/ಬೆಳಗ್ಗೆ ಎದ್ದ ತಕ್ಷಣ ಈ 3 ತಪ್ಪು ಮಾಡ್ತೀರಾ? ಇಡೀ ದಿನವೇ ಹಾಳಾಗಬಹುದು, ಇನ್ಮುಂದೆ ಹುಷಾರ್!

3 Morning habits: ಆರೋಗ್ಯ ತಜ್ಞರ ಪ್ರಕಾರ, ಬೆಳಗಿನ ದಿನಚರಿಯಲ್ಲಿರುವ ಕೆಲವು ತಪ್ಪು ಅಭ್ಯಾಸಗಳು ದೈಹಿಕ ಹಾಗೂ ಮಾನಸಿಕ ಆರೋಗ್ಯದ ಮೇಲೂ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಬಹುದು. ಹಾಗಾದ್ರೆ, ಬೆಳಗ್ಗೆ ನಾವು ಮಾಡುವ ಆ ತಪ್ಪುಗಳೇನು? ಅವುಗಳನ್ನು ಸರಿಪಡಿಸೋದು ಹೇಗೆ? ಇಲ್ಲಿದೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿ.
ಬೆಳಗ್ಗೆ ಎದ್ದ ತಕ್ಷಣವೇ ಮೊಬೈಲ್ ಕೈಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಅಭ್ಯಾಸ ಹಲವರಲ್ಲಿದೆ. ಕಣ್ಣು ತೆರೆದ ಕೂಡಲೇ ಮೆಸೇಜ್, ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾ ಅಥವಾ ಸುದ್ದಿಗಳನ್ನು ಸ್ಕ್ರೋಲ್ ಮಾಡುವುದು ಮನಸ್ಸಿನ ಮೇಲೆ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಒತ್ತಡ ತರಬಹುದು. ದಿನದ ಆರಂಭದಲ್ಲೇ ಮೊಬೈಲ್ಗೆ ಅಂಟಿಕೊಳ್ಳುವ ಬದಲು, ಕೆಲ ನಿಮಿಷಗಳನ್ನು ನಿಮ್ಮದೇ ಸಮಯಕ್ಕೆ ಮೀಸಲಿಡುವುದು ಉತ್ತಮ.
ಇನ್ನು ಕೆಲವರು ಬೆಳಗ್ಗೆ ಉಪಾಹಾರವನ್ನೇ ಬಿಟ್ಟುಬಿಡುತ್ತಾರೆ. ಸಮಯದ ಅಭಾವದಿಂದ ಬ್ರೇಕ್ಫಾಸ್ಟ್ ಸ್ಕಿಪ್ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ನಂತರ ಅತಿಯಾದ ಹಸಿವು, ದಣಿವು ಅಥವಾ ಏಕಾಗ್ರತೆಯ ಕೊರತೆ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಹೀಗಾಗಿ, ಬೆಳಗ್ಗೆ ಪೌಷ್ಟಿಕಾಂಶ ಇರುವ ಸರಳ ಉಪಾಹಾರ ಸೇವಿಸುವ ಅಭ್ಯಾಸ ಬೆಳೆಸಿಕೊಳ್ಳಿ.
ಬೆಳಗ್ಗೆ ಎದ್ದ ತಕ್ಷಣ ಸಾಕಷ್ಟು ನೀರು ಕುಡಿಯದೇ ಇರುವುದು ಮತ್ತೊಂದು ಸಾಮಾನ್ಯ ತಪ್ಪು. ರಾತ್ರಿ ಹಲವು ಗಂಟೆಗಳ ಕಾಲ ದೇಹಕ್ಕೆ ನೀರು ಸಿಗದೇ ಇರುವುದರಿಂದ, ದಿನದ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ನೀರು ಕುಡಿಯುವ ಅಭ್ಯಾಸ ದೇಹದ ಹೈಡ್ರೇಷನ್ಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಹೀಗಾಗಿ, ಎದ್ದ ನಂತರ ನೀರು ಕುಡಿಯುವುದನ್ನು ದಿನಚರಿಯ ಭಾಗವಾಗಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ. ಇನ್ನು ಕೆಲವರು ಅಲಾರಂ ಹೊಡೆದ ಕೂಡಲೇ ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಸ್ನೂಝ್ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಇನ್ನೂ ಐದು ನಿಮಿಷ ಅಂತ ಮಲಗುತ್ತಾ ಹೋಗುವುದರಿಂದ ನಿದ್ರೆಯ ಗುಣಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ತೊಂದರೆಯಾಗಬಹುದು. ಬದಲಾಗಿ, ನಿಗದಿತ ಸಮಯಕ್ಕೆ ಎದ್ದು, ದೇಹವನ್ನು ಚಟುವಟಿಕೆಗೆ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸುವುದು ಉತ್ತಮ.
