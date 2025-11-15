English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • ಈ ಪುಟ್ಟ ಬೀಜ ಜಗಿದರೆ ಸಾಕು ಗಂಟುಗಳಲ್ಲಿ ಅಂಟಿ ಕುಳಿತ ಯುರಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ಕರಗಿ ಹೋಗುವುದು, ಕಿಡ್ನಿ ಸ್ಟೋನ್‌ ಕರಗಿ ಹೊರಬರುವುದು!

ಈ ಪುಟ್ಟ ಬೀಜ ಜಗಿದರೆ ಸಾಕು ಗಂಟುಗಳಲ್ಲಿ ಅಂಟಿ ಕುಳಿತ ಯುರಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ಕರಗಿ ಹೋಗುವುದು, ಕಿಡ್ನಿ ಸ್ಟೋನ್‌ ಕರಗಿ ಹೊರಬರುವುದು!

kidney stones remedies: ಕಿಡ್ನಿ ಸ್ಟೋನ್‌ಗೆ ಕೆಲವು ಮನೆಮದ್ದುಗಳ ಮೂಲಕ ಪರಿಹಾರ ಪಡೆಯಬಹುದು. ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಊಟದ ನಂತರ ಈ  ಪುಟ್ಟ ಬೀಜ ಜಗಿದರೆ ಗಂಟುಗಳಲ್ಲಿ ಅಂಟಿ ಕುಳಿತ ಯುರಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ಕರಗಿ ಹೋಗುವುದು.   

Written by - Chetana Devarmani | Last Updated : Nov 15, 2025, 07:17 PM IST
  • ಈ ಪುಟ್ಟ ಬೀಜ ಜಗಿಯಿರಿ
  • ಯುರಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ನಿಯಂತ್ರಣ
  • ಕಿಡ್ನಿ ಸ್ಟೋನ್‌ ಕರಗಿ ಹೊರಬರುವುದು!

ಈ ಪುಟ್ಟ ಬೀಜ ಜಗಿದರೆ ಸಾಕು ಗಂಟುಗಳಲ್ಲಿ ಅಂಟಿ ಕುಳಿತ ಯುರಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ಕರಗಿ ಹೋಗುವುದು, ಕಿಡ್ನಿ ಸ್ಟೋನ್‌ ಕರಗಿ ಹೊರಬರುವುದು!

kidney stones remedies : ಅಜ್ವೈನ್ ಸೇವನೆಯಿಂದ ಯುರಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ಮಟ್ಟ ನಿಯಂತ್ರಣಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಕಿಡ್ನಿ ಸ್ಟೋನ್‌ ಸಹ ಕರಗಿ ಹೋಗುತ್ತದೆ. ಈ ಮಸಾಲೆ ಔಷಧಿ ಇಲ್ಲದೆ ಯುರಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ನಿಯಂತ್ರಿಸುತ್ತದೆ. 

ಮೊಣಕಾಲುಗಳಲ್ಲಿ ನೋವು ಮತ್ತು ಊತ, ಹೆಬ್ಬೆರಳು ನೋವು, ಕೈ ಗಂಟು ಗಳಲ್ಲಿನ ನೋವು ಯುರಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ಹೆಚ್ಚಳದ ಲಕ್ಷಣಗಳಾಗಿವೆ. ಯುರಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ಮಟ್ಟವು ಹೆಚ್ಚಾಗಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದಾಗ ಅದರ ಲಕ್ಷಣಗಳು ದೇಹದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುತ್ತವೆ. 

