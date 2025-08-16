English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

ಮದ್ಯ V/S ಸಿಗರೇಟ್... ಈ ಎರಡರಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಅತ್ಯಂತ ಅಪಾಯಕಾರಿ ಗೊತ್ತೆ.?

Alcohol vs Cigarette : ಮದ್ಯ, ಸಿಗರೇಟ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಎಲ್ಲಾ ಮಾದಕ ವಸ್ತುಗಳು ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಹಾನಿಕಾರಕ, ಆದರೆ ತಜ್ಞರ ಪ್ರಕಾರ ಯಾವ ಚಟವು ಹೆಚ್ಚು ಮಾರಕ..? ಬನ್ನಿ ಈ ಕುರಿತು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳೋಣ..

Written by - Krishna N K | Last Updated : Aug 16, 2025, 09:45 PM IST
    • ಮದ್ಯ, ಸಿಗರೇಟ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಎಲ್ಲಾ ಮಾದಕ ವಸ್ತುಗಳು ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಹಾನಿಕಾರಕ
    • ಮದ್ಯ, ಸಿಗರೇಟ್ ಈ ಎರಡೂ ದೇಹಕ್ಕೆ ವಿಭಿನ್ನ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಹಾನಿ ಮಾಡುತ್ತವೆ.
    • ಯಾವುದೇ ಮಾದಕ ವಸ್ತುಗಳ ಸೇವನೆಯು ದೇಹ ಮತ್ತು ಮಾನಸಿಕ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಅಪಾಯಕಾರಿ

ಮದ್ಯ V/S ಸಿಗರೇಟ್... ಈ ಎರಡರಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಅತ್ಯಂತ ಅಪಾಯಕಾರಿ ಗೊತ್ತೆ.?

Health care tips : ಜನರು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಮೋಜು ಮಾಡಲು, ಒತ್ತಡವನ್ನು ನಿವಾರಿಸಲು ಅಥವಾ ಸ್ನೇಹಿತರೊಂದಿಗೆ ಸಮಯ ಕಳೆಯಲು ಮಾದಕ ದ್ರವ್ಯಗಳ ಸೇವನೆ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ.. ಸತ್ಯವೆಂದರೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ರೀತಿಯ ವ್ಯಸನವು ದೇಹದ ಕೆಲವು ಭಾಗಗಳಿಗೆ ಹಾನಿ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಒಂದೇ ವ್ಯತ್ಯಾಸವೆಂದರೆ ಕೆಲವು ವ್ಯಸನಗಳು ನಿಧಾನವಾಗಿ ಮತ್ತು ಇನ್ನೂ ಕೆಲವು ಬಹುಬೇಗನೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತವೆ. ಮದ್ಯ, ಸಿಗರೇಟ್ ಈ ಎರಡೂ ದೇಹಕ್ಕೆ ವಿಭಿನ್ನ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಹಾನಿ ಮಾಡುತ್ತವೆ. 

ಯಾವುದೇ ಮಾದಕ ವಸ್ತುಗಳ ಸೇವನೆಯು ದೇಹ ಮತ್ತು ಮಾನಸಿಕ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಅಪಾಯಕಾರಿ ಎಂದು ಡಾ. ಸರಿನ್ ವಿವರಿಸುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಈ ಚಟಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ದೇಹಕ್ಕೆ ಅತ್ಯಂತ ವೇಗವಾಗಿ ಮತ್ತು ತೀವ್ರವಾಗಿ ಹಾನಿ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳುವುದು ಮುಖ್ಯ.

ಮದ್ಯಪಾನವು ಯಕೃತ್ತಿನ ಶತ್ರು : ಮದ್ಯಪಾನವು ಯಕೃತ್ತಿಗೆ ಹಾನಿ ಮಾಡುತ್ತದೆ, ಇದು ನೇರವಾಗಿ ಯಕೃತ್ತಿನ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ. ಕೊಬ್ಬಿನ ಯಕೃತ್ತು ಮತ್ತು ಯಕೃತ್ತಿನ ಸಿರೋಸಿಸ್‌ನಂತಹ ಕಾಯಿಲೆಗಳಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಮದ್ಯ ಸೇವನೆ ಬಿಟ್ಟುಬಿಡಿ.