ಬೆಳಗ್ಗೆ ಯಾವುದೇ ದೈಹಿಕ ಚಟುವಟಿಕೆ ಇಲ್ಲದೇ ದಿನವಿಡೀ ಕುಳಿತುಕೊಂಡೇ ಇರುವುದೂ ಒಳ್ಳೆಯದಲ್ಲ. ಕೆಲ ನಿಮಿಷಗಳ ವಾಕಿಂಗ್, ಸ್ಟ್ರೆಚಿಂಗ್ ಅಥವಾ ಸರಳ ವ್ಯಾಯಾಮದಿಂದ ದಿನವನ್ನು ಚುರುಕಾಗಿ ಆರಂಭಿಸಬಹುದು.
ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಬೆಳಗ್ಗೆ ಎದ್ದ ತಕ್ಷಣವೇ ಕೆಲಸದ ಒತ್ತಡವನ್ನು ತಲೆಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವುದನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಿ. ದಿನದ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಒಂದೊಂದಾಗಿ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು, ಕೆಲ ನಿಮಿಷಗಳನ್ನು ಮನಸ್ಸನ್ನು ಶಾಂತವಾಗಿಡಲು ಮೀಸಲಿಟ್ಟರೆ ಒತ್ತಡವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಸಹಾಯವಾಗಬಹುದು.
ಹೀಗಾಗಿ, ಬೆಳಗಿನ ದಿನಚರಿಯಲ್ಲಿರುವ ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ತಪ್ಪುಗಳನ್ನು ಸರಿಪಡಿಸಿಕೊಂಡರೆ ದಿನವನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಚುರುಕಾಗಿ ಮತ್ತು ನೆಮ್ಮದಿಯಿಂದ ಆರಂಭಿಸಬಹುದು. ಆದರೆ, ಯಾವುದೇ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಆರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆ ಇದ್ದರೆ ಅಥವಾ ಆಹಾರ, ವ್ಯಾಯಾಮದಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡುವ ಮೊದಲು ತಜ್ಞರ ಸಲಹೆ ಪಡೆಯುವುದು ಸೂಕ್ತ. ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಹೇಗೆ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುತ್ತದೆಯೋ, ಇಡೀ ದಿನ ಹಾಗೆಯೇ ಹೋಗುತ್ತದೆ ಎಂಬ ನಾಣ್ಣುಡಿ ಇದೆ. ಅನೇಕ ಜನರು ತಮ್ಮ ದಿನವನ್ನು ಉತ್ಸಾಹದಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲು ಬಯಸುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ, ಮುಂಜಾನೆ ಮಾಡುವ ಕೆಲವು ಸಣ್ಣ ಅಭ್ಯಾಸಗಳು ಅವರ ಇಡೀ ದಿನವನ್ನು ಒತ್ತಡಕ್ಕೆ ದೂಡಬಹುದು. ಆರೋಗ್ಯ ತಜ್ಞರ ಪ್ರಕಾರ, ನಾವು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಮಾಡುವ ಯಾವುದೇ ಸಣ್ಣ ತಪ್ಪು ನಮ್ಮ ಮಾನಸಿಕ ಮತ್ತು ದೈಹಿಕ ಆರೋಗ್ಯದ ಮೇಲೆ ನಕಾರಾತ್ಮಕ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ. ದಿನವಿಡೀ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಸುಸ್ತಾಗಿಸುವ ಮುಖ್ಯ ಬೆಳಗಿನ ತಪ್ಪುಗಳು ಮತ್ತು ಅವುಗಳ ಪರಿಹಾರಗಳನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಕಂಡುಹಿಡಿಯೋಣ.
ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ನಾವು ಮಾಡುವ ಕೆಲವು ಸಣ್ಣ ತಪ್ಪುಗಳು ದಿನವಿಡೀ ನಮ್ಮ ಉತ್ಸಾಹ ಮತ್ತು ಆರೋಗ್ಯದ ಮೇಲೆ ಗಂಭೀರ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತವೆ. ಈ ತಪ್ಪುಗಳನ್ನು ಸರಿಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಮೂಲಕ, ನಾವು ದಿನವಿಡೀ ಆರೋಗ್ಯವಾಗಿ ಮತ್ತು ಶಾಂತವಾಗಿರಬಹುದು. ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಅಂತಹ ತಪ್ಪುಗಳು ಯಾವುವು..? ಈಗ ಅವುಗಳನ್ನು ಹೇಗೆ ಹೋಗಲಾಡಿಸುವುದು ಎಂದು ನೋಡೋಣ..
