/ಹೊಟ್ಟೆಯ ಬೊಜ್ಜು ಕರಗಿಸುವ ಸಂಜೀವಿನಿ ಈ ತರಕಾರಿ: ರಕ್ತದಲ್ಲಿನ ಸಕ್ಕರೆ ನಿಯಂತ್ರಣಕ್ಕೂ ಸಹಕಾರಿ

Ash Gourd Health Benefits: ನಮ್ಮ ಮನೆ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಸುಲಭವಾಗಿ ಸಿಗುವ ಹಲವು ತರಕಾರಿಗಳಲ್ಲಿ ಬೂದು ಕುಂಬಳಕಾಯಿ (Ash Gourd) ಕೂಡ ಒಂದು. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಅಡುಗೆಯಲ್ಲಿ ಬಳಸುವ ಈ ತರಕಾರಿಯನ್ನ ಕೆಲವೆಡೆ ದೃಷ್ಠಿ ನಿವಾರಣೆಗೂ ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಇದರಲ್ಲಿರುವ ನೀರು, ಫೈಬರ್ ಹಾಗೂ ಕಡಿಮೆ ಕ್ಯಾಲೊರಿ ಅಂಶದಿಂದ ಆರೋಗ್ಯಕರ ಆಹಾರದ ಭಾಗವಾಗಿ ಬಳಸಬಹುದಾಗಿದೆ. ಇತ್ತೀಚಿನ ಆರೋಗ್ಯ ವರದಿಗಳಲ್ಲೂ ಬೂದು ಕುಂಬಳಕಾಯಿ ತೂಕ ನಿರ್ವಹಣೆ ಹಾಗೂ ಸಮತೋಲಿತ ಆಹಾರಕ್ಕೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಬಹುದಾದ ತರಕಾರಿಯಾಗಿ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಕಡಿಮೆ ಕ್ಯಾಲೊರಿ, ಹೆಚ್ಚಿನ ನೀರಿನಂಶ
ಬೂದು ಕುಂಬಳಕಾಯಿ ಪ್ರಮುಖ ವಿಶೇಷತೆ ಎಂದರೆ ಇದರಲ್ಲಿ ನೀರಿನ ಪ್ರಮಾಣ ಬಹಳ ಹೆಚ್ಚಿದ್ದು, ಕ್ಯಾಲೊರಿ ಕಡಿಮೆ ಇರುವುದು. ವರದಿಯ ಪ್ರಕಾರ, 100 ಗ್ರಾಂ ಬೂದು ಕುಂಬಳಕಾಯಿ ಸುಮಾರು 10 ಕ್ಯಾಲೊರಿಗಳಷ್ಟೇ ಇವೆ ಮತ್ತು ಸುಮಾರು 95–96% ನೀರಿನಂಶವಿದೆ. ಪೌಷ್ಟಿಕಾಂಶ ಮಾಹಿತಿಯಲ್ಲೂ 100 ಗ್ರಾಂ ಕಚ್ಚಾ ಬೂದು ಕುಂಬಳಕಾಯಿಯಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 13 ಕ್ಯಾಲೊರಿ, 3 ಗ್ರಾಂ ಕಾರ್ಬೋಹೈಡ್ರೇಟ್ ಹಾಗೂ 3 ಗ್ರಾಂ ಫೈಬರ್ ಇದೆ ಎಂದು ಉಲ್ಲೇಖಿಸಲಾಗಿದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಹೆಚ್ಚು ಕ್ಯಾಲೊರಿ ಇರುವ ತಿಂಡಿ ಅಥವಾ ಸಕ್ಕರೆ ಹೆಚ್ಚಿರುವ ಪಾನೀಯಗಳ ಬದಲಿಗೆ, ಕಡಿಮೆ ಕ್ಯಾಲೊರಿಯ ಆಹಾರದ ಭಾಗವಾಗಿ ಬೂದು ಕುಂಬಳಕಾಯಿಯನ್ನ ಸೇರಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಆದರೆ ಇದೊಂದೇ ಆಹಾರ ಸೇವಿಸುವುದರಿಂದ ತೂಕ ವೇಗವಾಗಿ ಇಳಿಯುತ್ತದೆ ಎನ್ನುವುದು ಸರಿಯಲ್ಲ. ಒಟ್ಟಾರೆ ಆಹಾರ ಪದ್ಧತಿ, ದೈಹಿಕ ಚಟುವಟಿಕೆ ಮತ್ತು ಜೀವನಶೈಲಿಯೂ ತೂಕ ನಿರ್ವಹಣೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸುತ್ತವೆ.
