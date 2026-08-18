/ಕೆಟ್ಟ ಕೊಲೆಸ್ಟ್ರಾಲ್ ಕರಗಿಸಿ ಹೃದಯವನ್ನ ರಕ್ಷಿಸುವ ದಿವ್ಯೌಷಧ!

Arjuna Bark Benefits: ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಹೃದಯದ ಆರೋಗ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಜನರಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಜಾಗೃತಿ ಮೂಡುತ್ತಿದೆ. ಅಧಿಕ ಕೊಲೆಸ್ಟ್ರಾಲ್, ಹೈ ಬ್ಲಡ್ ಪ್ರೆಶರ್, ಹೃದಯದ ರಕ್ತನಾಳಗಳಲ್ಲಿ ಕೊಬ್ಬು ಸಂಗ್ರಹವಾಗುವುದು ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಹೃದಯಾಘಾತದ ಅಪಾಯವನ್ನ ಹೆಚ್ಚಿಸಬಹುದು. ಹೀಗಾಗಿ ಔಷಧಿಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಆಹಾರ, ವ್ಯಾಯಾಮ ಮತ್ತು ಜೀವನಶೈಲಿಯ ಬದಲಾವಣೆಗಳತ್ತಲೂ ಜನರು ಗಮನಹರಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇದೇ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಆಯುರ್ವೇದದಲ್ಲಿ ಬಹುಕಾಲದಿಂದ ಬಳಕೆಯಲ್ಲಿರುವ ಅರ್ಜುನ ತೊಗಟೆ (Terminalia arjuna) ಮತ್ತೆ ಚರ್ಚೆಗೆ ಬಂದಿದೆ.
ಅರ್ಜುನ ಮರದ ತೊಗಟೆಯನ್ನ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕವಾಗಿ ಹೃದಯದ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಕೆಲವು ಸಂಶೋಧನೆಗಳು ಇದರಲ್ಲಿರುವ ಸಸ್ಯಸಂಯುಕ್ತಗಳು ಹೃದಯ ಮತ್ತು ರಕ್ತನಾಳಗಳ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿಯಾಗಬಹುದು ಎಂದು ಸೂಚಿಸಿವೆ. ಆದರೆ ಇದನ್ನ ಕೊಲೆಸ್ಟ್ರಾಲ್ ಅಥವಾ ರಕ್ತದೊತ್ತಡಕ್ಕೆ ನೇರ ಪರ್ಯಾಯ ಚಿಕಿತ್ಸೆಯೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸುವ ಮೊದಲು ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಸಾಕ್ಷ್ಯವನ್ನ ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಮುಖ್ಯ.
ಅರ್ಜುನ ತೊಗಟೆ ಎಂದರೇನು?
ಅರ್ಜುನ ಅಥವಾ Terminalia arjuna ಭಾರತ ಸೇರಿದಂತೆ ಭಾರತೀಯ ಉಪಖಂಡದಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬರುವ ಔಷಧೀಯ ಸಸ್ಯವಾಗಿದೆ. ಇದರ ತೊಗಟೆಯನ್ನ ಆಯುರ್ವೇದದಲ್ಲಿ ಹಲವು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಹೃದಯ ಸಂಬಂಧಿತ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ಬಳಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ತೊಗಟೆಯಲ್ಲಿ ಫ್ಲೇವನಾಯ್ಡ್ಸ್, ಟ್ಯಾನಿನ್ಗಳು, ಟ್ರೈಟರ್ಪೆನಾಯ್ಡ್ಸ್, ಗ್ಲೈಕೋಸೈಡ್ಸ್ ಮತ್ತು ಇತರ ಸಸ್ಯಸಂಯುಕ್ತಗಳು ಕಂಡುಬರುತ್ತವೆ. ಇವುಗಳಿಗೆ ಆಂಟಿಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಹಾಗೂ ಹೃದಯರಕ್ಷಣಾತ್ಮಕ ಗುಣಗಳಿರುವುದಾಗಿ ವಿವಿಧ ಅಧ್ಯಯನಗಳು ವರದಿ ಮಾಡಿವೆ. ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕವಾಗಿ ಅರ್ಜುನ ತೊಗಟೆಯ ಕಷಾಯ ಅಥವಾ ಪುಡಿಯನ್ನ ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಮನೆಯಲ್ಲೇ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಸೇವಿಸುವುದು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸುರಕ್ಷಿತ ಎಂಬುದನ್ನ ಹೇಳಲು ಸಾಕಷ್ಟು ದೃಢವಾದ ಕ್ಲಿನಿಕಲ್ ಸಾಕ್ಷ್ಯ ಇಲ್ಲ.
