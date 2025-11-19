ಚಳಿಗಾಲದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಹಿಮ್ಮಡಿಗಳು ಬಿರುಕು ಬಿಡುತ್ತಿವೆಯೇ? ಚಿಂತಿಸಬೇಡಿ..! ಇಲ್ಲಿದೆ ಸರಳ ಚಿಕಿತ್ಸಾ ವಿಧಾನ..!

ಚಳಿಗಾಲ ಆರಂಭವಾದ ತಕ್ಷಣ ಕೆಲವರಲ್ಲಿ ಹಿಮ್ಮಡಿ ಬಿರುಕು ಬಿಡಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುತ್ತದೆ.ಇದು ತುಂಬಾ ಸಾಮಾನ್ಯವಾದ ಸಮಸ್ಯೆ. ಆದರೆ ಸಮಯಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ನೀಡದಿದ್ದರೆ, ಬಿರುಕು ಬಿಟ್ಟ ಹಿಮ್ಮಡಿಗಳಲ್ಲಿ ಕೀವು ರೂಪುಗೊಳ್ಳಬಹುದು.ಇದು ನೋವು, ರಕ್ತಸ್ರಾವ ಮತ್ತು ನಡೆಯಲು ತೊಂದರೆ ಉಂಟುಮಾಡಬಹುದು.ಕೆಲವರ ಹಿಮ್ಮಡಿಗಳು ತುಂಬಾ ಮೃದು ಮತ್ತು ಸ್ವಚ್ಛವಾಗಿರುತ್ತವೆ. ಆದರೆ ಚಳಿಗಾಲ ಬರುವ ಮೊದಲು, ಅವು ಬಿರುಕು ಬಿಡಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುತ್ತವೆ.
ಹಿಮ್ಮಡಿಗಳು ಬಿರುಕು ಬಿಡಲು ಕಾರಣಗಳು:
1. ಶುಷ್ಕ ಹವಾಮಾನ: ಚಳಿಗಾಲವು ತುಂಬಾ ಶುಷ್ಕವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಗಾಳಿಯಲ್ಲಿ ತೇವಾಂಶದ ಕೊರತೆಯು ಚರ್ಮ ಮತ್ತು ಹಿಮ್ಮಡಿಯ ಮೇಲೆ ನಕಾರಾತ್ಮಕ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ. ಇದು ಚರ್ಮದ ನೈಸರ್ಗಿಕ ತೇವಾಂಶ ಸಮತೋಲನವನ್ನು ಅಡ್ಡಿಪಡಿಸುತ್ತದೆ. ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ, ಚರ್ಮವು ಒಣಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಹಿಮ್ಮಡಿಗಳು ಬಿರುಕು ಬಿಡುತ್ತವೆ. ಅಲ್ಲದೆ, ಪಾದಗಳ ಚರ್ಮವು ಕಡಿಮೆ ಎಣ್ಣೆ ಗ್ರಂಥಿಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತದೆ. ಇದು ನೈಸರ್ಗಿಕವಾಗಿ ಒಣಗುವಂತೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಚಳಿಗಾಲದಲ್ಲಿ ಈ ಎಣ್ಣೆ ಗ್ರಂಥಿಗಳು ಕಡಿಮೆ ಸಕ್ರಿಯವಾಗುತ್ತವೆ. ಇದು ಹಿಮ್ಮಡಿಗಳು ಬಿರುಕು ಬಿಡಲು ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ.
2. ಹಿಮ್ಮಡಿಯ ಮೇಲಿನ ಒತ್ತಡ: ಅಧಿಕ ತೂಕವು ಪಾದಗಳು ಮತ್ತು ಕಣಕಾಲುಗಳ ಮೇಲೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಒತ್ತಡವನ್ನು ಬೀರುತ್ತದೆ. ಇದು ಹಿಮ್ಮಡಿಯ ಕೆಳಗಿರುವ ಕೊಬ್ಬಿನ ಪ್ಯಾಡ್ಗಳನ್ನು ಹಿಗ್ಗಿಸಲು ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ, ಇದರಿಂದಾಗಿ ಚರ್ಮವು ಹರಿದು ಬಿರುಕು ಬಿಡುತ್ತದೆ. ದೀರ್ಘಕಾಲದವರೆಗೆ ನಿಂತಿರುವ ಜನರಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿದ ಒತ್ತಡ ಮತ್ತು ಘರ್ಷಣೆಯಿಂದಾಗಿ ಹಿಮ್ಮಡಿಗಳು ಬಿರುಕು ಬಿಡಬಹುದು.
3. ವಯಸ್ಸಾಗುವುದು: ವಯಸ್ಸಾದಂತೆ ಚರ್ಮವು ತನ್ನ ಸ್ಥಿತಿಸ್ಥಾಪಕತ್ವವನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ನೈಸರ್ಗಿಕ ಎಣ್ಣೆಗಳ ಉತ್ಪಾದನೆ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ. ಇದರಿಂದ ಚರ್ಮವು ಒಣಗುವುದು ಮತ್ತು ಬಿರುಕು ಬಿಡುವುದು ಹೆಚ್ಚು.
4. ಚರ್ಮದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು: ಸೋರಿಯಾಸಿಸ್, ಶಿಲೀಂಧ್ರ ಸೋಂಕುಗಳು ಮತ್ತು ಎಸ್ಜಿಮಾದಂತಹ ಚರ್ಮದ ಸ್ಥಿತಿಗಳಿಂದಲೂ ಹಿಮ್ಮಡಿಗಳು ಬಿರುಕು ಬಿಡಬಹುದು. ಈ ಚರ್ಮದ ಸ್ಥಿತಿಗಳು ಶುಷ್ಕತೆ ಮತ್ತು ಬಿರುಕು ಬಿಡುವಿಕೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತವೆ. ಮಧುಮೇಹ ಮತ್ತು ಥೈರಾಯ್ಡ್ ಸ್ಥಿತಿಗಳು ಸಹ ಹಿಮ್ಮಡಿಗಳು ಬಿರುಕು ಬಿಡಲು ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು.
5. ಸೂಕ್ತವಲ್ಲದ ಪಾದರಕ್ಷೆಗಳನ್ನು ಧರಿಸುವುದು: ಚಳಿಗಾಲದಲ್ಲಿ ನೀವು ಉತ್ತಮ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಮುಚ್ಚಿದ ಬೂಟುಗಳು ಅಥವಾ ಸ್ಯಾಂಡಲ್ಗಳನ್ನು ಧರಿಸದಿದ್ದರೆ, ನಿಮ್ಮ ಹಿಮ್ಮಡಿಗಳು ನಿರಂತರವಾಗಿ ಶೀತ, ಶುಷ್ಕ ಹವಾಮಾನಕ್ಕೆ ಒಡ್ಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತವೆ. ಇದು ಅಡಿಭಾಗಗಳು ಒಣಗಲು ಮತ್ತು ಬಿರುಕು ಬಿಡಲು ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ. ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ, ಸರಿಯಾಗಿ ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳದ ಬೂಟುಗಳನ್ನು ಧರಿಸುವುದರಿಂದ ಹಿಮ್ಮಡಿಗಳು ಬಿರುಕು ಬಿಡಬಹುದು.
6. ಚಳಿಗಾಲದಲ್ಲಿ ಕಡಿಮೆ ನೀರು ಕುಡಿಯುವುದು: ಅನೇಕ ಜನರು ಚಳಿಗಾಲದಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಕಡಿಮೆ ನೀರು ಕುಡಿಯುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಇದರಿಂದ ದೇಹದಲ್ಲಿ ತೇವಾಂಶದ ಕೊರತೆ ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ. ಚರ್ಮ ಒಣಗುತ್ತದೆ.
7. ರಾಸಾಯನಿಕ ಉತ್ಪನ್ನಗಳ ಅತಿಯಾದ ಬಳಕೆ: ಕೆಲವರು ಕೈ ಸೋಪುಗಳು, ಲೋಷನ್ಗಳು ಮತ್ತು ಕ್ರೀಮ್ಗಳನ್ನು ಬಳಸುತ್ತಾರೆ. ಇವು ಚರ್ಮದ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಎಣ್ಣೆಯನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಇದು ಶುಷ್ಕತೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ. ಸೋಮಾರಿತನದಿಂದಾಗಿ, ಜನರು ಕಡಿಮೆ ಬಾರಿ ಸ್ನಾನ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಅವರು ತಮ್ಮ ಚರ್ಮ, ಕೂದಲು ಮತ್ತು ಹಿಮ್ಮಡಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಸರಿಯಾದ ಕಾಳಜಿ ವಹಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಅವರು ಅವುಗಳನ್ನು ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಈ ಎಲ್ಲಾ ಅಂಶಗಳು ಹಿಮ್ಮಡಿಗಳು ಬಿರುಕು ಬಿಡಲು ಕಾರಣವಾಗುತ್ತವೆ.
ಬಿರುಕು ಬಿಟ್ಟ ಹಿಮ್ಮಡಿಗಳಿಗೆ ಇಲ್ಲಿದೆ ಮನೆಮದ್ದು:
ನೈಸರ್ಗಿಕ ಪರಿಹಾರಗಳನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು ನೀವು ಮನೆಯಲ್ಲಿಯೇ ಬಿರುಕು ಬಿಟ್ಟ ಹಿಮ್ಮಡಿಗಳನ್ನು ಗುಣಪಡಿಸಬಹುದು. ಯಾವುದೇ ಔಷಧಿಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ ಅಥವಾ ವೈದ್ಯರನ್ನು ಭೇಟಿ ಮಾಡುವ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಅತಿಯಾದ ಕೀವು, ನೋವು ಅಥವಾ ಬಿರುಕುಗಳಿಂದ ರಕ್ತಸ್ರಾವವಾಗಿದ್ದರೆ ನೀವು ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ವೈದ್ಯರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಬೇಕು. ನಿಮ್ಮ ಹಿಮ್ಮಡಿಗಳು ಬಿರುಕು ಬಿಡುತ್ತಿದ್ದರೆ, ಪ್ರತಿದಿನ ನಿಮ್ಮ ಪಾದಗಳನ್ನು ಬೆಚ್ಚಗಿನ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ನೆನೆಸಿ. 15 ನಿಮಿಷಗಳ ಕಾಲವೂ ಸತ್ತ ಚರ್ಮದ ಕೋಶಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕುತ್ತದೆ. ಸ್ಕ್ರಬ್ಬರ್ ಅಥವಾ ಪ್ಯೂಮಿಸ್ ಕಲ್ಲಿನಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಅಡಿಭಾಗವನ್ನು ಉಜ್ಜಿಕೊಳ್ಳಿ. ಇದನ್ನು ನಿಯಮಿತವಾಗಿ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಹಿಮ್ಮಡಿಗಳು ಸ್ವಚ್ಛವಾಗಿರುತ್ತವೆ.
