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ಬೆಳಗ್ಗೆ ಎದ್ದ ತಕ್ಷಣ ಈ 3 ತಪ್ಪು ಮಾಡ್ತೀರಾ? ಇಡೀ ದಿನವೇ ಹಾಳಾಗಬಹುದು, ಇನ್ಮುಂದೆ ಹುಷಾರ್!

3 Morning habits: ಬೆಳಗ್ಗೆ ಹೇಗೆ ಆರಂಭವಾಗುತ್ತದೆಯೋ, ಇಡೀ ದಿನವೂ ಹಾಗೆಯೇ ಸಾಗುತ್ತದೆ ಅನ್ನೋ ಮಾತಿದೆ. ಹೀಗಾಗಿ, ದಿನವನ್ನು ಉತ್ಸಾಹದಿಂದ ಆರಂಭಿಸಬೇಕು ಅಂತ ಎಲ್ಲರೂ ಬಯಸುತ್ತಾರೆ. ಆದ್ರೆ, ಮುಂಜಾನೆ ನಾವು ಮಾಡುವ ಕೆಲವು ಸಣ್ಣ ತಪ್ಪುಗಳೇ ದಿನವಿಡೀ ನಮ್ಮನ್ನು ಸುಸ್ತು, ಒತ್ತಡ ಮತ್ತು ಕಿರಿಕಿರಿಗೆ ದೂಡಬಹುದು.
 

Written ByRamya R Gowda
Published: Sep 19, 2026, 11:26 AM IST|Updated: Sep 19, 2026, 11:26 AM IST
ಬೆಳಗ್ಗೆ ಎದ್ದ ತಕ್ಷಣ ಈ 3 ತಪ್ಪು ಮಾಡ್ತೀರಾ? ಇಡೀ ದಿನವೇ ಹಾಳಾಗಬಹುದು, ಇನ್ಮುಂದೆ ಹುಷಾರ್!

About the Author

Ramya R Gowda

Ramya R Gowda

ರಮ್ಯಾ ಆರ್‌ ಗೌಡ 2022ರಿಂದ ಮಾಧ್ಯಮ ಲೋಕದಲ್ಲಿದ್ದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಡೆಸ್ಕ್'ನಲ್ಲಿಯೂ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿರುವ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. 2025ರಿಂದ ʼಜೀ ಕನ್ನಡ ನ್ಯೂಸ್‌' ವೆಬ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸಬ್ ಎಡಿಟರ್ ಆಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರುವ ಇವರು ಇತ್ತೀಚಿನ ಸುದ್ದಿಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಮನರಂಜನೆ, ಕ್ರೀಡೆ, ವೈರಲ್‌, ಲೈಫ್‌ಸ್ಟೈಲ್‌ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಆಸಕ್ತಿ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ.

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