಂಗದಲ್ಲಿರುವ ಸಂಯುಕ್ತಗಳು ಟೆಸ್ಟೋಸ್ಟೆರೋನ್ ಉತ್ಪಾದನೆಗೆ ಸಹಾಯಕವಾಗಬಹುದೆಂದು ಸೂಚಿಸಿವೆ. ಆದರೆ ಮಾನವರಲ್ಲಿ ಇದನ್ನ ದೃಢಪಡಿಸುವ ಸಾಕಷ್ಟು ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಸಾಕ್ಷ್ಯ ಇನ್ನೂ ಲಭ್ಯವಿಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ಈ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ ನೋಡುವುದು ಅಗತ್ಯ.
ರಕ್ತ ಸಂಚಾರಕ್ಕೆ ಸಹಾಯ: ಲವಂಗದಲ್ಲಿರುವ ಯೂಜೆನಾಲ್ ರಕ್ತಸಂಚಾರ ಸುಧಾರಣೆಗೆ ಸಹಕಾರಿಯಾಗಬಹುದು ಎಂದು ಕೆಲವು ಅಧ್ಯಯನಗಳು ಸೂಚಿಸಿವೆ. ಉತ್ತಮ ರಕ್ತಸಂಚಾರ ದೇಹದ ವಿವಿಧ ಅಂಗಾಂಗಗಳ ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆಯನ್ನ ಬೆಂಬಲಿಸುತ್ತದೆ.
ಜೀರ್ಣಕ್ರಿಯೆ ಉತ್ತಮಗೊಳಿಸಲು ನೆರವು: ಅಜೀರ್ಣ, ಹೊಟ್ಟೆ ಉಬ್ಬರ ಹಾಗೂ ಗ್ಯಾಸ್ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ಲವಂಗವನ್ನ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕವಾಗಿ ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದು ಜೀರ್ಣಕ್ರಿಯೆಯನ್ನ ಉತ್ತೇಜಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡಬಹುದು.
ರೋಗನಿರೋಧಕ ಶಕ್ತಿ ಬೆಂಬಲ: ಲವಂಗದಲ್ಲಿರುವ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ವಿರೋಧಿ ಮತ್ತು ಉರಿಯೂತ ನಿವಾರಕ ಗುಣಗಳು ದೇಹದ ರೋಗನಿರೋಧಕ ಶಕ್ತಿಗೆ ಬೆಂಬಲ ನೀಡಬಹುದು. ಆದಾಗ್ಯೂ ಇದು ಯಾವುದೇ ಸೋಂಕಿಗೆ ಚಿಕಿತ್ಸೆಯ ಪರ್ಯಾಯವಲ್ಲ.
ಬಾಯಿಯ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಪ್ರಯೋಜನ: ಹಲ್ಲು ನೋವು ಮತ್ತು ಬಾಯಿಯ ದುರ್ವಾಸನೆ ನಿವಾರಣೆಗೆ ಲವಂಗವನ್ನ ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಬಳಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಯೂಜೆನಾಲ್ಗೆ ಸೌಮ್ಯ ನೋವು ನಿವಾರಕ ಹಾಗೂ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ವಿರೋಧಿ ಗುಣಗಳಿವೆ.
ರಕ್ತದಲ್ಲಿನ ಸಕ್ಕರೆ ನಿಯಂತ್ರಣಕ್ಕೆ ನೆರವಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ: ಕೆಲವು ಆರಂಭಿಕ ಅಧ್ಯಯನಗಳು ಲವಂಗವು ರಕ್ತದಲ್ಲಿನ ಸಕ್ಕರೆ ಮಟ್ಟವನ್ನ ನಿಯಂತ್ರಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡಬಹುದು ಎಂದು ಸೂಚಿಸುತ್ತವೆ. ಆದರೆ ಮಧುಮೇಹ ಇರುವವರು ಔಷಧಿ ಬದಲಿಗೆ ಲವಂಗವನ್ನ ಬಳಸಬಾರದು; ವೈದ್ಯರ ಸಲಹೆಯೇ ಮುಖ್ಯ.
ಲವಂಗ ಸೇವಿಸುವುದು ಹೇಗೆ?
* ದಿನಕ್ಕೆ 1–2 ಲವಂಗವನ್ನ ಮಿತ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಅಗಿಯಬಹುದು.
* ಚಹಾ ಅಥವಾ ಕಷಾಯದಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸಬಹುದು.
* ಅಡುಗೆಯಲ್ಲಿ ಮಸಾಲೆಯಾಗಿ ಬಳಸಬಹುದು.
ತಜ್ಞರ ಪ್ರಕಾರ, ಲವಂಗದ ಎಣ್ಣೆ ಅಥವಾ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಮಾಣದ ಲವಂಗವನ್ನ ನಿಯಮಿತವಾಗಿ ಸೇವಿಸುವುದು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸೂಕ್ತವಲ್ಲ. ರಕ್ತ ತೆಳುವಾಗಿಸುವ ಔಷಧಿಗಳನ್ನ ಸೇವಿಸುವವರು ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ಆರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆ ಇರುವವರು ವೈದ್ಯರ ಸಲಹೆ ಪಡೆಯುವುದು ಉತ್ತಮ.
ತಜ್ಞರ ಸಲಹೆ ಏನು?
ಲವಂಗ ಆರೋಗ್ಯಕರ ಆಹಾರದ ಒಂದು ಭಾಗವಾಗಬಹುದು. ಆದರೆ ಇದು ಯಾವುದೇ ರೋಗಕ್ಕೆ ಖಚಿತ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಅಥವಾ ಪುರುಷರ ಆರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ಸಾಬೀತಾದ ಪರಿಹಾರ ಎಂದು ಹೇಳಲು ಸಾಕಷ್ಟು ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಪುರಾವೆಗಳಿಲ್ಲ. ಸಮತೋಲನ ಆಹಾರ, ನಿಯಮಿತ ವ್ಯಾಯಾಮ, ಉತ್ತಮ ನಿದ್ರೆ ಮತ್ತು ವೈದ್ಯರ ಸಲಹೆಯೊಂದಿಗೆ ಆರೋಗ್ಯ ಕಾಪಾಡುವುದು ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಮಾರ್ಗವಾಗಿದೆ.
(ಸೂಚನೆ: ಇಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾದ ಮಾಹಿತಿಯು ಸಾಮಾನ್ಯ ಜ್ಞಾನ ಹಾಗೂ ತಜ್ಞ ಮೂಲಗಳ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನ ಆಧರಿಸಿದೆ. ಇದನ್ನ Zee Kannada News ದೃಢಪಡಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿನ ಸಲಹೆಗಳನ್ನ ಪಾಲಿಸುವ ಮುನ್ನ ತಜ್ಞರ ಸಲಹೆ ಪಡೆಯುವುದು ಉತ್ತಮ.)