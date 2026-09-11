Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /Health
  • /ಈ 8 ಲಕ್ಷಣಗಳು ಇದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಈ ಸಮಸ್ಯೆ ಇದೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ.. ಜೀವಕ್ಕೂ ಅಪಾಯ ಇದೆ, ಎಚ್ಚರಿಕೆ

ಈ 8 ಲಕ್ಷಣಗಳು ಇದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಈ ಸಮಸ್ಯೆ ಇದೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ.. ಜೀವಕ್ಕೂ ಅಪಾಯ ಇದೆ, ಎಚ್ಚರಿಕೆ

ಮೂತ್ರಪಿಂಡಗಳು ಹಾನಿಗೊಳಗಾದಾಗ ಈ ಹಾರ್ಮೋನ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗಿ ರಕ್ತಹೀನತೆ ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ. ಇದರ ಪರಿಣಾಮ ಸಣ್ಣ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದರೂ ನಿಮಗೆ ತೀವ್ರ ಆಯಾಸ ಆಗುತ್ತದೆ. 

Written ByBhimappa
Published: Sep 11, 2026, 02:50 PM IST|Updated: Sep 11, 2026, 02:50 PM IST
ಈ 8 ಲಕ್ಷಣಗಳು ಇದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಈ ಸಮಸ್ಯೆ ಇದೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ.. ಜೀವಕ್ಕೂ ಅಪಾಯ ಇದೆ, ಎಚ್ಚರಿಕೆ

About the Author

Bhimappa

Bhimappa

ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಸದ್ಯ ಡಿಜಿಟಲ್ (ವೆಬ್‌ಸೈಟ್‌) ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ರಾಜಕೀಯ, ಸ್ಫೋರ್ಟ್ಸ್‌, ಸಿನಿಮಾ, ಆರೋಗ್ಯ, ಎಂಟರ್ಟೈನ್‌ಮೆಂಟ್, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌, ವೈರಲ್‌ ಸುದ್ದಿಗಳನ್ನು ಓದುಗರಿಗೆ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಪದವಿ ಹಾಗೂ ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ಪದವಿಯಲ್ಲಿ ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮವನ್ನು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿರುವ ಇವರು ಪ್ರಜಾವಾಣಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ವರ್ಷ ಅಪ್ರೆಂಟಿಸ್‌ ಹಾಗೂ ನ್ಯೂಸ್‌ಫಸ್ಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಡಿಜಿಟಲ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಿದ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ.

Read More

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
ಸ್ಯಾಂಡಲ್‌ವುಡ್‌ಗೆ ಮತ್ತೆ S ನಾರಾಯಣ್ ಪುತ್ರ ಬಿಗ್ ಎಂಟ್ರಿ.. ಸಿನಿಮಾ ಹೆಸರೇನು, ಡೈರೆಕ್ಟರ್‌ ಯಾರು?
2
3
4
5