ಕೊಲೆಸ್ಟ್ರಾಲ್ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ಸಹಕಾರಿ
ಅಧಿಕ LDL ಅಥವಾ 'ಕೆಟ್ಟ' ಕೊಲೆಸ್ಟ್ರಾಲ್ ಹೃದಯದ ರಕ್ತನಾಳಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ಲೇಕ್ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗುವ ಪ್ರಮುಖ ಅಪಾಯಕಾರಕ ಅಂಶಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿದೆ. ಅರ್ಜುನ ತೊಗಟೆಯಲ್ಲಿರುವ ಕೆಲವು ಸಸ್ಯಸಂಯುಕ್ತಗಳು ಲಿಪಿಡ್ ಮೆಟಾಬಾಲಿಸಂ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ ಎಂದು ಸಂಶೋಧನೆಗಳು ಸೂಚಿಸಿವೆ. ಪ್ರಯೋಗಾಲಯ ಮತ್ತು ಪ್ರಾಣಿಗಳ ಮೇಲಿನ ಕೆಲವು ಅಧ್ಯಯನಗಳಲ್ಲಿ Terminalia arjuna ತೊಗಟೆಯ ಸಾರವು ಒಟ್ಟು ಕೊಲೆಸ್ಟ್ರಾಲ್ ಮತ್ತು ಟ್ರೈಗ್ಲಿಸರೈಡ್ ಮಟ್ಟಗಳನ್ನ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುವ ಪರಿಣಾಮ ತೋರಿಸಿದೆ.
ಆದರೆ ಇಂತಹ ಫಲಿತಾಂಶಗಳನ್ನ ನೇರವಾಗಿ ಮಾನವರಲ್ಲಿ ಅದೇ ಪ್ರಮಾಣದ ಪ್ರಯೋಜನ ದೊರೆಯುತ್ತದೆ ಎಂದು ಅರ್ಥೈಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಹೀಗಾಗಿ ಕೊಲೆಸ್ಟ್ರಾಲ್ ಹೆಚ್ಚಿರುವವರು ಅರ್ಜುನ ತೊಗಟೆಯನ್ನ ಮಾತ್ರ ಅವಲಂಬಿಸುವ ಬದಲು ವೈದ್ಯರ ಸಲಹೆಯಂತೆ ಲಿಪಿಡ್ ಪ್ರೊಫೈಲ್ ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು, ಆಹಾರದಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆ ತರುವುದು ಮತ್ತು ಅಗತ್ಯವಿದ್ದರೆ ವೈದ್ಯರು ಸೂಚಿಸುವ ಔಷಧಿಗಳನ್ನ ಮುಂದುವರಿಸುವುದು ಮುಖ್ಯ.
ರಕ್ತದೊತ್ತಡಕ್ಕೂ ಪರಿಣಾಮವಿದೆಯೇ?
ಅರ್ಜುನ ತೊಗಟೆಯ ಮತ್ತೊಂದು ಚರ್ಚಿತ ಪ್ರಯೋಜನವೆಂದರೆ ರಕ್ತದೊತ್ತಡದ ನಿಯಂತ್ರಣ. ಕೆಲವು ಸಂಶೋಧನೆಗಳಲ್ಲಿ ಇದರ ಸಸ್ಯಸಂಯುಕ್ತಗಳು ರಕ್ತನಾಳಗಳ ವಿಸ್ತರಣೆಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಬಹುದು ಎಂಬ ಸೂಚನೆ ದೊರೆತಿದೆ. ಇದರಿಂದ ರಕ್ತನಾಳಗಳ ಪ್ರತಿರೋಧ ಕಡಿಮೆಯಾಗುವ ಮೂಲಕ ರಕ್ತದೊತ್ತಡದ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಆದರೆ ಮಾನವರಲ್ಲಿ ರಕ್ತದೊತ್ತಡವನ್ನ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಮತ್ತು ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿ ನಿಯಂತ್ರಿಸಲು ಅರ್ಜುನ ತೊಗಟೆಯ ಪರಿಣಾಮದ ಕುರಿತು ಇನ್ನಷ್ಟು ಉತ್ತಮ ಗುಣಮಟ್ಟದ, ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಮಾಣದ ಅಧ್ಯಯನಗಳ ಅಗತ್ಯವಿದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಈಗಾಗಲೇ BP ಮಾತ್ರೆಗಳನ್ನ ಸೇವಿಸುತ್ತಿರುವವರು ವೈದ್ಯರ ಸಲಹೆಯಿಲ್ಲದೆ ಔಷಧಿ ನಿಲ್ಲಿಸಿ ಅರ್ಜುನ ತೊಗಟೆಗೆ ಬದಲಾಗುವುದು ಅಪಾಯಕಾರಿ.
ಹೃದಯದ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಏನು ಪ್ರಯೋಜನ?
ಅರ್ಜುನ ತೊಗಟೆಯನ್ನ ಆಯುರ್ವೇದದಲ್ಲಿ ಹೃದಯದ ಟಾನಿಕ್ನಂತೆ ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಕೆಲವು ಸಂಶೋಧನೆಗಳು ಇದರಲ್ಲಿ ಆಂಟಿಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್, ಆಂಟಿ-ಇಸ್ಕೆಮಿಕ್ ಮತ್ತು ಲಿಪಿಡ್-ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುವ ಗುಣಗಳಿರುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯನ್ನ ಸೂಚಿಸಿವೆ. ಹೃದಯಕ್ಕೆ ರಕ್ತ ಮತ್ತು ಆಮ್ಲಜನಕದ ಪೂರೈಕೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಕೆಲವು ಸಮಸ್ಯೆಗಳಲ್ಲಿ ಇದು ಸಹಾಯಕವಾಗಬಹುದು ಎಂಬುದರ ಕುರಿತು ಅಧ್ಯಯನಗಳು ನಡೆದಿವೆ. 2020ರಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟವಾದ ದೀರ್ಘಕಾಲೀನ ಅವಲೋಕನಾತ್ಮಕ ಅಧ್ಯಯನವೊಂದರಲ್ಲಿ ದೀರ್ಘಕಾಲದ ಕೊರೊನರಿ ಆರ್ಟರಿ ಡಿಸೀಸ್ ಹೊಂದಿದ್ದವರಲ್ಲಿ ಅರ್ಜುನವನ್ನ ಸಹಾಯಕ ಚಿಕಿತ್ಸೆಯಾಗಿ ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ ಇಂತಹ ಅಧ್ಯಯನಗಳ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಎಲ್ಲ ಹೃದಯ ರೋಗಿಗಳಿಗೂ ಇದು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ ಎಂದು ಸಾಮಾನ್ಯೀಕರಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ.
ಅರ್ಜುನ ತೊಗಟೆಯನ್ನ ಹೇಗೆ ಬಳಸುತ್ತಾರೆ?
ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕವಾಗಿ ಅರ್ಜುನ ತೊಗಟೆಯನ್ನ ಪುಡಿ ಅಥವಾ ಕಷಾಯದ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಕೆಲವು ಪದ್ಧತಿಗಳಲ್ಲಿ ತೊಗಟೆಯ ಪುಡಿಯನ್ನ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಕುದಿಸಿ ಸೇವಿಸುವ ವಿಧಾನವೂ ಇದೆ. ಆದರೆ ಎಷ್ಟು ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ, ಎಷ್ಟು ದಿನ ಮತ್ತು ಯಾವ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಸೇವಿಸಬೇಕು ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಅನ್ವಯಿಸುವ ಒಂದೇ ಪ್ರಮಾಣವನ್ನ ನಿಗದಿಪಡಿಸಲಾಗಿಲ್ಲ. ವಯಸ್ಸು, ಆರೋಗ್ಯ ಸ್ಥಿತಿ, ಈಗಾಗಲೇ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಿರುವ ಔಷಧಿಗಳು ಮತ್ತು ಇತರ ಕಾಯಿಲೆಗಳ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬದಲಾಗಬಹುದು. ಆದ್ದರಿಂದ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣ ಅಥವಾ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಕಂಡ ಮನೆಮದ್ದುಗಳ ಪ್ರಮಾಣವನ್ನ ನೇರವಾಗಿ ಅನುಸರಿಸುವ ಬದಲು ಆಯುರ್ವೇದ ವೈದ್ಯರು ಅಥವಾ ಅರ್ಹ ವೈದ್ಯರ ಸಲಹೆ ಪಡೆಯುವುದು ಉತ್ತಮ.
ಯಾರು ಹೆಚ್ಚು ಜಾಗರೂಕರಾಗಿರಬೇಕು?
ಹೃದಯ ಅಥವಾ ರಕ್ತದೊತ್ತಡಕ್ಕೆ ಈಗಾಗಲೇ ಔಷಧಿ ಸೇವಿಸುತ್ತಿರುವವರು ವಿಶೇಷ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ವಹಿಸಬೇಕು. ಅರ್ಜುನ ತೊಗಟೆಯೂ ಹೃದಯದ ಕಾರ್ಯ ಅಥವಾ ರಕ್ತದೊತ್ತಡದ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇರುವುದರಿಂದ, ಕೆಲವು ಔಷಧಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಸಂಯೋಜಿಸಿದಾಗ ಅನಿರೀಕ್ಷಿತ ಪರಿಣಾಮ ಉಂಟಾಗಬಹುದು. ವೈದ್ಯಕೀಯ ಮೂಲಗಳು ಕೂಡ ಅರ್ಜುನವನ್ನ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆಯಿಲ್ಲದೆ ಬಳಸಬಾರದು ಎಂದು ಎಚ್ಚರಿಸುತ್ತವೆ. ದೀರ್ಘಕಾಲೀನ ಸುರಕ್ಷತೆ ಮತ್ತು ಔಷಧಿಗಳೊಂದಿಗಿನ ಪರಸ್ಪರ ಕ್ರಿಯೆಗಳ ಕುರಿತು ಇನ್ನಷ್ಟು ಸಂಶೋಧನೆ ಅಗತ್ಯವಿದೆ.
