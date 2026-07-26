/ಮುಖದ ಹೊಳಪು, ಉದ್ದ ಕೂದಲು ಬೇಕೇ? ಮೊಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿದೆ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಸೌಂದರ್ಯದ ರಹಸ್ಯ!

Eggs Nutrition and Health Benefits: ಮೊಟ್ಟೆ (Egg) ಆರೋಗ್ಯಕರ ಆಹಾರ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಚರ್ಮ ಮತ್ತು ಕೂದಲಿನ ಆರೈಕೆಯಲ್ಲಿಯೂ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸುತ್ತದೆ ಎಂಬ ಅಭಿಪ್ರಾಯವನ್ನ ಪೌಷ್ಟಿಕ ತಜ್ಞರು ಮತ್ತು ಚರ್ಮರೋಗ ತಜ್ಞರು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಉತ್ತಮ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಪ್ರೋಟೀನ್, ಬಯೋಟಿನ್, ವಿಟಮಿನ್ A, D, E, B12 ಹಾಗೂ ಇತರ ಪೋಷಕಾಂಶಗಳಿಂದ ಸಮೃದ್ಧವಾಗಿರುವ ಮೊಟ್ಟೆ ದೇಹದ ಜೊತೆಗೆ ಚರ್ಮ ಮತ್ತು ಕೂದಲಿನ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೂ ಸಹಕಾರಿಯಾಗಬಹುದು. ಆದರೆ ಮೊಟ್ಟೆಯನ್ನ ಮುಖ ಅಥವಾ ಕೂದಲಿಗೆ ಹಚ್ಚುವುದರಿಂದ ಸಿಗುವ ಪ್ರಯೋಜನಗಳಿಗೆ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಸಾಕ್ಷ್ಯ ಸೀಮಿತವಾಗಿದ್ದು, ಮುಖ್ಯ ಲಾಭವು ಸಮತೋಲಿತ ಆಹಾರದ ಭಾಗವಾಗಿ ಸೇವಿಸಿದಾಗ ದೊರೆಯುತ್ತದೆ ಎಂದು ತಜ್ಞರು ಸೂಚಿಸುತ್ತಾರೆ.
ತಜ್ಞರ ಪ್ರಕಾರ, ಮೊಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿರುವ ಪ್ರೋಟೀನ್ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಕಾಲಜನ್ ಮತ್ತು ಕೆರಾಟಿನ್ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕೆ ನೆರವಾಗುತ್ತದೆ. ಇವು ಚರ್ಮದ ದೃಢತೆ ಮತ್ತು ಕೂದಲಿನ ಬಲವನ್ನ ಕಾಪಾಡುವ ಪ್ರಮುಖ ಅಂಶಗಳಾಗಿವೆ. ಬಯೋಟಿನ್ (Vitamin B7) ಕೂದಲು ಉದುರುವುದನ್ನ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ಹಾಗೂ ಕೂದಲಿನ ಬೆಳವಣಿಗೆಯನ್ನ ಬೆಂಬಲಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಚರ್ಮದ ಆರೋಗ್ಯದ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಮೊಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿರುವ ವಿಟಮಿನ್ A ಮತ್ತು E ಚರ್ಮದ ಕೋಶಗಳ ಪುನರುತ್ಪಾದನೆಗೆ ನೆರವಾಗುತ್ತವೆ. ಲ್ಯುಟಿನ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಕೆಲವು ಪೋಷಕಾಂಶಗಳು ಚರ್ಮದ ತೇವಾಂಶ ಮತ್ತು ಸ್ಥಿತಿಸ್ಥಾಪಕತೆಯನ್ನ ಕಾಪಾಡಲು ಸಹಕಾರಿಯಾಗಬಹುದು ಎಂದು ಅಧ್ಯಯನಗಳು ಸೂಚಿಸಿವೆ.
ಕೂದಲಿನ ಆರೈಕೆಯಲ್ಲಿ ಮೊಟ್ಟೆಯನ್ನ ಹೇರ್ ಮಾಸ್ಕ್ ರೂಪದಲ್ಲೂ ಬಳಸುವ ಪದ್ಧತಿ ಇದೆ. ಜನಪ್ರಿಯ ಮನೆಮದ್ದುಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಮೊಟ್ಟೆಯ ಹಳದಿ ಭಾಗವು ಒಣ ಕೂದಲಿಗೆ ತೇವಾಂಶ ನೀಡಲು ಮತ್ತು ಬಿಳಿ ಭಾಗವು ಕೂದಲಿಗೆ ಹೊಳಪು ನೀಡಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡಬಹುದು ಎನ್ನಲಾಗುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಈ ಪ್ರಯೋಜನಗಳ ಕುರಿತು ಲಭ್ಯವಿರುವ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಸಂಶೋಧನೆ ಸೀಮಿತವಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಒಂದೇ ರೀತಿಯ ಫಲಿತಾಂಶ ದೊರೆಯುತ್ತದೆ ಎಂದು ಹೇಳಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ.