ತೂಕ ಇಳಿಕೆಗೆ ಹೇಗೆ ಸಹಕಾರಿ?
ತೂಕ ಇಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುವವರಿಗೆ ಕಡಿಮೆ ಕ್ಯಾಲೊರಿ ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚಿನ ನೀರಿನಂಶ ಹೊಂದಿರುವ ಆಹಾರಗಳು ಉಪಯುಕ್ತವಾಗಬಹುದು. ಬೂದು ಕುಂಬಳಕಾಯಿಯಲ್ಲಿ ನೀರು ಮತ್ತು ಫೈಬರ್ ಇರುವುದರಿಂದ ಹೊಟ್ಟೆ ತುಂಬಿದ ಅನುಭವವನ್ನ ನೀಡಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡಬಹುದು. ಇದರಿಂದ ಅನಗತ್ಯವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚು ತಿನ್ನುವ ಪ್ರಮಾಣವನ್ನ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಬಹುದು. ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ಫೈಬರ್ ಜೀರ್ಣಕ್ರಿಯೆಗೆ ಸಹಕಾರಿಯಾಗುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಬೂದು ಗುಮ್ಮಡಿ ದೇಹದಲ್ಲಿನ ಕೊಬ್ಬನ್ನ ನೇರವಾಗಿ “ಕರಗಿಸುತ್ತದೆ” ಎಂದು ಹೇಳಲು ಸಾಕಷ್ಟು ಬಲವಾದ ಮಾನವ ಅಧ್ಯಯನಗಳಿಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ಇದನ್ನ ತೂಕ ಇಳಿಸುವ ಪಥ್ಯದ ಒಂದು ಭಾಗವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸುವುದು ಸೂಕ್ತ.
ರಕ್ತದಲ್ಲಿನ ಸಕ್ಕರೆ ನಿಯಂತ್ರಣಕ್ಕೆ ಸಹಾಯವೇ?
ಬೂದು ಕುಂಬಳಕಾಯಿಯಲ್ಲಿ ಕಡಿಮೆ ಕಾರ್ಬೋಹೈಡ್ರೇಟ್ ಮತ್ತು ಫೈಬರ್ ಇರುವುದರಿಂದ ರಕ್ತದಲ್ಲಿನ ಸಕ್ಕರೆ ಮಟ್ಟವನ್ನ ನಿರ್ವಹಿಸುವ ಸಮತೋಲಿತ ಆಹಾರದಲ್ಲಿ ಇದನ್ನ ಸೇರಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಕೆಲವು ಅಧ್ಯಯನಗಳಲ್ಲಿ ಬೂದು ಕುಂಬಳಕಾಯಿ ಅಥವಾ ಅದರ ಸಾರದ ರಕ್ತದಲ್ಲಿನ ಸಕ್ಕರೆ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮವನ್ನ ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಗಿದೆ. ಆದರೆ ಮಾನವರಲ್ಲಿ ಇದರ ಪರಿಣಾಮದ ಕುರಿತು ಸಾಕಷ್ಟು ದೃಢವಾದ ಸಾಕ್ಷ್ಯ ಇನ್ನೂ ಲಭ್ಯವಿಲ್ಲ. ಹೀಗಾಗಿ ಮಧುಮೇಹಕ್ಕೆ ಬೂದು ಕುಂಬಳಕಾಯಿಯೇ ಔಷಧಿ ಎಂಬ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನೋಡಬಾರದು. ಮಧುಮೇಹ ಇರುವವರು ವೈದ್ಯರು ಸೂಚಿಸಿರುವ ಔಷಧಿ ಅಥವಾ ಆಹಾರ ಕ್ರಮವನ್ನ ಬದಲಿಸುವ ಮೊದಲು ವೈದ್ಯಕೀಯ ತಜ್ಞರ ಸಲಹೆ ಪಡೆಯುವುದು ಮುಖ್ಯ.
