English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Kannada News
  • Health
  • ನಿಮ್ಮ ಹೃದಯ ಎಷ್ಟೊಂದು ಅಪಾಯದಲ್ಲಿದೆ ಗೊತ್ತಾ.. ಮದ್ಯಪಾನ, ಧೂಮಪಾನ ಮಾಡ್ತಿಲ್ಲವೆಂದರೂ ಹಾರ್ಟ್‌ ಅಟ್ಯಾಕ್‌.. ಕಾರಣವೇನು?

ನಿಮ್ಮ ಹೃದಯ ಎಷ್ಟೊಂದು ಅಪಾಯದಲ್ಲಿದೆ ಗೊತ್ತಾ.. ಮದ್ಯಪಾನ, ಧೂಮಪಾನ ಮಾಡ್ತಿಲ್ಲವೆಂದರೂ ಹಾರ್ಟ್‌ ಅಟ್ಯಾಕ್‌.. ಕಾರಣವೇನು?

ಆರೋಗ್ಯವಂತ ಜನರು ಇತ್ತೀಚಿಗೆ ಹೃದಯಾಘಾತಕ್ಕೆ ಬಲಿಯಾಗುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಏನು ಎಂದು ವೈದ್ಯಲೋಕ ಹುಡುಕುತ್ತ ಹೋದರೆ ಉತ್ತರ ಇದು ಸಿಕ್ಕಿದೆ.   

Written by - Bhimappa | Last Updated : Jan 8, 2026, 01:33 PM IST
  • ಹೃದಯಕ್ಕೆ ಮದ್ಯಪಾನ, ಧೂಮಪಾನ ಕಾರಣ ಅಲ್ಲವೇ ಅಲ್ಲ
  • ಯಾವುದೇ ಚಟ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂದರೂ ಹೃದಯಘಾತ ಆಗ್ತಿದೆ
  • ಇಂತಹ ಗಾಳಿ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಸೇರಿಕೊಂಡರೆ ಭಾರೀ ಅಪಾಯ

Trending Photos

EPFO ಮಾಸಿಕ ವೇತನ ಮಿತಿ 25‌ ರಿಂದ 30 ಸಾವಿರಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಳ : ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಬಿಗ್‌ ಅಪ್‌ಡೇಟ್
camera icon6
EPFO wage cap increase
EPFO ಮಾಸಿಕ ವೇತನ ಮಿತಿ 25‌ ರಿಂದ 30 ಸಾವಿರಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಳ : ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಬಿಗ್‌ ಅಪ್‌ಡೇಟ್
ನಿಮ್ಮ ಹಲ್ಲುಗಳ ನಡುವೆ ಅಂತರವಿದೆಯೇ..? ಹಾಗಿದ್ರೆ ನೀವು ದುರಾದೃಷ್ಟವಂತರು.. ಕಾರಣ ಇಲ್ಲಿದೆ ನೋಡಿ..
camera icon6
Gap Between Teeth
ನಿಮ್ಮ ಹಲ್ಲುಗಳ ನಡುವೆ ಅಂತರವಿದೆಯೇ..? ಹಾಗಿದ್ರೆ ನೀವು ದುರಾದೃಷ್ಟವಂತರು.. ಕಾರಣ ಇಲ್ಲಿದೆ ನೋಡಿ..
ಸಾಮಾಜಿಕ ನ್ಯಾಯದ ಹಾದಿಯಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಮೈಲುಗಲ್ಲು ನಿರ್ಮಿಸಿದ ಸಿಎಂ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ..!
camera icon6
Siddaramaiah record
ಸಾಮಾಜಿಕ ನ್ಯಾಯದ ಹಾದಿಯಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಮೈಲುಗಲ್ಲು ನಿರ್ಮಿಸಿದ ಸಿಎಂ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ..!
RCB ಗೋಲ್ಡನ್‌ ಗರ್ಲ್‌ ಮತ್ತಷ್ಟು..ಮತ್ತಷ್ಟು ಗ್ಲಾಮರ್‌.. ಸ್ಟನ್ನಿಂಗ್‌ ಲುಕ್‌ನಲ್ಲಿ ಸ್ಮೃತಿ ಮಂಧಾನ ಫೋಟೋಸ್‌!
camera icon5
RCB ಗೋಲ್ಡನ್‌ ಗರ್ಲ್‌ ಮತ್ತಷ್ಟು..ಮತ್ತಷ್ಟು ಗ್ಲಾಮರ್‌.. ಸ್ಟನ್ನಿಂಗ್‌ ಲುಕ್‌ನಲ್ಲಿ ಸ್ಮೃತಿ ಮಂಧಾನ ಫೋಟೋಸ್‌!
ನಿಮ್ಮ ಹೃದಯ ಎಷ್ಟೊಂದು ಅಪಾಯದಲ್ಲಿದೆ ಗೊತ್ತಾ.. ಮದ್ಯಪಾನ, ಧೂಮಪಾನ ಮಾಡ್ತಿಲ್ಲವೆಂದರೂ ಹಾರ್ಟ್‌ ಅಟ್ಯಾಕ್‌.. ಕಾರಣವೇನು?

ನಗರದಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುವಂತವರು ಹೃದಯ ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಅತ್ಯಂತ ಮುಖ್ಯವಾಗಿದೆ. ಮೊದಲು ಮದ್ಯಪಾನ, ಧೂಮಪಾನ, ಸರಿಯಾದ ವ್ಯಾಯಾಮ ಮಾಡದೇ ಇರುವುದು ಸೇರಿದಂತೆ ಇತರೆ ಜೀವನಶೈಲಿಯ ಕೆಲವು ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಕಾರಣ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತಿತ್ತು. ಆದರೆ ಈಗ ಕಾಲ ಬದಲಾಗಿದ್ದರಿಂದ ಎಲ್ಲಿ ನೋಡಿದರೂ ಕಾರ್ಖಾನೆಯಲ್ಲಿ ಬಸ್ತುಗಳು ತುಂಬಿರುವಂತೆ ರಸ್ತೆ ರಸ್ತೆಗೂ ವಾಹನಗಳು ತುಂಬಿವೆ. ಇವುಗಳಿಂದ ನಮ್ಮ ಹೃದಯಕ್ಕೆ ಭಾರೀ ಎಫೆಕ್ಟ್‌ ಎದೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುದೆ. 

Add Zee News as a Preferred Source

ಯಾವುದೇ ಚಟ ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ ಎನ್ನುವ ವ್ಯಕ್ತಿಯೂ ಇಂದಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಅನಾರೋಗ್ಯವನ್ನ ಎದುರಿಸುತ್ತಿದ್ದಾನೆ. ವಾಹನಗಳಿಂದ ಹೊರ ಸೂಸುವ ವಾಯುಮಾಲಿನ್ಯವೂ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ಹೃದಯಘಾತದಂತಹ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ತಂದೊಡ್ಡುತ್ತಿದೆ. ಕಲುಷಿತ ಗಾಳಿಯು ನಮ್ಮ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಸೇರಿಕೊಂಡು ಹಲವಾರು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ತೊಂದರೆಗಳನ್ನು ಕೊಡುತ್ತದೆ.

ಕೆಟ್ಟ ಗಾಳಿಯು ಮೊದಲು ನಮ್ಮ ಶ್ವಾಸಕೋಶಕ್ಕೆ ಹಾನಿ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಎಂದು ಅಧ್ಯಯನಗಳು ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದವು. ಆದರೆ ಈಗ ವಾಯು ಮಾಲಿನ್ಯ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಆಗೋಗಿದೆ. ಇದರಲ್ಲಿನ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಕಣಗಳು ಸಾರಜನಕ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಮತ್ತು ಕಾರ್ಬನ್ ಮಾನಾಕ್ಸೈಡ್ ಇರುವಂತ ಗಾಳಿಯನ್ನ ಉಸಿರಾಡಿದಾಗ ಶ್ವಾಸಕೋಶದ ಮೂಲಕ ಹಾದು ರಕ್ತಪ್ರವಾಹವನ್ನು ಸೇರುತ್ತದೆ. 

