ಅನುಷ್ಕಾ ಶೆಟ್ಟಿ ಜಾತಕದಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟೊಂದು ದೊಡ್ಡ ದೋಷವಿದೆಯೇ! ಮದುವೆ ಆಗದಿರಲು ಇದೇನಾ ಕಾರಣ?

Anushka Shetty Marriage: ಜನಪ್ರಿಯ ನಾಯಕಿ ಅನುಷ್ಕಾ ಶೆಟ್ಟಿ ಮದುವೆಯಿಂದ ದೂರ ಉಳಿದಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬ ಸುದ್ದಿ ಅಭಿಮಾನಿಗಳನ್ನು ಚಿಂತೆಗೀಡು ಮಾಡುತ್ತಿದೆ. ಅವರ ಜಾತಕದಲ್ಲಿನ ದೋಷವೇ ಇದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಎನ್ನಲಾಗುತ್ತಿದೆ.

Written by - Chetana Devarmani | Last Updated : Sep 29, 2025, 11:35 PM IST
  • ಜನಪ್ರಿಯ ನಾಯಕಿ ಅನುಷ್ಕಾ ಶೆಟ್ಟಿ
  • ಅನುಷ್ಕಾ ಶೆಟ್ಟಿ ಜಾತಕದಲ್ಲಿ ದೋಷ
  • ಮದುವೆ ಆಗದಿರಲು ಇದೇನಾ ಕಾರಣ?

Anushka Shetty Marriage: ಖ್ಯಾತ ನಟಿ ಅನುಷ್ಕಾ ಶೆಟ್ಟಿ ಬಗ್ಗೆ ಯಾವುದೇ ಪರಿಚಯದ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ. ತಮ್ಮ ಅದ್ಭುತ ನಟನೆಯಿಂದ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರನ್ನು ರಂಜಿಸುತ್ತಲೇ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಒಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಅನುಷ್ಕಾ ಶೆಟ್ಟಿ ಸ್ಟಾರ್ ನಾಯಕಿಯಾಗಿದ್ದರು. ಆದರೆ ಬಾಹುಬಲಿ ನಂತರ ಅವಕಾಶಗಳು ಕಡಿಮೆಯಾದಾಗ ಒಂದು ಪುಟ್ಟ ಬ್ರೇಕ್‌ ಪಡೆದರು.

ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಅವರು ಮಿಸ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಮಿಸ್ಟರ್ ಪೊಲಿಶೆಟ್ಟಿ ಚಿತ್ರದೊಂದಿಗೆ ಪುನರಾಗಮನ ಮಾಡಿದರು. ಘಾಟಿ ಚಿತ್ರದೊಂದಿಗೆ ಮತ್ತೆ ಕಮ್‌ ಬ್ಯಾಕ್‌ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅನುಷ್ಕಾ ಶೆಟ್ಟಿ ಇನ್ನೂ ಮದುವೆ ಆಗಿಲ್ಲ.  

ಆಗಾಗ ಅನುಷ್ಕಾ ಶೆಟ್ಟಿ ಅವರ ಮದುವೆಯ ಬಗ್ಗೆ ವದಂತಿಗಳು ಶುರುವಾಗುತ್ತವೆ. ಆದರೆ ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದೂ ನಿಜವಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಎಲ್ಲಕ್ಕಿಂತ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಅನುಷ್ಕಾ ಪ್ರಭಾಸ್ ಅವರನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬ ಸುದ್ದಿ ವೈರಲ್ ಆಗುತ್ತಲೇ ಇರುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಇಬ್ಬರೂ ಇದು ಕೇವಲ ವದಂತಿ ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅಂತಹ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಅಚ್ಚರಿಯ ಸುದ್ದಿ ಮುನ್ನೆಲೆಗೆ ಬಂದಿದೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: 40 ವರ್ಷ ದಾಟಿದರೂ ಇನ್ನೂ ಮದುವೆಯಾಗಿಲ್ಲ ಈ 7 ನಾಯಕಿಯರು!

ಅನುಷ್ಕಾ ಶೆಟ್ಟಿ ಅವರ ಜಾತಕದಲ್ಲಿ ಕುಜ ​​ದೋಷವಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಅವರ ಮದುವೆ ವಿಳಂಬವಾಗುತ್ತಿದೆ ಅಂತೆ. ಇದಲ್ಲದೆ ಪ್ರಭಾಸ್ ಅವರ ತಾಯಿ ಅನುಷ್ಕಾ ಅವರ ಜೊತೆ ಮದುವೆಯಾಗಲು ಒಪ್ಪಿಲ್ಲ ಎಂಬ ವದಂತಿಗಳು ಕೆಲವು ದಿನಗಳ ಹಿಂದೆ ಮಾಧ್ಯಮಗಳಲ್ಲಿ ಹರಡಿದ್ದವು.

ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಅವರು ಈ ಕುಜ ದೋಷವನ್ನು ನಿವಾರಿಸಿ, ಬೇಗ ಮದುವೆಯಾಗಿ ವೈವಾಹಿಕ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಪ್ರವೇಶಿಸಲಿ ಹಾರೈಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಈ ಬಗ್ಗೆ ಅನುಷ್ಕಾ ಶೆಟ್ಟಿ ಆಗಲಿ, ಅವರ ಮಿತ್ರರು, ಕುಟುಂಬದವರಾಗಲಿ ಸ್ಪಷ್ಟನೆ ನೀಡಿಲ್ಲ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: Bigg Boss Gilli Nata: ಮಳವಳ್ಳಿ ಟು ಬೆಂಗಳೂರು... ನಗುವಿನ ಮೂಲಕ ಜನರ ಮನಗೆದ್ದ ʻಗಿಲ್ಲಿ ನಟʼ ಯಾರು ಗೊತ್ತಾ?

About the Author

Chetana Devarmani

" ಚೇತನಾ ದೇವರಮನಿ ಅವರು ಪ್ರಸ್ತುತ ʻಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ʼ ವೆಬ್‌ನಲ್ಲಿ Senior Sub Editor ಆಗಿ ಕರ್ತವ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಚೇತನಾ ದೇವರಮನಿ ಅವರು ಅನುಭವಿ ಪತ್ರಕರ್ತರಾಗಿದ್ದು, ಮಾಧ್ಯಮ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ 7 ವರ್ಷಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಸಿನಿಮಾ, ಕ್ರೈಂ, ಆರೋಗ್ಯ, ಬ್ಯುಸಿನೆಸ್, ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಸೇರಿದಂತೆ ವಿವಿಧ ವಿಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. 2018ರಲ್ಲಿ ʻರಾಮೋಜಿ ಗ್ರೂಪ್‌ʼನ ಈಟಿವಿ ಭಾರತ ಕರ್ನಾಟಕ ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮ ವೃತ್ತಿಜೀವನ ಆರಂಭಿಸಿದ ಇವರು ಮೂರು ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಬಳಿಕ 2021 ರಲ್ಲಿ ʻಇಂಡಿಯಾ ಡಾಟ್‌ ಕಾಮ್‌ʼನ ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ ವೆಬ್‌ ತಂಡ ಸೇರಿದರು. ...Read More

Anushka Shetty MarriageAnushka Shetty horoscopeAnushka Shetty kuja dosha

