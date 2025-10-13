English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • ಶೇ.90ರಷ್ಟು ಜನರಿಗೆ ಬಿಯರ್ ಕುಡಿಯುವುದು ಹೇಗೆಂದೇ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ.. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರೂ ಈ ತಪ್ಪು ಮಾಡ್ತಾರೆ..

ಅನೇಕ ಜನರು ಫ್ರಿಡ್ಜ್‌ನಿಂದ ತೆಗೆದ ತಕ್ಷಣವೇ ಬಿಯರ್ ಕುಡಿಯುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಇದು ಒಳ್ಳೆಯ ಅಭ್ಯಾಸ ಅಲ್ಲ. ತೀವ್ರ ಚಳಿಯಲ್ಲಿಯೂ ಸಹ ಬಿಯರ್ ರುಚಿ ಬದಲಾಗುತ್ತದೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ 3°C - 7°C ನಲ್ಲಿ ಬಿಯರ್ ಕುಡಿಯುವುದು ಉತ್ತಮ.

Written by - Puttaraj K Alur | Last Updated : Oct 13, 2025, 07:27 PM IST
  • ಮದ್ಯ ಪ್ರಿಯರು ಹೆಚ್ಚು ಇಷ್ಟಪಡುವ ಪಾನೀಯವೆಂದರೆ ಬಿಯರ್
  • ಶೇ.90ರಷ್ಟು ಜನರಿಗೆ ಬಿಯರ್ ಕುಡಿಯುವುದು ಹೇಗೆಂದೇ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ
  • ಬಿಯರ್‌ ಕುಡಿಯುವಾಗ ಅನೇಕರು ಕೆಲವು ತಪ್ಪುಗಳನ್ನ ಮಾಡಿಯೇ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ

Beer drinking tips

: ಮದ್ಯ ಪ್ರಿಯರು ಹೆಚ್ಚು ಇಷ್ಟಪಡುವ ಪಾನೀಯವೆಂದರೆ ಬಿಯರ್. ಬೇಸಿಗೆ ಬಂತೆಂದರೆ ಅವರು ಉತ್ಸುಕರಾಗುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಅನೇಕ ಜನರು ಬಿಯರ್ ಕುಡಿಯುವ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ತಿಳಿದೋ ತಿಳಿಯದೆಯೋ ಕೆಲವು ತಪ್ಪುಗಳನ್ನ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಹಾಗಾದರೆ ಆ ತಪ್ಪುಗಳು ಯಾವುವು? ಎಂಬುದರ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಯಿರಿ... 

ಸರಿಯಾದ ಗ್ಲಾಸ್ ಆರಿಸುವುದು

ಬಿಯರ್ ಕುಡಿಯುವಾಗ ಜನರು ಮಾಡುವ ದೊಡ್ಡ ತಪ್ಪುಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸರಿಯಾದ ಗ್ಲಾಸ್ ಬಳಸದಿರುವುದು. ಬಿಯರ್‌ನ ನಿಜವಾದ ಸುವಾಸನೆ ಅಥವಾ ಪರಿಮಳ ಸರಿಯಾದ ಗ್ಲಾಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಹೊರಬರುತ್ತದೆ. ಅದನ್ನ ಸ್ಟೀಲ್ ಗ್ಲಾಸ್‌ಗೆ ಸುರಿಯುವುದರಿಂದ ರುಚಿ ಬದಲಾಗುತ್ತದೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಪಿಂಟ್ ಗ್ಲಾಸ್, ಮಗ್ ಅಥವಾ ವಿಶೇಷ ಬಿಯರ್ ಗ್ಲಾಸ್‌ಗಳನ್ನ ಬಳಸುವುದು ಉತ್ತಮ. ಅನೇಕ ಜನರು ಬಳಸುವ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಗ್ಲಾಸ್‌ಗಳು ಉತ್ತಮವಾಗಿರಲ್ಲ.‌

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ನಿಮ್ಮ ಕಾಲು, ಪಾದಗಳು ಊದಿಕೊಂಡಿದ್ರೆ ಈ ಗಂಭೀರ ಕಾಯಿಲೆ ಬಂದಿದೆ ಎಂದರ್ಥ..!

ಫ್ರಿಡ್ಜ್‌ನಿಂದ ನೇರವಾಗಿ ಕುಡಿಯುವುದು

ಅನೇಕ ಜನರು ಫ್ರಿಡ್ಜ್‌ನಿಂದ ತೆಗೆದ ತಕ್ಷಣವೇ ಬಿಯರ್ ಕುಡಿಯುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಇದು ಒಳ್ಳೆಯ ಅಭ್ಯಾಸ ಅಲ್ಲ. ತೀವ್ರ ಚಳಿಯಲ್ಲಿಯೂ ಸಹ ಬಿಯರ್ ರುಚಿ ಬದಲಾಗುತ್ತದೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ 3°C - 7°C ನಲ್ಲಿ ಬಿಯರ್ ಕುಡಿಯುವುದು ಉತ್ತಮ. ಆಗ ನೀವು ಬಿಯರ್‌ನ ನಿಜವಾದ ರುಚಿ ಮತ್ತು ಸುವಾಸನೆಯನ್ನ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಆನಂದಿಸಬಹುದು.

ಗಾಜಿನೊಳಗೆ ಬಿಯರ್ ಸುರಿಯುವುದು

ಬಿಯರ್ ಅನ್ನ ಗ್ಲಾಸ್‌ಗೆ ಸುರಿಯುವಾಗ ಕೆಲವು ಸಲಹೆಗಳನ್ನ ಅನುಸರಿಸಬೇಕು. ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾಗಿ ಹೇಳುವುದಾದರೆ ಬಿಯರ್ ಬಾಟಲಿಯನ್ನ 45° ಕೋನದಲ್ಲಿ ಗಾಜಿನೊಳಗೆ ಸುರಿಯಿರಿ. ಇದು ಸಮತೋಲನವನ್ನ ಖಚಿತಪಡಿಸುತ್ತದೆ. ಇದು ಬಿಯರ್‌ನ ಮೇಲ್ಭಾಗವನ್ನ ಮುಟ್ಟುವ ಫೋಮ್ ಅನ್ನ ನಿಯಂತ್ರಿಸುತ್ತದೆ. ಅಲ್ಲದೆ ಪ್ರತಿ ಸಿಪ್‌ನಲ್ಲಿ ರುಚಿ ತೃಪ್ತಿಕರವಾಗಿರುತ್ತದೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಆರೋಗ್ಯವಾಗಿದ್ದರೂ ಸದ್ದಿಲ್ಲದೇ ಹೃದಯಬಡಿತ ನಿಂತುಹೋಗುತ್ತೆ ಹುಷಾರ್‌..! ಈ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡ್ರೆ ಮೌನ ಹೃದಯಾಘಾತ ಖಚಿತ

ಸರಿಯಾದ ಆಹಾರ ಪದ್ಧತಿ

ಬಿಯರ್ ರುಚಿಯನ್ನ ಆನಂದಿಸಲು, ನೀವು ಅದನ್ನ ಕುಡಿಯುವಾಗ ಸೇವಿಸುವ ಆಹಾರದ ಬಗ್ಗೆ ಕೆಲವು ಸಲಹೆಗಳನ್ನ ಪಾಲಿಸಬೇಕು. ಪಿಜ್ಜಾ, ಫ್ರೆಂಚ್ ಫ್ರೈಸ್ ಮತ್ತು ಬಾರ್ಬೆಕ್ಯೂನಂತಹ ಆಹಾರಗಳು ಬಿಯರ್‌ನ ರುಚಿಯನ್ನ ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತವೆ. ಆದರೆ ಕೆಲವರು ಬಿರಿಯಾನಿಯಂತಹ ಆಹಾರದೊಂದಿಗೆ ಬಿಯರ್ ಸೇವಿಸುತ್ತಾರೆ. ಇದು ಹೊಟ್ಟೆ ಉಬ್ಬರ ಮತ್ತು ಅಸ್ವಸ್ಥತೆಯನ್ನ ಉಂಟುಮಾಡಬಹುದು.

ನಿಧಾನವಾಗಿ ಸಿಪ್ಸ್ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಿ

ಅತ್ಯಂತ ಮುಖ್ಯವಾದ ವಿಷಯವೆಂದರೆ ನೀವು ಯಾವುದೇ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲೂ ಬಿಯರ್ ಅನ್ನ ಬೇಗನೆ ಕುಡಿಯಬಾರದು. ನಿಧಾನವಾಗಿ, ಆನಂದದಾಯಕವಾದ ಸಿಪ್ಸ್ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಮೂಲಕ ನೀವು ಬಿಯರ್‌ನ ರುಚಿ ಮತ್ತು ಸುವಾಸನೆಯನ್ನ ಆನಂದಿಸಬಹುದು. ಅದನ್ನು ಬೇಗನೆ ನುಂಗುವುದರಿಂದ ರುಚಿ ಮಂದವಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಹೊಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಉಬ್ಬುವಿಕೆ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ.

(ವಿಶೇಷ ಸೂಚನೆ: ಅನೇಕ ಜನರು ಬಿಯರ್ ಕುಡಿಯಲು ಇಷ್ಟಪಡುತ್ತಾರೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಯುವಕರು ಇದರತ್ತ ಹೆಚ್ಚು ಆಕರ್ಷಿತರಾಗುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಮದ್ಯಪಾನ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಒಳ್ಳೆಯದಲ್ಲ ಎಂಬುದನ್ನ ನೆನಪಿನಲ್ಲಿಡಬೇಕು.)

Puttaraj K Alur

ಪುಟ್ಟರಾಜ ಕೆ ಆಲೂರ ಅನುಭವಿ ಪತ್ರಕರ್ತರಾಗಿದ್ದು, ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ನ ಡಿಜಿಟಲ್‌ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸೀನಿಯರ್‌ ಸಬ್‌ ಎಡಿಟರ್ ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

