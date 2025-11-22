English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
ನಿಮಗೆ ABC ಜ್ಯೂಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಗೊತ್ತೇ.. ಈ ಸಮಸ್ಯೆ ಇರುವವರು ಇದನ್ನು ಕುಡಿಯಲೇಬಾರದು, ಯಾಕೆ?

ನಮಗೆ ಕುಡಿಯಲು ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಜ್ಯೂಸ್‌ಗಳಿದ್ದು ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಎಬಿಸಿ ಜ್ಯೂಸ್‌ ಕೂಡ ಒಂದಾಗಿದೆ. ಆದರೆ ಈ ಎಬಿಸಿ ಜ್ಯೂಸ್‌ ಅನ್ನು ನಿತ್ಯ ಕುಡಿಯುತ್ತ ಹೋದರೆ ನಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯದ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ ಎನ್ನುವುದು ವೈದ್ಯರು ಅಭಿಪ್ರಾಯವಾಗಿದೆ. 

Written by - Zee Kannada News Desk | Last Updated : Nov 22, 2025, 07:20 PM IST
  • ಎಬಿಸಿ ಜ್ಯೂಸ್ ಕುಡಿಯುವುದು ನಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಅಷ್ಟೊಂದು ಉತ್ತಮವಲ್ಲ
  • ಜ್ಯೂಸ್ ಕುಡಿಯುವುದಕ್ಕಿಂತ ಹಣ್ಣು, ತರಕಾರಿಗಳನ್ನು ಹಾಗೇ ತಿನ್ನಬೇಕು
  • ಜ್ಯೂಸ್ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಹಣ್ಣಿನಲ್ಲಿರುವ ಈ ಅಂಶವೂ ನಾಶವಾಗುತ್ತದೆ

ನಿಮಗೆ ABC ಜ್ಯೂಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಗೊತ್ತೇ.. ಈ ಸಮಸ್ಯೆ ಇರುವವರು ಇದನ್ನು ಕುಡಿಯಲೇಬಾರದು, ಯಾಕೆ?
ಸಾಂದರ್ಭಿಕ ಚಿತ್ರ

ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಆರೋಗ್ಯದ ಕಾಳಜಿ ಇರಲೇಬೇಕು. ಏಕೆಂದರೆ ಅನಾರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಒಳಗಾದರೆ ದೇಹದಲ್ಲಿ ರೋಗ ನಿರೋಧಕ ಶಕ್ತಿ ಕಡಿಮೆ ಆಗುವುದಲ್ಲದೇ ಕೈಯಲ್ಲಿರೋ ಹಣ ಕೂಡ ಖರ್ಚು ಆಗುತ್ತದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರೂ ತಮ್ಮ ತಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯದ ಕಡೆಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಗಮನ ಹರಿಸಬೇಕು. ಸದ್ಯ ಇದೇ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಇಲ್ಲೊಂದು ಜ್ಯೂಸ್ ಬಗ್ಗೆ ವಿವರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇದು ಎಬಿಸಿ ಜ್ಯೂಸ್ ಎಂತಲೇ ಫುಲ್‌ ಫೇಮಸ್‌ ಆಗಿದ್ದು ನಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯದ ಮೇಲೆ ಯಾವೆಲ್ಲ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ ಎನ್ನುವ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲಿದೆ. 

ಎಬಿಸಿ ಜ್ಯೂಸ್ ಎಂದರೆ ಆಪಲ್‌, ಬೀಟ್ರೂಟ್‌ ಹಾಗೂ ಕ್ಯಾರೆಟ್‌ನಿಂದ ಮಾಡುವ ಜ್ಯೂಸ್. ಈ ತರಕಾರಿ ಹಾಗೂ ಹಣ್ಣುಗಳನ್ನು ಹಾಗೇ ತಿಂದರೇ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚು ಉಪಯೋಗ ಇರುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಅದೇ ಜ್ಯೂಸ್‌ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಕುಡಿದರೆ ಒಳ್ಳೆಯದು ಅಲ್ಲ ಎಂದು ವೈದ್ಯರ ಅಭಿಪ್ರಾಯವಾಗಿದೆ. ಈ ಮೂರು ಅನ್ನು ಹಾಗೇ ತಿಂದರೆ ಸೂಪರ್‌ ನ್ಯೂಟ್ರಿಷಿಯನ್‌ ಹಾಗೂ ಬೇಕಾದ ಇಮ್ಯುನಿಟಿ ಲೇವೆಲ್‌ ಅಧಿಕಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ. ಇದರಿಂದ ಚರ್ಮ, ಕೂದಲಿನ ಆರೋಗ್ಯ ಸುಧಾರಿಸುವ ಜೊತೆ ಹೃದಯದ ಕಾರ್ಯ ಚಟುವಟಿಕೆ ಉತ್ತಮ ಪಡಿಸುತ್ತದೆ. ಹೊಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಜೀರ್ಣ ಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಸರಾಗವಾಗಿ ನಡೆಯುತ್ತದೆ. 