ಅಜ್ವೈನ್ ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ, ಥಯಾಮಿನ್, ರೈಬೋಫ್ಲಾವಿನ್, ರಂಜಕ, ಕಬ್ಬಿಣ ಮತ್ತು ನಿಯಾಸಿನ್‌ಗಳನ್ನು ಹೇರಳವಾಗಿ ಒಳಗೊಂಡಿದೆ. ಅಜ್ವೈನ್ ಪೌಷ್ಟಿಕಾಂಶಗಳಲ್ಲಿ ಸಮೃದ್ಧವಾಗಿರುವ ಮಸಾಲೆಯಾಗಿದೆ.  ಪ್ರೋಟೀನ್, ಕೊಬ್ಬು, ಖನಿಜಗಳು, ಫೈಬರ್, ಕಾರ್ಬೋಹೈಡ್ರೇಟ್‌ಗಳು ಹೊಂದಿದೆ.

ಅಧಿಕ ಯುರಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ಸಮಸ್ಯೆ ಇರುವವರು ಅಜ್ವೈನ್ ನೀರನ್ನು ತಯಾರಿಸಿ ಸೇವಿಸಬಹುದು. ಇದರಿಂದ ಕೀಲು ನೋವು ಸಹ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತದೆ. ಒಂದು ಲೋಟ ನೀರಿಗೆ ಒಂದು ಚಮಚ ಅಜ್ವೈನ್ ಸೇರಿಸಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕುದಿಸಿ. ನಂತರ ಗ್ಯಾಸ್‌ ಆಫ್ ಮಾಡಿ. ಉಗುರು ಬೆಚ್ಚಗಿನ ನೀರನ್ನು ಸೇವಿಸಿ.

ಅಜ್ವೈನ್ ಹುರಿದು ತಿನ್ನುವ ಮೂಲಕವೂ ಯುರಿಕ್‌ ಆಸಿಡ್‌ ಮಟ್ಟವನ್ನ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಬಹುದು. ಇದರಿಂದ ಮಂಡಿ ನೋವು ಸಹ ಗುಣವಾಗುತ್ತದೆ. 

ಸೂಚನೆ: ಪ್ರಿಯ ಓದುಗರೇ, ಈ ಲೇಖನವು ಮನೆಮದ್ದುಗಳು ಮತ್ತು ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಆಧರಿಸಿದೆ. ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ ಇದನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸುವುದಿಲ್ಲ. 

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ : ಅಧಿಕ ರಕ್ತದೊತ್ತಡ ಇರುವವರು ಶುಂಠಿ ಟೀ ಕುಡಿಯಬಹುದೇ? ತಜ್ಞರು ಹೇಳಿದ್ದೇನು?

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ : ರಾತ್ರಿ ವೇಳೆ ಮೊಸರು ಏಕೆ ತಿನ್ನಬಾರದು..? ಇಲ್ಲಿದೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿ

About the Author

Chetana Devarmani

" ಚೇತನಾ ದೇವರಮನಿ ಅವರು ಪ್ರಸ್ತುತ ʻಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ʼ ವೆಬ್‌ನಲ್ಲಿ Senior Sub Editor ಆಗಿ ಕರ್ತವ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಚೇತನಾ ದೇವರಮನಿ ಅವರು ಅನುಭವಿ ಪತ್ರಕರ್ತರಾಗಿದ್ದು, ಮಾಧ್ಯಮ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ 7 ವರ್ಷಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಸಿನಿಮಾ, ಕ್ರೈಂ, ಆರೋಗ್ಯ, ಬ್ಯುಸಿನೆಸ್, ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಸೇರಿದಂತೆ ವಿವಿಧ ವಿಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. 2018ರಲ್ಲಿ ʻರಾಮೋಜಿ ಗ್ರೂಪ್‌ʼನ ಈಟಿವಿ ಭಾರತ ಕರ್ನಾಟಕ ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮ ವೃತ್ತಿಜೀವನ ಆರಂಭಿಸಿದ ಇವರು ಮೂರು ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಬಳಿಕ 2021 ರಲ್ಲಿ ʻಇಂಡಿಯಾ ಡಾಟ್‌ ಕಾಮ್‌ʼನ ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ ವೆಬ್‌ ತಂಡ ಸೇರಿದರು. ...Read More