ಮೆದುಳಿನ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ : ದೀರ್ಘಕಾಲ ಮದ್ಯಪಾನ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಸ್ಮರಣಶಕ್ತಿ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಖಿನ್ನತೆಯ ಅಪಾಯ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ಅಲ್ಲದೆ, ಅತಿಯಾದ ಮದ್ಯ ಸೇವನೆಯು ರಕ್ತದೊತ್ತಡ ಮತ್ತು ಹೃದಯಾಘಾತದ ಅಪಾಯವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ.

ಸಿಗರೇಟಿನಲ್ಲಿರುವ ವಿಷಗಳು ಶ್ವಾಸಕೋಶದ ಶತ್ರು : ಸಿಗರೇಟು ಸೇದುವುದರಿಂದ ಶ್ವಾಸಕೋಶದ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್, ದೀರ್ಘಕಾಲದ ಬ್ರಾಂಕೈಟಿಸ್ ಮತ್ತು ಆಸ್ತಮಾದಂತಹ ಗಂಭೀರ ಕಾಯಿಲೆಗಳು ಉಂಟಾಗಬಹುದು. ನಿಕೋಟಿನ್ ಅಪಧಮನಿಗಳನ್ನು ಸಂಕುಚಿತಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ, ಹೃದಯಾಘಾತ ಮತ್ತು ಪಾರ್ಶ್ವವಾಯು ಅಪಾಯವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ.

ಚರ್ಮ ಮತ್ತು ರೋಗನಿರೋಧಕ ವ್ಯವಸ್ಥೆ : ಸಿಗರೇಟ್ ಸೇದುವವರ ಚರ್ಮವು ಬೇಗನೆ ವಯಸ್ಸಾದಂತೆ ಕಾಣಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ದೇಹದ ರೋಗನಿರೋಧಕ ಶಕ್ತಿ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ. ಅಲ್ಲದೆ, ಸ್ಮರಣಶಕ್ತಿ, ಗಮನ ಮತ್ತು ನಿರ್ಧಾರ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯದ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ.

ಮಾನಸಿಕ ಆರೋಗ್ಯ : ದೀರ್ಘಕಾಲೀನ ಬಳಕೆಯು ಆತಂಕ, ಖಿನ್ನತೆ ಮತ್ತು ಮಾನಸಿಕ ಗೊಂದಲಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು. ಸಿಗರೇಟ್‌, ಗಾಂಜಾ ಪರಿಣಾಮಗಳು ತಕ್ಷಣವೇ ಮಾರಕವಾಗುವುದಿಲ್ಲ, ಆದರೆ ಮಾನಸಿಕ ಆರೋಗ್ಯದ ಮೇಲೆ ಪ್ರಮುಖ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತವೆ.

ಈ ಎರಡರಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಅತ್ಯಂತ ಅಪಾಯಕಾರಿ? : ಸಿಗರೇಟಿನಲ್ಲಿರುವ ನಿಕೋಟಿನ್ ಮತ್ತು ಟಾರ್ ಶ್ವಾಸಕೋಶ ಮತ್ತು ಹೃದಯವನ್ನು ಬೇಗನೆ ಹಾನಿಗೊಳಿಸುತ್ತವೆ. ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ ಯಕೃತ್ತು ಮತ್ತು ಹೃದಯಕ್ಕೆ ಅಪಾಯಕಾರಿ. ಅತ್ಯಂತ ಅಪಾಯಕಾರಿ ಚಟವೆಂದರೆ ಸಿಗರೇಟ್, ಇದು ಕ್ಯಾನ್ಸರ್‌ನಂತಹ ಕಾಯಿಲೆಗಳಿಗೆ ಪ್ರಮುಖ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ.