ಅದೇ ಎಬಿಸಿ ಜ್ಯೂಸ್‌ ಮಾಡಿ ಕುಡಿದರೆ ಇದರಲ್ಲಿರುವ ಫೈಬರ್‌ ಅನ್ನು ಬೇರ್ಪಡಿಸಿ ಕೇವಲ ಸಕ್ಕರೆ ಪ್ರಮಾಣ ಮಾತ್ರ ಇರುತ್ತದೆ. ಇದರಿಂದ ನಾವು  ಅನಾರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇರುತ್ತದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಆದಷ್ಟು ಎಬಿಸಿ‌ ಜ್ಯೂಸ್ ಕುಡಿಯುವುದನ್ನು ಎಲ್ಲರೂ ತಪ್ಪಿಸುವುದು ಉತ್ತಮ. ಇದರ ಬದಲಿಗೆ ಆಪಲ್‌, ಬೀಟ್ರೂಟ್‌ ಹಾಗೂ ಕ್ಯಾರೆಟ್‌ಗಳನ್ನು ಹಾಗೆ ತಿನ್ನುವುದು ನಮಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಉಪಯುಕ್ತವಾಗಿರುತ್ತದೆ ಎನ್ನುವುದು ವೈದ್ಯರ ಅಭಿಪ್ರಾಯವಾಗಿದೆ. 
      
ಎಬಿಸಿ ಜ್ಯೂಸ್ ಯಾಕೆ ಕುಡಿಯಬಾರದು? 

ಆಪಲ್‌, ಬೀಟ್ರೂಟ್‌ ಹಾಗೂ ಕ್ಯಾರೆಟ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಅಧಿಕ ಮಟ್ಟದ ಫೈಬರ್‌ ಇರುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಇವುಗಳನ್ನು ಜ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಕುಡಿದಾಗ ಫೈಬರ್‌ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ನಾಶವಾಗಿ ಕೇವಲ ಸಕ್ಕರೆ ಮಾತ್ರ ಉಳಿಯುತ್ತದೆ. ನೈಸರ್ಗಿಕ ಸಕ್ಕರೆ ನಮ್ಮ ದೇಹದಲ್ಲಿನ ರಕ್ತದ ಜೊತೆ ಸೇರಿ ಅನಾರೋಗ್ಯ ಉಂಟು ಮಾಡುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. 250 ಎಂಎಲ್‌ ಗ್ಲಾಸ್‌ ಜ್ಯೂಸ್‌ನಲ್ಲಿ 18 ರಿಂದ 20 ಗ್ರಾಮ್‌ ಸಕ್ಕರೆ ಸಂಗ್ರಹವಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದರೆ ಇದು ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಹಾನಿ ಎಂಬುದು ನೀವು ಮನದಟ್ಟು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು.  

ನೀವು ಏನಾದರೂ ನಿತ್ಯ ಈ ಎಬಿಸಿ ಜ್ಯೂಸ್‌ ಸೇವನೆ ಮಾಡಿದರೆ ಆರೋಗ್ಯದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸುವುದು ಪಕ್ಕಾ ಎನ್ನಲಾಗುತ್ತದೆ. ಎಬಿಸಿ ಜ್ಯೂಸ್‌ನಿಂದ ಬೀಟ್ರೂಟ್‌ನಲ್ಲಿನ ಆಕ್ಸಲೇಟ್‌ ಅಂಶದಿಂದಾಗಿ ಮೂತ್ರಪಿಂಡದಲ್ಲಿ ಕಲ್ಲುಗಳು ಆಗಬಹುದು. ನೈಸರ್ಗಿಕ ಸಕ್ಕರೆ ದೇಹಕ್ಕೆ ಹೊಟ್ಟೆ ಉಬ್ಬರ, ಜಠರಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಶುರು ಆಗುತ್ತವೆ. ಇನ್ನೊಂದು ಮುಖ್ಯ ಅಂಶ ಅಂದರೆ ಕಿಡ್ನಿಯಲ್ಲಿ ಕಲ್ಲು ಇರುವವರು ಹಾಗೂ ಮಧುಮೇಹಿಗಳು ಈ ಜ್ಯೂಸ್ ಅನ್ನು ಕುಡಿಯಲೇಬಾರದು ಎನ್ನುವುದು ವೈದ್ಯರು ಮಾಹಿತಿ ನೀಡುತ್ತಾರೆ. 

