Sugarless ಬ್ಲಾಕ್ ಕಾಫಿ ಕುಡಿಯುವುದರಿಂದ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಸಿಗುವ ಅದ್ಭುತ ಲಾಭಗಳಿವು

Sugarless Black Coffee: ಪ್ರತಿದಿನ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ದಿನ ಆರಂಭವಾಗುವುದೇ ಒಂದು ಕಪ್ ಕಾಫಿಯಿಂದ. ಕಾಫಿ ಕುಡಿಯುವುದರಿಂದ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಹಾನಿಕಾರಕ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ. ಆದರೂ, ದಿನಕ್ಕೆ ಒಂದೆರಡು ಕಪ್ ಕಾಫಿ ಸೇವನೆಯಿಂದ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಭರಪೂರ ಪ್ರಯೋಜನಗಳೂ ಇವೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಸಾಮಾನ್ಯ ಕಾಫಿಗಿಂತ ಬ್ಲಾಕ್ ಕಾಫಿ ಕುಡಿದರೆ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಹಲವು ಪ್ರಯೋಜನಗಳು ಲಭ್ಯವಾಗುತ್ತವೆ. 

Written by - Yashaswini V | Last Updated : Sep 24, 2025, 12:40 PM IST
  • ಸಕ್ಕರೆರಹಿತ ಬ್ಲಾಕ್ ಕಾಫಿಯಲ್ಲಿದೆ ಅದ್ಭುತ ಆರೋಗ್ಯ ಪ್ರಯೋಜನಗಳು
  • ಬ್ಲಾಕ್ ಕಾಫಿ ಆರೋಗ್ಯ ಲಾಭಗಳ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿದರೆ ಅದು ಎಷ್ಟೇ ಕಹಿಯಾದರೂ ಅದು ನಿಮ್ಮ ಜೀವನದ ಭಾಗವಾಗುತ್ತದೆ
  • ಪ್ರತಿದಿನ ಒಂದೆರಡು ಕಪ್ ಶುಗರ್ ಲೆಸ್ ಬ್ಲಾಕ್ ಕಾಫಿ ಕುಡಿಯುವುದರಿಂದ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಸಿಗುವ ಐದು ಪ್ರಮುಖ ಪ್ರಯೋಜನಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿದೆ ಮಾಹಿತಿ

Sugarless ಬ್ಲಾಕ್ ಕಾಫಿ ಕುಡಿಯುವುದರಿಂದ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಸಿಗುವ ಅದ್ಭುತ ಲಾಭಗಳಿವು

Black Coffee Without Sugar Benefits: ಕಾಫಿ ಎಲ್ಲರ ಪ್ರಿಯ ಪಾನೀಯ. ಆದರೆ, ಬ್ಲಾಕ್ ಕಾಫಿ ಅದರಲ್ಲೂ ಸಕ್ಕರೆ ಹಾಕದೆ ಮಾಡಿದ ಶುಗರ್ ಲೆಸ್ ಬ್ಲಾಕ್ ಕಾಫಿ ರುಚಿಯಲ್ಲಿ ಕಹಿಯಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಸಾಕಷ್ಟು ಮಂದಿ ಇದನ್ನು ಇಷ್ಟಪಡುವುದಿಲ್ಲ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ನೀವು ಕಾಫಿ ಪ್ರಿಯರಾಗಿದ್ದರೆ, ನಿಮ್ಮ ದೈನಂದಿನ ಅಭ್ಯಾಸಗಳಲ್ಲಿ 'ಶುಗರ್ ಲೆಸ್ ಬ್ಲಾಕ್ ಕಾಫಿ' ಶಾಮೀಲು ಮಾಡಿದರೆ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಭರಪೂರ ಪ್ರಯೋಜನಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದು. 

ಶುಗರ್ ಲೆಸ್ ಕಾಫಿ ಕುಡಿಯುವುದರಿಂದ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಏನೆಲ್ಲಾ ಲಾಭ ಸಿಗುತ್ತೆ... 
ರೋಗನಿರೋಧಕ ಶಕ್ತಿ: 
ಬ್ಕಾಲ್ ಕಾಫಿ ಆಂಟಿ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್'ಗಳಿಂದ ತುಮ್ಬಿರುತ್ತದೆ. ಇದು ದೇಹದಲ್ಲಿ ರೋಗನಿರೋಧಕ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುವ ಮೂಲಕ ಹಲವು ಕಾಯಿಲೆಗಳ ವಿರುದ್ಧ ಹೋರಾಡಲು ಶಕ್ತಿ ನೀಡುತ್ತದೆ. 

ತೂಕ ಇಳಿಕೆ: 
ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ತೂಕ ಇಳಿಕೆ ತುಂಬಾ ಜನರ ಸಾಮಾನ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆಯಾಗಿದೆ. ಆದರೆ, ಶುಗರ್ ಲೆಸ್ ಕಾಫಿ ತೂಕ ಇಳಿಕೆ ಪ್ರಯತ್ನದಲ್ಲಿರುವವರಿಗೆ ಆತ್ಮೀಯ ಸ್ನೇಹಿತ ಎಂತಲೇ ಹೇಳಬಹುದು. ಸಕ್ಕರೆರಹಿತ ಬ್ಲಾಕ್ ಕಾಫಿ ಅತಿ ಕಡಿಮೆ ಕ್ಯಾಲೋರಿ ಹೊಂದಿದ್ದು ಇದನ್ನು ಕುಡಿಯುವುದರಿಂದ ಚಯಾಪಚಯ ಕ್ರಿಯೆ ವೇಗಗೊಂಡು ಇದು ತ್ವರಿತವಾಗಿ ದೇಹದ ಕೊಬ್ಬನ್ನು ಸುಡುವ ಔಷಧಿಯಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ. 

