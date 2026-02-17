English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
ನೈಸರ್ಗಿಕವಾಗಿ ಶುಗರ್‌ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಈ ಎಲೆ ಬಹಳ ಉಪಯುಕ್ತವಾಗಿದೆ.  

Written by - Zee Kannada News Desk | Last Updated : Feb 17, 2026, 03:45 PM IST
Ajwain Leaves: ಅಜ್ವೈನ್ ಎಲೆಗಳು ಪರಿಮಳಯುಕ್ತ ಹಾಗೂ ಔಷಧೀಯ ಗುಣಗಳಿಂದ ಸಮೃದ್ಧವಾದ ಸಸ್ಯವಾಗಿದೆ. ಇವು ಜೀರ್ಣಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಸುಧಾರಿಸಲು, ಆಮ್ಲೀಯತೆ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ಮತ್ತು ಹೊಟ್ಟೆಯ ತೊಂದರೆಗಳನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸಲು ಸಹಾಯಕವೆಂದು ಪರಂಪರೆಯಿಂದ ನಂಬಲಾಗಿದೆ. ವಿಟಮಿನ್ A, C, ಸೆಲೆನಿಯಮ್ ಮತ್ತು ಸತುವುಗಳಂತಹ ಪೋಷಕಾಂಶಗಳು ಇದರಲ್ಲಿ ಇರುವುದರಿಂದ ದೇಹಕ್ಕೆ ಉಪಕಾರಿಯಾಗುತ್ತದೆ.

Add Zee News as a Preferred Source

ಅಜ್ವೈನ್ ಎಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಇರುವ ಉತ್ಕರ್ಷಣ ನಿರೋಧಕಗಳು ರೋಗನಿರೋಧಕ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡಬಹುದು. ಕಾಲಮಾನ ಬದಲಾದಾಗ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಶೀತ, ಕೆಮ್ಮು ಮುಂತಾದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸಲು ಇದು ಉಪಯೋಗಕರವೆಂದು ಆಯುರ್ವೇದದಲ್ಲಿ ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ. ಜೀರ್ಣ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಮತ್ತು ಮುಟ್ಟಿನ ನೋವಿನಂತಹ ಕೆಲವು ತೊಂದರೆಗಳಿಗೆ ಸಹ ಇದನ್ನು ಮನೆಮದ್ದು ರೂಪದಲ್ಲಿ ಬಳಸುತ್ತಾರೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ದೇಹದಲ್ಲಿ ಯಾವ ಅಂಗ ಹೆಚ್ಚು ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಗೊತ್ತಾ? 99% ಜನರಿಗೆ ವಿಚಾರ ತಿಳಿದೇ ಇರಲ್ಲ!

ಡಯಾಬಿಟಿಸ್‌ ನಿಯಂತ್ರಣಕ್ಕೂ ಅಜ್ವೈನ್ ಎಲೆಗಳು ಸಹಾಯಕವಾಗಬಹುದು ಎಂಬ ಮಾತುಗಳಿವೆ. ಆದರೆ ಶುಗರ್ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಆಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಹೇಳುವುದಕ್ಕೆ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಸಲಹೆ ಅಗತ್ಯ. ಡಯಾಬಿಟಿಸ್ ಇರುವವರು ಯಾವುದೇ ಗಿಡಮೂಲಿಕೆಗಳನ್ನು ನಿಯಮಿತವಾಗಿ ಬಳಸುವ ಮೊದಲು ವೈದ್ಯರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸುವುದು ಉತ್ತಮ.

ಅಜ್ವೈನ್ ಎಲೆಗಳನ್ನು ನೇರವಾಗಿ ತಿನ್ನಬಹುದು ಅಥವಾ ಸಲಾಡ್, ಸೂಪ್‌ಗಳಿಗೆ ಸೇರಿಸಬಹುದು. ಇದನ್ನು ಕಷಾಯ ಅಥವಾ ಹರ್ಬಲ್ ಟೀ ರೂಪದಲ್ಲಿಯೂ ಸೇವಿಸಬಹುದು. ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಖಾಲಿ ಹೊಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಕಷಾಯವಾಗಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡರೆ ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರಯೋಜನ ಸಿಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಆಯುರ್ವೇದ ತಜ್ಞರು ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಡುತ್ತಾರೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಈ ಸೂಪರ್‌ಫುಡ್‌ ಸೇವಿಸಿದ್ರೆ ಫ್ಯಾಟಿ ಲಿವರ್‌ ಸಮಸ್ಯೆಯಿಂದ ಸಿಗುತ್ತೆ ಮುಕ್ತಿ...

ಮೆಂತ್ಯ ಮತ್ತು ಇತರ ಪರಿಮಳಯುಕ್ತ ಗಿಡಮೂಲಿಕೆಗಳಂತೆ ಅಜ್ವೈನ್ ಸಸ್ಯವನ್ನು ಮನೆಯ ತೋಟದಲ್ಲಿ ಸುಲಭವಾಗಿ ಬೆಳೆಸಬಹುದಾಗಿದೆ. ಇವು ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಸೊಳ್ಳೆಗಳನ್ನು ದೂರವಿಡಲು ಸಹ ಸಹಾಯಕವಾಗಬಹುದು. ಅಡುಗೆಮನೆಯ ತೋಟದಲ್ಲಿ ಇಂತಹ ಸಸ್ಯಗಳನ್ನು ಬೆಳೆಸುವುದರಿಂದ ಆರೋಗ್ಯದ ಜೊತೆಗೆ ಸ್ವಚ್ಛ ಪರಿಸರವೂ ಸಿಗುತ್ತದೆ.

ನೈಸರ್ಗಿಕ ಸಸ್ಯಗಳು ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ನೆರವಾಗಬಹುದು, ಆದರೆ ಅವು ವೈದ್ಯಕೀಯ ಚಿಕಿತ್ಸೆಗೆ ಪರ್ಯಾಯವಲ್ಲ. ಸಮತೋಲನವಾದ ಆಹಾರ, ವ್ಯಾಯಾಮ ಮತ್ತು ವೈದ್ಯರ ಸಲಹೆ ಜೊತೆಗೆ ಇಂತಹ ಗಿಡಮೂಲಿಕೆಗಳನ್ನು ಬಳಿಸಿದರೆ ಉತ್ತಮ ಫಲಿತಾಂಶ ದೊರೆಯುತ್ತದೆ.

