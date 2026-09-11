/ಈ 8 ಲಕ್ಷಣಗಳು ಇದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಈ ಸಮಸ್ಯೆ ಇದೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ.. ಜೀವಕ್ಕೂ ಅಪಾಯ ಇದೆ, ಎಚ್ಚರಿಕೆ

Kidney Failure Early Symptoms: ಮೂತ್ರಪಿಂಡ ಅಥವಾ ಕಿಡ್ನಿ ನಿಮ್ಮ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಮುಖವಾದ ಅಂಗವಾಗಿದೆ. ರಕ್ತವನ್ನು ಶುದ್ಧಿಕರಿಸುವಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸುತ್ತವೆ. ಹೆಚ್ಚುವರಿ ನೀರನ್ನು ಮೂತ್ರದ ಮೂಲಕ ಹೊರಹಾಕುವಲ್ಲಿ ಕಿಡ್ನಿಗಳು ಪ್ರಮುಖವಾಗಿವೆ. ಸದ್ಯ ಈಗ ಬದಲಾಗುತ್ತಿರುವ ಜೀವನಶೈಲಿ, ಆಹಾರ ಪದ್ಧತಿಯಿಂದ ಮೂತ್ರಪಿಂಡದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತಿವೆ. ಕಿಡ್ನಿಗಳು ಹಾನಿ ಆಗುವವರೆಗೂ ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಅನೇಕರಿಗೆ ತಿಳಿದಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಈ 8 ಪ್ರಮುಖ ಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ನಿರ್ಲಕ್ಷಿಸಬಾರದು.
ಮೂತ್ರ ವಿಸರ್ಜನೆಯಲ್ಲಿನ ಬದಲಾವಣೆಗಳು: ಮೂತ್ರಪಿಂಡದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳ ದೊಡ್ಡ ಆರಂಭಿಕ ಲಕ್ಷಣವೆಂದರೆ ಮೂತ್ರದಲ್ಲಿ ಕೆಲ ಬದಲಾವಣೆಗಳು ಕಾಣುತ್ತವೆ. ರಾತ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಆಗಾಗ್ಗೆ ಮೂತ್ರ ವಿಸರ್ಜನೆ, ಮೂತ್ರದ ಬಣ್ಣದಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆ, ನೊರೆ ಮೂತ್ರ ಅಥವಾ ಮೂತ್ರದಲ್ಲಿ ರಕ್ತದಂತಹ ಲಕ್ಷಣ ಕಂಡು ಬಂದರೆ ತಕ್ಷಣ ವೈದ್ಯರನ್ನ ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ.
ಮುಖ, ಕಾಲುಗಳಲ್ಲಿ ಊತ: ಮೂತ್ರಪಿಂಡಗಳು ಸರಿಯಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡದಿದ್ದರೆ, ದೇಹದಲ್ಲಿನ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ದ್ರವಗಳನ್ನು ತೆಗೆದು ಹಾಕಲು ಆಗಲ್ಲ. ಆಗ ಅಂಗಾಂಶಗಳಲ್ಲಿ ನೀರು ಸಂಗ್ರಹದಿಂದ ಪಾದಗಳು, ಕಾಲುಗಳು, ಮುಖ ಮತ್ತು ಕಣ್ಣುಗಳ ಸುತ್ತಲೂ ಊತವಾಗುತ್ತೆ. ಈ ಊತ ಮುಂದುವರಿದರೆ ಕಿಡ್ನಿ ಸಮಸ್ಯೆಯ ಸಂಕೇತ.
ತೀವ್ರ ಆಯಾಸ ಮತ್ತು ಆಲಸ್ಯ: ಮೂತ್ರಪಿಂಡಗಳು ಎರಿಥ್ರೋಪೊಯೆಟಿನ್ ಎಂಬ ಹಾರ್ಮೋನ್ ಅನ್ನು ಉತ್ಪಾದಿಸುತ್ತವೆ. ಇದು ಕೆಂಪು ರಕ್ತ ಕಣಗಳ ಉತ್ಪಾದನೆಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಮೂತ್ರಪಿಂಡಗಳು ಹಾನಿಗೊಳಗಾದಾಗ ಈ ಹಾರ್ಮೋನ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗಿ ರಕ್ತಹೀನತೆ ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ. ಇದರ ಪರಿಣಾಮ ಸಣ್ಣ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದರೂ ನಿಮಗೆ ತೀವ್ರ ಆಯಾಸ ಆಗುತ್ತದೆ.