ಅಲಾರಾಂ ಅನ್ನು ಸ್ನೂಜ್ ಮಾಡುತ್ತಾ, ಇದ್ದಕ್ಕಿದ್ದಂತೆ ಹಾಸಿಗೆಯಿಂದ ಏಳುವುದು
ಅನೇಕ ಜನರು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ತಮ್ಮ ಅಲಾರಾಂ ಅನ್ನು ಆಫ್ ಮಾಡಿ ಮತ್ತೆ ಐದು ನಿಮಿಷಗಳ ಕಾಲ ಮಲಗುವ ಅಭ್ಯಾಸವನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತಾರೆ. ಹೀಗೆ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ದೇಹವು ನಿದ್ರೆಯ ಚಕ್ರಕ್ಕೆ ಮರಳುತ್ತದೆ. ಇದು ಎದ್ದ ನಂತರವೂ ದೇಹವನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ದಣಿದ ಮತ್ತು ದಣಿದ ಅನುಭವಕ್ಕೆ ತರುತ್ತದೆ. ಅಲ್ಲದೆ, ಹಾಸಿಗೆಯಿಂದ ಹಠಾತ್ತನೆ ಎದ್ದು ಬೇಗನೆ ಎದ್ದೇಳಬೇಡಿ. ಎಂಟು ಗಂಟೆಗಳ ವಿಶ್ರಾಂತಿಯ ನಂತರ ನೀವು ಹಠಾತ್ತನೆ ಎದ್ದರೆ, ಗುರುತ್ವಾಕರ್ಷಣೆಯ ಪರಿಣಾಮದಿಂದಾಗಿ ರಕ್ತ ಪರಿಚಲನೆ ಕಾಲುಗಳಿಗೆ ಹೋಗುತ್ತದೆ, ಇದು ರಕ್ತದೊತ್ತಡ ಕಡಿಮೆಯಾಗಲು ಮತ್ತು ತಲೆತಿರುಗುವಿಕೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು.
ಹಗಲಿನಲ್ಲಿ ಚಹಾ ಅಥವಾ ಕಾಫಿ ಕುಡಿಯುವುದು
ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ, ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಬಿಸಿ ಚಹಾ ಅಥವಾ ಕಾಫಿಯೊಂದಿಗೆ ದಿನವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುವುದು ಸಾಮಾನ್ಯ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಚಹಾ/ಕಾಫಿ ಕುಡಿಯುವುದರಿಂದ ಅದರಲ್ಲಿರುವ ಆಮ್ಲಗಳಿಂದಾಗಿ ಹೊಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಆಮ್ಲ ಸಮತೋಲನವನ್ನು ಹಾಳುಮಾಡಬಹುದು. ಇದು ಆಮ್ಲೀಯತೆ, ವಾಂತಿ ಮತ್ತು ನಿರ್ಜಲೀಕರಣಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು. ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಖಾಲಿ ಹೊಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಬೆಚ್ಚಗಿನ ನೀರನ್ನು ಕುಡಿಯುವುದು, ನಂತರ ಯಾವುದೇ ಹಣ್ಣುಗಳನ್ನು ಸೇವಿಸುವುದು ಮತ್ತು 15-20 ನಿಮಿಷಗಳ ನಂತರ ಮಾತ್ರ ಚಹಾ/ಕಾಫಿ ಕುಡಿಯುವುದು ಒಳ್ಳೆಯದು.
ಎದ್ದ ತಕ್ಷಣ ಫೋನ್ ನೋಡುವುದು, ಉಪಾಹಾರ ಸೇವಿಸುವುದನ್ನು ತಪ್ಪಿಸುವುದು.
ಕಣ್ಣು ತೆರೆದ ತಕ್ಷಣ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ಫೋನ್ ಎತ್ತಿಕೊಂಡು ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮ ಅಥವಾ ಇಮೇಲ್ಗಳನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸುವುದು ನಿಮ್ಮ ಮೆದುಳಿನ ಮೇಲೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಒತ್ತಡವನ್ನು ಬೀರುತ್ತದೆ. ಇದು ದಿನವಿಡೀ ನಿಮ್ಮ ಗಮನವನ್ನು ಕೇಂದ್ರೀಕರಿಸುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯದ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ. ಇದರೊಂದಿಗೆ, ನಿಮ್ಮ ಬೆಳಗಿನ ಟಿಫಿನ್ ಅನ್ನು ಬಿಟ್ಟುಬಿಡುವುದರಿಂದ ನಿಮ್ಮ ರಕ್ತದಲ್ಲಿನ ಸಕ್ಕರೆ ಮಟ್ಟವು ಕುಸಿಯಬಹುದು, ಇದರಿಂದಾಗಿ ನೀವು ದಿನವಿಡೀ ಆಲಸ್ಯ ಮತ್ತು ಆಲಸ್ಯ ಅನುಭವಿಸುವಿರಿ.
ಈ ಸಣ್ಣ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ನಿಮ್ಮ ದಿನಚರಿಯಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಮೂಲಕ, ನೀವು ಶಾಂತಿಯುತ, ಆರೋಗ್ಯಕರ ಮತ್ತು ಶಕ್ತಿಯುತ ದಿನವನ್ನು ನಿಮ್ಮದಾಗಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು!
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