/ಹೃದಯಕ್ಕೆ ಶ್ರೀರಾಮರಕ್ಷೆ.. ತೂಕ ಇಳಿಕೆಗೆ ಬ್ರಹ್ಮಾಸ್ತ್ರ! ಈ ಜ್ಯೂಸ್‌ ಕುಡಿದ್ರೆ ಹೊಟ್ಟೆಯ ಕೊಬ್ಬು ಕರಗುತ್ತೆ!

Bottle Gourd Juice Benefits: ಆರೋಗ್ಯಕರ ಜೀವನಶೈಲಿಯತ್ತ ಜನರು ಹೆಚ್ಚು ಗಮನ ಹರಿಸುತ್ತಿರುವ ಈ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಪಾನೀಯಗಳ ಬಳಕೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ. ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಸೊರೆಕಾಯಿ ಜ್ಯೂಸ್ (Bottle Gourd Juice) ಪ್ರಮುಖ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದಿದೆ. ನೀರಿನ ಅಂಶ, ವಿಟಮಿನ್ಗಳು, ಖನಿಜಗಳು ಮತ್ತು ಫೈಬರ್ ಸಮೃದ್ಧವಾಗಿರುವ ಸೊರೆಕಾಯಿ ದೇಹವನ್ನ ಹೈಡ್ರೇಟ್ ಆಗಿಡುವುದರ ಜೊತೆಗೆ ಹಲವಾರು ಆರೋಗ್ಯ ಪ್ರಯೋಜನಗಳನ್ನ ನೀಡುತ್ತದೆ ಎಂದು ಆರೋಗ್ಯ ತಜ್ಞರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ.
ಸೊರೆಕಾಯಿ ಜ್ಯೂಸ್ ಅನ್ನ ಸರಿಯಾದ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ತಾಜಾ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಸೇವಿಸಿದರೆ ಹೃದಯದ ಆರೋಗ್ಯ ಸುಧಾರಿಸುವುದು, ಜೀರ್ಣಕ್ರಿಯೆ ಉತ್ತಮವಾಗುವುದು, ತೂಕ ನಿಯಂತ್ರಣಕ್ಕೆ ಸಹಕಾರಿಯಾಗುವುದು ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ಲಾಭಗಳನ್ನ ಪಡೆಯಬಹುದು. ಆದರೆ ಯಾವುದೇ ಆರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆ ಇರುವವರು ಅಥವಾ ವಿಶೇಷ ಆಹಾರ ಪದ್ಧತಿಯನ್ನ ಅನುಸರಿಸುತ್ತಿರುವವರು ವೈದ್ಯರ ಸಲಹೆಯೊಂದಿಗೆ ಸೇವಿಸುವುದು ಸೂಕ್ತ.
ಹೃದಯದ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಉತ್ತಮ
ಸೊರೆಕಾಯಿ ಜ್ಯೂಸ್ನಲ್ಲಿ ಪೊಟ್ಯಾಶಿಯಂ ಮತ್ತು ಆಂಟಿಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ಗಳು ಇರುವುದರಿಂದ ರಕ್ತದೊತ್ತಡವನ್ನ ನಿಯಂತ್ರಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡಬಹುದು ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದು ಹೃದಯದ ಮೇಲಿನ ಒತ್ತಡವನ್ನ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುವಲ್ಲಿ ನೆರವಾಗಬಹುದು. ಕಡಿಮೆ ಕೊಬ್ಬು ಮತ್ತು ಕಡಿಮೆ ಕ್ಯಾಲೊರಿಯನ್ನ ಹೊಂದಿರುವ ಈ ಪಾನೀಯ ಆರೋಗ್ಯಕರ ಆಹಾರ ಪದ್ಧತಿಯ ಭಾಗವಾಗಬಹುದು.
ತೂಕ ಇಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಸಹಕಾರಿ
ತೂಕ ಇಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುವವರು ಸೊರೆಕಾಯಿ ಜ್ಯೂಸ್ ಅನ್ನ ಆಹಾರದಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಇದರಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಲೊರಿ ಕಡಿಮೆ ಮತ್ತು ಫೈಬರ್ ಅಧಿಕವಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಹೊಟ್ಟೆ ಹೆಚ್ಚು ಹೊತ್ತು ತುಂಬಿದ ಅನುಭವ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಇದರಿಂದ ಅನಗತ್ಯವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚು ಆಹಾರ ಸೇವಿಸುವ ಪ್ರವೃತ್ತಿ ಕಡಿಮೆಯಾಗಬಹುದು.
