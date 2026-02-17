ಆಯಾಸ, ಗ್ಯಾಸ್‌, ಹೊಟ್ಟೆ ಸೆಳೆತದಿಂದ ಮುಕ್ತಿ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಈ ಟೀ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ

Fennel tea benefits: ಸೋಂಪು ಜನರು ವಿವಿಧ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಬಳಸುವ ಮಸಾಲೆಯಾಗಿದೆ. ಇದನ್ನ ಹೊಟ್ಟೆಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನ ನಿವಾರಿಸಲು ಮತ್ತು ಬಾಯಿಯನ್ನ ತಾಜಾಗೊಳಿಸಲು ವ್ಯಾಪಕವಾಗಿ ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ತೂಕ ನಷ್ಟಕ್ಕೆ ಜನರು ಫೆನ್ನೆಲ್ ನೀರನ್ನ ಸಹ ಕುಡಿಯುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಫೆನ್ನೆಲ್ ನೀರಿನಂತೆ, ಫೆನ್ನೆಲ್ ಚಹಾವು ಹೊಟ್ಟೆಯ ಅನೇಕ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನ ನಿವಾರಿಸುತ್ತದೆ. ಇದು ಆಯಾಸ ನಿವಾರಿಸುವಲ್ಲಿಯೂ ಸಹಾಯಕವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ಸೌಮ್ಯವಾದ ಸಿಹಿ ಮತ್ತು ಪರಿಮಳಯುಕ್ತ ಚಹಾವನ್ನ ಒಣಗಿದ ಫೆನ್ನೆಲ್ ಬೀಜಗಳಿಂದ ತಯಾರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಇದು ಅನೇಕ ವಿಧಗಳಲ್ಲಿ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿ. ಫೆನ್ನೆಲ್ ಚಹಾ ಕುಡಿಯುವುದರಿಂದ ಯಾವ ಪ್ರಯೋಜನಗಳು ಸಿಗಲಿವೆ ಅನ್ನೋದರ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲಿದೆ ನೋಡಿ...
ಹೊಟ್ಟೆ ಸೆಳೆತ ಮತ್ತು ಗ್ಯಾಸ್ನಿಂದ ಪರಿಹಾರ: ಸೋಂಪು ಬೀಜಗಳು ಅನೆಥೋಲ್ನಂತಹ ಸಂಯುಕ್ತಗಳನ್ನ ಹೊಂದಿದ್ದು, ಇದು ಹೊಟ್ಟೆಯ ಸ್ನಾಯುಗಳನ್ನ ಸಡಿಲಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ. ಇದು ಕರುಳಿನ ಸೆಳೆತವನ್ನ ತಕ್ಷಣವೇ ಶಮನಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ. ತಿಂದ ನಂತರ ಭಾರವಾದ ಭಾವನೆಗೆ ಇದು ರಾಮಬಾಣವಾಗಿದೆ. ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಇದು ಮುಟ್ಟಿನ ಸೆಳೆತಕ್ಕೂ ಉತ್ತಮ ಪರಿಹಾರವಾಗಿದೆ.
ಆಯಾಸ ಮತ್ತು ಆಲಸ್ಯ ದೂರ: ನಮ್ಮ ಜೀರ್ಣಕ್ರಿಯೆ ಕಳಪೆಯಾದಾಗ ನಮ್ಮ ದೇಹವು ಭಾರ ಮತ್ತು ದಣಿದ ಅನುಭವವಾಗುತ್ತದೆ. ಫೆನ್ನೆಲ್ ಟೀ ಚಯಾಪಚಯ ಕ್ರಿಯೆಯನ್ನ ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ, ನಿಮಗೆ ತ್ವರಿತ ಶಕ್ತಿಯನ್ನ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಇದರ ಉತ್ಕರ್ಷಣ ನಿರೋಧಕಗಳು ದೇಹದಿಂದ ವಿಷವನ್ನ ಹೊರಹಾಕುತ್ತವೆ, ನಿಮಗೆ ಹಗುರವಾದ ಭಾವನೆ ನೀಡುತ್ತದೆ.
ತೂಕ ಇಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಸಹಕಾರಿ: ನೀವು ತೂಕ ಇಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತಿದ್ದರೆ, ಫೆನ್ನೆಲ್ ಟೀ ಕುಡಿಯುವುದು ಉತ್ತಮ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದೆ. ಇದು ನೈಸರ್ಗಿಕವಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಹಸಿವು ನಿಗ್ರಹಿಸುತ್ತದೆ, ಅನಗತ್ಯ ಕ್ಯಾಲೋರಿ ಸೇವನೆ ತಪ್ಪಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಇದು ದೇಹದಿಂದ ವಿಷವನ್ನ ಹೊರಹಾಕಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ.
ಉಸಿರಾಟದ ಆರೋಗ್ಯ : ಫೆನ್ನೆಲ್ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ವಿರೋಧಿ ಗುಣ ಹೊಂದಿದ್ದು, ಇದು ಶ್ವಾಸಕೋಶ ಮತ್ತು ಉಸಿರಾಟದ ಪ್ರದೇಶಕ್ಕೆ ಒಳ್ಳೆಯದು. ಇದು ಕಫವನ್ನ ತೆರವುಗೊಳಿಸಲು ಮತ್ತು ದಟ್ಟಣೆ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಇದು ಆಸ್ತಮಾ ಅಥವಾ ಬ್ರಾಂಕೈಟಿಸ್ ಲಕ್ಷಣಗಳಿಂದ ಸೌಮ್ಯವಾದ ಪರಿಹಾರ ನೀಡುತ್ತದೆ.
(ಗಮನಿಸಿ: ಈ ಮಾಹಿತಿಯು ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಾಹಿತಿ ಮತ್ತು ಮನೆಮದ್ದುಗಳನ್ನು ಆಧರಿಸಿರುತ್ತದೆ. ಇಲ್ಲಿನ ಸಲಹೆ ಸೂಚನೆಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳವು ಮೊದಲು ನೀವು ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿ ತಜ್ಞರ ಸಲಹೆ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. Zee Kannada News ಇದನ್ನು ದೃಢಪಡಿಸುವುದಿಲ್ಲ.)