ಬಳಿಕ ಉರಿಯೂತ ಹಾಗೂ ಆಕ್ಸಿಡೇಟಿವ್ ಒತ್ತಡ ಉಂಟುಮಾಡುತ್ತವೆ. ರಕ್ತನಾಳಗಳಲ್ಲಿನ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಒಳಪದರ ಎಂಡೋಥೀಲಿಯಂ ಅನ್ನು ಹಾನಿಗಿಡುಮಾಡುತ್ತವೆ. ರಕ್ತವನ್ನು ದಪ್ಪ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಹೀಗಾಗುವುದರಿಂದ ರಕ್ತವೂ ಹೆಪ್ಪುಗಟ್ಟುತ್ತದೆ. ರಕ್ತ ಹೆಪ್ಪುಗಟ್ಟಿದರೆ ಹೃದಯಕ್ಕೆ ಆಮ್ಲಜನಕದ ಪೂರೈಕೆ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿ ಹೃದಯಘಾತದಂತಹ ಅಪಾಯ ನಮಗೆ ಎದುರಾಗುತ್ತದೆ.  

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಚಳಿಗಾಲದಲ್ಲಿ ಯಾವ ಸೂಪ್‌ ಕುಡಿದರೆ ಉತ್ತಮ.. ಇದನ್ನು ಕುಡಿಯುವುದರಿಂದ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಇವೆ ಭಾರೀ ಪ್ರಯೋಜನಾಗಳು    

ಇದರಿಂದ ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಎಂದರೆ ನಗರದ ಟ್ರಾಫಿಕ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಓಡಾಡಬಾರದು. ಆದಷ್ಟು ದೇಹಕ್ಕೆ ವಾಯುಮಾಲಿನ್ಯ ಆಗುವುದನ್ನು ತಡೆಯಬೇಕು. ಅಂದರೆ ಹೊರಗಿನ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಎನ್‌95ನಂತಹ ಮಾಸ್ಕ್‌ಗಳನ್ನು ಹೊರಗೆ ಬಂದಾಗ ಧರಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಆದಷ್ಟು ನಗರಗಳಿಗಿಂತ ಹಳ್ಳಿಯ ಜೀವನ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಪುಷ್ಠಿ ನೀಡುತ್ತದೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಮಟನ್‌ ಊಟ ತಿಂದ ನಂತರ ಇಲ್ಲಿರುವ ಯಾವುದನ್ನೂ ತಿನ್ನಲೇಬಾರದು.. ಜೀವಕ್ಕೂ ಅಪಾಯ ತರೋದು ಪಕ್ಕಾ!

About the Author

Bhimappa

ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಸದ್ಯ ಡಿಜಿಟಲ್ (ವೆಬ್‌ಸೈಟ್‌) ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ರಾಜಕೀಯ, ಸ್ಫೋರ್ಟ್ಸ್‌, ಸಿನಿಮಾ, ಆರೋಗ್ಯ, ಎಂಟರ್ಟೈನ್‌ಮೆಂಟ್, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌, ವೈರಲ್‌ ಸುದ್ದಿಗಳನ್ನು ಓದುಗರಿಗೆ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಪದವಿ ಹಾಗೂ ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ಪದವಿಯಲ್ಲಿ ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮವನ್ನು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿರುವ ಇವರು ಪ್ರಜಾವಾಣಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ವರ್ಷ ಅಪ್ರೆಂಟಿಸ್‌ ಹಾಗೂ ನ್ಯೂಸ್‌ಫಸ್ಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಡಿಜಿಟಲ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಿದ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ.

...Read More

heart attackAir pollutionHeart diseasecan air pollution cause heart attacksdoes air pollution cause heart attacks

Trending News