ನೀವು ಅತಿತೂಕ ಅಥವಾ ಬೊಜ್ಜಿನಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿದ್ದೀರಾ..? ಇಂದೇ ನಿಮ್ಮ ಬಿಎಂಐ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ಮಾಡಿ, ಅಪಾಯದ ಮುಸ್ಸೂಚನೆ ತಿಳಿಯಿರಿ

World Health Day 2026: ಇತ್ತೀಚಿಗೆ ಜನರು ಬೊಜ್ಜು ಮತ್ತು ಇತರ ಜೀವನಶೈಲಿ ಸಂಬಂಧಿತ ಕಾಯಿಲೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಚಿಂತಿತರಾಗುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇದರಿಂದಾಗಿ ದೇಹದ ತೂಕದ ಮೇಲೆ ನಿಗಾ ಇಡುವುದು ಹೆಚ್ಚು ಮೌಲ್ಯಯುತ. ಆದ್ದರಿಂದ, ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು ನಿಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯದ ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಅಳೆಯಲು ಬಾಡಿ ಮಾಸ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ (BMI) ಎಂಬ ಅತ್ಯಂತ ಸುಲಭ ಮತ್ತು ಜನಪ್ರಿಯ ಸಾಧನಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದನ್ನು ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ತಜ್ಞರ ಪ್ರಕಾರ, ಬಿಎಂಐ ನಿಮ್ಮ ಎತ್ತರಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ತೂಕ ಆರೋಗ್ಯಕರ ಮಿತಿಯಲ್ಲಿದೆಯೇ ಎಂಬುದನ್ನು ತ್ವರಿತವಾಗಿ ಗಮನಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಇದು ರೋಗನಿರ್ಣಯದ ಸಾಧನವಲ್ಲದಿದ್ದರೂ ಸಹ, ಸಂಭಾವ್ಯ ಆರೋಗ್ಯ ಅಪಾಯಗಳನ್ನು ಪತ್ತೆಹಚ್ಚಲು ಮತ್ತು ಸಮಯೋಚಿತ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಲು ಆರಂಭಿಕ ಹಂತವಾಗಿ ಬಳಸಬಹುದು.
ಬಿಎಂಐ ಎಂದರೇನು?
ಬಿಎಂಐ ಎನ್ನುವುದು ನಿಮ್ಮ ಎತ್ತರ ಮತ್ತು ತೂಕವನ್ನು ಬಳಸಿ ನೀವು ಕಡಿಮೆ ತೂಕ, ಸಾಮಾನ್ಯ ತೂಕ, ಬೊಜ್ಜು ಅಥವಾ ಅತಿತೂಕ ಹೊಂದಿದ್ದೀರಾ ಎಂಬುವುದನ್ನು ಲೆಕ್ಕಹಾಕುತ್ತದೆ. ಆರೋಗ್ಯಕರ ಬಿಎಂಐ ಹೊಂದಿರುವುದು ಹೃದಯ ಕಾಯಿಲೆ, ಟೈಪ್ 2 ಮಧುಮೇಹ ಮತ್ತು ಕೆಲವು ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ನಂತಹ ದೀರ್ಘಕಾಲದ ಕಾಯಿಲೆಗಳ ಅಪಾಯವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಎಂದು ವಿಶ್ವ ಆರೋಗ್ಯ ಸಂಸ್ಥೆ (WHO) ತಿಳಿಸಿದೆ. ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿ, ದೇಹದಲ್ಲಿನ ಹೆಚ್ಚಿನ ಕೊಬ್ಬು ಚಯಾಪಚಯ ಕ್ರಿಯೆ, ಹಾರ್ಮೋನ್ ಸಮತೋಲನ ಮತ್ತು ಒಟ್ಟಾರೆ ಅಂಗಾಂಗಗಳ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಣೆಯ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಬಹುದು ಎಂದು ನ್ಯಾಷನಲ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಆಫ್ ಹೆಲ್ತ್ (NIH) ಹೈಲೈಟ್ ಮಾಡಿದೆ. ಇದು ದಿನನಿತ್ಯದ ಆರೋಗ್ಯ ತಪಾಸಣೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಬಿಎಂಐ ಅನ್ನು ಪ್ರಾಯೋಗಿಕ ಸ್ಕ್ರೀನಿಂಗ್ ಸಾಧನವನ್ನಾಗಿ ಮಾಡುತ್ತದೆ.
