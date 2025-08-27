ವೈದ್ಯಕೀಯ ಲೋಕವನ್ನೇ ಬೆರಗಾರಿಸಿದ ಸಂಶೋಧನೆ.. ಮನುಷ್ಯನ ದೇಹಕ್ಕೆ ಪ್ರಾಣಿ ಶ್ವಾಸಕೋಶ ಅಳವಡಿಕೆ.. ಮಾನವನ ಪ್ರಾಣ ಉಳಿಸಲು ಮುಂದಾದ ಜೀವಿ ಯಾವುದು ಗೊತ್ತಾ?

xenografting: ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ದಿನದಿಂದ ದಿನಕ್ಕೆ ಹೊಸ ಹೊಸ ಆವಿಷ್ಕಾರಗಳು ನಡೇಯುತ್ತಲೇ ಇರುತ್ತವೆ. ಈಗ ಮತ್ತೆ ಒಂದು ಕುತೂಹಲಕಾರಿ ಹಾಗೂ ಅಚ್ಚರಿಯ ಸಂಶೋಧನೆ ಬೆಳಕಿಗೆ ಬಂದಿದೆ. ಈ ಸಂಶೋಧನೆಯನ್ನು ಚೀನಾದ ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು ಕಂಡುಹಿಡಿದಿದ್ದು. ಇದರ ಅನುಸಾರ ಇನ್ನು ಮಂದೆ ಮನುಷ್ಯನ ದೇಹಕ್ಕೆ ಒಂದು ಪ್ರಾಣಿಯ ಶ್ವಾಸಕೋಶವನ್ನು ಅಳವಡಿಸಬಹುದು ಎಂಬುವುದನ್ನು ಅವರು ಸಾಬೀತು ಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇಂತಹ ಪ್ರಯೋಗವನ್ನು ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ನೇಚರ್ ಮೆಡಿಸಿನ್ ಜರ್ನಲ್ ವರದಿ ತಿಳಿಸಿದೆ. ಅಷ್ಟಕ್ಕೂ ಯಾವುದು ಆ ಪ್ರಾಣಿ ಎಂಬ ಪ್ರಶ್ನೆ ಎಲ್ಲರಲ್ಲೂ ಮುಡುತ್ತದೆ. ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲಿದೆ.
ಮನುಷ್ಯನ ದೇಹಕ್ಕೆ ಶ್ವಾಸಕೋಶವನ್ನು ಅಳವಡಿಸಲು ಬಳಸಿರುವ ಅಪರೂಪದ ಪ್ರಾಣಿ ಯಾವುದು ಗೊತ್ತಾ..? ಅದು ಬೇರೆ ಯಾವುದು ಅಲ್ಲ ಸಾಕುಪ್ರಾಣಿಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾದ ಹಂದಿ. ಈ ವಿಚಿತ್ರ ಅವಿಶ್ಕಾರವನ್ನು ಗುವಾಂಗ್ಝೌ ನಗರದ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕ್ಲಿನಿಕಲ್ ಸಂಶೋಧನಾ ಸಂಸ್ಥೆಯ ವೈದ್ಯರು ಕೈಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಹಂದಿಯ ಶ್ವಾಸಕೋಶವನ್ನು ಮೆದುಳು ಸತ್ತ ಮನುಷ್ಯನ ದೇಹಕ್ಕೆ ಅಳವಡಿಸಿದಾಗ. ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸೆಯ ಬಳಿಕ ಆ ಶ್ವಾಸಕೋಶಗಳು ಒಟ್ಟು 9 ದಿನಗಳವರೆಗೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಿವೆ ಎಂದು ವೈದ್ಯಕೀಯ ತಜ್ಞರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಕ್ಸೆನೋಟ್ರಾನ್ಸ್ಪ್ಲಾಂಟೇಶನ್