ಕೆಲವು ಸೌಂದರ್ಯ ತಜ್ಞರ ಪ್ರಕಾರ, ಮೊಟ್ಟೆಯ ಬಿಳಿ ಭಾಗವನ್ನ ಮುಖಕ್ಕೆ ಹಚ್ಚಿದರೆ ಚರ್ಮ ತಾತ್ಕಾಲಿಕವಾಗಿ ಬಿಗಿಯಾದ ಅನುಭವ ನೀಡಬಹುದು. ಆದರೆ ಇದು ಶಾಶ್ವತ ಪರಿಣಾಮವಲ್ಲ. ಮೊಟ್ಟೆಯನ್ನ ನೇರವಾಗಿ ಮುಖಕ್ಕೆ ಬಳಸುವ ಮೊದಲು ಅಲರ್ಜಿ ಅಥವಾ ಚರ್ಮದ ಅತಿಸೂಕ್ಷ್ಮತೆ ಇದೆಯೇ ಎಂಬುದನ್ನ ಪರೀಕ್ಷಿಸುವುದು ಅಗತ್ಯ.
ಮೊಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿರುವ ಕೊಬ್ಬಿನಾಮ್ಲಗಳು ಮತ್ತು ವಿಟಮಿನ್ಗಳು ಕೂದಲಿನ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಹೊಳಪನ್ನ ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ನೆರವಾಗಬಹುದು. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಒಣ ಹಾಗೂ ಹಾನಿಗೊಳಗಾದ ಕೂದಲಿಗೆ ಮೊಟ್ಟೆಯ ಆಧಾರಿತ ಹೇರ್ ಪ್ಯಾಕ್ಗಳು ಜನಪ್ರಿಯವಾಗಿವೆ. ಆದರೆ ಇವು ವೈದ್ಯಕೀಯ ಚಿಕಿತ್ಸೆಗೆ ಪರ್ಯಾಯವಲ್ಲವೆಂದು ತಜ್ಞರು ಎಚ್ಚರಿಸುತ್ತಾರೆ.
ಚರ್ಮದ ಮೇಲೆ ಮೊಟ್ಟೆಯನ್ನ ಬಳಸುವಾಗ ಕೆಲವು ಮುನ್ನೆಚ್ಚರಿಕೆಗಳೂ ಅಗತ್ಯ. ಕಚ್ಚಾ ಮೊಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ಇರುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇರುವುದರಿಂದ, ತೆರೆದ ಗಾಯಗಳು ಅಥವಾ ಸೋಂಕು ಇರುವ ಚರ್ಮದ ಮೇಲೆ ಬಳಸಬಾರದು. ಮೊಟ್ಟೆಗೆ ಅಲರ್ಜಿ ಇರುವವರು ಈ ವಿಧಾನವನ್ನ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ತಪ್ಪಿಸಬೇಕು ಎಂದು ವೈದ್ಯರು ಸಲಹೆ ನೀಡುತ್ತಾರೆ.
ಪೌಷ್ಟಿಕ ತಜ್ಞರ ಪ್ರಕಾರ, ಉತ್ತಮ ಚರ್ಮ ಮತ್ತು ಕೂದಲಿಗಾಗಿ ಕೇವಲ ಮೊಟ್ಟೆಯನ್ನೇ ಅವಲಂಬಿಸುವ ಬದಲು ಸಮತೋಲಿತ ಆಹಾರ, ಸಾಕಷ್ಟು ನೀರು, ಸಮರ್ಪಕ ನಿದ್ರೆ ಮತ್ತು ನಿಯಮಿತ ವ್ಯಾಯಾಮವೂ ಅಷ್ಟೇ ಮುಖ್ಯ. ಮೊಟ್ಟೆ ಆ ಆಹಾರ ಪದ್ಧತಿಯ ಒಂದು ಭಾಗವಾಗಿದ್ದರೆ ಉತ್ತಮ ಫಲಿತಾಂಶ ಪಡೆಯಬಹುದು.
ಒಟ್ಟಾರೆ ಮೊಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿರುವ ಪೋಷಕಾಂಶಗಳು ಚರ್ಮ ಮತ್ತು ಕೂದಲಿನ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಸಹಕಾರಿಯಾಗಬಹುದು. ಆದರೆ ಯಾವುದೇ ಮನೆಮದ್ದು ಅಥವಾ ಸೌಂದರ್ಯ ವಿಧಾನವನ್ನ ಅನುಸರಿಸುವ ಮೊದಲು ಚರ್ಮರೋಗ ತಜ್ಞರ ಸಲಹೆ ಪಡೆಯುವುದು ಉತ್ತಮ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಅಲರ್ಜಿ, ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಚರ್ಮ ಅಥವಾ ದೀರ್ಘಕಾಲದ ಚರ್ಮ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿರುವವರು ವೈದ್ಯರ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನದಲ್ಲೇ ಇಂತಹ ಪ್ರಯೋಗಗಳನ್ನ ಮಾಡಬೇಕು.
(ಸೂಚನೆ: ಇಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾದ ಮಾಹಿತಿಯು ಸಾಮಾನ್ಯ ಜ್ಞಾನ ಹಾಗೂ ತಜ್ಞ ಮೂಲಗಳ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನ ಆಧರಿಸಿದೆ. ಇದನ್ನ Zee Kannada News ದೃಢಪಡಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿನ ಸಲಹೆಗಳನ್ನ ಪಾಲಿಸುವ ಮುನ್ನ ತಜ್ಞರ ಸಲಹೆ ಪಡೆಯುವುದು ಉತ್ತಮ.)