ಬಿಎಂಐ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಅಪಾಯದ ಮುನ್ಸೂಚನೆಯಾಗಿ ಪೌಷ್ಟಿಕಾಂಶ ಮತ್ತು ವ್ಯಾಯಾಮದ ಸಲಹೆ ನೀಡಲು ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ನೀಡುತ್ತದೆ. ವಿವಿಧ ದೇಹ ರಚನೆ, ವಯಸ್ಸು ಮತ್ತು ಜನಾಂಗದ ಜನಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಬಿಎಂಐ ಮಿತಿಗಳನ್ನು ಮರುಪರಿಶೀಲಿಸಬೇಕು, ಎಂದು ಎನ್ಐಹೆಚ್ ವಿವರಿಸುತ್ತದೆ. ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಬಿಎಂಐ ಗುರುತಿಸುವ ಅತಿತೂಕದ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ದೈಹಿಕವಾಗಿ ಮತ್ತು ಶಾರೀರಿಕವಾಗಿ ಸದೃಢರಾಗಿರುತ್ತಾರೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಬಿಎಂಐನಲ್ಲಿ ಅತಿತೂಕ ಹೊಂದಿರುವ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳನ್ನು ಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಮಾಡಬೇಕು ಮತ್ತು ಅಪಾಯಗಳನ್ನು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಲು ಇತರ ದೈಹಿಕ ಅಳತೆಗಳೊಂದಿಗೆ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆ ಮಾಡಬೇಕು.
ನಿಮ್ಮ ಬಿಎಂಐ ಅನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಪರಿಶೀಲಿಸಿ : ಬಿಎಂಐ = ತೂಕ (ಕೆಜಿ) / ಎತ್ತರ (ಮೀಟರ್)² ($BMI = kg/m^2$). ಕೆಳಗಿನ ಸೂತ್ರವು ಬಿಎಂಐ ಅನ್ನು ಅತ್ಯಂತ ವೇಗವಾಗಿ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ಮಾಡಲು ಅನುವು ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತದೆ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ, ನೀವು 60 ಕೆಜಿ ತೂಕ ಮತ್ತು 1.5 ಮೀಟರ್ ಎತ್ತರವನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದರೆ, ನಿಮ್ಮ ಬಿಎಂಐ ಸುಮಾರು 26.7 ಆಗಿರುತ್ತದೆ. ಜಾಗತಿಕ ಆರೋಗ್ಯ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಪ್ರಕಾರ ನೀವು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕಾದ ಬಿಎಂಐ ವರ್ಗೀಕರಣಗಳು ಇಲ್ಲಿವೆ
17.0 ಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಬಿಎಂಐ: ಮಧ್ಯಮ ಮತ್ತು ತೀವ್ರ ತೆಳ್ಳಗಿನ ಸ್ಥಿತಿ
18.5 ಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಬಿಎಂಐ: ಕಡಿಮೆ ತೂಕ
18.5 ರಿಂದ 24.9 ರವರೆಗಿನ ಬಿಎಂಐ: ಸಾಮಾನ್ಯ ತೂಕ
25.0 ಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಬಿಎಂಐ: ಅತಿತೂಕ
30.0 ಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಬಿಎಂಐ: ಬೊಜ್ಜು (Obesity)
ಅತಿತೂಕ ಅಥವಾ ಬೊಜ್ಜಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳು : ರೋಗ ನಿಯಂತ್ರಣ ಮತ್ತು ತಡೆಗಟ್ಟುವಿಕೆ ಕೇಂದ್ರಗಳ (CDC) ಪ್ರಕಾರ, ಅತಿತೂಕ ಅಥವಾ ಬೊಜ್ಜು ಹೊಂದಿರುವ ರೋಗಿಗಳು ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ತೀವ್ರ ಆರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಹೆಚ್ಚು. ಅವುಗಳು ಯಾವುವು ಅಂತ ಈ ಕೆಳಗೆ ನೀಡಲಾಗಿದೆ.