ಜೀರ್ಣಕ್ರಿಯೆ ಸುಧಾರಿಸುತ್ತದೆ
ಸೊರೆಕಾಯಿ ಫೈಬರ್ನ ಉತ್ತಮ ಮೂಲವಾಗಿದೆ. ಇದು ಜೀರ್ಣಕ್ರಿಯೆಯನ್ನ ಸುಧಾರಿಸಲು ಮತ್ತು ಮಲಬದ್ಧತೆ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡಬಹುದು. ಹೊಟ್ಟೆಯ ಉರಿ, ಅಜೀರ್ಣದಂತಹ ಸಣ್ಣ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನ ನಿಯಂತ್ರಿಸಲು ಸಹ ಕೆಲವು ಜನರು ಇದನ್ನ ಉಪಯೋಗಿಸುತ್ತಾರೆ.
ದೇಹವನ್ನ ಹೈಡ್ರೇಟ್ ಆಗಿಡುತ್ತದೆ
ಸೊರೆಕಾಯಿಯಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 90%ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ನೀರಿನ ಅಂಶವಿದೆ. ಬೇಸಿಗೆ ಅಥವಾ ಬಿಸಿಲಿನ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಇದನ್ನ ಸೇವಿಸುವುದರಿಂದ ದೇಹದಲ್ಲಿ ನೀರಿನ ಕೊರತೆ ಉಂಟಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ. ದೇಹದ ತಾಪಮಾನ ಸಮತೋಲನದಲ್ಲಿಡಲು ಸಹ ಇದು ಸಹಕಾರಿಯಾಗಬಹುದು.
ನೈಸರ್ಗಿಕ ಡಿಟಾಕ್ಸ್ ಪಾನೀಯ
ಸೊರೆಕಾಯಿ ಜ್ಯೂಸ್ ಅನ್ನ ಹಲವರು ನೈಸರ್ಗಿಕ ಡಿಟಾಕ್ಸ್ ಡ್ರಿಂಕ್ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸುತ್ತಾರೆ. ದೇಹದಲ್ಲಿನ ಅನಗತ್ಯ ತ್ಯಾಜ್ಯ ಪದಾರ್ಥಗಳನ್ನ ಹೊರಹಾಕಲು ಮತ್ತು ಆರೋಗ್ಯಕರ ಜೀವನಶೈಲಿಗೆ ಬೆಂಬಲ ನೀಡಲು ಇದು ಸಹಾಯ ಮಾಡಬಹುದು ಎಂಬ ಅಭಿಪ್ರಾಯವಿದೆ. ಆದರೆ "ಡಿಟಾಕ್ಸ್" ಕುರಿತ ಅನೇಕ ಹೇಳಿಕೆಗಳಿಗೆ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಸಾಕ್ಷ್ಯಗಳು ಸೀಮಿತವಾಗಿವೆ ಎಂಬುದನ್ನ ಗಮನಿಸಬೇಕು.
ರೋಗನಿರೋಧಕ ಶಕ್ತಿ ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ನೆರವು
ಸೊರೆಕಾಯಿಯಲ್ಲಿ ವಿಟಮಿನ್ ʼಸಿʼ ಸೇರಿದಂತೆ ಕೆಲವು ಪೋಷಕಾಂಶಗಳಿವೆ. ಇವು ದೇಹದ ರೋಗನಿರೋಧಕ ಶಕ್ತಿಗೆ ಬೆಂಬಲ ನೀಡಬಹುದು. ಸಮತೋಲಿತ ಆಹಾರ ಪದ್ಧತಿಯೊಂದಿಗೆ ಇದನ್ನ ಸೇವಿಸಿದರೆ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ನೆರವಾಗಬಹುದು.
ಮಧುಮೇಹ ಇರುವವರಿಗೆ ಸಹ ಉಪಯುಕ್ತವೇ?
ಸೊರೆಕಾಯಿ ಕಡಿಮೆ ಗ್ಲೈಸೆಮಿಕ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಹೊಂದಿರುವ ತರಕಾರಿಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಮಧುಮೇಹ ಇರುವವರು ವೈದ್ಯರು ಅಥವಾ ಪೌಷ್ಟಿಕ ತಜ್ಞರ ಸಲಹೆಯಂತೆ ಆಹಾರದಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಆದರೆ ಇದು ಮಧುಮೇಹಕ್ಕೆ ಔಷಧಿಯ ಪರ್ಯಾಯವಲ್ಲ.
ಸೊರೆಕಾಯಿ ಜ್ಯೂಸ್ ತಯಾರಿಸುವಾಗ ಗಮನಿಸಬೇಕಾದ ವಿಷಯಗಳು
* ತಾಜಾ ಮತ್ತು ಕಹಿ ರುಚಿಯಿಲ್ಲದ ಸೊರೆಕಾಯಿಯನ್ನ ಮಾತ್ರ ಬಳಸಬೇಕು.
* ಜ್ಯೂಸ್ ತಯಾರಿಸಿದ ತಕ್ಷಣವೇ ಸೇವಿಸುವುದು ಉತ್ತಮ.
* ಹೆಚ್ಚು ಸಕ್ಕರೆ ಅಥವಾ ಉಪ್ಪು ಸೇರಿಸುವುದನ್ನ ತಪ್ಪಿಸಬೇಕು.
* ಅತಿಯಾದ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಸೇವಿಸಬಾರದು.
ಯಾರಿಗೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಅಗತ್ಯ?
ಕಹಿ ರುಚಿಯ ಸೊರೆಕಾಯಿಯಿಂದ ತಯಾರಿಸಿದ ಜ್ಯೂಸ್ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಹಾನಿಕಾರಕವಾಗಬಹುದು. ಕೆಲ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಇದು ಗಂಭೀರ ಅಸ್ವಸ್ಥತೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು. ಆದ್ದರಿಂದ ಜ್ಯೂಸ್ ತಯಾರಿಸುವ ಮೊದಲು ಸೊರೆಕಾಯಿಯ ರುಚಿಯನ್ನ ಪರೀಕ್ಷಿಸುವುದು ಅತ್ಯಗತ್ಯ. ಗರ್ಭಿಣಿಯರು, ದೀರ್ಘಕಾಲದ ಕಾಯಿಲೆ ಇರುವವರು ಹಾಗೂ ನಿಯಮಿತ ಔಷಧಿ ಸೇವಿಸುವವರು ವೈದ್ಯರ ಸಲಹೆಯ ಬಳಿಕವೇ ಇದನ್ನ ಸೇವಿಸುವುದು ಸೂಕ್ತ.
ಸೊರೆಕಾಯಿ ಜ್ಯೂಸ್ ಆರೋಗ್ಯಕರ ಜೀವನಶೈಲಿಯ ಭಾಗವಾಗಬಹುದಾದ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಪಾನೀಯವಾಗಿದೆ. ಇದು ಹೃದಯದ ಆರೋಗ್ಯ, ಜೀರ್ಣಕ್ರಿಯೆ, ತೂಕ ನಿಯಂತ್ರಣ ಮತ್ತು ದೇಹದ ಹೈಡ್ರೇಷನ್ಗೆ ನೆರವಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ಆದರೆ ಇದನ್ನ ಯಾವುದೇ ರೋಗಕ್ಕೆ ಚಿಕಿತ್ಸೆಯಾಗಿ ಪರಿಗಣಿಸಬಾರದು. ಸಮತೋಲಿತ ಆಹಾರ, ನಿಯಮಿತ ವ್ಯಾಯಾಮ ಮತ್ತು ವೈದ್ಯಕೀಯ ಸಲಹೆಯೊಂದಿಗೆ ಆರೋಗ್ಯಕರ ಜೀವನಶೈಲಿಯನ್ನ ಅನುಸರಿಸುವುದು ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಮಾರ್ಗ.
(ಸೂಚನೆ: ಇಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾದ ಮಾಹಿತಿಯು ಸಾಮಾನ್ಯ ಜ್ಞಾನ ಹಾಗೂ ತಜ್ಞ ಮೂಲಗಳ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನ ಆಧರಿಸಿದೆ. ಇದನ್ನ Zee Kannada News ದೃಢಪಡಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿನ ಸಲಹೆಗಳನ್ನ ಪಾಲಿಸುವ ಮುನ್ನ ತಜ್ಞರ ಸಲಹೆ ಪಡೆಯುವುದು ಉತ್ತಮ.)