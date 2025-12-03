ಈ ಎಲೆಗೆ ಉಪ್ಪು ಬೆರೆಸಿ ತಿನ್ನಿ ಕಿಡ್ನಿ ಸ್ಟೋನ್‌ ಕರಗಿ ನೋವಿಲ್ಲದೆಯೇ ಹೊರ ಹೋಗುವುದು!

how to dissolve kidney stones naturally : ಕಿಡ್ನಿ ಸ್ಟೋನ್ ಯಾರಿಗಾದರೂ ಬರಬಹುದಾದ ಸಾಮಾನ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆಯಾಗಿದೆ. ಕಲ್ಲಿನ ಗಾತ್ರ ಚಿಕ್ಕದಾಗಿರಬಹುದು ಅಥವಾ ದೊಡ್ಡದಾಗಿರಬಹುದು. ಅದು ಒಂದು ಅಥವಾ ಒಂದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಆಗಿರಬಹುದು. ಸಣ್ಣ ಕಿಡ್ನಿ ಸ್ಟೋನ್ ಗಳು ಮೂತ್ರದ ಜೊತೆಗೆ ಹೊರಬರಬಹುದು ಆದರೆ ದೊಡ್ಡ ಕಲ್ಲುಗಳು ಹೊರಬರುವುದು ಕಷ್ಟ ಎಂದು ನಂಬಲಾಗಿದೆ. ಕಿಡ್ನಿ ಸ್ಟೋನ್ ನೋವು ತೀವ್ರ ಮತ್ತು ಅಸಹನೀಯವಾಗಿರುತ್ತದೆ.
>> ಮೂತ್ರಪಿಂಡದ ಕಲ್ಲಿನ ಕಾರಣಗಳು
ಕಿಡ್ನಿ ಸ್ಟೋನ್ ಗಳಿಗೆ ಹಲವು ಕಾರಣಗಳಿವೆ. ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಕಡಿಮೆ ನೀರು ಕುಡಿಯುವುದು, ಮೂತ್ರನಾಳದ ಸೋಂಕು, ಮೂತ್ರವು ಹೆಚ್ಚು ಆಮ್ಲೀಯವಾಗಿರುವುದು ಇತ್ಯಾದಿ ಸೇರಿವೆ. ಮೂತ್ರಪಿಂಡದ ಕಲ್ಲುಗಳ ಲಕ್ಷಣಗಳಲ್ಲಿ ಬೆನ್ನಿನ ಕೆಳಭಾಗ, ಹೊಟ್ಟೆ ಅಥವಾ ಮೂತ್ರನಾಳದಲ್ಲಿ ತೀವ್ರವಾದ ನೋವು ಸೇರಿವೆ. ಕೆಲವು ಜನರು ವಾಂತಿ ಅಥವಾ ವಾಕರಿಕೆ, ಆಗಾಗ್ಗೆ ಮೂತ್ರ ವಿಸರ್ಜನೆ, ಶೀತ ಅಥವಾ ಅತಿಯಾದ ಬೆವರುವಿಕೆಯನ್ನು ಸಹ ಅನುಭವಿಸಬಹುದು.
ಕಿಡ್ನಿ ಸ್ಟೋನ್ ಗೆ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ನೀಡದಿದ್ದರೆ, ಅವುಗಳ ಗಾತ್ರ ಹೆಚ್ಚಾಗಬಹುದು. ಆದ್ದರಿಂದ ಅವು ಪತ್ತೆಯಾದ ತಕ್ಷಣ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ನೀಡುವುದು ಮುಖ್ಯ. ವೈದ್ಯಕೀಯ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಇದಕ್ಕಾಗಿ ಹಲವು ಔಷಧಿಗಳು, ಚಿಕಿತ್ಸೆಗಳು ಮತ್ತು ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸೆಗಳು ಲಭ್ಯವಿದೆ. ನೀವು ಕೆಲವು ಮನೆಮದ್ದುಗಳ ಮೂಲಕ ಕಿಡ್ನಿ ಸ್ಟೋನ್ ಗಳನ್ನು ಕರಗಿಸಬಹುದು. ಮೂತ್ರದ ಮೂಲಕ ಹೊರಹಾಕಬಹುದು.