ಇದು ಕೊಲೆಸ್ಟ್ರಾಲ್ ಅಥವಾ BP ಔಷಧಿಗೆ ಪರ್ಯಾಯವೇ?
ಇಲ್ಲ. ಇದು ಅತ್ಯಂತ ಮುಖ್ಯವಾದ ವಿಚಾರ. ಅರ್ಜುನ ತೊಗಟೆಯಿಂದ ಕೆಲವು ಹೃದಯರಕ್ಷಣಾತ್ಮಕ ಪ್ರಯೋಜನಗಳ ಸಾಧ್ಯತೆ ಕಂಡುಬಂದಿದ್ದರೂ, ಅಧಿಕ ಕೊಲೆಸ್ಟ್ರಾಲ್, ಹೈ BP ಅಥವಾ ಹೃದಯ ಕಾಯಿಲೆ ಇರುವವರು ವೈದ್ಯರು ಸೂಚಿಸಿರುವ ಚಿಕಿತ್ಸೆಯನ್ನ ಸ್ವತಃ ನಿಲ್ಲಿಸಬಾರದು. ಕೊಲೆಸ್ಟ್ರಾಲ್ ನಿಯಂತ್ರಣಕ್ಕೆ ಸಮತೋಲಿತ ಆಹಾರ, ನಿಯಮಿತ ವ್ಯಾಯಾಮ, ತೂಕ ನಿಯಂತ್ರಣ ಮತ್ತು ಅಗತ್ಯವಿದ್ದರೆ ವೈದ್ಯರು ಸೂಚಿಸುವ ಔಷಧಿಗಳು ಮುಖ್ಯ. ಅದೇ ರೀತಿ ರಕ್ತದೊತ್ತಡಕ್ಕೂ ನಿಯಮಿತ BP ತಪಾಸಣೆ ಮತ್ತು ವೈದ್ಯಕೀಯ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಅಗತ್ಯ.
ತಜ್ಞರ ಸಲಹೆಯೇ ಮೊದಲ ಆದ್ಯತೆ
ಒಟ್ನಲ್ಲಿ ಅರ್ಜುನ ತೊಗಟೆ ಹೃದಯದ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಸಂಭಾವ್ಯ ಪ್ರಯೋಜನಗಳನ್ನ ಹೊಂದಿರುವ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಔಷಧೀಯ ಸಸ್ಯ. ಕೊಲೆಸ್ಟ್ರಾಲ್, ರಕ್ತದೊತ್ತಡ ಮತ್ತು ಹೃದಯದ ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆಯ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯನ್ನ ಕೆಲವು ಅಧ್ಯಯನಗಳು ಸೂಚಿಸಿವೆ. ಆದರೆ ಲಭ್ಯವಿರುವ ಸಾಕ್ಷ್ಯವನ್ನ ಗಮನಿಸಿದರೆ ಇದನ್ನ ಯಾವುದೇ ಹೃದಯ ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ಖಚಿತ ಚಿಕಿತ್ಸೆಯೆಂದು ಹೇಳಲು ಇನ್ನೂ ಸಾಕಷ್ಟು ಆಧಾರವಿಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ಅರ್ಜುನ ತೊಗಟೆಯನ್ನ ಬಳಸಲು ಬಯಸುವವರು, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಹೃದಯ, BP ಅಥವಾ ಕೊಲೆಸ್ಟ್ರಾಲ್ಗಾಗಿ ಔಷಧಿ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಿರುವವರು, ಮೊದಲು ವೈದ್ಯರ ಅಥವಾ ಅರ್ಹ ಆಯುರ್ವೇದ ತಜ್ಞರ ಸಲಹೆ ಪಡೆಯುವುದು ಅತ್ಯಂತ ಸುರಕ್ಷಿತ ಮಾರ್ಗವಾಗಿದೆ.
(ಸೂಚನೆ: ಈ ವರದಿ ಸಾಮಾನ್ಯ ಆರೋಗ್ಯ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ಮಾತ್ರ. ಕೊಲೆಸ್ಟ್ರಾಲ್, ಅಧಿಕ ರಕ್ತದೊತ್ತಡ ಅಥವಾ ಹೃದಯ ಕಾಯಿಲೆಯ ಚಿಕಿತ್ಸೆಗಾಗಿ ವೈದ್ಯರ ಸಲಹೆಯನ್ನ ಬದಲಿಸುವ ಉದ್ದೇಶ ಇದಕ್ಕಿಲ್ಲ.)