ನಿಮ್ಮ ಹೃದಯ ಎಷ್ಟೊಂದು ಅಪಾಯದಲ್ಲಿದೆ ಗೊತ್ತಾ.. ಮದ್ಯಪಾನ, ಧೂಮಪಾನ ಮಾಡ್ತಿಲ್ಲವೆಂದರೂ ಹಾರ್ಟ್‌ ಅಟ್ಯಾಕ್‌.. ಕಾರಣವೇನು?

ನಗರದಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುವಂತವರು ಹೃದಯ ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಅತ್ಯಂತ ಮುಖ್ಯವಾಗಿದೆ. ಮೊದಲು ಮದ್ಯಪಾನ, ಧೂಮಪಾನ, ಸರಿಯಾದ ವ್ಯಾಯಾಮ ಮಾಡದೇ ಇರುವುದು ಸೇರಿದಂತೆ ಇತರೆ ಜೀವನಶೈಲಿಯ ಕೆಲವು ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಕಾರಣ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತಿತ್ತು. ಆದರೆ ಈಗ ಕಾಲ ಬದಲಾಗಿದ್ದರಿಂದ ಎಲ್ಲಿ ನೋಡಿದರೂ ಕಾರ್ಖಾನೆಯಲ್ಲಿ ಬಸ್ತುಗಳು ತುಂಬಿರುವಂತೆ ರಸ್ತೆ ರಸ್ತೆಗೂ ವಾಹನಗಳು ತುಂಬಿವೆ. ಇವುಗಳಿಂದ ನಮ್ಮ ಹೃದಯಕ್ಕೆ ಭಾರೀ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಎದೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುದೆ.
ಯಾವುದೇ ಚಟ ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ ಎನ್ನುವ ವ್ಯಕ್ತಿಯೂ ಇಂದಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಅನಾರೋಗ್ಯವನ್ನ ಎದುರಿಸುತ್ತಿದ್ದಾನೆ. ವಾಹನಗಳಿಂದ ಹೊರ ಸೂಸುವ ವಾಯುಮಾಲಿನ್ಯವೂ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ಹೃದಯಘಾತದಂತಹ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ತಂದೊಡ್ಡುತ್ತಿದೆ. ಕಲುಷಿತ ಗಾಳಿಯು ನಮ್ಮ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಸೇರಿಕೊಂಡು ಹಲವಾರು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ತೊಂದರೆಗಳನ್ನು ಕೊಡುತ್ತದೆ.
ಕೆಟ್ಟ ಗಾಳಿಯು ಮೊದಲು ನಮ್ಮ ಶ್ವಾಸಕೋಶಕ್ಕೆ ಹಾನಿ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಎಂದು ಅಧ್ಯಯನಗಳು ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದವು. ಆದರೆ ಈಗ ವಾಯು ಮಾಲಿನ್ಯ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಆಗೋಗಿದೆ. ಇದರಲ್ಲಿನ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಕಣಗಳು ಸಾರಜನಕ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಮತ್ತು ಕಾರ್ಬನ್ ಮಾನಾಕ್ಸೈಡ್ ಇರುವಂತ ಗಾಳಿಯನ್ನ ಉಸಿರಾಡಿದಾಗ ಶ್ವಾಸಕೋಶದ ಮೂಲಕ ಹಾದು ರಕ್ತಪ್ರವಾಹವನ್ನು ಸೇರುತ್ತದೆ.
ಬಳಿಕ ಉರಿಯೂತ ಹಾಗೂ ಆಕ್ಸಿಡೇಟಿವ್ ಒತ್ತಡ ಉಂಟುಮಾಡುತ್ತವೆ. ರಕ್ತನಾಳಗಳಲ್ಲಿನ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಒಳಪದರ ಎಂಡೋಥೀಲಿಯಂ ಅನ್ನು ಹಾನಿಗಿಡುಮಾಡುತ್ತವೆ. ರಕ್ತವನ್ನು ದಪ್ಪ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಹೀಗಾಗುವುದರಿಂದ ರಕ್ತವೂ ಹೆಪ್ಪುಗಟ್ಟುತ್ತದೆ. ರಕ್ತ ಹೆಪ್ಪುಗಟ್ಟಿದರೆ ಹೃದಯಕ್ಕೆ ಆಮ್ಲಜನಕದ ಪೂರೈಕೆ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿ ಹೃದಯಘಾತದಂತಹ ಅಪಾಯ ನಮಗೆ ಎದುರಾಗುತ್ತದೆ.
ಇದರಿಂದ ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಎಂದರೆ ನಗರದ ಟ್ರಾಫಿಕ್ಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಓಡಾಡಬಾರದು. ಆದಷ್ಟು ದೇಹಕ್ಕೆ ವಾಯುಮಾಲಿನ್ಯ ಆಗುವುದನ್ನು ತಡೆಯಬೇಕು. ಅಂದರೆ ಹೊರಗಿನ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಎನ್95ನಂತಹ ಮಾಸ್ಕ್ಗಳನ್ನು ಹೊರಗೆ ಬಂದಾಗ ಧರಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಆದಷ್ಟು ನಗರಗಳಿಗಿಂತ ಹಳ್ಳಿಯ ಜೀವನ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಪುಷ್ಠಿ ನೀಡುತ್ತದೆ.