>> ದಂಡೇಲಿಯನ್ ರೂಟ್ :
ದಂಡೇಲಿಯನ್ ರೂಟ್ ಒಂದು ಆಯುರ್ವೇದ ಮೂಲಿಕೆಯಾಗಿದೆ. NCBI ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟವಾದ ಅಧ್ಯಯನ ಪ್ರಕಾರ, ಇದರ ರಸವು ಮೂತ್ರನಾಳದಲ್ಲಿ ಸ್ಫಟಿಕ ಶೇಖರಣೆಯನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಇದಕ್ಕಾಗಿ ನೀವು ದಂಡೇಲಿಯನ್ ರೂಟ್ ಚಹಾವನ್ನು ಕುಡಿಯಬಹುದು. ಇದು ನಿಮ್ಮ ಮೂತ್ರಪಿಂಡವನ್ನು ಆರೋಗ್ಯವಾಗಿಡುತ್ತದೆ. ಕಲ್ಲುಗಳ ಅಪಾಯವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಎಂದು ನಂಬಲಾಗಿದೆ.
>> ತುಳಸಿ ಎಲೆಗಳು
ತುಳಸಿ ಚಹಾವು ಅಸಿಟಿಕ್ ಆಮ್ಲದ ಉತ್ತಮ ಮೂಲವಾಗಿದೆ. ಇದು ಕಲ್ಲುಗಳಿಂದ ಉಂಟಾಗುವ ನೋವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ಉಪಯುಕ್ತವಾದ ಘಟಕಾಂಶವಾಗಿದೆ. ಈ ಪರಿಹಾರವು ಸಣ್ಣ ಮೂತ್ರಪಿಂಡದ ಕಲ್ಲುಗಳನ್ನು ಕರಗಿಸುವಲ್ಲಿ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿದೆ. ತುಳಸಿಯ ಲಿಥಿಯಾಸಿಸ್ ವಿರೋಧಿ ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳು ಕಲ್ಲುಗಳ ಗಾತ್ರವನ್ನು ಕುಗ್ಗಿಸಲು, ಒಡೆಯಲು ಮತ್ತು ಅವುಗಳ ರಚನೆಯನ್ನು ತಡೆಯಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ತುಳಸಿ ಎಲೆಗಳಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಉಪ್ಪು ಹಾಕಿ ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ ತಿಂದರೆ ಕಿಡ್ನಿ ಸ್ಟೋನ್ ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ಪರಿಹಾರ ಪಡೆಯಬಹುದು.
>> ಆಪಲ್ ಸೈಡರ್ ವಿನೆಗರ್
ಮೂತ್ರಪಿಂಡಗಳ ಮೇಲಿನ ಆಕ್ಸಿಡೇಟಿವ್ ಒತ್ತಡವನ್ನು ತಡೆಗಟ್ಟುವಲ್ಲಿ ಆಪಲ್ ಸೈಡರ್ ವಿನೆಗರ್ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿದೆ. ಇದು ದೇಹದಲ್ಲಿ ಉತ್ಕರ್ಷಣ ನಿರೋಧಕ ಮಟ್ಟವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ. ರಕ್ತದಲ್ಲಿನ ಸಕ್ಕರೆ ಮಟ್ಟವನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸುತ್ತದೆ. ಮೂತ್ರಪಿಂಡದ ಕಾಯಿಲೆಗಳನ್ನು ತಡೆಗಟ್ಟುವ ಮೂಲಕ ರಕ್ತದೊತ್ತಡವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ. NCBI ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟವಾದ ಅಧ್ಯಯನದ ಪ್ರಕಾರ, ಆಪಲ್ ಸೈಡರ್ ವಿನೆಗರ್ ಸಿಟ್ರಿಕ್ ಆಮ್ಲವನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದು, ಇದು ಮೂತ್ರಪಿಂಡದ ಕಲ್ಲುಗಳನ್ನು ಕರಗಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಎಂದು ತಿಳಿದುಬಂದಿದೆ.
>> ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ ಸಮೃದ್ಧ ಆಹಾರಗಳು
ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ ಹೊಂದಿರುವ ವಸ್ತುಗಳು ಕಲ್ಲುಗಳನ್ನು ರೂಪಿಸುತ್ತವೆ ಎಂಬುದು ತಪ್ಪು ಕಲ್ಪನೆ. ಊಟದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಹಾಲು, ಮೊಸರು, ಚೀಸ್ ಮತ್ತು ಆಕ್ಸಲೇಟ್ ಭರಿತ ಆಹಾರವನ್ನು ಸೇವಿಸುವುದರಿಂದ ಮೂತ್ರಪಿಂಡದ ಕಲ್ಲು ರಚನೆಯ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳು ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತವೆ ಎಂದು ಅಧ್ಯಯನಗಳು ತೋರಿಸುತ್ತವೆ.
>> ಸೆಲರಿ ಬೇರು
ಕಿಡ್ನಿ ಸ್ಟೋನ್ ರಚನೆಗೆ ಕಾರಣವಾದ ವಿಷವನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕುವಲ್ಲಿ ಸೆಲರಿ ಬೇರು ರಸವು ಸಹಾಯಕವಾಗಿದೆ. ಇದನ್ನು ಬಹಳ ಹಿಂದಿನಿಂದಲೂ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಔಷಧವಾಗಿ ಬಳಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ ಮತ್ತು ಮೂತ್ರಪಿಂಡದ ಕಲ್ಲುಗಳನ್ನು ಹೊರಹಾಕಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಸೆಲರಿ ಬೇರು ರಸದೊಂದಿಗೆ ಚಿಕಿತ್ಸೆಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುವ ಮೊದಲು ವೈದ್ಯರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಬೇಕು.
>> ಮೂತ್ರಪಿಂಡದ ಕಲ್ಲಿನ ರಚನೆ ತಡೆಯುವುದು ಹೇಗೆ?
ದಿನಕ್ಕೆ 6 ರಿಂದ 8 ಗ್ಲಾಸ್ ನೀರು ಕುಡಿಯುವುದು ಮೂತ್ರಪಿಂಡದ ಕಲ್ಲುಗಳನ್ನು ನೈಸರ್ಗಿಕವಾಗಿ ಕರಗಿಸಲು ಮತ್ತು ಹೊರಹಾಕಲು ಸುಲಭವಾದ ಮಾರ್ಗವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದೆ. ನೀರಿನ ಜೊತೆಗೆ ದಾಳಿಂಬೆ ರಸ, ನಿಂಬೆ ಪಾನಕ ಅಥವಾ ಸೂಪ್ ನಂತಹ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ತಯಾರಿಸಿದ ತಾಜಾ ಹಣ್ಣಿನ ರಸಗಳು ಸಹ ಉತ್ತಮ ಆಯ್ಕೆಗಳಾಗಿವೆ. ಇವು ಸಣ್ಣ ಕಲ್ಲುಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕುವುದಲ್ಲದೆ ಕಿಡ್ನಿ ಸ್ಟೋನ್ ಬೆಳೆಯುವುದನ್ನು ತಡೆಯುತ್ತದೆ.
ಸೂಚನೆ: ಈ ಲೇಖನವು ಮನೆಮದ್ದುಗಳು ಮತ್ತು ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಆಧರಿಸಿದೆ. ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್ ಇದನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಮೊದಲು ವೈದ್ಯಕೀಯ ಸಲಹೆಯನ್ನು ತಪ್ಪದೇ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಿ.