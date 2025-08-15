English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

ಮಲಗುವ ಮುನ್ನ 1 ಗ್ಲಾಸ್ ಈ ಜ್ಯೂಸ್‌ ಕುಡಿದರೆ ಹೃದಯಾಘಾತ ಸೇರಿದಂತೆ 6 ಕಾಯಿಲೆಗಳು ಮಂಗಮಾಯ!

Healthy Drink : ಇದರ ತೊಗಟೆಯನ್ನು ಆಯುರ್ವೇದದಲ್ಲಿ "ಹೃದಯ ರಕ್ಷಕ" ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಶತಮಾನಗಳಿಂದ, ಆಯುರ್ವೇದ ವೈದ್ಯರು ಇದನ್ನು ಹೃದಯ ಕಾಯಿಲೆಗಳು, ಅಧಿಕ ರಕ್ತದೊತ್ತಡ ಮತ್ತು ಕೊಲೆಸ್ಟ್ರಾಲ್ ಅನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸಲು ಶಿಫಾರಸು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರತಿದಿನ ರಾತ್ರಿ ಮಲಗುವ ಮುನ್ನ 1 ಗ್ಲಾಸ್ ಈ ತೊಗಟೆಯ ಜ್ಯೂಸ್‌ ಕುಡಿದರೆ ಸಾಕು.. ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲಿದೆ ನೋಡಿ..

Written by - Krishna N K | Last Updated : Aug 15, 2025, 05:40 PM IST
    • ನಮ್ಮ ಸುತ್ತಲಿನ ಪರಿಸರದಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಔಷಧೀಯ ಸಂಪತ್ತುಗಳು ಅಡಗಿವೆ.
    • ಇದರ ತೊಗಟೆಯನ್ನು ಆಯುರ್ವೇದದಲ್ಲಿ "ಹೃದಯ ರಕ್ಷಕ" ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ.
    • ರಾತ್ರಿ ಮಲಗುವ ಮುನ್ನ 1 ಗ್ಲಾಸ್ ಈ ತೊಗಟೆಯ ಜ್ಯೂಸ್‌ ಕುಡಿದರೆ ಸಾಕು..

Arjun Bark health : ಅಡುಗೆಮನೆಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಸುತ್ತಲಿನ ಪರಿಸರದಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಔಷಧೀಯ ಸಂಪತ್ತುಗಳು ಅಡಗಿವೆ. ಆದರೆ ನಾವು ಅವುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಗಮನ ಹರಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಅವುಗಳ ಪ್ರಯೋಜನಗಳನ್ನು ನಾವು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ತಿಳಿದಿಲ್ಲ. ಈ ಪೈಕಿ ಅರ್ಜುನ ಮರವು ಒಂದು. 

ಹೌದು.. ಅರ್ಜುನ ಮರದ ತೊಗಟೆಯನ್ನು ಆಯುರ್ವೇದದಲ್ಲಿ "ಹೃದಯ ರಕ್ಷಕ" ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ನೀವು ಪ್ರತಿದಿನ ರಾತ್ರಿ ಮಲಗುವ ಮುನ್ನ ಈ ತೊಗಟೆಯಿಂದ ಮಾಡಿದ 1 ಗ್ಲಾಸ್ ಜ್ಯೂಸ್‌ ಕುಡಿದರೆ, ಅನೇಕ ಗಂಭೀರ ಕಾಯಿಲೆಗಳನ್ನು ದೂರವಿಡಬಹುದು ಎಂದು ಆಯುರ್ವೇದ ತಜ್ಞರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:ಇದು ಹಣ್ಣಲ್ಲ, ಅಮೃತ..! ಪ್ರತಿದಿನ ಒಂದು ಲೋಟ ಇದರ ಜ್ಯೂಸ್‌ ಕುಡಿದರೆ ಎಲ್ಲಾ ರೋಗಗಳು ಮಾಯ

ಹೃದಯಾಘಾತ: ಅರ್ಜುನ್ ತೊಗಟೆ ರಸ ಹೃದಯವನ್ನು ಬಲಪಡಿಸುವಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿದೆ. ಇದು ರಕ್ತ ಪರಿಚಲನೆಯನ್ನು ಸುಧಾರಿಸುತ್ತದೆ. ಅಪಧಮನಿಗಳಲ್ಲಿ ಅಡಚಣೆಗಳ ಸಾಧ್ಯತೆಯನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ, ಹೃದಯಾಘಾತದ ಅಪಾಯವನ್ನು ಸಹ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ.

