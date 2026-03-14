ಯಾವುದೇ ಡಯೆಟ್‌ ಬೇಡ.. ಈ ಪುಟ್ಟ ಕಾಳು ಬೆರೆಸಿದ ನೀರು ಕುಡಿದ್ರೆ ವಾರದಲ್ಲಿ ಕರಗುತ್ತೆ ಬೊಜ್ಜು!‌ ತೂಕ ಇಳಿಕೆಗೆ ಮಹಾಮಂತ್ರ..

ಪ್ರಸ್ತುತ ಆಧುನಿಕ ಜೀವನಶೈಲಿ ಮತ್ತು ಆಹಾರ ಪದ್ಧತಿಯಿಂದಾಗಿ, ಅನೇಕ ಜನರು ಅಧಿಕ ತೂಕ ಮತ್ತು ಹೊಟ್ಟೆಯ ಸುತ್ತಲೂ ಕೊಬ್ಬು ಸಂಗ್ರಹವಾಗುವಂತಹ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ಪರಿಹಾರವಾಗಿ ಅನೇಕ ವ್ಯಾಯಾಮಗಳನ್ನು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದರೂ ಯಾವುದೇ ಫಲಿತಾಂಶವನ್ನು ಕಾಣದವರಿಗೆ.. ಅಜ್ವೈನ್ ನೀರು ನೈಸರ್ಗಿಕ ಮತ್ತು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ ಪರಿಹಾರವಾಗಿದೆ. ಮಧುಮೇಹ, ಅಧಿಕ ಅಥವಾ ಕಡಿಮೆ ರಕ್ತದೊತ್ತಡ, ಮೊಣಕಾಲು ನೋವು, ಕೀಲು ನೋವು ಮತ್ತು ಬೆನ್ನು ನೋವು ಮುಂತಾದ ಅನೇಕ ಆರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಂದ ಪರಿಹಾರ ಪಡೆಯುವಲ್ಲಿ ಅಜ್ವೈನ್ ನೀರು ತುಂಬಾ ಸಹಾಯಕವಾಗಿದೆ.
ನಮ್ಮ ರೋಗನಿರೋಧಕ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಬಲಪಡಿಸಲು ಅಜ್ವೈನ್ ಒಂದು ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಔಷಧವಾಗಿದೆ. ಆಯುರ್ವೇದದ ಮೂಲ ಗ್ರಂಥವಾದ ಅಷ್ಟಾಂಗ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ, ಮಹರ್ಷಿ ವಾಗ್ಭಟಾಚಾರ್ಯರು ಅಜ್ವೈನ್ನ್ನು ವಾತ, ಪಿತ್ತ ಮತ್ತು ಕಫಗಳ ನಾಶಕ ಎಂದು ವಿವರಿಸುತ್ತಾರೆ. ಅಂದರೆ, ಇದು ಹೊಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಗ್ಯಾಸ್ (ವಾತ), ಆಮ್ಲೀಯತೆ (ಪಿತ್ತ) ಮತ್ತು ಲೋಳೆಯ (ಕಫ) ನಂತಹ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ತಡೆಯುತ್ತದೆ. ಅಜ್ವೈನ್ ನೀರು ವಾತ ದೋಷದಿಂದ ಉಂಟಾಗುವ ಕೀಲು ನೋವು, ದೇಹದ ನೋವು ಮತ್ತು ಹೃದಯ ನೋವಿನಂತಹ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ಪರಿಹಾರವನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ.
ಅಜ್ವೈನ್ ಉತ್ಕರ್ಷಣ ನಿರೋಧಕಗಳು ಮತ್ತು ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ವಿರೋಧಿ ಗುಣ ಮತ್ತು ಪ್ರೋಟೀನ್, ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ, ಕಬ್ಬಿಣ, ನಿಕೋಟಿನಿಕ್ ಆಮ್ಲ, ಕಾರ್ಬೋಹೈಡ್ರೇಟ್ಗಳು ಮತ್ತು ಆಹಾರದ ನಾರಿನಂತಹ ಪೋಷಕಾಂಶಗಳಿಂದ ಸಮೃದ್ಧವಾಗಿದೆ. ಅಜ್ವೈನ್ ನೀರಿನ ನಿಯಮಿತ ಸೇವನೆಯು ಜೀರ್ಣಾಂಗ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಆರೋಗ್ಯಕರವಾಗಿರಿಸುತ್ತದೆ. ಇದು ಹೊಟ್ಟೆ ನೋವು, ಗ್ಯಾಸ್, ಮಲಬದ್ಧತೆ ಮತ್ತು ಆಮ್ಲೀಯತೆಯಂತಹ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಂದ ತ್ವರಿತ ಪರಿಹಾರವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಮಲಬದ್ಧತೆಯಿಂದ ಉಂಟಾಗುವ ಮೂಲವ್ಯಾಧಿಯಂತಹ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ತಡೆಗಟ್ಟುವಲ್ಲಿಯೂ ಇದು ತುಂಬಾ ಉಪಯುಕ್ತವಾಗಿದೆ.
ಅಜ್ವೈನ್ ನೀರನ್ನು ತಯಾರಿಸುವ ವಿಧಾನ:
ರಾತ್ರಿ ಮಲಗುವ ಮುನ್ನ ಅರ್ಧ ಚಮಚ ಅಜ್ವೈನ್ ಅನ್ನು ಒಂದು ಲೋಟ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ನೆನೆಸಿಡಿ. ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಖಾಲಿ ಹೊಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಕುಡಿಯಿರಿ.. ತೂಕ ಇಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಬಯಸುವವರು ಇದನ್ನು ಬಿಸಿಯಾಗಿ ಕುಡಿದರೆ ಉತ್ತಮ ಫಲಿತಾಂಶ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಇನ್ನೊಂದು ವಿಧಾನದಲ್ಲಿ, ಅಜ್ವೈನ್ ಅನ್ನು ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಕುದಿಸಿ ತಣ್ಣಗಾದ ನಂತರ ನೀರನ್ನು ಕುಡಿಯಬಹುದು. ಮುಟ್ಟಿನ ನೋವು ಮತ್ತು ಗಂಟಲು ನೋವಿಗೆ ಈ ವಿಧಾನವು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಸಹಾಯಕವಾಗಿದೆ.