ಅಕಾಲಿಕ ಮರಣ
- ಅಧಿಕ ರಕ್ತದೊತ್ತಡ (Hypertension)
- ಹೆಚ್ಚಿನ ಅಥವಾ ಕಡಿಮೆ LDL ಕೊಲೆಸ್ಟ್ರಾಲ್
- ಟ್ರೈಗ್ಲಿಸರೈಡ್ಗಳ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಟ್ಟ
- ಟೈಪ್ 2 ಮಧುಮೇಹ
- ಪಾರ್ಶ್ವವಾಯು (Stroke)
- ಪಿತ್ತಕೋಶದ ಕಾಯಿಲೆ
- ನಿದ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಉಸಿರುಕಟ್ಟುವಿಕೆ (Sleep apnea)
- ಮಾನಸಿಕ ಅಸ್ವಸ್ಥತೆಗಳಾದ ಖಿನ್ನತೆ, ಆತಂಕ ಇತ್ಯಾದಿ
- ದೇಹದ ನೋವು ಮತ್ತು ದೈಹಿಕ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಣೆಯಲ್ಲಿ ತೊಂದರೆ
ಬಿಎಂಐ ಮಿತಿಗಳು :
ಬಿಎಂಐ ಸಹಾಯಕವಾಗಿದ್ದರೂ ಸಹ, ಇದು ದೇಹದ ಕೊಬ್ಬು, ಸ್ನಾಯುವಿನ ದ್ರವ್ಯರಾಶಿ, ಮೂಳೆಯ ಸಾಂದ್ರತೆ ಅಥವಾ ಕೊಬ್ಬಿನ ಹರಡುವಿಕೆಯನ್ನು ನೇರವಾಗಿ ಅಳೆಯುವುದಿಲ್ಲ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ, ಹೆಚ್ಚಿನ ಸ್ನಾಯುವಿನ ದ್ರವ್ಯರಾಶಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಕ್ರೀಡಾಪಟುಗಳು ಹೆಚ್ಚಿನ ಬಿಎಂಐ ಹೊಂದಿರಬಹುದು ಆದರೆ ಅವರು ಅತಿಯಾದ ಕೊಬ್ಬನ್ನು ಹೊಂದಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ, ಬಿಎಂಐ ಅನ್ನು ಸೊಂಟದ ಸುತ್ತಳತೆ, ಜೀವನಶೈಲಿಯ ಅಭ್ಯಾಸಗಳು ಮತ್ತು ವೈದ್ಯಕೀಯ ಇತಿಹಾಸದಂತಹ ಇತರ ಆರೋಗ್ಯ ಸೂಚಕಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಪರಿಗಣಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಕ್ಲೀವ್ಲ್ಯಾಂಡ್ ಕ್ಲಿನಿಕ್ ಹೇಳುತ್ತದೆ.
ನಿಮ್ಮ ಬಿಎಂಐ ಹೆಚ್ಚಿದ್ದರೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು? :
ಒಂದು ವೇಳೆ ನೀವು ಅತಿತೂಕ ಅಥವಾ ಬೊಜ್ಜಿನ ವರ್ಗದಲ್ಲಿದ್ದರೆ, ನಿಮ್ಮ ಜೀವನಶೈಲಿಯಲ್ಲಿ ಸಣ್ಣ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಅದ್ಭುತಗಳನ್ನು ಮಾಡಬಲ್ಲದು. ಶಾರದಾ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯ ಆಂತರಿಕ ಆರೋಗ್ಯ ವಿಭಾಗದ ಹಿರಿಯ ಸಲಹೆಗಾರರಾದ ಡಾ. ಶ್ರೇಯ ಶ್ರೀವಾಸ್ತವ ಅವರು ವಿವರವಾದ ತಪಾಸಣೆಗೆ ಒಳಗಾಗಲು ಶಿಫಾರಸು ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿ, ಭಾರತೀಯ ಮಾನದಂಡಗಳ ಪ್ರಕಾರ ಬಿಎಂಐ ಹೆಚ್ಚಿದ್ದರೆ (ಅತಿತೂಕ $\ge 23$ ಕೆಜಿ/ಮೀ²; ಬೊಜ್ಜು $\ge 25$ ಕೆಜಿ/ಮೀ²), ಆರೋಗ್ಯವಾಗಿರಲು ಅವರು ಈ ಕೆಳಗಿನ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತಾರೆ.
ಸಂಪೂರ್ಣ ಆಹಾರಗಳನ್ನು (whole foods) ಒಳಗೊಂಡಿರುವ ಆರೋಗ್ಯಕರ ಆಹಾರದ ಕಡೆ ಗಮನ ಕೊಡಿ.
ದೈಹಿಕವಾಗಿ ಸಕ್ರಿಯವಾಗಿರುವುದನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ.
ಸಂಸ್ಕರಿಸಿದ ಮತ್ತು ಸಕ್ಕರೆಯುಕ್ತ ಆಹಾರಗಳ ಸೇವನೆಯನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿ.