ವೈದ್ಯಕೀಯ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಕ್ಸೆನೋಟ್ರಾನ್ಸ್ಪ್ಲಾಂಟೇಶನ್ (ಒಂದು ಜಾತಿಯ ಅಂಗವನ್ನು ಮತ್ತೊಂದು ಜಾತಿಗೆ ಕಸಿ ಮಾಡುವಿಕೆ) ಜಾಗತಿಕ ಅಂಗಾಂಗ ಕೊರತೆಯನ್ನು ನಿವಾರಿಸುವ ಪ್ರಮುಖ ಪ್ರಯತ್ನವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದೆ. ಹಂದಿಗಳಿಂದ ಮಾನವರಿಗೆ ಹೃದಯ ಮತ್ತು ಮೂತ್ರಪಿಂಡಗಳನ್ನು ಕಸಿ ಮಾಡುವಲ್ಲಿ ವೈದ್ಯರು ಈಗಾಗಲೇ ಯಶಸ್ಸು ಕಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ, ಶ್ವಾಸಕೋಶದ ಅಂಗರಚನೆ ಮತ್ತು ಶಾರೀರಿಕ ಸಂಕೀರ್ಣತೆಯಿಂದಾಗಿ ಇದುವರೆಗೆ ಇದು ದೊಡ್ಡ ಸವಾಲಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು ಈಗ ಇದನ್ನು ಬೇದಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಸಂಶೋಧನೆಯ ಸವಾಲುಗಳು
ಇನ್ನು ಈ ರೀತಿ ಅಳವಡಿಸಿದ ಶ್ವಾಸಕೋಶವು ನೇರವಾಗಿ ಹೊರಗಿನ ಗಾಳಿಯೊಂದಿಗೆ ಸಂಪರ್ಕಿಸಲು ಸಾದ್ಯವಾಗದೇ ಇರುವುದರಿಂದ, ಸೋಂಕಿನ ಅಪಾಯ ಹೆಚ್ಚಿರುತ್ತದೆ. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಶ್ವಾಸಕೋಶ ಕಸಿಯ ಪ್ರಯೋಗವು ಇನ್ನೂ ಸಂಕೀರ್ಣವಾಗಿದೆ. ಆದರೂ, ಚೀನಾದ ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು ಹಂದಿಯ ಶ್ವಾಸಕೋಶವನ್ನು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಅಳವಡಿಸಿರುವುದು ವೈದ್ಯಕೀಯ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಮಹತ್ವದ ಮೈಲುಗಲ್ಲು ಎನಿಸಿದೆ.
ಇದರ ಮೊದಲು 22 ತಿಂಗಳ ವಯಸ್ಸಿನ, 70 ಕೆ.ಜಿ. ತೂಕದ ಚೀನೀ ಬಾಮಾ ಜಿಯಾಂಗ್ ಹಂದಿಯಿಂದ ಮಾನವನಿಗೆ ಯಕೃತ್ತು ಕಸಿ ಮಾಡಲಾಗಿತ್ತು. ಈ ರೀತಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆಗೆ ಒಳಗಾಗಿದ್ದ 39 ವರ್ಷದ ರೋಗಿ ಒಂದು ವಾರಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಕಾಲ ಬದುಕುಳಿದ ಪ್ರಕರಣ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ದಾಖಲಾಗಿದೆ. ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಈ ಪ್ರಯೋಗವು ಕೇವಲ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾತ್ರ. ಜೆನೆಟಿಕ್ ಮಾರ್ಪಾಡು ಮತ್ತು ಇಮ್ಯುನೊಸಪ್ರೆಶನ್ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನಗಳಲ್ಲಿ ಇನ್ನಷ್ಟು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ನಡೆದರೆ, ಈ ಪ್ರಯೋಗದ ಮೂಲಕ ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ, ಶ್ವಾಸಕೋಶ ಸಮಸ್ಯೆ ಇರುವ ಸಾವಿರಾರು ಜನರ ಪ್ರಾಣ ಉಳಿಸುವ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಇದೆ.