ನಿಮಗೂ ಅತಿಯಾದ ಮಂಡಿ ನೋವು ಕಾಡುತ್ತಿದೆಯೇ? ಈ ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ ರಿಚ್‌ ಫುಡ್ಸ್‌ ಸೇವಿಸಿದರೆ ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಸಿಗುತ್ತೆ ಸುಲಭ ಪರಿಹಾರ

Knee Pain Home Remedies: ಯಾವುದೇ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ವಯಸ್ಸಾದಂತೆ ಮೂಳೆಗಳು ಸವೆಯುವುದರಿಂದ ಮಂಡಿ ನೋವು ಬರುವುದು ಸಹಜ. ಆದರೆ, ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಕಳಪೆ ಜೀವನಮಟ್ಟ, ಆಹಾರದಲ್ಲಿ ಪೌಷ್ಟಿಕಾಂಶದ ಕೊರತೆ, ಸ್ನಾಯುರಜ್ಜು, ಅತಿಯಾದ ತೂಕ ಹೆಚ್ಚಳ, ತುಂಬಾ ಸಮಯ ನಿಂತಿರುವುದು/ ಕುಳಿತಿರುವುದರಿಂದ ಮಂಡಿ ನೋವು ಜನರನ್ನು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಬಾಧಿಸುತ್ತದೆ. ದೇಹದಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ ಕೊರತೆ ಉಂಟಾದಾಗಲೂ ಮಂಡಿ ನೋವು ಕಾಡಬಹುದು. ಆದರೆ, ಇದಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿಯೇ ಪರಿಹಾರವೂ ಇದೆ.
ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ ದೇಹಕ್ಕೆ ಏಕೆ ಅಗತ್ಯ?
ಸಣ್ಣವರಿದ್ದಾಗ ಮೂಳೆಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಲು ಹಾಗೂ ವಯಸ್ಸಾದಂತೆ ಮೂಳೆಗಳನ್ನು ಬಲಪಡಿಸಲು ಮಾನವನ ದೇಹಕ್ಕೆ ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ ತುಂಬಾ ಅಗತ್ಯವಾಗಿದೆ. ಹಾಗಾಗಿ, ದೈನಂದಿನ ಆಹಾರದಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಅದು ಆಸ್ಟಿಯೊಪೊರೋಸಿಸ್ ಮತ್ತು ಕಡಿಮೆ ಮೂಳೆ ಸಾಂದ್ರತೆಯ ಅಪಾಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಹಲವು ಕಾಯಿಲೆಗಳಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ.
ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ ಪೂರಕಗಳು:
ದೇಹದಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ ಕೊರತೆಯನ್ನು ನೀಗಿಸಲು ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ ಪೂರಕಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಆರೋಗ್ಯಕರ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಪೂರಕಗಳ ಬದಲಿಗೆ ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ ಭರಿತ ಆಹಾರಗಳ ಸೇವನೆಯೇ ಹೆಚ್ಚು ಸೂಕ್ತ ಎಂದು ವೈದ್ಯರು ಸಲಹೆ ನೀಡುತ್ತಾರೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಉತ್ತಮ ಮಾರ್ಗವೆಂದರೆ ದೈನಂದಿನ ಆಹಾರದಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ ಭರಿತ ಆಹಾರಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸುವುದು.
ಹೌದು, ಕೆಲವು ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ ಸಮೃದ್ಧ ಆಹಾರಗಳನ್ನು ನಿಮ್ಮ ದೈನಂದಿನ ಆಹಾರದ ಭಾಗವಾಗಿಸುವ ಮೂಲಕ ಮಂಡಿ ನೋವಿನಿಂದ ಸುಲಭವಾಗಿ ಪರಿಹಾರ ಪಡೆಯಬಹುದು. ಅಂತಹ ಆಹಾರಗಳೆಂದರೆ..
* ಹಾಲು ಮತ್ತದರ ಉತ್ಪನ್ನಗಳು:
ಡೈರಿ ಉತ್ಪನ್ನಗಳು ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂನ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಮೂಲಗಳಾಗಿವೆ. ಪ್ರತಿ ದಿನ ನಿಮ್ಮ ಆಹಾರದಲ್ಲಿ ಹಾಲು, ಮೊಸರು, ಚೀಸ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಇತರ ಹಾಲಿನ ಉತ್ಪನ್ನಗಳನ್ನು ಬಳಸುವುದರಿಂದ ಮಂಡಿ ನೋವು ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ.
* ಬಾದಾಮಿ:
ಬೇರೆಲ್ಲಾ ಡ್ರೈ ಫ್ರೂಟ್ಸ್ಗಳಿಗಿಂತ ಬಾದಾಮಿಯಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ ಅಧಿಕ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ. ಇದಲ್ಲದೆ, ಬಾದಾಮಿಯಲ್ಲಿ ಫೈಬರ್, ಆರೋಗ್ಯಕರ ಕೊಬ್ಬು, ಪ್ರೋಟೀನ್, ಮೆಗ್ನೀಸಿಯಮ್, ಮ್ಯಾಂಗನೀಸ್, ವಿಟಮಿನ್ ಇ ಕೂಡ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ. ಪ್ರತಿದಿನ ಸೀಮಿತ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಬಾದಾಮಿ ಸವಿಯುವುದರಿಂದ ಇದು ಮಂಡಿ ನೋವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುವುದಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ರಕ್ತದೊತ್ತಡ, ಕೊಲೆಸ್ಟ್ರಾಲ್ನಂತಹ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಂದಲೂ ನಿಮ್ಮನ್ನು ದೂರ ಉಳಿಯುವಂತೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ.
* ಹಸಿರು ಸೊಪ್ಪು ತರಕಾರಿಗಳು:
ಪಾಲಕ್, ಬೋಕೊಲಿ, ಮೆಂತ್ಯ ಸೊಪ್ಪು ಸೇರಿದಂತೆ ಇತರ ಹಸಿರು ಸೊಪ್ಪು ತರಕಾರಿಗಳಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ ಅಧಿಕವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ದೇಹಕ್ಕೆ ಅಗತ್ಯವಾದ ಇನ್ನಿತರ ಅಂಶಗಳಾದ ಫೈಬರ್, ಜೀವಸತ್ವಗಳು, ಖನಿಜಗಳು- ಸಹ ಸಮೃದ್ಧವಾಗಿದ್ದು ದೇಹಕ್ಕೆ ಹಲವು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿ ಆಗಿವೆ.
ಸೋಯಾಬೀನ್:
ಸೋಯಾಬೀನ್ ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಮ್ನ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಮೂಲವಾಗಿದೆ. ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಇದರಲ್ಲಿ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಕೂಡ ಹೇರಳವಾಗಿರುವುದರಿಂದ ದೈನಂದಿನ ಆಹಾರದಲ್ಲಿ ಇದರ ಸೇವನೆಯು ಉತ್ತಮ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಕೊಡುಗೆ ನೀಡುತ್ತದೆ.
ಒಣಗಿದ ಅಂಜೂರ:
ಒಣಗಿದ ಅಂಜೂರಗಳಲ್ಲಿ ಉತ್ಕರ್ಷಣ ನಿರೋಧಕಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಫೈಬರ್ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಕಂಡುಬಾರುತ್ತದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ ಸಹ ಹೆಚ್ಚಾಗಿರುವದರಿಂ ಪ್ರತಿದಿನ ಒಂದೇ ಒಂದು ಅಂಜೂರ ತಿಂದರೂ ಸಹ ಇದು ಆರೋಗ್ಯಕರ ಮೂಳೆಗೆ ಅಗತ್ಯವಾದ ಎರಡು ಪ್ರಮುಖ ಪೋಷಕಾಂಶಗಳಾದ ಪೊಟ್ಯಾಸಿಯಮ್ ಮತ್ತು ವಿಟಮಿನ್ ಕೆ ಅನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ.
ಎಳ್ಳು:
ಎಳ್ಳು ಸಹ ಆರೋಗ್ಯಕರ ಕೊಬ್ಬು ಹಾಗೂ ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂನ ಉತ್ತಮ ಮೂಲವಾಗಿದೆ. ಒಂದು ಸ್ಪೂನ್ ಎಳ್ಳಿನಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 88 ಮಿಲಿಗ್ರಾಂ ನಷ್ಟು ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ ಇರುವುದರಿಂದ ಇದು ಮಂಡಿ ನೋವನ್ನು ನಿವಾರಿಸುವ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಆಹಾರವಾಗಿದೆ. ಆದರೂ, ಇದನ್ನು ಸೀಮಿತ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಸೇವಿಸಿದರೆ ಒಳಿತು.
ಸೂಚನೆ: ಪ್ರಿಯ ಓದುಗರೇ, ಇಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾದ ಮಾಹಿತಿಯು ಮನೆಮದ್ದುಗಳು ಮತ್ತು ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಆಧರಿಸಿದೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ಅದನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಮೊದಲು ವೈದ್ಯಕೀಯ ಸಲಹೆಯನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಿ. Zee ಮೀಡಿಯಾ ಇದನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸುವುದಿಲ್ಲ.