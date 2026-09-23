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ಕರಿಬೇವು ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಒಳ್ಳೆಯದು ಅಂತ ಅತಿಯಾಗಿ ತಿನ್ನುತ್ತಿದ್ದೀರಾ? ಎಚ್ಚರ! ಈ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಕಾಡಬಹುದು


Curry Leaves Side Effects: ಭಾರತೀಯ ಪಾಕಪದ್ಧತಿಯಲ್ಲಿ ಕರಿಬೇವು ವಿಶೇಷ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಭಕ್ಷ್ಯಗಳಿಗೆ ಸುವಾಸನೆ ಮತ್ತು ಸುವಾಸನೆಯನ್ನು ಸೇರಿಸುವುದರ ಜೊತೆಗೆ, ಕರಿಬೇವು ಎಲೆಗಳನ್ನು ಅನೇಕರು ಆರೋಗ್ಯವನ್ನು ಉತ್ತೇಜಿಸುವ ಎಲೆ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸುತ್ತಾರೆ. ಕೆಲವರು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಹಸಿ ಕರಿಬೇವಿನ ಎಲೆಗಳನ್ನು ಅಗಿಯುತ್ತಾರೆ, ಇತರರು ಅದರ ರಸವನ್ನು ಕುಡಿಯುತ್ತಾರೆ. 

Written ByRamya R Gowda
Published: Sep 23, 2026, 11:51 AM IST|Updated: Sep 23, 2026, 11:51 AM IST
ಕರಿಬೇವು ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಒಳ್ಳೆಯದು ಅಂತ ಅತಿಯಾಗಿ ತಿನ್ನುತ್ತಿದ್ದೀರಾ? ಎಚ್ಚರ! ಈ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಕಾಡಬಹುದು

About the Author

Ramya R Gowda

Ramya R Gowda

ರಮ್ಯಾ ಆರ್‌ ಗೌಡ 2022ರಿಂದ ಮಾಧ್ಯಮ ಲೋಕದಲ್ಲಿದ್ದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಡೆಸ್ಕ್'ನಲ್ಲಿಯೂ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿರುವ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. 2025ರಿಂದ ʼಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌' ವೆಬ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸಬ್ ಎಡಿಟರ್ ಆಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರುವ ಇವರು ಇತ್ತೀಚಿನ ಸುದ್ದಿಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಮನರಂಜನೆ, ಕ್ರೀಡೆ, ವೈರಲ್‌, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಆಸಕ್ತಿ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ.

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