ಸ್ನಾನದ ನಂತರ ನಿಮ್ಮ ಪಾದಗಳಿಗೆ ಲೋಷನ್, ಕ್ರೀಮ್ ಅಥವಾ ತೆಂಗಿನ ಎಣ್ಣೆ, ಬಾದಾಮಿ ಎಣ್ಣೆ ಅಥವಾ ಆಲಿವ್ ಎಣ್ಣೆಯಂತಹ ಎಣ್ಣೆಯನ್ನು ಹಚ್ಚಿ. ಇದು ಚರ್ಮ ಒಣಗುವುದನ್ನು ತಡೆಯುತ್ತದೆ. ರಾತ್ರಿ ಮಲಗುವ ಮುನ್ನವೂ ನೀವು ಇದನ್ನು ಮಾಡಬಹುದು.
ನೀವು ಮಾಗಿದ ಬಾಳೆಹಣ್ಣಿನ ಪೇಸ್ಟ್ ತಯಾರಿಸಿ ಅದನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಹಿಮ್ಮಡಿಯ ಮೇಲೆ ಹಚ್ಚಬಹುದು. 15 ನಿಮಿಷಗಳ ಕಾಲ ಹಾಗೆಯೇ ಬಿಡಿ ಮತ್ತು ನಂತರ ನಿಮ್ಮ ಪಾದಗಳನ್ನು ನೀರಿನಿಂದ ತೊಳೆಯಿರಿ.
ಅಲೋವೆರಾ ಜೆಲ್ ಅನ್ನು ನಿಂಬೆ ರಸದೊಂದಿಗೆ ಬೆರೆಸಿ ನಿಮ್ಮ ಹಿಮ್ಮಡಿಯ ಮೇಲೆ ಹಚ್ಚಿ. ರಾತ್ರಿ ಹಚ್ಚಿ ಮಲಗಿ. ನೀವು ಬಯಸಿದರೆ ಸಾಕ್ಸ್ ಧರಿಸಿ. ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ನಿಮ್ಮ ಪಾದಗಳನ್ನು ನೀರಿನಿಂದ ತೊಳೆಯಿರಿ. ನಿಮಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಮೃದುವಾದ ಹಿಮ್ಮಡಿಗಳು ಸಿಗುತ್ತವೆ.
ಒಂದು ಚಮಚ ರೋಸ್ ವಾಟರ್ ಮತ್ತು ಒಂದು ಚಮಚ ಗ್ಲಿಸರಿನ್ ಮಿಶ್ರಣ ಮಾಡಿ ನಿಮ್ಮ ಪಾದಗಳಿಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹಚ್ಚಿ. ಒಂದು ಅಥವಾ ಎರಡು ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ನೀವು ಉತ್ತಮ ಫಲಿತಾಂಶವನ್ನು ನೋಡುತ್ತೀರಿ.
ಉತ್ತಮ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಶೂಗಳು, ಸ್ಯಾಂಡಲ್ಗಳು ಅಥವಾ ಚಪ್ಪಲಿಗಳನ್ನು ಧರಿಸಿ. ಸಾಕಷ್ಟು ದ್ರವಗಳನ್ನು ಕುಡಿಯಿರಿ. ದಿನಕ್ಕೆ ಎರಡು ಬಾರಿ ನಿಮ್ಮ ಪಾದಗಳಿಗೆ ಉತ್ತಮ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಮಾಯಿಶ್ಚರೈಸರ್ ಹಚ್ಚಿ. ರಾತ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಸಾಕ್ಸ್ ಧರಿಸುವುದರಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಹಿಮ್ಮಡಿಗಳು ಮೃದುವಾಗಿರುತ್ತವೆ.
ಸೂಚನೆ: ಈ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಸಾಮಾನ್ಯ ಜ್ಞಾನಕ್ಕಾಗಿ ಮಾತ್ರ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಇದನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಮೊದಲು ತಜ್ಞರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ.ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್ ಇದನ್ನು ಧೃಡಿಕರಿಸುವುದಿಲ್ಲ.