ಜೀರ್ಣಕ್ರಿಯೆಗೂ ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿ
ಬೂದು ಕುಂಬಳಕಾಯಿಯಲ್ಲಿ ನೀರು ಮತ್ತು ಫೈಬರ್ ಇರುವುದರಿಂದ ಜೀರ್ಣಕ್ರಿಯೆಗೆ ನೆರವಾಗಬಹುದು. ಫೈಬರ್ ಮಲಬದ್ಧತೆ ಸೇರಿದಂತೆ ಕೆಲವು ಜೀರ್ಣಕ್ರಿಯೆಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನ ನಿರ್ವಹಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ನೀರಿನಂಶ ಹೆಚ್ಚಿರುವ ಆಹಾರವಾಗಿರುವುದರಿಂದ ದೈನಂದಿನ ಆಹಾರದಲ್ಲಿ ವೈವಿಧ್ಯತೆ ತರಲು ಇದು ಉತ್ತಮ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಬಹುದು. ಇದರಲ್ಲಿರುವ ವಿಟಮಿನ್ಗಳು ಹಾಗೂ ಸಸ್ಯಜನ್ಯ ಸಂಯುಕ್ತಗಳು ಕೂಡ ಪೌಷ್ಟಿಕಾಂಶದ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಮಹತ್ವ ಹೊಂದಿವೆ. 100 ಗ್ರಾಂ ಬೂದು ಗುಮ್ಮಡಿಯಲ್ಲಿ ವಿಟಮಿನ್ C ಸೇರಿದಂತೆ ಕೆಲವು ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಪೋಷಕಾಂಶಗಳು ದೊರೆಯುತ್ತವೆ.
ಬೂದು ಕುಂಬಳಕಾಯಿಯನ್ನ ಹೇಗೆ ಸೇವಿಸಬೇಕು?
ಬೂದು ಕುಂಬಳಕಾಯಿಯನ್ನ ಹಲವು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಆಹಾರದಲ್ಲಿ ಬಳಸಬಹುದು. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಇದರಿಂದ ಸಾರು, ಪಲ್ಯ, ಸೂಪ್ ಮುಂತಾದವುಗಳನ್ನ ತಯಾರಿಸಬಹುದು. ಇತರ ತರಕಾರಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಕೂಡ ಸೇರಿಸಿ ಸೇವಿಸುವ ಹಲವು ವಿಧಾನಗಳಿವೆ. ಇದರ ಜ್ಯೂಸ್ ಕೂಡ ಕೆಲವರು ಸೇವಿಸುತ್ತಾರೆ. ಇದರ ಜ್ಯೂಸ್ ತಯಾರಿಸುವಾಗ ತಾಜಾ ಬೂದು ಕುಂಬಳಕಾಯಿಯನ್ನ ಸ್ವಚ್ಛವಾಗಿ ತೊಳೆದು, ಸಿಪ್ಪೆ ಮತ್ತು ಬೀಜಗಳನ್ನ ತೆಗೆದು, ತಿರುಳನ್ನ ರುಬ್ಬಿ ಜ್ಯೂಸ್ ತಯಾರಿಸಬಹುದು. ಆದರೆ ಜ್ಯೂಸ್ಗೆ ಸಕ್ಕರೆ ಅಥವಾ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಮಾಣದ ಜೇನು ಸೇರಿಸುವುದರಿಂದ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಕ್ಯಾಲೊರಿ ಮತ್ತು ಸಕ್ಕರೆ ಸೇರುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಮಧುಮೇಹ ಇರುವವರು ಇಂತಹ ಪಾನೀಯಗಳನ್ನ ಸೇವಿಸುವಾಗ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ವಹಿಸಬೇಕು.
ಜ್ಯೂಸ್ಗಿಂತ ಸಂಪೂರ್ಣ ತರಕಾರಿ ಸೇವಿಸುವುದು ಉತ್ತಮವೇ?
ತೂಕ ನಿರ್ವಹಣೆ ಮತ್ತು ಜೀರ್ಣಕ್ರಿಯೆಯ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಸಂಪೂರ್ಣ ತರಕಾರಿಯಾಗಿ ಸೇವಿಸುವುದು ಹಲವು ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಸೂಕ್ತವಾಗಬಹುದು. ಕಾರಣ ಜ್ಯೂಸ್ ಮಾಡುವಾಗ ಫೈಬರ್ನ ಒಂದು ಭಾಗ ಕಡಿಮೆಯಾಗಬಹುದು. ಆದ್ದರಿಂದ ಬೂದು ಕುಂಬಳಕಾಯಿಯನ್ನ ಪಲ್ಯ, ಸಾರು ಅಥವಾ ಸೂಪ್ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಆಹಾರದ ಭಾಗವನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಉತ್ತಮ. ಆದರೆ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ತರಕಾರಿ ಅಥವಾ ಜ್ಯೂಸ್ಅನ್ನ “ಮ್ಯಾಜಿಕ್ ಡ್ರಿಂಕ್” ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸುವುದು ಸರಿಯಲ್ಲ. ಆರೋಗ್ಯಕರ ಆಹಾರದಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ ತರಕಾರಿಗಳು, ಹಣ್ಣುಗಳು, ಪ್ರೋಟೀನ್, ಸಂಪೂರ್ಣ ಧಾನ್ಯಗಳು ಮತ್ತು ಸೂಕ್ತ ಪ್ರಮಾಣದ ನೀರನ್ನ ಸೇರಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಮುಖ್ಯ.
ಆರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆ ಇದ್ದರೆ ವೈದ್ಯರ ಸಲಹೆ ಅಗತ್ಯ
ಬೂದು ಕುಂಬಳಕಾಯಿಯನ್ನ ಸಾಮಾನ್ಯ ಆಹಾರವಾಗಿ ಬಳಸಬಹುದಾದ ತರಕಾರಿಯಾದರೂ, ಮಧುಮೇಹ ಅಥವಾ ಇತರ ಆರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿರುವವರು ಆಹಾರದಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡುವ ಮೊದಲು ವೈದ್ಯರು ಅಥವಾ ಪೌಷ್ಟಿಕ ತಜ್ಞರನ್ನ ಸಂಪರ್ಕಿಸುವುದು ಉತ್ತಮವೆಂದು ಮೂಲ ವರದಿಯೂ ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ. ಒಟ್ನಲ್ಲಿ ಕಡಿಮೆ ಕ್ಯಾಲೊರಿ, ಹೆಚ್ಚಿನ ನೀರಿನಂಶ ಮತ್ತು ಫೈಬರ್ ಹೊಂದಿರುವ ಬೂದು ಕುಂಬಳಕಾಯಿ ಆರೋಗ್ಯಕರ ಆಹಾರ ಪದ್ಧತಿಯಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದಾದ ಉತ್ತಮ ತರಕಾರಿಯಾಗಿದೆ. ತೂಕ ನಿರ್ವಹಣೆಗೆ ಇದು ನೆರವಾಗಬಹುದು; ರಕ್ತದಲ್ಲಿನ ಸಕ್ಕರೆ ನಿಯಂತ್ರಣಕ್ಕೂ ಸಹಾಯಕವಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಆದರೆ ಇದನ್ನ ಯಾವುದೇ ಕಾಯಿಲೆಗೆ ಪರ್ಯಾಯ ಚಿಕಿತ್ಸೆಯಾಗಿ ಪರಿಗಣಿಸದೆ, ಸಮತೋಲಿತ ಆಹಾರದ ಒಂದು ಭಾಗವಾಗಿ ಸೇವಿಸುವುದು ಸೂಕ್ತ. ಮಾನವರಲ್ಲಿ ಇದರ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಆರೋಗ್ಯ ಪ್ರಯೋಜನಗಳ ಕುರಿತು ಇನ್ನಷ್ಟು ಸಂಶೋಧನೆ ಅಗತ್ಯವಿದೆ.
(ಸೂಚನೆ: ಇಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾದ ಮಾಹಿತಿಯು ಸಾಮಾನ್ಯ ಜ್ಞಾನ ಹಾಗೂ ತಜ್ಞ ಮೂಲಗಳ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನ ಆಧರಿಸಿದೆ. ಇದನ್ನ Zee Kannada News ದೃಢಪಡಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿನ ಸಲಹೆಗಳನ್ನ ಪಾಲಿಸುವ ಮುನ್ನ ತಜ್ಞರ ಸಲಹೆ ಪಡೆಯುವುದು ಉತ್ತಮ.)