ಚರ್ಮದ ಮೇಲೆ ತುರಿಕೆ ಮತ್ತು ದದ್ದುಗಳು: ರಕ್ತದಲ್ಲಿ ಕಲ್ಮಶಗಳು ಮತ್ತು ತ್ಯಾಜ್ಯಗಳು ಸಂಗ್ರಹವಾದಾಗ ಚರ್ಮವು ಒಣಗಿ ತುರಿಕೆಯಾಗುತ್ತದೆ. ಹಲವು ಕ್ರೀಮ್ಗಳನ್ನು ಹಚ್ಚಿದರೂ ಕಡಿಮೆಯಾಗದ ತುರಿಕೆ ಮತ್ತು ದದ್ದುಗಳನ್ನು ಮೂತ್ರಪಿಂಡ ವೈಫಲ್ಯದ ಸೂಚಕ ಆಗುತ್ತವೆ.
ಬಾಯಿಯಲ್ಲಿ ದುರ್ವಾಸನೆ: ರಕ್ತದಲ್ಲಿ ಯೂರಿಯಾ ಮಟ್ಟ ಹೆಚ್ಚಾದಾಗ ಬಾಯಿಯ ರುಚಿ ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತದೆ. ನೀವು ಸೇವಿಸುವ ಆಹಾರವು ಕಬ್ಬಿಣದ (ಲೋಹ) ರುಚಿಯಂತೆ ಭಾಸವಾಗುತ್ತದೆ. ಬಾಯಿಯಿಂದ ವಾಸನೆ ಬರುತ್ತದೆ.
ವಾಕರಿಕೆ ಮತ್ತು ವಾಂತಿ: ದೇಹದಲ್ಲಿ ವಿಷಕಾರಿ ವಸ್ತುಗಳು ಸಂಗ್ರಹದಿಂದ ಜೀರ್ಣಾಂಗ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಕುಂಠಿತವಾಗುತ್ತದೆ. ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಎದ್ದ ತಕ್ಷಣ ಹೊಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ವಾಕರಿಕೆ ಮತ್ತು ಆಗಾಗ್ಗೆ ವಾಂತಿ ಆಗುವುದು ಮೂತ್ರಪಿಂಡದ ಕಾಯಿಲೆಯ ಲಕ್ಷಣ ಆಗಿದೆ.
ಉಸಿರಾಟದ ತೊಂದರೆ: ಮೂತ್ರಪಿಂಡಗಳು ವಿಫಲ ಆದಾಗ ಶ್ವಾಸಕೋಶದಲ್ಲಿ ದ್ರವ ಸಂಗ್ರಹ ಆಗುತ್ತೆ. ರಕ್ತಹೀನತೆಯಿಂದ ದೇಹಕ್ಕೆ ಆಮ್ಲಜನಕ ಸಿಗಲ್ಲ. ಇದದಿಂದ ನಡೆಯುವಾಗ, ಮೆಟ್ಟಿಲು ಹತ್ತುವಾಗ ಉಸಿರಾಡಲು ಕಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ.
ಬೆನ್ನಿನ ಕೆಳಭಾಗದಲ್ಲಿ ನೋವು: ಮೂತ್ರಪಿಂಡಗಳು ಬೆನ್ನಿನ ಕೆಳಭಾಗದಲ್ಲಿ ಬೆನ್ನುಮೂಳೆಯ ಎರಡೂ ಬದಿಗಳಲ್ಲಿವೆ. ಮೂತ್ರಪಿಂಡಗಳಲ್ಲಿ ಕಲ್ಲುಗಳು ಅಥವಾ ಸೋಂಕು ಇದ್ದರೆ, ಆ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ತೀವ್ರ ನೋವು ಇರುತ್ತದೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಪಕ್ಕೆಲುಬುಗಳ ಕೆಳಗೆ ಅಥವಾ ಬೆನ್ನಿನ ಕೆಳಭಾಗದಲ್ಲಿ ನೋವು ಅನುಭವಿಸಿದರೆ, ನೀವು ಅದನ್ನು ನಿರ್ಲಕ್ಷಿಸಬಾರದು.