ಅಧಿಕ ರಕ್ತದೊತ್ತಡ ನಿಯಂತ್ರಣ : ನಿಮ್ಮ ರಕ್ತದೊತ್ತಡ ಹೆಚ್ಚಾದರೆ, ಅರ್ಜುನ್ ತೊಗಟೆ ರಸ ನೈಸರ್ಗಿಕವಾಗಿ ಅದನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸುತ್ತದೆ. ಇದರಲ್ಲಿರುವ ಪೊಟ್ಯಾಸಿಯಮ್ ಮತ್ತು ಟ್ಯಾನಿನ್‌ಗಳು ರಕ್ತದೊತ್ತಡವನ್ನು ಸಮತೋಲನಗೊಳಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಪಾರ್ಶ್ವವಾಯು ಅಪಾಯವನ್ನು ಸಹ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:6 ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ 13 ಕೆಜಿ ತೂಕ ಇಳಿಸಿಕೊಂಡ ಯುವತಿ..! ಈಕೆ ಮಾಡಿದ್ದು ಕೇವಲ ಈ 3 ಕೆಲಸ

ಕೊಲೆಸ್ಟ್ರಾಲ್ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತೆ : ಅರ್ಜುನ್ ತೊಗಟೆ ದೇಹದಲ್ಲಿನ ಕೆಟ್ಟ ಕೊಲೆಸ್ಟ್ರಾಲ್ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ಮತ್ತು ಒಳ್ಳೆಯ ಕೊಲೆಸ್ಟ್ರಾಲ್ ಮಟ್ಟವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಇದು ಹೃದಯದ ಅಪಧಮನಿಗಳನ್ನು ಸ್ವಚ್ಛವಾಗಿಡುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಅಡಚಣೆಯ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ತಡೆಯುತ್ತದೆ.

ಮಧುಮೇಹಕ್ಕೆ ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿ: ಅರ್ಜುನ್ ತೊಗಟೆ ರಸ ರಕ್ತದಲ್ಲಿನ ಸಕ್ಕರೆಯನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಇದರಲ್ಲಿರುವ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಸಂಯುಕ್ತಗಳು ಇನ್ಸುಲಿನ್ ಸೂಕ್ಷ್ಮತೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತವೆ. ಇದು ಮಧುಮೇಹ ರೋಗಿಗಳಿಗೆ ಪ್ರಯೋಜನವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ:ಎಣ್ಣೆ ಜೊತೆ ಈ ತಿಂಡಿ ತಿಂದ್ರೆ ಮಧುಮೇಹ ಬರುವ ಅಪಾಯ 20% ಹೆಚ್ಚು..! ಹೇಗೆ ಅಂತೀರಾ..

ಮೂಳೆಗಳು ಮತ್ತು ಕೀಲುಗಳಿಗೆ ಒಳ್ಳೆಯದು: ಇದರಲ್ಲಿರುವ ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ ಮತ್ತು ಮೆಗ್ನೀಸಿಯಮ್ ಮೂಳೆಗಳನ್ನು ಬಲಪಡಿಸುತ್ತದೆ. ಇದು ಕೀಲು ನೋವಿಗೆ ಪರಿಹಾರ ನೀಡುತ್ತದೆ. ನಿಯಮಿತ ಸೇವನೆಯು ಸಂಧಿವಾತದ ಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ಸಹ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ.

ರೋಗನಿರೋಧಕ ಶಕ್ತಿ ಹೆಚ್ಚಳ : ಅರ್ಜುನ್ ತೊಗಟೆಯಲ್ಲಿರುವ ಉತ್ಕರ್ಷಣ ನಿರೋಧಕಗಳು ದೇಹದ ರೋಗನಿರೋಧಕ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಬಲಪಡಿಸುತ್ತದೆ. ಇದು ಋತುಮಾನದ ಕಾಯಿಲೆಗಳನ್ನು ತಡೆಯುತ್ತದೆ. ಅಲ್ಲದೆ, ಚರ್ಮವನ್ನು ಯೌವ್ವನದಿಂದ ಇಡಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ.

About the Author

Krishna N K

ಕೃಷ್ಣಕುಮಾರ್‌ ಎನ್‌.ಕೆ. 'ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌' ಜಾಲತಾಣದ ಸಂಪಾದಕರು. 2024 ರಿಂದ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ಈಟಿವಿ ಕನ್ನಡ, ವೇ ಟು ನ್ಯೂಸ್‌, ಸಂಯುಕ್ತ ಕರ್ನಾಟಕ, ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವಾರು ಸುದ್ದಿ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ 8 ವರ್ಷ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಸಿನಿಮಾ, ವೈರಲ್‌, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌, ಆರೋಗ್ಯ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಆಸಕ್ತಿ ಹೊಂದಿರುವ ಇವರು 2024 ರಿಂದ ʼಇಂಡಿಯಾ ಡಾಟ್‌ಕಾಮ್‌ʼನ ಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌ ವೆಬ್‌ನಲ್ಲಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

...Read More