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ- ದೇಹದಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಬರುವ ಈ ಸೌಮ್ಯ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಹೃದಯಾಘಾತದ ಸಂಕೇತವಾಗಿರಬಹುದು ಎಚ್ಚರ!

ದೈಹಿಕ ಶಕ್ತಿ: 
ಸಕ್ಕರೆಯಿಲ್ಲದ ಬ್ಲಾಕ್ ಕಾಫಿ ದೇಹದ ಶಕ್ತಿಯ ಮಟ್ಟವನ್ನು, ದೈಹಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆಯನ್ನು ಸುಧಾರಿಸುವಲ್ಲಿ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ ಟಾನಿಕ್ ಆಗಿದ್ದು, ಕ್ರೀಡಾಪಟುಗಳಿಗೆ ಇದೊಂದು ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಪಾನೀಯ ಎಂತಲೇ ಹೇಳಬಹುದು. 

ಲಿವರ್ ಹೆಲ್ತ್: 
ಬ್ಲಾಕ್ ಕಾಫಿಯಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಬರುವ ಪೋಷಕಾಂಶಗಳು ಫ್ಯಾಟಿ ಲಿವರ್, ಲಿವರ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ನಂತಹ ಅಪಾಯವನ್ನು ಕಾದಿ ಮಾಡುತ್ತವೆ ಎಂದು ಹಲವು ಅಧ್ಯಯನಗಳಿಂದ ಸಾಬೀತಾಗಿದೆ. ಆದರೆ, ಇದಕ್ಕಾಗಿ, ಶುಗರ್ ಲೆಸ್ ಬ್ಲಾಕ್ ಕಾಫಿ ಮಾತ್ರ ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿ ಎಂಬುದನ್ನು ನೆನಪಿನಲ್ಲಿಡಿ. 

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ- ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಎದ್ದ ತಕ್ಷಣ ಖಾಲಿ ಹೊಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಬೇವಿನ ಎಲೆ ಅಗಿದು ತಿಂದರೆ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕಿರುವ 5 ಲಾಭಗಳಿವು

ಜ್ಞಾಪಕ ಶಕ್ತಿ ಹೆಚ್ಚಳ: 
ಬ್ಲಾಕ್ ಕಾಫಿಯಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಬರುವ ಕೆಫಿನ್ ಏಕಾಗ್ರತೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುವ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಟಾನಿಕ್ ಆಗಿದ್ದು, ಶುಗರ್ ಲೆಸ್ ಬ್ಲಾಕ್ ಕಾಫಿ ಸೇವನೆಯು ಮೆದುಳನ್ನು ಚುರುಕುಗೊಳಿಸುವ ಶಕ್ತಿ ಹೊಂದಿದೆ. ಜೊತೆಗೆ ಜ್ಞಾಪಕ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಿ, ದಿನವಿಡೀ ಫ್ರೆಶ್ ಆಗಿರಲು ಮೆದುಳನ್ನು, ಮನಸ್ಸನ್ನು ಪ್ರೇರೇಪಿಸುತ್ತದೆ. 

ಆದಾಗ್ಯೂ, ಅತಿಯಾದರೆ ಅಮೃತ ಸಹ ವಿಷ ಎಂಬ ಮಾತಿನಂತೆ ದಿನಕ್ಕೆ ಒಂದೆರಡು ಕಪ್ ಶುಗರ್ ಲೆಸ್ ಬ್ಲಾಕ್ ಕಾಫಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಕಾಫಿ ಸೇವನೆಯು ನಿಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯದ ಮೇಲೆ ವ್ಯತಿರಿಕ್ತ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಬಹುದು. 

ಸೂಚನೆ : ಇಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾದ ಮಾಹಿತಿಯು ಸಾಮಾನ್ಯ ನಂಬಿಕೆಗಳು ಮತ್ತು ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಆಧರಿಸಿದೆ. ZEE NEWS ಇದನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸುವುದಿಲ್ಲ.

About the Author

Yashaswini V

Yashaswini V

ಯಶಸ್ವಿನಿ ವಿ. Zee ಕನ್ನಡ ಡಿಜಿಟಲ್ ಮಾಧ್ಯಮದ ಮೊದಲ ಪತ್ರಕರ್ತೆ. 2017ರಿಂದ Zee ಕನ್ನಡ ಡಿಜಿಟಲ್ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ರಾಜಕೀಯ, ಎಂಟರ್ಟೈನ್ಮೆಂಟ್, ಬ್ಯುಸಿನೆಸ್, ಲೈಫ್ ಸ್ಟೈಲ್, ವರ್ಲ್ಡ್, ಸೈನ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಸೇರಿದಂತೆ ವಿವಿಧ ವಿಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ದೆಹಲಿ ಮತ್ತು ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿರುವ ಇವರು ಸದ್ಯ ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ನ್ಯೂಸ್ ಎಡಿಟರ್ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

...Read More

